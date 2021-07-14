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Новини Коронавірус і карантин
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У двох жінок, які повернулися з РФ на Закарпаття, підтвердили "дельта"-штам коронавірусу, - головний інфекціоніст області Поляк

У двох жінок, які повернулися з РФ на Закарпаття, підтвердили

У Закарпатській області штам коронавірусу "Дельта" підтвердили у двох жінок, які приїхали з Росії.

Про це повідомив директор комунального некомерційного підприємства "Обласна клінічна інфекційна лікарня" Закарпатської обласної ради, головний інфекціоніст області Михайло Поляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, сьогодні вранці йому офіційно повідомили про підтвердження штаму "Дельта" у двох із чотирьох зразків, які були відправлені на дослідження.

"За процедурою, ми відібрали чотири зразки для дослідження. Справа в тому, що, крім двох жінок, які приїхали з Росії, у нас також перебували на лікуванні ще свекор і свекруха однієї з них. Усі вони вже видужали і виписані з інфекційної лікарні", - повідомив Поляк.

Він також уточнив, що поки що підтверджено тільки два випадки - саме від жінок, які приїхали з Росії. За двома іншими зразками інформації наразі немає.

Інфекціоніст також не назвав громади, де зафіксовано випадки, зазначивши, що епідрозслідуванням та обстеженням контактних осіб, якщо такі були, займаються інші служби.

Поляк також повідомив, що інших пацієнтів із симптомами, за якими можна було б запідозрити інфікування штамом "Дельта", поки немає.

Як повідомлялося, у двох жінок, які повернулися з РФ на Закарпаття, підозрюють "дельта"-штам коронавірусу.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 547 нових випадків зараження, 797 осіб одужали

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Закарпатська область (2067)


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Топ коментарі
+38
закройте границу с лепрозорием! у них аховая ситуация с короной
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14.07.2021 15:33
+34
Эти закарпатцы ещё. Не люди а ходячий парадокс. Из росеи приехали,блеать. Тьфу.
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14.07.2021 15:33
+14
То вони вже встигли по всьому селі рознести.
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14.07.2021 15:35
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Эти закарпатцы ещё. Не люди а ходячий парадокс. Из росеи приехали,блеать. Тьфу.
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14.07.2021 15:33 Відповісти
хоть бы с младшеньким зеленским все было нормально. Здоровья крепышу!!!
У двух вернувшихся из РФ на Закарпатье женщин подтвердили "дельта"-штамм коронавируса, - главный инфекционист области Поляк - Цензор.НЕТ 4971
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14.07.2021 15:37 Відповісти
ну єслі ти наліваєш тогда да
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14.07.2021 15:57 Відповісти
Це повний треш...
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14.07.2021 18:41 Відповісти
Невже "зміна " росте. Ще циган президентом не був, досить ходити в баронах.
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14.07.2021 20:01 Відповісти
Напоминает фильм "Доктор Зло". Там тож маленький был))
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14.07.2021 21:23 Відповісти
Не то,что приехали, а то, что поехали, пилят! В Венгрию наверно не пустили из-за отсутствия прививки, по поперлись в козломордию!
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14.07.2021 16:46 Відповісти
Угорщина робить щеплення всім бажаючим закарпатцям.
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14.07.2021 18:39 Відповісти
Дійсно, ці закарпатці! Єдині, хто набрався сміливості сказати вголос про "Дельта". Чи ви і справді думаєте, що вперше Дельта з'явилася за 1000 км від кордону з росією, а не за 10?
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14.07.2021 18:36 Відповісти
Дустом їх посипали хоча ж би?
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14.07.2021 19:13 Відповісти
Они на зароботки ездили туда если что. РАБОТАТЬ ездили.
А свой покажи опзж, ахметке, КАЛОмойше
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14.07.2021 20:37 Відповісти
О,малорос тявкнул. А скорее кацап.
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15.07.2021 06:01 Відповісти
закройте границу с лепрозорием! у них аховая ситуация с короной
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14.07.2021 15:33 Відповісти
низя, у нас слишком много пенсионеров и слишком дырявый пенсионный хфонд
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14.07.2021 15:39 Відповісти
да харош баяцца - зеля всех вакцЫинровал. Даже мне предлагали фазером уколоться. Но я не стал так как переболел год назад в июле.
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14.07.2021 15:42 Відповісти
У них неясная ситуация с короной. Похоже здорово мутят со статой.
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14.07.2021 16:09 Відповісти
а ехали они автобусом или поездом? сколько людей были в контакте(прости господи за это слово) ?
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14.07.2021 15:36 Відповісти
а какая разница?
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14.07.2021 15:38 Відповісти
а в принципиально уже никакой
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14.07.2021 15:42 Відповісти
Из рфии только гуано всякое.
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14.07.2021 15:35 Відповісти
То вони вже встигли по всьому селі рознести.
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14.07.2021 15:35 Відповісти
Та по всей Украине, пока добирались на перекладных из каазлабада.
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14.07.2021 15:39 Відповісти
І не тільки. В село вони не на спадохронах спустились.
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14.07.2021 17:45 Відповісти
В кожвендиспансере еще надо проверить.
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14.07.2021 15:36 Відповісти
автобуси щодня десяткам - коли не сотнями курсують до кацапщини й назад; ніхто їх не спиняє, не первіряє - до осені навезуть сюди дельти "по самє нє хочу".
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14.07.2021 15:37 Відповісти
Встречай Украина своих "героев". Сколько волка не корми, а он всё в лес на болота смотрит
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14.07.2021 15:37 Відповісти
спасибо им скажите... и выпишите премию, как первозаносчицам ...
нашастались, девучки???
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14.07.2021 15:37 Відповісти
может у них в легкой форме и у них нету чорного грибка и им ложкой глаз не прийдется выковыривать?
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14.07.2021 15:39 Відповісти
так это в легкой форме так, в тяжелой акать и окать начинают, говорок специфический появляется на россию тянет щи похлебать валенком, по балалайке слабзать да маньку за лавровым на танец пригласить - коли такое - то все мозга нет, был и вышел весь!
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14.07.2021 15:45 Відповісти
Так то баня все грехи смоет. Так что пусть запасаются валежником
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14.07.2021 15:47 Відповісти
https://twitter.com/Nat_anest

