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Новини
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Нардепів Бойка, Палицю, Шпенова, Борту і Ларіна викликано на допит у справі "Харківських угод", - СБУ

Нардепів Бойка, Палицю, Шпенова, Борту і Ларіна викликано на допит у справі

Служба безпеки України викликає на допит у межах розслідування справи щодо "Харківських угод" деяких чинних народних депутатів.

Як передає Цензор.НЕТ, на сайті СБУ в розділі "повістки" повідомляється, що Юрій Бойко викликається на допит 21 липня, Віталій Борту і Сергій Ларін - 20 липня, Ігор Палиця, Дмитро Шпенов викликані повістками в СБУ на 19 липня.

Речник СБУ Артем Дехтяренко розповів "Інтерфакс-Україна", що нардепи були викликані на допит у справі "харківських угод".

"Як чинні народні депутати України вони викликалися через апарат Верховної Ради", - заявив він.

Нагадаємо, 12 березня Служба безпеки України порушила кримінальну справу за підготовку, підписання та ратифікацію "Харківських угод". Розслідування почали за фактом державної зради. Раніше Рада нацбезпеки і оборони доручила СБУ перевірити обставини ратифікації "Харківських угод" українським парламентом. Цей документ передбачав продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року. Також СБУ доручили перевірити всіх депутатів 6-го скликання, які причетні до голосування за ратифікацію "Харківських угод". 16 березня СБУ провела обшук у ВР, РНБО, МЗС і Кабміні. При цьому виявлено документи, що свідчать про те, що тодішнє керівництво держави до підписання і ухвалення "харківських угод" усвідомлювало їхні наслідки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС проти денонсації "харківських угод", - спікер Ніколенко

Автор: 

Бойко Юрій (440) Ларін Сергій (7) СБУ (12909) Харківські угоди (69) Палиця Ігор (62)


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Топ коментарі
+20
Чергова порція локшини на вуха лохтората !!! )))
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14.07.2021 13:49
+17
які допити? Цих потвор давно вже треба утілізувати
І літвіна не забувайте, воно там одне з головних фігурантів
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14.07.2021 13:49
+8
Підлипали Завгара єнакуєвського.
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14.07.2021 13:52
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Чергова порція локшини на вуха лохтората !!! )))
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14.07.2021 13:49 Відповісти
Дякую! Дуже дякую!

Нардепів Бойка, Палицю, Шпенова, Борту і Ларіна викликано на допит у справі "Харківських угод", - СБУ - Цензор.НЕТ 6813
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14.07.2021 14:20 Відповісти
які допити? Цих потвор давно вже треба утілізувати
І літвіна не забувайте, воно там одне з головних фігурантів
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14.07.2021 13:49 Відповісти
Хехе )))) держи весь список - пожалуйста))))
https://censor.net/ru/news/120400/poslujnoyi_spisok_quotuchastnika_boevyh_deyistviyiquot_spikera_litvina_dokumenty
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14.07.2021 14:37 Відповісти
дякую
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14.07.2021 14:39 Відповісти
Ну и скорость у следствия и у юстиции:
9 лет ушло на то, чтобы начать дело: пока расследуют, да пока дело предателей в суд передадут, то к этому времени даже и Хозяин всех этих тварей, кремлёвский Кащей бессмертный, уже сдохнет...
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14.07.2021 19:46 Відповісти
Підлипали Завгара єнакуєвського.
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14.07.2021 13:52 Відповісти
Я точно не помню, но кто-то ещё доказывал, что "харьковские соглашения" выгодны и Украине и россии.
Кто помнит, подскажите.
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14.07.2021 13:52 Відповісти
А чого тимашенку не кличуть ?
Це ж вона наробила боргів перед рашкою, за які фуйло прихопив хведровича. Тому банально не було куди діватись.
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14.07.2021 13:52 Відповісти
Пожалів Бандюковича, як постраждалого від Юльки... Щось новеньке.
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14.07.2021 13:57 Відповісти
він не бідний, щоб його жаліти.
Просто треба висвічувати всіх винуватців тих подій.
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14.07.2021 13:59 Відповісти
Та да. Вана злочинно хотіла прибрати всі прокладки і тільки видатний бджоляр і горщикознавець вчасно запопіг прямим угодам, і отримали ми газ по 450$. І то, при цьому за комуналку ми платили копійки в порівнянні з сьогоденням.
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14.07.2021 14:11 Відповісти
Не було ніколи 450. По договору Тимошенко було 232 здається.
Через рік був вже інший контракт який урки засунули в харківські угоди.
Після того як рашка ті угоди денонсувала в 2014 контракт знову вступив в дію, як самостійний. По ньому і відсудили у рашки 3 млрд долларів, та викинули звідти всі газпромівські "хотелки".
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14.07.2021 14:33 Відповісти
Так і було поки ющ не зірвав переговори.
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко 14 січня 2009 заявила: «Переговори, які успішно рухалися з 2 жовтня щодо забезпечення України природним газом за ціною 235 доларів для українських споживачів і транзит у межах 1,7 - 1,8 долара, - ці переговори було зірвано тим, що, на жаль, українські політики намагалися зберегти "Росукренерго" як тіньового корупційного посередника між Україною та Росією
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14.07.2021 14:38 Відповісти
Трохи не так. Навіть після зірваних переговорів в угоду "другу сім'ї" фірташу контракт на 2009 рік був підписаний по тій же ціні в 235 долларів. З можливістю щорічного перегляду ціни та об'ємів. Харківські угоди прибрали з угоди можливість перегляду так як жоден суд не розглядає міжнародні угоди. Це з контрактом можна спокійно йти в суд. Тим більше в ньому записано саме в який.
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14.07.2021 14:49 Відповісти
Це вже нюанси. Мій коментар проти посту пані Ксенії полягав в тому, що якщо вана і повинна йти в суд, то рядком з пасічником. І хто там винен більше - мені зрозуміло.
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14.07.2021 15:09 Відповісти
довіряти словам газової принцеси Юлі - себе не поважати!
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14.07.2021 14:52 Відповісти
#**********************# Ви хоч навчіться якісь аргументи по темі наводити, що б дискусія була змістовною.
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14.07.2021 14:58 Відповісти
Юля когда то какие то аргументы приводила? На прямые вопросы она начинает пространный трындежь в стиле "любі мої"
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14.07.2021 15:26 Відповісти
Все Вана правильно каже: і про землю, і приватизацію стратегічних підприємств, газово-енергетичну галузь. З аргументами і цифрами. Вже тридцять років бедлам і розкрадання. І святий ******, інуковищ, ющ, два брати-акробати (кравчук і кучма), тепер зелена чума... Без просвіту... Хоча треба визнати, ти ж дивись які ми багаті, що можна ще стільки красти. ..
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14.07.2021 15:59 Відповісти
Так, за клятого совка трохи надбали. Вже 30 років, слава Богу, велика прихватизація триває...
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14.07.2021 16:09 Відповісти
Правильно, бо Юлина контора называлась "Итера" Не тіньова і не корупційна прокладка
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14.07.2021 15:18 Відповісти
Кацапською компанією в Україні володіла ВАНА?! І ***** дозволив її посадити інуковощу?
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14.07.2021 15:24 Відповісти
Откатами кацапской компании володіла ВАНА. И всячески ее лоббировала.
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14.07.2021 15:27 Відповісти
Це де написано? У Вікіпедії? Чого ж овоч так і не нарив проти неї стопудового компромату. Цілу фірму амерських адвокатів наймав. Коли Юлька була прем"єром ми були молодими батьками і за комуналку взагалі не парились. Такі це були копійки.
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14.07.2021 15:37 Відповісти
Ви мабуть тоді ще під стіл ходили раз не можете пам'ятати що та Юлька майже наодинці боролась з тими угодами, які до речі активно підтримував Порошенко.
Про борги тупа брехня. Юлька після кризи залишила 35 млрд долларів в резервах і ті резерви були рівні українським боргам. Таких показників ніхто після неї не мав і в найближчі 20 років не матиме.
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14.07.2021 14:24 Відповісти
Что же вы врёте?! Тимошенко была премьером до 11 марта 2010 года. Золотовалютные резервы тогда были 25147.48 млн.дол. А вот в декабре 2010 года уже составили 34576.40 млн.дол., но это уже было при Азарове.
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14.07.2021 14:54 Відповісти
Вот Азиров как раз больше всех долгов набрал на шею Украины
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14.07.2021 15:29 Відповісти
Не без того, но статистика вещь упрямая. А она говорит, что самый большой ЗВР Украины был в апреле 2011, при Азарове, и составлял 38,3 млрд $
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14.07.2021 15:48 Відповісти
Знов про Юльчині борги, "кабальний контракт" і "не було куди діватися"?!
Запланований контракт з прийнятною ціною без прокладок і трирічним перехідним періодом зірвали тоді Ющенко з Фірташем. Тимошенко вимушено пішла на новий контракт з базовою (розрахунковою до застосування коефіцієнтів) ціною на рівні середньозваженої на той кризовий момент в ЄС 450 баксів після двотижневого припинення постачання нам газу серед січневих морозів. На виході з коефіцієнтами, знижкою та іншими заходами по 2009 року ми отримали середню ціну 230 з чимось. Надалі планувалося застосувати чинні положення контракту щодо вимог покупця про зниження ціни через істотну зміну умов на ринку газу в ЄС (навала зрідженого газу тоді обвалила спотові ціни), як це успішно зробили тоді усі інші європейські покупці газпромівського газу (https://www.pravda.com.ua/articles/2009/01/22/3686613/ стаття 4.4 Контракту ). Але після усунення Тимошенко від влади команда Януковича вирішила піти шляхом зрадницьких харківських угод з фіктивною знижкою 100 доларів. Фіктивною, бо насправді це була не знижка, а відстрочення частини платежу до 2042 року з умовою не чіпати до того часу чорноморський флот у Криму. Лише після втечі Януковича, Нафтогаз без особливої надії на успіх звернувся до Арбітражу у Стокгольмі за контрактом Тимошенко і у чіткій відповідності до його "кабальних" положень, та несподівано отримав перемогу - знижку в цінах і скасування положення "бери або плати". Точно так, як і усі інші газпромівські контрагенти в ЄС, тільки з затримкою на термін Юліної тюрми. Такою є реальна матчастина питання.
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14.07.2021 15:47 Відповісти
О, новый сериал для дебилов73% подвалил. Квартал95 таки знает толк в шоу, особенно когда задание - остановить падающий рейтинг главклоуна.
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14.07.2021 13:55 Відповісти
Змов - бурна імітація діяльності, як із "пособником тероризму" мертвечуком...
Теж під домашній арешт? Чи обмежуться штрафом за фулюганство?!
😡
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14.07.2021 14:01 Відповісти
16 марта СБУ провела обыки в ВР, СНБО, МИД и Кабмине. При этом выявлены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия "харьковских соглашений" осознавало их последствия.Источник: https://censor.net/ru/n3277053
Ну и какие были последствия? А какие в случае не подписания?
Вот, предположим не подписали бы. И что РФ убралася бы из Крыма? Да фиг там. Свою базу в Новороссийске они не сильно спешили строить, плана передачи арендуемых объектов Украине не разрабатывали, строили кучу жилья для своих в Севастополе и т.д. и т.п. В общем уже тогда было понятно что никуда они с Крыма не уйдут, а выгнать их силой у нас не получится. И выходит что все равно пришлось бы подписывать какой-то новый договор
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14.07.2021 14:03 Відповісти
Було б бажання вигнати. Під лежачій камінь вода не тече.
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14.07.2021 14:32 Відповісти
Почему ж не получилось бы? Международный суд и блокировка всех активов
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14.07.2021 15:32 Відповісти
У нас сейчас РФ оккупировала часть территории, ведёт войну, гадит половине цивилизованного мира и т.п. И как там успехи в международных судах и с блокировкой активов? Ходорковский за свой "Юкос" много уже успел вернуть?
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14.07.2021 15:53 Відповісти
Народного депутата не можна притягнути до відповідальності за результати голосування.
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14.07.2021 14:11 Відповісти
Смысл от его работы тогда? Наголо уют о присоединении к РФ и что, не понесёт ответственности. Чушня.
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14.07.2021 14:25 Відповісти
Є Закон й його треба виконувати. Тому розгляд справи стосовно відповідальності за голосування - це для зелохів.
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14.07.2021 14:34 Відповісти
Да, так устроены законы в цивилизованных странах. За голосование у депутата только политическая ответственность. Поэтому все это постановочное шоу для лохтората бубочки. Лохторат всегда вместо бублика получает от Галабаротьки дырку от бублика, впридачу с гнусавым видосиком.
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14.07.2021 18:17 Відповісти
СлабО!
Порошенка, Парубія, Турчинова, Гримчака, Головатого еtс ще не викликали...
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14.07.2021 14:12 Відповісти
все названные лица уже были на допросах в СБУ, а Гримчак даже сидел в тюрьме (или СИЗО?)
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14.07.2021 18:23 Відповісти
Так и до Климкина очередь дойдет.
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14.07.2021 14:20 Відповісти
Не прошло и 10 лет.
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14.07.2021 14:24 Відповісти
а подонок Литвин.. не? неинтересно?!
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14.07.2021 14:25 Відповісти
гниду Литвина обов'язково!
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14.07.2021 14:29 Відповісти
Как передает https://censor.net/, на сайте СБУ в разделе "https://ssu.gov.ua/povistky повестки " сообщается, вызывается на допрос 21 июля, Виталий Борту и Сергей Ларин - 20 июля, Источник: https://censor.net/ru/n3277053
Не ходи в магАзин, ходи в магазИн, а пойдёшь в магАнин купишь портфелин.
Если шо то ссылка на http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/8 Офіційний портал Верховної Ради
Борт Віталій Петрович
Господину Бутусовым быть внимательнее.
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14.07.2021 14:39 Відповісти
Оце б була гарна справа - посадити до в,язниці усе ото кодло яке голосувало "за" по Харківським угодам!
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14.07.2021 14:55 Відповісти
Еще следует посадить сепаратистку Тимошенко, которая в тяжелое для Украины время призывала не защищать Украину. Ни один танк не должен выехать из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие, потому что это будет означать проигрыш... Помните, да?
И корабль не должен отвалиться от стенки причала, и самолет не должен оторваться от взлетки. И это в период акта вооруженной агрессии РФ против Украины.
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14.07.2021 15:11 Відповісти
и никого не сажают за гос измену.
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14.07.2021 15:17 Відповісти
От государства не ждали справедливости, за справедливостью шли к мафии. И мафия рождала собственных Робин Гудов.

