Єдинороси приїхали агітувати в окупований Луганськ: жителі ОРДЛО з паспортами РФ зможуть голосувати на виборах до Держдуми

В окупованому РФ Луганську сьогодні відбувається "Форум громадян Росії", в якому беруть участь представники угруповань "Л/ДНР", а також російської провладної партії "Єдина Росія". На форум прибули представники самопроголошених Південної Осетії та Абхазії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Новости Донбасса"

Фактично форум має агітаційний характер на підтримку партії "Єдина Росія" перед виборами до Держдуми, які відбудуться в РФ у вересні. Кремль хоче залучити до голосування і жителів Донбасу, які отримали російські паспорти.

"Сьогоднішній захід, він знаковий для громадян Росії, які проживають на території Донбасу, їх на сьогодні 611 тисяч, і щодня ця кількість збільшується. Я думаю, що до кінця року два мільйони громадян Росії проживатимуть на цій споконвічно російській землі", - заявив перед відкриттям "форуму" перший заступник голови комітету Державної Думи у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Віктор Водолацький.

Як заявив "голова Народної Ради ЛНР" Денис Мірошниченко, сучасні технології дозволять жителям Донбасу, які мають російське громадянство, повноцінно брати участь у виборчому процесі, не перебуваючи на території РФ.

"Ми сьогодні маємо проговорити механізм політичний, як ми, громадяни Російської Федерації, можемо повноцінно брати участь у виборах, які можуть відбуватися. Тому що є різні сучасні технології, які дозволяють не перебувати на території Російської Федерації і повноцінно брати участь у виборах", - сказав він.

Водночас у процесі "форуму" місцевий "політолог" Олександр Проценко заявив, що жителі "Л/ДНР", які мають російське громадянство, заслужили право обирати майбутнє Росії: "За останні кілька років ми спостерігаємо інтенсифікацію інтеграційних процесів зближення Донбасу з Росією, яка з 2019 року перебуває на новому рівні. "Русский мир" повертається на Донбас, це масштабний, історично справедливий, обґрунтований процес. І сьогодні у кожного жителя Донбасу є можливість зробити в цей історичний процес свій особистий внесок. А також тим самим створити заставу для захисту своїх прав і свобод з боку Росії в майбутньому".

Проценко уточнив, що для цього необхідно "отримати російський паспорт, оформити СНІОР (страховий номер індивідуального особового рахунку) і перейти в категорію повноправного, повноцінного громадянина великої країни".

"Важливо не тільки отримати ці права, а й скористатися ними. Зокрема, як політолог, вважаю, що ми повинні мати можливість скористатися таким фундаментальним правом громадянина як участь у долі своєї країни як виборець, обрання і формування російських органів влади. Донбас до цього довго йшов, за це він бився, терпів і не здавався. І цією можливістю ми всі сьогодні маємо скористатися", - сказав він.

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Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 24 квітня 2019 року підписав указ, що дозволяє жителям "Л/ДНР" отримати громадянство РФ у спрощеному порядку. У квітні 2019 року Україна і міжнародна спільнота, зокрема члени Радбезу ООН, засудили рішення РФ ввести спрощений порядок надання російського громадянства на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях. За даними українських дипломатів, за два роки понад пів мільйона місцевих жителів отримали російські паспорти.