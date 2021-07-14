У двох жінок, які повернулися з РФ на Закарпаття, підтвердили "дельта"-штам коронавірусу, - головний інфекціоніст області Поляк

У Закарпатській області штам коронавірусу "Дельта" підтвердили у двох жінок, які приїхали з Росії.

Про це повідомив директор комунального некомерційного підприємства "Обласна клінічна інфекційна лікарня" Закарпатської обласної ради, головний інфекціоніст області Михайло Поляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, сьогодні вранці йому офіційно повідомили про підтвердження штаму "Дельта" у двох із чотирьох зразків, які були відправлені на дослідження.

"За процедурою, ми відібрали чотири зразки для дослідження. Справа в тому, що, крім двох жінок, які приїхали з Росії, у нас також перебували на лікуванні ще свекор і свекруха однієї з них. Усі вони вже видужали і виписані з інфекційної лікарні", - повідомив Поляк.

Він також уточнив, що поки що підтверджено тільки два випадки - саме від жінок, які приїхали з Росії. За двома іншими зразками інформації наразі немає.

Інфекціоніст також не назвав громади, де зафіксовано випадки, зазначивши, що епідрозслідуванням та обстеженням контактних осіб, якщо такі були, займаються інші служби.

Поляк також повідомив, що інших пацієнтів із симптомами, за якими можна було б запідозрити інфікування штамом "Дельта", поки немає.

Як повідомлялося, у двох жінок, які повернулися з РФ на Закарпаття, підозрюють "дельта"-штам коронавірусу.

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