https://twitter.com/Nat_anest do not resuscitate https://twitter.com/Nat_anest @Nat_anest https://twitter.com/Nat_anest/status/1414674589402157062 12 июл.

Как показало исследование https://www.cnbc.com/2021/07/08/pfizer-says-it-is-developing-a-covid-booster-shot-to-target-the-highly-transmissible-delta-variant.html , после двух доз Pfizer в больницу попадаю в основном пожилые (за 70) и очень больные люди (гипертоники, диабетики). Но Pfizer разрабатывает 3-ю бустерную дозу, которая будет заточена конкретно под дельта вариант, и в планах стоит вакцинация этой дозой именно таких пациентов.

Ведь именно они находятся в зоне риска даже после получения двух стандартных доз. Технология мРНК позволяет очень быстро изменять вакцины и выпускать дозы, направленные на защиту от каких-то конкретных штаммов.

Уже осенью мы сможем увидеть, как это сработает - но нужно подчеркнуть, что дельта вариант настолько опаснее, что вызывает прорывные инфекции даже у полностью вакцинированных двумя дозами pfizer. Но главная защита, защита от тяжёлого течения остаётся на очень высоком уровне!

И можете представить, что делает этот вирус с полностью НЕвакцинированными людьми, особенно - с факторами риска развития тяжёлого течения!
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14.07.2021 15:39 Відповісти
Краще б тріпер привезли.
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14.07.2021 15:40 Відповісти
думаю не без цього приїхали теж
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14.07.2021 15:43 Відповісти
Фух! А я вже почав переживати😂😂😂😂😂😂😂
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14.07.2021 15:48 Відповісти
а я як ті потоскухи відпочивав, але культурно і без москалів. було не дього усього лайна. Але Барісич вчора дав спеки за що йому велика дяка
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14.07.2021 15:51 Відповісти
А триппер подтвердился?
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14.07.2021 15:41 Відповісти
Полный букет включая лихорадку денге с Эболой плюс скрепы головного мозга. В общем, ходячие трупы.
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14.07.2021 15:48 Відповісти
Вы еще болезнь Зика забыли добавить. Тоже прикольная тема, если разобраться, на самом деле
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14.07.2021 15:55 Відповісти
Там може бути і не тільки три пера.
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14.07.2021 20:05 Відповісти
Да враньё. Ведь всем известно, что после Дельты не выживают. Посмотрите на Индию - одни коровы.
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14.07.2021 15:43 Відповісти
Але кацапів вмирає кожен день більше ніж індусів. За що - їм велике СПАСИБІ. Бо смерть однієї людини - це трагедія. Смерть міліоноів - статистика. А смерть кацапів - ЄТО ПРОСТО ПРАЗДНИК КАКОЙ-ТА
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14.07.2021 15:45 Відповісти
Вони якраз від вакцинки своєї ласти складають.
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15.07.2021 05:31 Відповісти
Зелемойский вам много чего привезет...,можете поставить крест на государстве Украина....
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14.07.2021 15:44 Відповісти
Ну когда же уже будет 5 метровый забор с кацапией, чтобы не застали туда-сюда украинские гниды.....
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14.07.2021 15:44 Відповісти
Визовый режим надо было лет 7 назад еще вводить.
А в связи с ковидом, так необходимость только возростает в ограничениях.
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14.07.2021 15:48 Відповісти
https://ua.news/ua/u-es-est-voprosy-k-bezopasnosty-sputnyka-v-ony-svyazany-s-korovym-beshenstvom/ У ЄС є питання до безпечності «Супутника V»: вони пов'язані з коров'ячим сказом
https://ua.news/ua/u-es-est-voprosy-k-bezopasnosty-sputnyka-v-ony-svyazany-s-korovym-beshenstvom/
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14.07.2021 15:52 Відповісти
да спутник в самая лучшая вакцІна. Рекомендую всем зебилам колоть только ее. я серйозно
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14.07.2021 15:53 Відповісти
А тести в офісах партії Шмарія робити!

У двох жінок, які повернулися з РФ на Закарпаття, підтвердили "дельта"-штам коронавірусу, - головний інфекціоніст області Поляк - Цензор.НЕТ 4642
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14.07.2021 16:06 Відповісти
