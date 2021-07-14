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Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ (оновлено)

Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ (оновлено)

Верховний Суд визнав протиправним указ президента Володимира Зеленського, яким той скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили джерела "Дзеркала тижня" у Верховному Суді.

Також суд вирішив, що дії Зеленського з приводу Тупицького є незаконними.

Пресслужба ВС у Facebook повідомила: "Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду задовольнив позов Олександра Тупицького до Президента України, визнав протиправним та скасував Указ Президента України від 27 березня 2021 року № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" в частині скасування Указу Президента України від 14 травня 2013 року № 256 про призначення позивача суддею Конституційного Суду України".

Верховний суд роз'яснив, що Президент України при вирішенні питань утворення, формування органів державної влади та унормування їхньої діяльності зобов’язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Там зазначили, що підстави і порядок звільнення з посади судді Конституційного суду України визначено в ст. 149-1 Конституції України та ст. 20 закону України "Про Конституційний суд України".

"Реалізація повноважень Президента України стосовно формування складу Конституційного Суду України здійснюється виключно шляхом видання Указів про призначення суддів Конституційного Суду України.

Також читайте: Тупицький подав позов проти КС, вимагає виплатити винагороди судді на суму 900 тис. грн

Іншого способу реалізації Президентом України конституційних повноважень, пов’язаних із формуванням Конституційного Суду України, зокрема шляхом скасування раніше виданих актів з кадрових питань (у конкретному випадку щодо призначення судді Конституційного Суду України на цю посаду), Основним Законом України не передбачено", - йдеться в повідомленні.

У Верховному Суді додали, що позивач і деякі інші судді Конституційного суду України голосували за рішення цього суду від 27 жовтня 2020 року № 13-р / 2020 року, прийняття якого "мало наслідком втрату чинності рядом норм антикорупційного законодавства та призвело до дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні, дискредитації нашої держави на міжнародній арені".

"Проте колегія суддів, не вдаючись до оцінки та аналізу вказаного вище Рішення Конституційного Суду України, відзначає, що видання Президентом України на цій підставі акта про скасування Указу щодо призначення особи на посаду судді Конституційного Суду України є порушенням встановлених Конституцією і законами України гарантій незалежності та недоторканності судді Конституційного Суду України", - підсумували в Суді.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Тупицького продовжують розподіляти справи, - ЗМІ. ВІДЕО

Автор: 

Верховний Суд (1192) Зеленський Володимир (24197) Тупицький Олександр (259)


