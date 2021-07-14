Кабмін створив Український ветеранський фонд, він має почати роботу з 2022 року, - Шмигаль

Фонд допоможе залучити фінансові ресурси для реінтеграції ветеранів.

Про це прем'єр-міністр повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, це рішення дозволить акумулювати кошти, які будуть спрямовані виключно на підтримку ветеранів, зокрема ветеранського бізнесу.

"Новостворений фонд допоможе залучати фінансові та матеріально-технічні ресурси для реалізації програм і проєктів, які спрямовані на реінтеграцію ветеранів до активного суспільного життя, відновлення фізичного й психічного здоров’я, підвищення професійного й освітнього рівня та ведення підприємницької діяльності", - зазначив глава уряду.

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