Доручив усім українським посольствам в ЄС працювати над внесенням України до національних "зелених списків", - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив посольствам в країнах ЄС працювати над включенням України в національні зелені списки, які дозволять українцям подорожувати в ці країни без обмежень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Кулеба заявив у ході засідання уряду.

Він зазначив, що рішення Європейського Союзу про включення України до переліку третіх країн, з яких дозволений в’їзд, є рекомендацією державам-членам. Тепер кожна з них розглядатиме питання про включення України в свій національний зелений список і визначення умов в’їзду на її територію.

"Я вже доручив усім українським посольствам в державах-членах ЄС активно працювати з нашими європейськими партнерами, щоб Україна потрапляла в національний зелений список відповідної країни, і щоб умови в’їзду для наших громадян були максимально спрощеними", - сказав Кулеба.

Водночас він підкреслив, що при ухваленні відповідного рішення кожна з держав керуватиметься не лише показниками в Україні, а й своїми власними епідемічними показниками.

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Урядовець порадив українцям перед закордонними подорожами знайомитися з актуальною інформацією на спеціально створеному МЗС сайті.