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Топ коментарі
+56
в жодній нормальній країні не може бути абсолютна влада в руках одного сраного клоуна.
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14.07.2021 15:14
+53
В любой нормальной демократической стране после этого был бы уже импичмент, чувак нагло износиловал конституцию и всех уверял, что все делал правильно!
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14.07.2021 15:11
+42
"...Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам", - Зеленский.
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14.07.2021 15:11
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Правильно сделают если подадут аппеляцию, чтобы порохоботы опять обоср...сь в том числе.
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14.07.2021 16:54 Відповісти
Проблема в том, что если порохоботы таки обосрутся - то говно потечёт по вам, зелебобикам. Потому что порохоботы знают, что хуже - очень даже может быть. А вам "по приколу", поэтому и тикаете чуть что в польши на клубники или московию на стройки, пряча головы в песок и другие субстанции.
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14.07.2021 17:01 Відповісти
Угу, в лечебную коноплю.
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14.07.2021 17:22 Відповісти
Зеленський та його шоу-банда - майже суцільно наркозалежні!Та й як творчі люди- нікудишні!
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14.07.2021 17:27 Відповісти
Зеленский совсем даже не лучше Януковича. Он намного хитрее Януковича.
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14.07.2021 17:39 Відповісти
Надо разогнать 80% судей, начиная с Тупицкого, поддерживаю Зеленского в этом вопросе. Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе. Суд в Украине - сплошная мафия, правовыми методами их не одолеть.
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14.07.2021 16:49 Відповісти
не получится не правовыми методами строить правовую державу
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14.07.2021 16:54 Відповісти
Сколько лет ждать изменений правовыми методами? Может быть 50-100 лет и Вашей жизни не хватит чтобы дождаться. А в это время какой-нибудь сын, внук такого же коррупционера как Тупицкий будут сменять один другого, а мы и наши потомки будут рассуждать так же как и Вы дожидаясь чуда. Вот Саакашвили в Грузии не ждал манны небесной, и может быть где-то нарушая законы действуя решительно, быстро навел в своей стране порядок. Конечно с неправовыми методами надо поступать осторожно иначе можно сделать хуже и в таких случаях надо выступать с массовыми протестами, но не в данном случае. Люди должны сердцем чувствовать "что такое хорошо и что такое плохо".
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15.07.2021 09:56 Відповісти
Ждать столько, сколько это было в Европейских странах. Нарушение законов порождает анархию. Новая революционная власть всегда имеет соблазн оправдать нарушение закона какой-либо целесообразностью.
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15.07.2021 12:23 Відповісти
А ты думаешь, для чего им нужен лечебный канабиес - та шоб неправовыми методами было прикольно - ржёшь и ржёшь.
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14.07.2021 17:24 Відповісти
Арсен Борисович знал
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14.07.2021 16:56 Відповісти
Помнится Вовец обещал что если сделает что-то противозаконное, то уйдёт в отставку. Ну, вот. Противозаконное. Судом доказанное. Где отставка? Ждём, верим, любим.
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14.07.2021 16:59 Відповісти
Пора народу выходить и требовать отставки.
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14.07.2021 17:08 Відповісти
Те що зараз витворяють Зеленський і Коломойський це явний приклад багатоходової комбінації схожої на шахрайсьво. Колись вона буде детально описана в підручниках по шахрайству на рівні держави.
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14.07.2021 17:04 Відповісти
Мошеннице Соньке золотой ручке (Софье Блюфштейн) и не снился такой "успех".
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14.07.2021 17:22 Відповісти
Занюхают до смерти
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14.07.2021 17:22 Відповісти
Мне вот на клоуна как то пох,но смотрю по коментам - тут для всех этот жирный ублюдок тупицкий а)(уенный пацан.
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14.07.2021 17:22 Відповісти
теперь очередь верховного суда на увольнения его тоже нужно заставить работать на благо украины а не олигархов
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14.07.2021 17:28 Відповісти
Есть еще большая палата ВР. Вспомните выборы Вирастюка. Так, что, панове порохоботы, шоколадные и прочие, еще не вечер!
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14.07.2021 17:29 Відповісти
Йессс
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14.07.2021 17:53 Відповісти
Ну пописяв Вовочка против ветра с кем не бывает...
