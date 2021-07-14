"Слуга народу" Бакумов про можливе призначення його главою комітету замість Монастирського: Я думаю, що впораюся

Народний депутат "Слуги народу" Олександр Бакумов в інтерв'ю журналістам в парламенті підтвердив інформацію, що фракція обговорює його кандидатуру на посаду глави комітету з питань правоохоронної діяльності.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи хотів би він очолити комітет, нардеп відповів: "Я думаю, що я впораюся, якщо мені запропонують, але давайте про це будемо говорити, коли посада буде вакантною. Поки є чинний глава комітету, а також чинний міністр внутрішніх справ, тому давайте це питання поки відкладемо".

Говорячи про можливе призначення нинішнього глави комітету Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ, Бакумов зізнався, що позитивно до нього ставиться.

"Я вважаю його компетентною і підготовленою людиною. Він досить мудро чинить в багатьох ситуаціях. Коло нього збираються люди, які належать до різних фракцій і груп. Він може стати стимулюючим і об'єднуючим фактором, щоб забезпечити ефективну діяльність вже як голова МВС", - зазначив нардеп.

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Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймав посаду міністра, ви можете прочитати в статті: "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.