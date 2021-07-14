УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11333 відвідувача онлайн
Новини
6 876 44

Кабмін підняв мінімальну пенсію для військовослужбовців до 3,8 тис. грн та встановив щомісячну доплату, - Шмигаль

Кабмін підняв мінімальну пенсію для військовослужбовців до 3,8 тис. грн та встановив щомісячну доплату, - Шмигаль

На сьогоднішньому засіданні Кабміну уряд ухвалив рішення про підвищення пенсій військовослужбовцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в соцмережі твітер.

"Ухвалене рішення передбачає встановлення щомісячних доплат та встановлення мінімальної пенсійної виплати в розмірі 3854 гривні", - зазначив Шмигаль.

Також наголошується, що Кабмін встановив з 1 липня 2021 року військовослужбовцям-пенсіонерам, яким призначено пенсію до 1 березня 2018 року, щомісячну доплату в розмірі 2 тис. грн, яка буде враховуватися під час подальших підвищень пенсії.

Очікується, що щомісячна доплата торкнеться майже 400 тис. військовослужбовців-пенсіонерів.

"Крім цього, передбачається підвищення виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність", - додав Шмигаль.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль відправив заступника міністра соцполітики до пенсіонерів МВС, що мітингують: Дайте гарантії, що питання сьогодні буде вирішено. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Кабмін (14134) МВС (3509) пенсія (1593) військовослужбовці (4797) Шмигаль Денис (4631)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Військові виходять на пенсію в 40 років і матимуть мінімальну пенсію 3.8 тис грн + 2 тис. грн доплат + пільги. А роботяги, що їх утримували, виходять на пенсію в 60 років і мають мінімалку 2.5 тис. пенсії і куй без солі.
показати весь коментар
14.07.2021 15:24
+9
Вы долги по выплатам когда вернете? Там уже миллиард долга. А потом будете сказки рассказывать.
показати весь коментар
14.07.2021 15:13
+7
со всех правительственных шлангов понеслись в ликующий народ струи зеленой мочи.. щастье наступило!
показати весь коментар
14.07.2021 15:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Теперь давайте Инвалиды выходите -то если нет страхового стажа меньше чем 20-30 лет пенсий не видать по возрасту , ну или калечить себя до инвалида 1 группы
только так остается 2ой и 3тьей группе
показати весь коментар
14.07.2021 15:13 Відповісти
Вы долги по выплатам когда вернете? Там уже миллиард долга. А потом будете сказки рассказывать.
показати весь коментар
14.07.2021 15:13 Відповісти
Теперь кому выходить, пенсионерам которым вы до осени перенесли повышение ?
показати весь коментар
14.07.2021 15:17 Відповісти
ДенЯХ нЄт, хоть вихАді хоть нє вихаді. А у бивших мЄнтов піШталЄти єсть. Ну... За воєнних промовчу, їх дійсно з пенсіями як і цивільних кинули. Головне шо навіть та реХВорма від Реви та Розенка була дуже не справедлива. Вчителька початкових класів зі стажем 40 років зараз отримує пенсію 2200, а майор просидівши 20 років на полігоні 3500. Зато бухгалтера по 8 - 10 тисяч отримують пенсію. Це я про своїх знайомих розповідаю.
показати весь коментар
14.07.2021 15:24 Відповісти
со всех правительственных шлангов понеслись в ликующий народ струи зеленой мочи.. щастье наступило!
показати весь коментар
14.07.2021 15:18 Відповісти
Розділяй та володарюй-давнє гасло володарів !!!)))
показати весь коментар
14.07.2021 15:19 Відповісти
Військові виходять на пенсію в 40 років і матимуть мінімальну пенсію 3.8 тис грн + 2 тис. грн доплат + пільги. А роботяги, що їх утримували, виходять на пенсію в 60 років і мають мінімалку 2.5 тис. пенсії і куй без солі.
показати весь коментар
14.07.2021 15:24 Відповісти
1765
показати весь коментар
14.07.2021 15:28 Відповісти
Шо заважало стати військовим?
показати весь коментар
14.07.2021 17:23 Відповісти
Так іди послужи і взнаєш чого в 40 років виходять, хоча в 40 вже давно ніхто не виходить хіба шо за станом здоров'я...
показати весь коментар
14.07.2021 18:31 Відповісти
Завидуешь, ушлепок? Так поди, послужи, поглядим, как запоешь, тварь
показати весь коментар
14.07.2021 21:25 Відповісти
Пішов у дупу, дитино.
показати весь коментар
29.12.2021 22:13 Відповісти
Также подчеркивается, что Кабмин установил с 1 июля 2021 года военнослужащим-пенсионерам, которым назначена пенсия до 1 марта 2018 года ежемесячную доплату в размере 2 тыс. грн, которая будет учитываться при дальнейших повышениях пенсии.Источник: https://censor.net/ru/n3277078