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14.07.2021 18:06 Відповісти
https://www.5.ua/polityka/chomu-eksperty-ne-viriat-pafosnym-slovam-zelenskoho-ta-iak-harant-unykatyme-vidpovidalnosti-u-**********-rozsliduvannia-stop-revanshu-248278.html РОЗСЛІДУВАННЯ "СТОПРЕВАНШУ": ЧОМУ ЕКСПЕРТИ НЕ ВІРЯТЬ ПАФОСНИМ СЛОВАМ ЗЕЛЕНСЬКОГО ТА ЯК ГАРАНТ УНИКАТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У МАЙБУТНЬОМУ
За два роки експерти нарахували у діях президента щонайменше з десяток епізодів, які можна кваліфікувати статтями Кримінального кодексу України (не враховуючи адмінпорушення - про це окрема стаття). Зокрема:
w Неконституційний розпуск парламенту - це спроба узурпації влади - стаття 109 ККУ,
w Зрив операції з затримання вагнерівців - державна зрада - стаття 111 ККУ;
w Скасування указів попередників, призначення на посади своїх друзів та партнерів - це зловживання владою - стаття 364 ККУ;
w Публічне таврування убивцями підозрюваних у справі загибелі журналіста Павла Шеремета - втручання в роботу правоохоронних органів, судів тощо - 343 стаття Кримінального кодексу України.
Чи не єдиний шанс для Зеленського уникнути кримінальної відповідальності - максимально продовжити своє перебування у владі, вказують експерти. Для цього Глава держави може піти на безпрецедентний крок - оголосити дочасні президентські вибори поки рейтинги дозволяють йому сподіватись на переобрання.
"В нього стовідсотково є така думка. Не так у нього, як у його оточення. Вони вважають, що ліпше гарантувати собі ще п'ять років зараз, поки рейтинг високий, аніж ризикувати", - розповідає блогер Карл Волох.
На Банковій вже почали президентську кампанію. Піар Зеленського на «Великому Будівництві» набув химерних масштабів. Паралельно, з Офісу президента пішла пряма вказівка - атакувати політичних конкурентів чинного президента. Спершу вдарили по Віталію Кличку. Обшуки у столичних комунальних підприємствах мали б створити в суспільстві думку про корупційність міського голови Києва.
Про підготовку Банкової до виборів свідчить і поява нового журналістського розслідування від BIHUS info. Плівки Медведчука, як і 2 роки тому - записи Ігоря Гладковського, повинні були завдати Пороху іміджевого удару. Хоча розслідуванні BIHUS info бракує не лише якогось глибокого аналізу, а й банальної перевірки фактів. Та й жодного запису перемовин кума Путіна та Порошенка не має.
"В контексті Гладковських очевидно, що це викидалося під вибори. Це ж усе компонувалося і озвучувалося. Що це бізнес-партнер, друг пана Порошенка. Значить, і Порошенко до цього, можливо, причетний. Ось ця механіка, процедура, в певний момент певними дозованими порціями з неможливістю підтверджень джерела і їхнього походження, і з відсутністю оригінальних записів. Абсолютно ідентичний підхід", - вказує юрист Руслан Волинець.
"Вірити Медведчуку? Звичайно ні. Ну хто взагалі в українському суспільстві вірить Медведчуку?", - звертає увагу Павло Клімкін, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках.
У розслідуванні BIHUS info бракує не лише якогось глибокого аналізу, а й банальної перевірки фактів, вказують політологи.
"Ми маємо історію з Ізварино, коли Медведчук хвалиться своїм кураторам, що він поговорив з Порошенком і колона на Ізварино не піде. А ми ж не бачимо контексту, може, Порошенко його після того послав куди подальше? Тому що колона на Ізварино пішла і виконала своє завдання. А Медведчук хвалився, що не пішла. Бігус, який, відверто кажучи, до неймовірного лінивий, він навіть не перевірив факт і почав висвітлювати: Медведчук сказав - Порошенко виконав. А з'ясувалося - факт протилежний", - наголошує Тарас Чорновіл, політичний експерт.
До медійної атаки після публікації плівок Медвдечука долучився і Володимир Зеленський.
"Всі ці страшні записи, я вважаю, що ці телефонні дзвінки - це чиста державна зрада, і те, що він (Порошенко, - ред.) віддав усі перемовини в руки Медведчука, це говорить про те, що ніхто не був зацікавлений в закінченні війни", - розповідає Зеленський.
Порошенко не президент уже 2 роки, Медведчук з 2017-го не бере участі в переговорному процесі щодо звільнення полонених, звертають увагу журналісти. То чому ж війна триває? Хто зацікавлений у її продовженні, пане президенте, питають політологи? Та й не варто Зеленському таврувати опонентів державною зрадою. Бо свіже публічне визнання у зриві операції щодо захоплення бойовиків Вагнера - це вже навіть не про імпічмент, наголошують експерти.
Порошенко не президент вже 2 роки, Медведчук з 2017-го не бере участі в переговорному процесі щодо звільнення полонених, звертають увагу журналісти. То чому ж війна триває? Хто зацікавлений у її продовженні? Та й не варто Зеленському таврувати опонентів державною зрадою. Бо свіже публічне визнання у зриві операції щодо захоплення бойовиків Вагнера - це вже навіть не про імпічмент.
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14.07.2021 18:12 Відповісти
Визнання протиправним правового акту не означає визнання його незаконним і тим паче не означає скасування чи необов'язковість до виконання.

