П'ятьох українців затримали на кордоні з Польщею: Показали фальшиві сертифікати про вакцинацію
На прикордонному переході Гребенне 13 липня затримали п'ятьох українців, які намагалися в'їхати до Польщі за підробленими сертифікатами про вакцинацію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Польське радіо".
За повідомленням представника Надбужанського відділу Прикордонної служби Польщі Даріуша Cеніцького, під час детальної перевірки підтверджено, що сертифікати вакцинації були фальшивими.
Всі чоловіки були затримані, а в справі розпочато провадження за фактом використання фальшивих документів при прикордонному контролі. Після завершення процесуальних дій мандрівники також отримали адміністративні матеріали про відмову у в'їзді до Польщі і їх повернули в Україну.
Спікер додав, що в цьому році прикордонники вже виявили близько 500 підробок різних документів, поданих на перевірку в пунктах пропуску з Білоруссю і Україною в Люблінському воєводстві. Використання підроблених документів як автентичних, може каратися штрафом, обмеженням волі або позбавленням волі від 3 місяців до 5 років.
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А все что вы написали дальше, оно не к месту
Багато медичних працівників відмовляються отримувати вакцину проти COVID-19
https://www.cbsnews.com/news/covid-vaccine-health-care-worker-reluctance/
Це Форбс
Велика кількість працівників охорони здоров'я та працівників фронтової лінії відмовляються від вакцини Covid-19
https://www.forbes.com/sites/tommybeer/2021/01/02/large-numbers-of-health-care-and-frontline-workers-are-refusing-covid-19-vaccine/?sh=2a5fbf6a3c96
Я вам написал, что я придерживаюсь официальной общепринятой практики (!!!)
А то что вы мне даёте, это мнение меньшинства, мнение, которое не влияет на сегодня принятых официально мер .
Пусть они доказывают свою правоту, и официально изменят протокол лечения .
А так как люди умирают уже сегодня, то в целях профилактики я и придерживаюсь официального протокола .
Я помню мнение известных людей, которые своим весомым именем заставили поверить десятки миллионов людей и те заряжали воду перед телевизором, простите, я не из тех.
Мне больше не интересно на эту тему общаться, у вас такое мнение, у меня такое, я вас не переубеждаю, и не хочу что б грузили меня.всего хорошего.
Люди умирали и мрут дальше.
А стоит или не стоит делать прививку, это очень сложный вопрос
Если стоит, проиграют те кто против прививки, если не стоит, проиграют те кто привился ))
И по тому я выбрал рекомендацию врачей, не хочу сидеть ни чего не делать, и ждать что же будет.
Если получить первую прививку АстраЗенекой, скажем, в июне, то следующая будет через 3 месяца, то есть, в сентябре.
Хотя подделка не вариант, все, кому я об этом говорю, ухмыляются и говорят, что прокатит, как с тестами.