но позвольте сегодня 14 июля как кабмин в прошлое мог вернуться ? и пенсию для тех кто получил 5 июля по старому ? А кабмин может зганять в прошлое и дать путену отцу презерватив ?
показати весь коментар
14.07.2021 15:24 Відповісти
а це означає, що доплати будуть іти не тим, хто воював з РФ на Донбасі, і зараз оформлюватиме пенсію, а тим хто до 2018р встиг оформити пенсію - це совковим воякам, що ніколи не воювали, нічого в житті не робили, а бухали і крали за рахунок держави.
показати весь коментар
14.07.2021 15:27 Відповісти
до 2018 не было войны что ты мелиш ?
показати весь коментар
14.07.2021 15:29 Відповісти
до чого тут я мелю? читай шо написано - доплата лише тим, хто оформив пенсію до 2018 року. Теоретично, звичайно, хтось з АТО-шників міг встигнути і повоювати, і пенсію оформити до 2018, але це мізерний відсоток. Доплати, в основному, йтимуть совковим староперам, які ніякого відношення до віни не мали, аби тим воякам, хто в 2014 подав рапорт в запас, щоб не йди на війну.
показати весь коментар
14.07.2021 15:36 Відповісти
ок тогда что после 2018 года войны небыло ?
показати весь коментар
14.07.2021 15:40 Відповісти
после 18 года пенсии начисляют по новому закону....у контрактников пенсия сейчас в 2 раза больше чем у комбата....
показати весь коментар
14.07.2021 15:52 Відповісти
Не треба всіх по собі судити, мій чоловік служив чесно і нічого не крав...
показати весь коментар
14.07.2021 17:45 Відповісти
Не обращайте внимания - это просто тупое чмо, которое воюет сидя на диване
показати весь коментар
14.07.2021 21:27 Відповісти
Ті, хто виходив на військову пенсію при совку, як правило, померли.
показати весь коментар
14.07.2021 17:50 Відповісти
А я -воював в Афганістані,і не гірше НАТО,які драпають звідти.То що,я не заслужив дрстойної пенсії?За втрачене здоров'я?Будь проклята кучмівська-лазаренковська-тимошенківська...Україна!
показати весь коментар
14.07.2021 23:51 Відповісти
Ти *******, чмо.
показати весь коментар
29.12.2021 22:14 Відповісти
А как прожить полтора миллиона пенсионерам на 1765гривень,скажи Зебрехленский?Это уже ниже прожиточного уровня,по сути геноцид человека.А что ж молчат шестерки влады по правам человека?Пора в Гаагский трибунал обращаться а оно этим дармоедам повышает пенсии.
показати весь коментар
14.07.2021 15:27 Відповісти
Им придется теперь затянуть пастки чтоб было из чего заплатить мвдешникам
показати весь коментар
14.07.2021 15:31 Відповісти
На усіх грошей не вистачить, а тут 400тис голосів за Зеленського можна купити оптом.
показати весь коментар
14.07.2021 15:31 Відповісти
та что там до 1 марта 2018 года войны небыло ты мне писало ?
показати весь коментар
14.07.2021 15:36 Відповісти
чому ти мене питаєш? я так само, як і ти читаю ці новини і окуєваю.
показати весь коментар
14.07.2021 15:37 Відповісти
так надо всем пенсионерам выходить!
показати весь коментар
14.07.2021 15:32 Відповісти
а теперь магия чисел от Дениса Шмыгаля ..Вы все прочитали про добавку по 2000 грн и минимальную 3854 грн ...

теперь обьясняю :
минимальная ща у всех без надбавки на детей 2900 (плюс 1000 и выйдет 3900) грн но так как добавили задним числом от 1 .07 и некоторые получили по-старому то им должны 1000 грн ..Вот и получается добавили 2000 грн только в июле а в остальных по 1000 грн ...Гройсман тот вообще на 2 года разбил по 500 в год
показати весь коментар
14.07.2021 15:35 Відповісти
Самый важный урок из истории: засуньте петиции глубоко в ... зеленскому . Что-то не так? Собираются 1000+ и под Раду. По-другому это не работает.
показати весь коментар
14.07.2021 15:40 Відповісти
нет собирается лям на Майдане и велопробег Голободька Киев-Ростов
показати весь коментар
14.07.2021 15:44 Відповісти
все правильно. только без велопробега. Велопобег здесь неуместен
показати весь коментар
14.07.2021 15:47 Відповісти
ща все военные пенсы кто до 2018 оформил получают 2900 грн им добавят к старой 2000 грн и станет 3900 грн ...
нехилый у Шмыгаля калькулятор
показати весь коментар
14.07.2021 15:42 Відповісти
Понятие "военные" очень абстрактное... Даже те, кто оформил пенсию до 2018 г. получают разную пенсию : кто на что учился, кто как служил и до чего дослужился... И 7 тыс, и 12 тыс, 6.5 тыс. По разному! Им доплатят по 2 тыс. в месяц, чтобы не выполнять приказ об автоматическом пересчете. Те, кто подают в суд, отсуживают себе полный перерасчет, а он в два раза больше, чем нынешняя пенсия.
показати весь коментар
14.07.2021 17:14 Відповісти
ну че зрозуміли як отримати підвищення пенсіїїї??
показати весь коментар
14.07.2021 15:44 Відповісти
А говорили денег нет!Когда пахнет звиздюлиной,то сразу находятся!Напёрсточники,а когда гражданским со стажем 40 лет и пенсией 2200гр. будете добавлять?
показати весь коментар
14.07.2021 15:51 Відповісти
ну вот когда придут со звыздюлями для зеленых ушлепков сразу и поднимут
показати весь коментар
14.07.2021 15:56 Відповісти
Конечно денег нет. Если кому-то добавляют, значит у кого-то снимут.
показати весь коментар
14.07.2021 15:58 Відповісти
Денег у них хватает-собираются строить президентский универ за несколько лярдов,но пенсам добавлять категорически не хотят!
показати весь коментар
14.07.2021 16:06 Відповісти
как то многовато как у сторожа с автостоянки
показати весь коментар
14.07.2021 16:07 Відповісти
Знову подачки "щоб заткнулися". Військових пенсіонерів завжди дурили, чи законом про бюджет, чи бюджетною резолюцією зупиняючи деякі статті або пункти, чи то Закону, чи Постанови КМ. І поки владі не дати по ср.ці, так і буде продовжуватися.
показати весь коментар
14.07.2021 16:12 Відповісти
 
 