Кабмін підняв мінімальну пенсію для військовослужбовців до 3,8 тис. грн та встановив щомісячну доплату, - Шмигаль

На сьогоднішньому засіданні Кабміну уряд ухвалив рішення про підвищення пенсій військовослужбовцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в соцмережі твітер.

"Ухвалене рішення передбачає встановлення щомісячних доплат та встановлення мінімальної пенсійної виплати в розмірі 3854 гривні", - зазначив Шмигаль.

Також наголошується, що Кабмін встановив з 1 липня 2021 року військовослужбовцям-пенсіонерам, яким призначено пенсію до 1 березня 2018 року, щомісячну доплату в розмірі 2 тис. грн, яка буде враховуватися під час подальших підвищень пенсії.

Очікується, що щомісячна доплата торкнеться майже 400 тис. військовослужбовців-пенсіонерів.

"Крім цього, передбачається підвищення виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність", - додав Шмигаль.

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