Частиною третьою статті 106 КОНСТИТУЦІЇ України визначено, що Президент України на основі та на виконання Конституції України і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.

Суд не наділений повноваженням вважати указ Президента України виданим не на основі та/або не на виконання Конституції України і законів України, законом таке повноваження суду не визначено, тому судові рішення про таке визнання підлягають скасуванню.

Не може суб'єкт правовідносин, керуючись ЗАКОНОМі у визначеному законом порядку, надавати оцінку і визначати вчиненими/прийнятими на основі чи на виконання (відповідність) КОНСТИТУЦІЇ України дії, рішення чи бездіяльність іншого суб'єкта, якщо повноваження цього іншого суб'єкта визначені виключно Конституцією України.
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14.07.2021 18:15 Відповісти
..ПРОСТЕ словоблуддя .. де таких УРИСТІВ готують .. ст 111 ККУ .. по МОТИВУ і ЗМІСТУ злочину скоєному Зеленським ..
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14.07.2021 18:21 Відповісти
... АНТИзаконне ..АНТИ народне РІШЕННЯ ЦВК ВІДХИЛИТИ Референдум по СвЗемлі України - звужує МИРНІ можливості Українців ЛІКВІДУВАТИ БАНДУ сіоністів при владі ...

..... ЗАБЛОКОВАНИЙ ЗЕ - бандою КС України - ще має можливості вирішити питання СвЗемлі України МИРНИМ шляхом ...
..... Голодомор 32-33 років НІЧОМУ не навчив ...ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - здійснили в АНТИконституційний спосіб .. ВНОЧІ ..під час пандемії злодії ТЕРОРИСТИ ХХ1 століття - ОБ"ЄДНАНІ БАНДИ злодіїв СІОНІСТІВ.....Зе-ко БАНДА + ЄС вальцмана -порошенка + підстилка голос вакарчук
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14.07.2021 18:25 Відповісти
Зебіл, ти хочеш сказати, що перЗЕдент може срати на конституцію і закони України, видаючи "обов'язкові до виконання" укази, які протирічять нормативно-правовій базі і нічого в тому поганого немає. Якби суд не мав повноважень розглядати цей запит, то не розглядав би, але ж ти напевно з зельонським в одній групі на юриста вчився
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14.07.2021 18:29 Відповісти
Proton, не називай мене Зебілом, бо я є єдиним громадянином України, хто у 2019 році подав до ВЕРХОВНОГО СУДУ позови, якими оскаржив і рішення ЦВК про обрання ЗЕЛЕНСЬКОГО Президентом України, і дії кандидата в Президенти України ЗЕЛЕНСЬКОГО по порушенню таємниці голосування, і указ Президента України ЗЕЛЕНСЬКОГО по достроковому припиненню повноважень ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, і своєї точки зору я не змінив, а ВЕЛИКА ПАЛАТА ВЕРХОВНОГО СУДУ ухилилась від розгляду моїх позовів по суті, чим фактично визнала їх обґрунтованість.

А що зробив ТИ у 2019 році, щоби називати мене "Зебілом"?

Я не писав про те, що Президент України вправі приймати не на основі Конституції України укази, я писав про те, що ВЕРХОВНИЙ СУД не наділений Конституцією України повноваженням надавати оцінку конституційним повноваженням Президента України.
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14.07.2021 18:53 Відповісти
Якщо по моїй справі ВЕЛИКА ПАЛАТА ВЕРХОВНОГО СУДУ визнала, що не має повноважень оцінювати указ Президента України ЗЕЛЕНСЬКОГО про розпуск ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ на предмет його відповідності Конституції України, то такий самий результат буде і по справі ТУПИЦЬКОГО, коли ВЕЛИКА ПАЛАТА ВЕРХОВНОГО СУДУ буде розглядати апеляційну скаргу на сьогоднішню постанову КАСАЦІЙНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ У СКЛАДІ ВЕРХОВНОГО СУДУ про визнання протиправним указу Президента України ЗЕЛЕНСЬКОГО.
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14.07.2021 18:58 Відповісти
...це вам ТАК хочеться .. НЕ сумнвайтеся --. Зе ко БАНДА БУДЕ усунута від влади в Україні ...
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14.07.2021 19:02 Відповісти
Якщо це так, то прошу вибачення за "зебіл".
Суд якої інстанції може в такому випадку розглядати законність чи незаконність указу президента про звільнення?
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14.07.2021 21:45 Відповісти
Статті 150 і 153 Конституції України, статті 7 і 35 Закону України "Про Конституційний Суд України" містять положення про те, що розгляд питання про відповідність Конституції України (конституційності) актів Президента України віднесено до компетенції Великої Палати Конституційного Суду України.

Оскільки Президент України, відповідно до абсурдних (суперечать ч.3 ст.106 Конституції України) рішень Конституційного Суду України, не вправі видавати указів і розпоряджень на основі та на виконання законів України, будь-який його акт є незаконним за замовчуванням, але може бути перевіреним на предмет конституційності.

У Конституційному Суді України, крім призначених указом Президента України "президентників", немає суддів, які призначені на посади суддів Конституційного Суду України відповідно до Конституції України; призначені суддями Конституційного Суду України "з'їздники" та "парламентники" не є призначеними на посади суддів цього Суду, а ВВАЖАЮТЬСЯ призначеними на ці посади відповідно до закону (не Конституції України), і тому їх звільнення з цих посад має відбуватися відповідно до закону, а не Конституції України.

Вчора-позавчора ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ шляхом прийняття закону розблокувала можливість не лише роботи ВККСУ та ВРП за участю представників держав-"донорів", а й зробила реальністю звільнення посад суддів Конституційного Суду України від "з'їздників" та "парламентників" за порушення вимог щодо несумісності (у червні ц.р. шість з них пред'явили ультиматум і заблокували роботу цього органу державної влади у робочий час, за що отримали грошики за мій у тому числі рахунок).

Я вважаю, що "суддя Конституційного Суду України" і "особа, що призначена на посаду судді Конституційного Суду України", не є тотожними поняттями, адже відповідно до Конституції України, призначення ВСІХ суддів на посади в Україні здійснює виключно Президент України. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ та/або З'ЇЗД СУДДІВ можуть лише висувати кандидатури на посади суддів Конституційного Суду України, потім ці кандидатури на посади розглядає ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ, за поданням якої цих кандидатів на посади суддів КС України призначає Президент України за квотою ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ та/або З'ЇЗДУ СУДДІВ, і насамкінець цих кандидатів, яких Президент України призначив на посади суддів КС України, ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ та/або З'ЇЗД СУДДІВ призначають суддями Конституційного Суду України. Лише за умови дотримання цього порядку рішення про звільнення "парламентника" або "з'їздника" з посади судді ухвалюється щонайменше двома третинами від конституційного складу Конституційного Суду України.
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15.07.2021 02:12 Відповісти
....ваш президент ЗЛОЧИНЕЦЬ - тому і ВСЯ ваша тавтологія НЕ має НІЯКОГО сенсу .. . Конституція тому і Основний Закон ...щоби будь-хто і навіть з ЗЛОДІЙСЬКОГО племені .. НЕ руйнував Конституційний лад НЕ порушував БАЗОВІ права Громадянина.. Зе-ко БАНДА буде усунута від влади в Україні і притягнута до Суду Людського і Божого .... а ВСІХ посіпак цей злодійської структури сподіваюсь ЗНАЙДУТЬ ... тим паче РОЛЬОВИХ тролів ...
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15.07.2021 08:24 Відповісти
..ШАНОВНІ зверніть УВАГУ як "працюють" ТРОЛІ - по-ночах як ПОВІЇ .. ВСЕ вночі і СвЗемлю ВКРАЛИ вночі ЗЕ-ко БАНДА...
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15.07.2021 08:27 Відповісти
Завди казав, що у ВС засіли пройдисвіти.
Цей "суд" усім дав знати: "якщо поставив шапкокрад свого тупака паханом у КСУ, то так по-шапкокрадівськи і буде. І не рипайтесь. Навіть ти, Вова".

