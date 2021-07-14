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Новини
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"Слуга народу" Бакумов про можливе призначення його главою комітету замість Монастирського: Я думаю, що впораюся

Народний депутат "Слуги народу" Олександр Бакумов в інтерв'ю журналістам в парламенті підтвердив інформацію, що фракція обговорює його кандидатуру на посаду глави комітету з питань правоохоронної діяльності.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи хотів би він очолити комітет, нардеп відповів: "Я думаю, що я впораюся, якщо мені запропонують, але давайте про це будемо говорити, коли посада буде вакантною. Поки є чинний глава комітету, а також чинний міністр внутрішніх справ, тому давайте це питання поки відкладемо".

Говорячи про можливе призначення нинішнього глави комітету Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ, Бакумов зізнався, що позитивно до нього ставиться.

"Я вважаю його компетентною і підготовленою людиною. Він досить мудро чинить в багатьох ситуаціях. Коло нього збираються люди, які належать до різних фракцій і груп. Він може стати стимулюючим і об'єднуючим фактором, щоб забезпечити ефективну діяльність вже як голова МВС", - зазначив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" підтримає відставку Авакова, але не голосуватиме за призначення Монастирського, - нардеп Железняк

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймав посаду міністра, ви можете прочитати в статті: "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.

Автор: 

ВР (15021) призначення (2292) Монастирський Денис (392) Бакумов Олександр (10)


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Топ коментарі
+5
ооо... это овно даже не коккетничает )))
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14.07.2021 13:11
+5
Де вони знайшли стільки євреїв!?
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14.07.2021 13:13
+3
У нас всего по 73%, кузня так сказать.
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14.07.2021 13:19
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ооо... это овно даже не коккетничает )))
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14.07.2021 13:11 Відповісти
Де вони знайшли стільки євреїв!?
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14.07.2021 13:13 Відповісти
У нас всего по 73%, кузня так сказать.
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14.07.2021 13:19 Відповісти
на рыбальском?
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14.07.2021 13:25 Відповісти
Святое не трожь.
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14.07.2021 13:28 Відповісти
Тв вы там все, зеленые уроды, думаете, что справитесь... Чем только думаете?
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14.07.2021 13:13 Відповісти
Так они справляются... у них закончилась эпоха бедности. А зебилы как были нищими, так и остались. Ну то такое.. пусть мажут говноквартал на хлеб, раз мову у них не получается.
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14.07.2021 13:19 Відповісти
"Я думаю, что я справлюсь" - покраснел и скромно пошаркал ножкой.
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14.07.2021 13:17 Відповісти
-- Вы умеете играть на гитаре?
-- Не знаю, но думаю, что справлюсь.
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14.07.2021 13:20 Відповісти
А, если вдруг не справится, то ему тестюха подскажет. Скоробогач , один из лидеров харьковской ячейки ОПЗЖ , главный мясной контрабандист Украины
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14.07.2021 13:21 Відповісти
чому у всіх цих персонажів такі мерзенні @б@ла, їх там що, через особливий кастінг приймають?
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14.07.2021 13:23 Відповісти
Це плоть від плоті - нарід! Їх обрали майже без заперечень і порушень. Який нарід, такі і його підери лідери
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14.07.2021 19:24 Відповісти
я думаю, Юрченко-пивокрад-наркоман-взяточник тоже справится!!!!!!!!
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14.07.2021 13:24 Відповісти
А мы думаем,что не справишься. Но судя по всему это не имеет никакого значения.
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14.07.2021 13:24 Відповісти
Ещё один тамада или спендапер? Лень гуглить. Кто в за это чмо курсе?
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14.07.2021 13:25 Відповісти
А вот я думаю, что могу справится не хуже. Надо наказывать, если не справился, вот тут я задумался бы.
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14.07.2021 13:26 Відповісти
до первого отката бы думал. я бы посмотрел, как 95% местных комментаторов отказывалось бы от взятки
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14.07.2021 13:37 Відповісти
Бубочка тоже думала что справится когда шла в Президенты...
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14.07.2021 13:45 Відповісти
"Слуга народа" Бакумов о возможном назначении его главой комитета вместо Монастырского: Я думаю, что я справлюсь - Цензор.НЕТ 3220Могу и Министром Сельского Хозяйства быть если Партия скажет!
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14.07.2021 13:51 Відповісти
справится ли он ? Нужно всегда знать систему принятия решения в юриспруденции. Во времена СССР единственным актом для юриспруденции был УКАЗ ПВС СРСР (Президиума ВС). Выдвигался проект, Минюст разсылал его ведущие правовые вузы, ВС,прокуратуру и начиналось обсуждение. Научные центры выдвигали согласованную концепцию, соглашались судьи, прокуроры и т.п. И как говорил академик Ю.М.Грошевой, потом начиналось как всегда-выходит указ, а там совершенно другое. Научные центры начинают разбираться -что это такое, а все очень просто -консультанты ПВС, тоже доктора наук, выбрасывают это все в корзину, и утверждают свое, родное и которое зачастую не по делу. Так отрабатывалась система единоличного решения -аторитаризм. И этот юный перец вещует -справлюсь. да там и работать не надо. Что напишут, то и прочитает. Главное, читать с интонацией и соблюдением знаков препинания, чтобы не было как у генпрокурорки, когда читала обращение к Верховной раде от имени особы мужского пола.
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14.07.2021 13:57 Відповісти
"Слуга народу" Бакумов про можливе призначення його главою комітету замість Монастирського: Я думаю, що впораюся - Цензор.НЕТ 3167
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14.07.2021 15:47 Відповісти
Канєшна справішся! Там діло просте - скрутив бумажку, нюхнув доріжку - і всіх дєлов!
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14.07.2021 19:22 Відповісти
 
 