За добу від COVID-19 у Києві померла одна людина, виявлено 165 нових випадків COVID-19, - Кличко. КАРТА
У Києві виявили за минулу добу 165 хворих на коронавірус. Одна людина померла.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.
"165 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Одна людина померла. Загалом летальних випадків від коронавірусу - 5209. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 216 034", - повідомив Кличко.
Захворіли: 94 жінки віком від 18 до 76 років, 61 чоловік віком від 21 до 76 років, а також 4 дівчинки від 13 до 17 років і 6 хлопчиків від 8 до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 16 хворих на коронавірус, а також 38 осіб з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
Одужали минулої доби 152 людини. Загалом коронавірус подолали 206 946 мешканців столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 47, у Солом’янському – 36 та у Святошинському районі – 23 випадки", – зазначив Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль