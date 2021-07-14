Воїн 57-ї ОМПБр Андрій Бєляєв загинув на Донбасі внаслідок артилерійського обстрілу позицій ЗСУ російськими військами. ФОТО

Вчора, 13 липня, в районі селища Причепілівка Новоайдарського району Луганської області внаслідок смертельних поранень, зазнаних під час артилерійського обстрілу позицій ЗСУ російськими військами, загинув Андрій Левонтійович Бєляєв, 1982 року народження, мешканець міста Нікополь Дніпропетровської області, військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці Нікопольського ОМТЦК та СП, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Знову Нікополь втрачає Героя

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув, п'ятьох поранено, ще один зазнав бойової травми на Донбасі. За добу - 13 порушень "тиші", ворог бив зі 152- та 122-мм артилерії і мінометів

Учора ввечері, 13 липня, в зоні проведення Операції об’єднаних сил (ООС) під час ворожого артилерійського обстрілу зі 122-мм та 152-мм калібру бойових позицій 57 окремої мотопіхотної бригади загинув наш земляк, нікопольчанин Бєляєв Андрій Левонтійович, 1982 року народження.

Час та місце прощання з Героєм буде оголошено додатково. Від імені особового складу Нікопольського ОМТЦК та СП висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Андрія Левонтійовича.

Герої не вмирають! Слава Героям!" - зазначається в повідомленні.

"На Донбасі загинув мій побратим, з яким я разом воював. Андрій Бєляєв, позивний Бєлий. Доброволець з 2014 року, кілька разів підписував контракт і нині був на фронті.

Підрозділ потрапив під щільний артилерійський обстріл і Бєлий загинув на місці.

Досвідчений воїн. Сам першим йшов вперед, першим стріляв, брав на себе відповідальність. Був прикладом для мене на війні.

Тихий герой. Звичайний чоловік, яких тисячі, що пішли на війну. Не брав участі у визначних боях і операціях. Але на своїй маленький війні був серед найкращих.

Щирий. Завжди усміхнений.

У нього залишилось троє дітей.

Друже, ти вже переміг. Дякую тобі за все!

Вибач, що так і не приїхав.

Обійняв", - розповів журналіст, учасник бойових дій Олександр Махов.

Андрій Бєляєв



