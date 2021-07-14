САП оскаржить виправдувальний вирок колишньому слідчому ГПУ, який привласнював талони на бензин

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить вирок Вищого антикорупційного суду від 14 липня 2021 року, яким колишнього слідчого Генеральної прокуратури України визнано невинним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

САП не погоджується з виправдувальним рішенням суду першої інстанції й оскаржить в апеляційній палаті ВАКС виправдувальний вирок колишньому слідчому ГПУ, коли отримає повний текст рішення.

Про подання апеляційної скарги та її подальший розгляд буде повідомлено додатково.

Колишнього слідчого підозрювали в отриманні неправомірної вигоди за ч.2 ст.191 КК.

Зазначається, що він заволодів скретч-картками на бензин під час проведення 29 липня 2016 року обшуку в домоволодінні голови Свидівоцької сільської ради Черкаського району, яку в той час підозрювали в отриманні неправомірної вигоди.

За даними "Української правди", йдеться про колишнього старшого слідчого з особливо важливих справ Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Олексія Алфімова

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