За добу від COVID-19 у Києві померла одна людина, виявлено 165 нових випадків COVID-19, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 165 хворих на коронавірус. Одна людина померла.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

"165 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Одна людина померла. Загалом летальних випадків від коронавірусу - 5209. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 216 034", - повідомив Кличко.

Захворіли: 94 жінки віком від 18 до 76 років, 61 чоловік віком від 21 до 76 років, а також 4 дівчинки від 13 до 17 років і 6 хлопчиків від 8 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 16 хворих на коронавірус, а також 38 осіб з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

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Одужали минулої доби 152 людини. Загалом коронавірус подолали 206 946 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 47, у Солом’янському – 36 та у Святошинському районі – 23 випадки", – зазначив Кличко.