І головне на "шару"!
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14.07.2021 20:07 Відповісти
У фармацевтичній галузі в Рашці на вимоги GMP клали річ, схожу на хутіна. А в україні вони є обов"язковими. Тому жителі Криму та ОРДЛО пруть туди, крім всього іншого, і наші ліки.
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14.07.2021 17:14 Відповісти
верните их назад на расию
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14.07.2021 15:53 Відповісти
что ещё можна привезти из великодуховной ???
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14.07.2021 15:54 Відповісти
От якого куя ті срані жінки туди їздять в той клоповник інфекцій???Закрити накуй кордон вообше з рашою ,покуй наші не наші їздянь нефіг туди су..а їздити!!!
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14.07.2021 15:54 Відповісти
Вже приперли, треба було садити на карантин на кордоні.
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14.07.2021 15:55 Відповісти
Шо вы туда прётесь?...
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14.07.2021 15:58 Відповісти
Во-во где Закарпатье и где Лаптестан?
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14.07.2021 16:01 Відповісти
О ти багато чого не знаєш , ці реб'ята майже пів мацкви побудували , прикол в тому шо ціж персики і волають біль за все якщо якась публічна персона має справи в рашці
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14.07.2021 16:21 Відповісти
а где тесты делали и за чей счет? а то санитары распинаются, что для дельты нужна гиперпуперсупер лаборатория, которых в стране аж ДВЕ! и стоит процедура около 12к...
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14.07.2021 15:58 Відповісти
В Европе, отправили в Киев, те в ЕС, там подтвердили.
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14.07.2021 16:12 Відповісти
Тепер треба два весілля на пітсот людей. Будьдте здорові, не чхайте.
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14.07.2021 16:10 Відповісти
Скоріше крестини... Одна з жінок вагітна)
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14.07.2021 21:18 Відповісти
От це трохи вкурвлює , бо не сумніваюсь чи вони чи хтось із їх близьких/друзів із тої когорти хто хто розпинала пороха за почившу в бозі ліпецку фабріку , агряться на щоубіз/спортсменів і просто бізнюків (і поділом) який на рашцу іздить ,але як би вони **** самі туди не пхалися
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14.07.2021 16:18 Відповісти
Можна собі уявити - скільки ці закарпатські запроданки заразили українців, поки добиралися до своєї хати! Адже "Дельта" дуже заразна, вистачає 5 секунд.
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14.07.2021 16:20 Відповісти
Ну що,заробили кацапьких смердючих рублів,дебілки?
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14.07.2021 16:22 Відповісти
Спалити відьом!
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14.07.2021 16:29 Відповісти
это вопрос времени, когда эта зараза появится у нас...и мало не покажется...
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14.07.2021 16:29 Відповісти
А пока антиваксеры заботятся, чтобы вспышка дельты в Украине была как можно более смертоносной. Например, врут, что они в вакцинах от ковида хлороформ нашли...
Или врут, что во время эпидемии ковида в Израиле смертность совершенно не изменилась...
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14.07.2021 16:46 Відповісти
для дебилов. Вещество SM02 транспортируется в хлороформе и в инструкции написано, что оно не предназначено для введения людям или животным.
По израилю - ваши данные манипулятивны, и оставьте меня в покое со своими идиотскими комментами.
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15.07.2021 00:01 Відповісти
Вещество SM102 (а не SM02) иногда транспортируется в хлороформе и в инструкции к именно такому раствору было написано, что этот раствор не предназначен для использования в качестве компонента вакцин. Это вовсе не означает, что чистое в-во SM102 не может быть использовано для изготовления вакцин.
Можешь почитать про разоблачения аналогичных манипуляций других антиваксеров
https://fullfact.org/health/SM-102/ The Moderna vaccine contains SM-102 not chloroform
https://barbados.loopnews.com/content/everything-you-need-know-about-vaccine-ingredient-sm-102-2 Anti-vax claims false: Moderna vaccine ingredient SM-102 is safe