Марио Пьюзо.

Крестный отец.
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14.07.2021 15:18 Відповісти
"Страшно,аж жуть!" (с)
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14.07.2021 15:43 Відповісти
Даже плюсик ставить не буду. В Охвисе Зеленского работает замом Ермака, Руслан Демченко, работающий при Януковиче замом минстра иностранных дел и готовивший текст этих Харьковских. И поныне сливающий инфу в Росию, в том числе и по вагнеровцам.
По поводу вызваных экс депутатов-вообще чистый пиарход для разводки ЛОХОВ. Любой заявит-"это моя политическая позиция". И все. Кончится кино для дураков.
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14.07.2021 18:10 Відповісти
покарати потрібно......щоб не було повадно
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14.07.2021 19:45 Відповісти
Одно из самых гнусных деяний шапкокрада---это соглашение. До 2042г! Это при том что по договору меду нами и РФ в 1998-99г к 2017г база должна была перебазироваться в Новороссийск. Где кстати стали уже тогда кое что готовить. Там масса предателей в той сделке была---указаные только часть. Можно даже допустить, косвенно конечно---что бабла сыпанули тварям. И с того момента дело и пошло по части покупать наших тварей у власти. И для справки---печатал не раз. За 1946г США платили Японии за свою базу на о. Окинава 4 миллиарда дол в год. Потом сумма увеличивалась там через 3-5 лет очередных. А нам за Севастополь 96 мил. дол в год и не пересчётом на гос-банк а как бы газ на эту сумму, но по рыночной текущей цене! Но это конечно претензия к чучме и его своре. Они кстати все известны и многие всё так же в Раде. Либо нахватавшись 4-6 каденций богуют по сей день за счёт сегодняшнего бюджета!
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14.07.2021 21:22 Відповісти
 
 