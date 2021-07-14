Нардепів Бойка, Палицю, Шпенова, Борту і Ларіна викликано на допит у справі "Харківських угод", - СБУ

Служба безпеки України викликає на допит у межах розслідування справи щодо "Харківських угод" деяких чинних народних депутатів.

Як передає Цензор.НЕТ, на сайті СБУ в розділі "повістки" повідомляється, що Юрій Бойко викликається на допит 21 липня, Віталій Борту і Сергій Ларін - 20 липня, Ігор Палиця, Дмитро Шпенов викликані повістками в СБУ на 19 липня.

Речник СБУ Артем Дехтяренко розповів "Інтерфакс-Україна", що нардепи були викликані на допит у справі "харківських угод".

"Як чинні народні депутати України вони викликалися через апарат Верховної Ради", - заявив він.

Нагадаємо, 12 березня Служба безпеки України порушила кримінальну справу за підготовку, підписання та ратифікацію "Харківських угод". Розслідування почали за фактом державної зради. Раніше Рада нацбезпеки і оборони доручила СБУ перевірити обставини ратифікації "Харківських угод" українським парламентом. Цей документ передбачав продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року. Також СБУ доручили перевірити всіх депутатів 6-го скликання, які причетні до голосування за ратифікацію "Харківських угод". 16 березня СБУ провела обшук у ВР, РНБО, МЗС і Кабміні. При цьому виявлено документи, що свідчать про те, що тодішнє керівництво держави до підписання і ухвалення "харківських угод" усвідомлювало їхні наслідки.

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