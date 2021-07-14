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Новини Коронавірус і карантин
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П'ятьох українців затримали на кордоні з Польщею: Показали фальшиві сертифікати про вакцинацію

П'ятьох українців затримали на кордоні з Польщею: Показали фальшиві сертифікати про вакцинацію

На прикордонному переході Гребенне 13 липня затримали п'ятьох українців, які намагалися в'їхати до Польщі за підробленими сертифікатами про вакцинацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Польське радіо".

За повідомленням представника Надбужанського відділу Прикордонної служби Польщі Даріуша Cеніцького, під час детальної перевірки підтверджено, що сертифікати вакцинації були фальшивими.

Всі чоловіки були затримані, а в справі розпочато провадження за фактом використання фальшивих документів при прикордонному контролі. Після завершення процесуальних дій мандрівники також отримали адміністративні матеріали про відмову у в'їзді до Польщі і їх повернули в Україну.

Спікер додав, що в цьому році прикордонники вже виявили близько 500 підробок різних документів, поданих на перевірку в пунктах пропуску з Білоруссю і Україною в Люблінському воєводстві. Використання підроблених документів як автентичних, може каратися штрафом, обмеженням волі або позбавленням волі від 3 місяців до 5 років.

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Автор: 

кордон (4807) карантин (18172) підробка (440) Польща (8605) українці (2546) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Идиоты Мало того, что платили за подделку, хоть могли БЕСПЛАТНО получить настоящие, так еще и в ЕС хрен теперь заедут
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14.07.2021 15:20
+3
Это свидетели плоской земли и чипирование через прививку
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14.07.2021 15:22
+3
Я не медик, у меня нет медицинского образования, нет лаборатории в которой многое пишут что что то нашли, и по тому я прислушиваюсь к рекомендациям врачей
А все что вы написали дальше, оно не к месту
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14.07.2021 15:54
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Идиоты Мало того, что платили за подделку, хоть могли БЕСПЛАТНО получить настоящие, так еще и в ЕС хрен теперь заедут
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14.07.2021 15:20 Відповісти
Это свидетели плоской земли и чипирование через прививку
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14.07.2021 15:22 Відповісти
А вы, получается, всем верите. И милиции, и врачам и власти, так?
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14.07.2021 15:33 Відповісти
Я не медик, у меня нет медицинского образования, нет лаборатории в которой многое пишут что что то нашли, и по тому я прислушиваюсь к рекомендациям врачей
А все что вы написали дальше, оно не к месту
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14.07.2021 15:54 Відповісти
А почему вы верите только тем врачам, которые говорят, что нужно прививаться от ковида, и не верите тем врачам который говорят, что от ковида не нужно прививаться?
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14.07.2021 16:15 Відповісти
Я доверяю общепринятой практике , а не видосикам в ютюбе и в фейсбуке.
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14.07.2021 16:23 Відповісти
Ну от стаття вам від лівацької служби новин CBS News:
Багато медичних працівників відмовляються отримувати вакцину проти COVID-19

https://www.cbsnews.com/news/covid-vaccine-health-care-worker-reluctance/

Це Форбс
Велика кількість працівників охорони здоров'я та працівників фронтової лінії відмовляються від вакцини Covid-19

https://www.forbes.com/sites/tommybeer/2021/01/02/large-numbers-of-health-care-and-frontline-workers-are-refusing-covid-19-vaccine/?sh=2a5fbf6a3c96
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14.07.2021 18:28 Відповісти
Вы меня не слышите ?
Я вам написал, что я придерживаюсь официальной общепринятой практики (!!!)
А то что вы мне даёте, это мнение меньшинства, мнение, которое не влияет на сегодня принятых официально мер .
Пусть они доказывают свою правоту, и официально изменят протокол лечения .
А так как люди умирают уже сегодня, то в целях профилактики я и придерживаюсь официального протокола .
Я помню мнение известных людей, которые своим весомым именем заставили поверить десятки миллионов людей и те заряжали воду перед телевизором, простите, я не из тех.
Мне больше не интересно на эту тему общаться, у вас такое мнение, у меня такое, я вас не переубеждаю, и не хочу что б грузили меня.всего хорошего.
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14.07.2021 19:22 Відповісти
И Вам не хворать)
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14.07.2021 19:46 Відповісти
Как не крути, всем не выкарабкаться .
Люди умирали и мрут дальше.
А стоит или не стоит делать прививку, это очень сложный вопрос
Если стоит, проиграют те кто против прививки, если не стоит, проиграют те кто привился ))
И по тому я выбрал рекомендацию врачей, не хочу сидеть ни чего не делать, и ждать что же будет.
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14.07.2021 19:46 Відповісти
может быть, а может быть и нет, как любил говаривать мой преподаватель по матанализу.
Если получить первую прививку АстраЗенекой, скажем, в июне, то следующая будет через 3 месяца, то есть, в сентябре.
Хотя подделка не вариант, все, кому я об этом говорю, ухмыляются и говорят, что прокатит, как с тестами.
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14.07.2021 16:03 Відповісти
Вгадайте, за кого ці ушльопки голосували на останніх виборах презервадента?
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14.07.2021 19:15 Відповісти
Так а есть варианты?
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14.07.2021 19:34 Відповісти
Кому то в европу попасть важнее, чем личное здоровье. Ну что же, ваше право.
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14.07.2021 16:27 Відповісти
Так это ж как раз вариант не только НЕ попасть, а даже утратить шанс это сделать в будущем.
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14.07.2021 19:36 Відповісти
 
 