А роботи там, якщо по-розумному, то кіт наплакав.
Приходить до тупицького майор-сбушник, кладе перед ним папочку із копіями документиків, що затягують мінімум на конфіскацію усього майна, а по-хорошому, то на самогубство за допомогою іменного пістолета. І при цьому повідомляє тупаку радісну звістку, що баканов своїм наказом нагородив голову КСУ іменною вогнепальною зброєю. І зі словами: "Ось, до речі, і вона" передає нагородного пістоля тупицькому. А потім знайомить із копіями акту судмедекспертизи про розтин тіла самогубця тупицького та акту експертизи кулі із тіла, що випущена із нагородної зброї. В актах просто дата не зазначена. І тут майор, між іншим, каже, що можна, звичайно, і заяву про звільнення написати.

Ех, деградувала контора.
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14.07.2021 18:23 Відповісти
....це так в МОРДОРІ = дикунів і варварів 21 ст ..кантора ВБИЛА Немцова... що це за дії ... ЦН це що ?
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14.07.2021 18:31 Відповісти
Вова , уходи!


Верховный суд разъяснил, что президент Украины при решении вопросов образования, формирования органов государственной власти и нормирования их деятельности обязан действовать лишь в пределах полномочий и способом, который предусмотрен Конституцией и законами Украины.

Зеленский: Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам
ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ 2019, 02:27
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/19/7212677/
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14.07.2021 18:56 Відповісти
Вова, ты отвечаешь за свои слова?
К тому же ты еще и юрист и гарант Конституции
Президент Украины обязан действовать лишь в пределах полномочий и способом, который предусмотрен Конституцией и законами Украины.
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14.07.2021 19:01 Відповісти
В будь якій нормальній країні, рішення Верховного Суду про визнання ПРОТИПРАВНИМ Указу Президента, потягло б за собою початок процедури імпічменту.
Але не в сьогоднішній Україні, і не при Зельонському !
Пам'ятаєте , як він два роки тому сказав :,, порушу закон , піду " 😀
Ага , щас 😂
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14.07.2021 20:19 Відповісти
Ворон - ворону ...... , Рука руку миє.
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14.07.2021 21:08 Відповісти
вот Фёдорыч дебил, мог бы уже давно в ВС обратиться и должность презика себе вернуть
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14.07.2021 22:31 Відповісти
Шановне товариство! От у мене особисто виникає питання - так що, якщо до судової влади допустили корупціонера та злочинця, який приймає рішення на користь в першу чергу свою та на користь злочинців, олігархів, корупціонерів, хабарників та іншої мразоти і паразитує на довірі Українського народу, отримаючи із наших податків по 300 і більше тисяч зарплати, то це для нього посада пожиттєва? Чи як? І для такої мразоти закони не писані? І вигнати його з цієї посади не можливо ні в який спосіб? Ну тоді треба знищувати фізично цю мразоту, для них повинен тоді бути конституційним суд лінча. Коли ми всі зрозуміємо, що це ворог України? А Україна - понад усе. Тому й потрібно щоб виконувалось - Смерть ворогам!
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15.07.2021 02:01 Відповісти
...фарисей ЗОМБІК Зе-ко БАНДИ ... тамбовський вовк тобі "товарниство"
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15.07.2021 07:56 Відповісти
Тяжело нашему Вове, только коксом и спасается.
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15.07.2021 08:19 Відповісти
Таке рішення КС було лише питанням часу.
Найвеличніший преЗЕдент погано вчився на юриста (якщо взагалі вчився).
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15.07.2021 12:14 Відповісти
Незалежность судей, про которую столько говорилось в офисе президента, наконец то состоялась
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15.07.2021 12:50 Відповісти
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