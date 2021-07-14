П'ятьох українців затримали на кордоні з Польщею: Показали фальшиві сертифікати про вакцинацію

На прикордонному переході Гребенне 13 липня затримали п'ятьох українців, які намагалися в'їхати до Польщі за підробленими сертифікатами про вакцинацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Польське радіо".

За повідомленням представника Надбужанського відділу Прикордонної служби Польщі Даріуша Cеніцького, під час детальної перевірки підтверджено, що сертифікати вакцинації були фальшивими.

Всі чоловіки були затримані, а в справі розпочато провадження за фактом використання фальшивих документів при прикордонному контролі. Після завершення процесуальних дій мандрівники також отримали адміністративні матеріали про відмову у в'їзді до Польщі і їх повернули в Україну.

Спікер додав, що в цьому році прикордонники вже виявили близько 500 підробок різних документів, поданих на перевірку в пунктах пропуску з Білоруссю і Україною в Люблінському воєводстві. Використання підроблених документів як автентичних, може каратися штрафом, обмеженням волі або позбавленням волі від 3 місяців до 5 років.

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