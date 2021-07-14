Кабмін підняв мінімальну пенсію для військовослужбовців до 3,8 тис. грн та встановив щомісячну доплату, - Шмигаль
На сьогоднішньому засіданні Кабміну уряд ухвалив рішення про підвищення пенсій військовослужбовцям.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в соцмережі твітер.
"Ухвалене рішення передбачає встановлення щомісячних доплат та встановлення мінімальної пенсійної виплати в розмірі 3854 гривні", - зазначив Шмигаль.
Також наголошується, що Кабмін встановив з 1 липня 2021 року військовослужбовцям-пенсіонерам, яким призначено пенсію до 1 березня 2018 року, щомісячну доплату в розмірі 2 тис. грн, яка буде враховуватися під час подальших підвищень пенсії.
Очікується, що щомісячна доплата торкнеться майже 400 тис. військовослужбовців-пенсіонерів.
"Крім цього, передбачається підвищення виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність", - додав Шмигаль.
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только так остается 2ой и 3тьей группе
но позвольте сегодня 14 июля как кабмин в прошлое мог вернуться ? и пенсию для тех кто получил 5 июля по старому ? А кабмин может зганять в прошлое и дать путену отцу презерватив ?
теперь обьясняю :
минимальная ща у всех без надбавки на детей 2900 (плюс 1000 и выйдет 3900) грн но так как добавили задним числом от 1 .07 и некоторые получили по-старому то им должны 1000 грн ..Вот и получается добавили 2000 грн только в июле а в остальных по 1000 грн ...Гройсман тот вообще на 2 года разбил по 500 в год
нехилый у Шмыгаля калькулятор