По Израилю манипулятивны миенно Ваши данные, ибо общий коэф. смертности за 2020 год, который Вы привели рассчитывается как среднее значение от июля 2019 по июнь 2020, и в этот период попало только самое начало эпидемии и при таком усреднении на столь большой период она стала незаметной. А заметно смертность возросла во втором полугодии 2020, данные которого в тот рассчетный период не попали. Вот здесь есть анализ смертности в Израиле именно за период эпидемии по сравнению с аналогичнім периодом из других годов
https://ijhpr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13584-021-00450-4 Total mortality rates for March-November were significantly higher by 6% in 2020, than the average of 2017-2019, 14% higher among the Arab population and 5% among Jews and Others.

Так что враг или полезный идиот тут именно Вы.
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15.07.2021 01:03 Відповісти
вы косите под тупого?? иногда? транспортируется в хлороформе??? оно всегда в нем транспортируется и не предназначено для введения людям и животным, о чем гласит инструкция. А что теоретически СМ может вводиться, а может и нет, и может очищается от хлороформа, а может и нет - я рад. Колите его себе сами.

Тупую статью с статистикой март-ноябрь можете выкинуть в мусорку. Есть статьи о высокой смертности от инфарктов/инсультов у именно пожилых вакцинированных. Но как говорит пфайзер, это ж еще надо доказать
И не пишите мне больше.
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15.07.2021 01:16 Відповісти
Вот мой пост Вам со ссылкой (и довольно давний)
https://censor.net/ua/user/95229

Вот ссылка по SM-102 https://medkoo.com/products/45233
Можешь убедиться, что это не раствор и он не опасен. У двох жінок, які повернулися з РФ на Закарпаття, підтвердили "дельта"-штам коронавірусу, - головний інфекціоніст області Поляк - Цензор.НЕТ 939
Shipping Condition: Shipped under ambient temperature as non-hazardous chemical.
https://censor.net/ua/comments/locate/3275291/01921441-4476-73d3-84e1-b9d6676da9a7Вопросы?
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15.07.2021 01:28 Відповісти
"Есть статьи о высокой смертности от инфарктов/инсультов у именно пожилых вакцинированных. "
Снова врете?
Где ссылки на эти статьи?
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15.07.2021 01:29 Відповісти
Якого бі*а досі не закритий кордон з мордором...
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14.07.2021 16:57 Відповісти
Как же эта аморфность украинского общества уже достала. Ну неужели, блдь, надо иметь мозги как у Эйнштейна чтобы сообразить закрыть границу?
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14.07.2021 17:57 Відповісти
Вышвырните их назад на парашу. Нехай щастить
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14.07.2021 18:41 Відповісти
Похоже на болотах со времен собак Павлова в медицине ничего не изменилось.
спутник фи..
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14.07.2021 19:04 Відповісти
Надеюсь они подохнут, никого не заразив. Подстилки кацапские...
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14.07.2021 19:35 Відповісти
Ну, от знову почне рости економіка - тести, ліки, кисень, кремація. А то все якось зупинилось в останній час. Давайте побільше поїздок до росії і все налагодиться.
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15.07.2021 01:10 Відповісти
 
 