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Доручив усім українським посольствам в ЄС працювати над внесенням України до національних "зелених списків", - Кулеба

Доручив усім українським посольствам в ЄС працювати над внесенням України до національних

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив посольствам в країнах ЄС працювати над включенням України в національні зелені списки, які дозволять українцям подорожувати в ці країни без обмежень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Кулеба заявив у ході засідання уряду.

Він зазначив, що рішення Європейського Союзу про включення України до переліку третіх країн, з яких дозволений в’їзд, є рекомендацією державам-членам. Тепер кожна з них розглядатиме питання про включення України в свій національний зелений список і визначення умов в’їзду на її територію.

"Я вже доручив усім українським посольствам в державах-членах ЄС активно працювати з нашими європейськими партнерами, щоб Україна потрапляла в національний зелений список відповідної країни, і щоб умови в’їзду для наших громадян були максимально спрощеними", - сказав Кулеба.

Водночас він підкреслив, що при ухваленні відповідного рішення кожна з держав керуватиметься не лише показниками в Україні, а й своїми власними епідемічними показниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посли ЄС схвалили відкриття кордону для вільного в'їзду з України, - журналіст Йозвяк

Урядовець порадив українцям перед закордонними подорожами знайомитися з актуальною інформацією на спеціально створеному МЗС сайті.

Автор: 

карантин (18172) туризм (1564) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Не знаю что вы там поручаете посольствам, но до этих оборзевших особей, никак нельзя дозвонится ни при каких условиях, конкретно говорю про посольство Украины в Испании г.Мадрид, ул Абубилья 52, возьмите на заметку ув.Кулеба, в первую очередь это показывает отношение ваших чиновников к своим согражданам, одним словом - ганьба.
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14.07.2021 15:05 Відповісти
Это когда Йозвяк выдал инфу из первых рук, что ЕС собирается открыть границы для украинцев, куляба резко засуетилась в расчёте поиметь с этого решения бонусов
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14.07.2021 15:43 Відповісти
А чего еще ждать от ублюдков из "слуг"?
Этому недоумку Кулебе и в голову не приходило, что эту работу надо было проводить еще до того, как ЕС примет такое решение, пример Венгрии, Германии, Австрии, Болгарии, Греции, Кипра и др. которые приняли решение впускать украинцев без всяких решений ЕС...
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15.07.2021 01:34 Відповісти
 
 