УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11226 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
2 432 14

Єдинороси приїхали агітувати в окупований Луганськ: жителі ОРДЛО з паспортами РФ зможуть голосувати на виборах до Держдуми

Єдинороси приїхали агітувати в окупований Луганськ: жителі ОРДЛО з паспортами РФ зможуть голосувати на виборах до Держдуми

В окупованому РФ Луганську сьогодні відбувається "Форум громадян Росії", в якому беруть участь представники угруповань "Л/ДНР", а також російської провладної партії "Єдина Росія". На форум прибули представники самопроголошених Південної Осетії та Абхазії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Новости Донбасса"

Фактично форум має агітаційний характер на підтримку партії "Єдина Росія" перед виборами до Держдуми, які відбудуться в РФ у вересні. Кремль хоче залучити до голосування і жителів Донбасу, які отримали російські паспорти.

"Сьогоднішній захід, він знаковий для громадян Росії, які проживають на території Донбасу, їх на сьогодні 611 тисяч, і щодня ця кількість збільшується. Я думаю, що до кінця року два мільйони громадян Росії проживатимуть на цій споконвічно російській землі", - заявив перед відкриттям "форуму" перший заступник голови комітету Державної Думи у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Віктор Водолацький.

Як заявив "голова Народної Ради ЛНР" Денис Мірошниченко, сучасні технології дозволять жителям Донбасу, які мають російське громадянство, повноцінно брати участь у виборчому процесі, не перебуваючи на території РФ.

"Ми сьогодні маємо проговорити механізм політичний, як ми, громадяни Російської Федерації, можемо повноцінно брати участь у виборах, які можуть відбуватися. Тому що є різні сучасні технології, які дозволяють не перебувати на території Російської Федерації і повноцінно брати участь у виборах", - сказав він.

Водночас у процесі "форуму" місцевий "політолог" Олександр Проценко заявив, що жителі "Л/ДНР", які мають російське громадянство, заслужили право обирати майбутнє Росії: "За останні кілька років ми спостерігаємо інтенсифікацію інтеграційних процесів зближення Донбасу з Росією, яка з 2019 року перебуває на новому рівні. "Русский мир" повертається на Донбас, це масштабний, історично справедливий, обґрунтований процес. І сьогодні у кожного жителя Донбасу є можливість зробити в цей історичний процес свій особистий внесок. А також тим самим створити заставу для захисту своїх прав і свобод з боку Росії в майбутньому".

Проценко уточнив, що для цього необхідно "отримати російський паспорт, оформити СНІОР (страховий номер індивідуального особового рахунку) і перейти в категорію повноправного, повноцінного громадянина великої країни".

"Важливо не тільки отримати ці права, а й скористатися ними. Зокрема, як політолог, вважаю, що ми повинні мати можливість скористатися таким фундаментальним правом громадянина як участь у долі своєї країни як виборець, обрання і формування російських органів влади. Донбас до цього довго йшов, за це він бився, терпів і не здавався. І цією можливістю ми всі сьогодні маємо скористатися", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканців окупованих територій з російськими паспортами змусять голосувати за "Єдину Росію" на виборах до Держдуми через платформу "Дистанційне електронне голосування", - правозахисник Лисянський

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 24 квітня 2019 року підписав указ, що дозволяє жителям "Л/ДНР" отримати громадянство РФ у спрощеному порядку. У квітні 2019 року Україна і міжнародна спільнота, зокрема члени Радбезу ООН, засудили рішення РФ ввести спрощений порядок надання російського громадянства на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях. За даними українських дипломатів, за два роки понад пів мільйона місцевих жителів отримали російські паспорти.

Автор: 

громадянство (1077) паспорт (1158) росія (65800)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
и этих уродов хотят впустить в Украину ?
показати весь коментар
14.07.2021 15:07
+8
ну и накойхер Украине эти отбросы с кацапскими справками о дебилизме??? или опять будет затянута душещипательная ЗЕленая песня про "этожнашилюди"... все данные о тех, кто получит эти кацапские бумажки станут скоро известны - автоматически лишать гражданства всю эту сепарскую падаль...
показати весь коментар
14.07.2021 15:11
+5
Вова, давай, еще раз "заглянивгалазапутену"(с). Может сразу поймут, что не правы?
ЗЫ: Ну, а где реакция МИДа даже не спрашиваю...
показати весь коментар
14.07.2021 15:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вова, давай, еще раз "заглянивгалазапутену"(с). Может сразу поймут, что не правы?
ЗЫ: Ну, а где реакция МИДа даже не спрашиваю...
показати весь коментар
14.07.2021 15:07 Відповісти
Видосиков не будет
показати весь коментар
14.07.2021 17:31 Відповісти
и кто то, кто при памяти, признает эти выборы легитимными!?..
показати весь коментар
14.07.2021 15:07 Відповісти
и этих уродов хотят впустить в Украину ?
показати весь коментар
14.07.2021 15:07 Відповісти
Макрон, Меркель, ау?
Вы разве подписывались под этим в минских соглашениях?
показати весь коментар
14.07.2021 15:07 Відповісти
С "паспортами", на "выборах".
показати весь коментар
14.07.2021 15:09 Відповісти
ну и накойхер Украине эти отбросы с кацапскими справками о дебилизме??? или опять будет затянута душещипательная ЗЕленая песня про "этожнашилюди"... все данные о тех, кто получит эти кацапские бумажки станут скоро известны - автоматически лишать гражданства всю эту сепарскую падаль...
показати весь коментар
14.07.2021 15:11 Відповісти
ха-ха-ха, наголосуйте им как следует, пусть "вменяемые" (кто против х##ла) взвоют от такой поддержки "братского народа"
показати весь коментар
14.07.2021 15:15 Відповісти
поматросили и бросили..
показати весь коментар
14.07.2021 15:15 Відповісти
Такая она, "храшданская вайна" в Украине.
показати весь коментар
14.07.2021 15:17 Відповісти
только выбить и закрыть границу......или сдаться, на милость бурятам ...другого не дано.
показати весь коментар
14.07.2021 15:43 Відповісти
Надіюсь, що людей з паспортами РФ, навіть коли вони знайдуть паспорт громадянина України, не допустять до виборів любого рівня в Україні.
показати весь коментар
14.07.2021 16:14 Відповісти
Жулики и воры из рашки приехали окучивать новое стадо баранов
показати весь коментар
14.07.2021 17:42 Відповісти
 
 