Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ (оновлено)

Верховний Суд визнав протиправним указ президента Володимира Зеленського, яким той скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили джерела "Дзеркала тижня" у Верховному Суді.

Також суд вирішив, що дії Зеленського з приводу Тупицького є незаконними.

Пресслужба ВС у Facebook повідомила: "Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду задовольнив позов Олександра Тупицького до Президента України, визнав протиправним та скасував Указ Президента України від 27 березня 2021 року № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" в частині скасування Указу Президента України від 14 травня 2013 року № 256 про призначення позивача суддею Конституційного Суду України".

Верховний суд роз'яснив, що Президент України при вирішенні питань утворення, формування органів державної влади та унормування їхньої діяльності зобов’язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Там зазначили, що підстави і порядок звільнення з посади судді Конституційного суду України визначено в ст. 149-1 Конституції України та ст. 20 закону України "Про Конституційний суд України".

"Реалізація повноважень Президента України стосовно формування складу Конституційного Суду України здійснюється виключно шляхом видання Указів про призначення суддів Конституційного Суду України.

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Іншого способу реалізації Президентом України конституційних повноважень, пов’язаних із формуванням Конституційного Суду України, зокрема шляхом скасування раніше виданих актів з кадрових питань (у конкретному випадку щодо призначення судді Конституційного Суду України на цю посаду), Основним Законом України не передбачено", - йдеться в повідомленні.

У Верховному Суді додали, що позивач і деякі інші судді Конституційного суду України голосували за рішення цього суду від 27 жовтня 2020 року № 13-р / 2020 року, прийняття якого "мало наслідком втрату чинності рядом норм антикорупційного законодавства та призвело до дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні, дискредитації нашої держави на міжнародній арені".

"Проте колегія суддів, не вдаючись до оцінки та аналізу вказаного вище Рішення Конституційного Суду України, відзначає, що видання Президентом України на цій підставі акта про скасування Указу щодо призначення особи на посаду судді Конституційного Суду України є порушенням встановлених Конституцією і законами України гарантій незалежності та недоторканності судді Конституційного Суду України", - підсумували в Суді.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

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