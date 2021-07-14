Нардепів Бойка, Палицю, Шпенова, Борту і Ларіна викликано на допит у справі "Харківських угод", - СБУ
Служба безпеки України викликає на допит у межах розслідування справи щодо "Харківських угод" деяких чинних народних депутатів.
Як передає Цензор.НЕТ, на сайті СБУ в розділі "повістки" повідомляється, що Юрій Бойко викликається на допит 21 липня, Віталій Борту і Сергій Ларін - 20 липня, Ігор Палиця, Дмитро Шпенов викликані повістками в СБУ на 19 липня.
Речник СБУ Артем Дехтяренко розповів "Інтерфакс-Україна", що нардепи були викликані на допит у справі "харківських угод".
"Як чинні народні депутати України вони викликалися через апарат Верховної Ради", - заявив він.
Нагадаємо, 12 березня Служба безпеки України порушила кримінальну справу за підготовку, підписання та ратифікацію "Харківських угод". Розслідування почали за фактом державної зради. Раніше Рада нацбезпеки і оборони доручила СБУ перевірити обставини ратифікації "Харківських угод" українським парламентом. Цей документ передбачав продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року. Також СБУ доручили перевірити всіх депутатів 6-го скликання, які причетні до голосування за ратифікацію "Харківських угод". 16 березня СБУ провела обшук у ВР, РНБО, МЗС і Кабміні. При цьому виявлено документи, що свідчать про те, що тодішнє керівництво держави до підписання і ухвалення "харківських угод" усвідомлювало їхні наслідки.
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І літвіна не забувайте, воно там одне з головних фігурантів
https://censor.net/ru/news/120400/poslujnoyi_spisok_quotuchastnika_boevyh_deyistviyiquot_spikera_litvina_dokumenty
9 лет ушло на то, чтобы начать дело: пока расследуют, да пока дело предателей в суд передадут, то к этому времени даже и Хозяин всех этих тварей, кремлёвский Кащей бессмертный, уже сдохнет...
Кто помнит, подскажите.
Це ж вона наробила боргів перед рашкою, за які фуйло прихопив хведровича. Тому банально не було куди діватись.
Просто треба висвічувати всіх винуватців тих подій.
Через рік був вже інший контракт який урки засунули в харківські угоди.
Після того як рашка ті угоди денонсувала в 2014 контракт знову вступив в дію, як самостійний. По ньому і відсудили у рашки 3 млрд долларів, та викинули звідти всі газпромівські "хотелки".
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко 14 січня 2009 заявила: «Переговори, які успішно рухалися з 2 жовтня щодо забезпечення України природним газом за ціною 235 доларів для українських споживачів і транзит у межах 1,7 - 1,8 долара, - ці переговори було зірвано тим, що, на жаль, українські політики намагалися зберегти "Росукренерго" як тіньового корупційного посередника між Україною та Росією
Про борги тупа брехня. Юлька після кризи залишила 35 млрд долларів в резервах і ті резерви були рівні українським боргам. Таких показників ніхто після неї не мав і в найближчі 20 років не матиме.
Запланований контракт з прийнятною ціною без прокладок і трирічним перехідним періодом зірвали тоді Ющенко з Фірташем. Тимошенко вимушено пішла на новий контракт з базовою (розрахунковою до застосування коефіцієнтів) ціною на рівні середньозваженої на той кризовий момент в ЄС 450 баксів після двотижневого припинення постачання нам газу серед січневих морозів. На виході з коефіцієнтами, знижкою та іншими заходами по 2009 року ми отримали середню ціну 230 з чимось. Надалі планувалося застосувати чинні положення контракту щодо вимог покупця про зниження ціни через істотну зміну умов на ринку газу в ЄС (навала зрідженого газу тоді обвалила спотові ціни), як це успішно зробили тоді усі інші європейські покупці газпромівського газу (https://www.pravda.com.ua/articles/2009/01/22/3686613/ стаття 4.4 Контракту ). Але після усунення Тимошенко від влади команда Януковича вирішила піти шляхом зрадницьких харківських угод з фіктивною знижкою 100 доларів. Фіктивною, бо насправді це була не знижка, а відстрочення частини платежу до 2042 року з умовою не чіпати до того часу чорноморський флот у Криму. Лише після втечі Януковича, Нафтогаз без особливої надії на успіх звернувся до Арбітражу у Стокгольмі за контрактом Тимошенко і у чіткій відповідності до його "кабальних" положень, та несподівано отримав перемогу - знижку в цінах і скасування положення "бери або плати". Точно так, як і усі інші газпромівські контрагенти в ЄС, тільки з затримкою на термін Юліної тюрми. Такою є реальна матчастина питання.
Теж під домашній арешт? Чи обмежуться штрафом за фулюганство?!
😡
Ну и какие были последствия? А какие в случае не подписания?
Вот, предположим не подписали бы. И что РФ убралася бы из Крыма? Да фиг там. Свою базу в Новороссийске они не сильно спешили строить, плана передачи арендуемых объектов Украине не разрабатывали, строили кучу жилья для своих в Севастополе и т.д. и т.п. В общем уже тогда было понятно что никуда они с Крыма не уйдут, а выгнать их силой у нас не получится. И выходит что все равно пришлось бы подписывать какой-то новый договор
Порошенка, Парубія, Турчинова, Гримчака, Головатого еtс ще не викликали...
Не ходи в магАзин, ходи в магазИн, а пойдёшь в магАнин купишь портфелин.
Если шо то ссылка на http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/8 Офіційний портал Верховної Ради
Борт Віталій Петрович
Господину Бутусовым быть внимательнее.
И корабль не должен отвалиться от стенки причала, и самолет не должен оторваться от взлетки. И это в период акта вооруженной агрессии РФ против Украины.
Марио Пьюзо.
Крестный отец.
По поводу вызваных экс депутатов-вообще чистый пиарход для разводки ЛОХОВ. Любой заявит-"это моя политическая позиция". И все. Кончится кино для дураков.