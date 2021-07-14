У двох жінок, які повернулися з РФ на Закарпаття, підтвердили "дельта"-штам коронавірусу, - головний інфекціоніст області Поляк
У Закарпатській області штам коронавірусу "Дельта" підтвердили у двох жінок, які приїхали з Росії.
Про це повідомив директор комунального некомерційного підприємства "Обласна клінічна інфекційна лікарня" Закарпатської обласної ради, головний інфекціоніст області Михайло Поляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, сьогодні вранці йому офіційно повідомили про підтвердження штаму "Дельта" у двох із чотирьох зразків, які були відправлені на дослідження.
"За процедурою, ми відібрали чотири зразки для дослідження. Справа в тому, що, крім двох жінок, які приїхали з Росії, у нас також перебували на лікуванні ще свекор і свекруха однієї з них. Усі вони вже видужали і виписані з інфекційної лікарні", - повідомив Поляк.
Він також уточнив, що поки що підтверджено тільки два випадки - саме від жінок, які приїхали з Росії. За двома іншими зразками інформації наразі немає.
Інфекціоніст також не назвав громади, де зафіксовано випадки, зазначивши, що епідрозслідуванням та обстеженням контактних осіб, якщо такі були, займаються інші служби.
Поляк також повідомив, що інших пацієнтів із симптомами, за якими можна було б запідозрити інфікування штамом "Дельта", поки немає.
Як повідомлялося, у двох жінок, які повернулися з РФ на Закарпаття, підозрюють "дельта"-штам коронавірусу.
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А свой покажи опзж, ахметке, КАЛОмойше
нашастались, девучки???
https://twitter.com/Nat_anest do not resuscitate https://twitter.com/Nat_anest @Nat_anest https://twitter.com/Nat_anest/status/1414674589402157062 12 июл.
Как показало исследование https://www.cnbc.com/2021/07/08/pfizer-says-it-is-developing-a-covid-booster-shot-to-target-the-highly-transmissible-delta-variant.html , после двух доз Pfizer в больницу попадаю в основном пожилые (за 70) и очень больные люди (гипертоники, диабетики). Но Pfizer разрабатывает 3-ю бустерную дозу, которая будет заточена конкретно под дельта вариант, и в планах стоит вакцинация этой дозой именно таких пациентов.
Ведь именно они находятся в зоне риска даже после получения двух стандартных доз. Технология мРНК позволяет очень быстро изменять вакцины и выпускать дозы, направленные на защиту от каких-то конкретных штаммов.
Уже осенью мы сможем увидеть, как это сработает - но нужно подчеркнуть, что дельта вариант настолько опаснее, что вызывает прорывные инфекции даже у полностью вакцинированных двумя дозами pfizer. Но главная защита, защита от тяжёлого течения остаётся на очень высоком уровне!
И можете представить, что делает этот вирус с полностью НЕвакцинированными людьми, особенно - с факторами риска развития тяжёлого течения!
А в связи с ковидом, так необходимость только возростает в ограничениях.
https://ua.news/ua/u-es-est-voprosy-k-bezopasnosty-sputnyka-v-ony-svyazany-s-korovym-beshenstvom/
Или врут, что во время эпидемии ковида в Израиле смертность совершенно не изменилась...
По израилю - ваши данные манипулятивны, и оставьте меня в покое со своими идиотскими комментами.
Можешь почитать про разоблачения аналогичных манипуляций других антиваксеров
https://fullfact.org/health/SM-102/ The Moderna vaccine contains SM-102 not chloroform
https://barbados.loopnews.com/content/everything-you-need-know-about-vaccine-ingredient-sm-102-2 Anti-vax claims false: Moderna vaccine ingredient SM-102 is safe
По Израилю манипулятивны миенно Ваши данные, ибо общий коэф. смертности за 2020 год, который Вы привели рассчитывается как среднее значение от июля 2019 по июнь 2020, и в этот период попало только самое начало эпидемии и при таком усреднении на столь большой период она стала незаметной. А заметно смертность возросла во втором полугодии 2020, данные которого в тот рассчетный период не попали. Вот здесь есть анализ смертности в Израиле именно за период эпидемии по сравнению с аналогичнім периодом из других годов
https://ijhpr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13584-021-00450-4 Total mortality rates for March-November were significantly higher by 6% in 2020, than the average of 2017-2019, 14% higher among the Arab population and 5% among Jews and Others.
Так что враг или полезный идиот тут именно Вы.
Тупую статью с статистикой март-ноябрь можете выкинуть в мусорку. Есть статьи о высокой смертности от инфарктов/инсультов у именно пожилых вакцинированных. Но как говорит пфайзер, это ж еще надо доказать
И не пишите мне больше.
https://censor.net/ua/user/95229
Вот ссылка по SM-102 https://medkoo.com/products/45233
Можешь убедиться, что это не раствор и он не опасен.
Shipping Condition: Shipped under ambient temperature as non-hazardous chemical.
https://censor.net/ua/comments/locate/3275291/01921441-4476-73d3-84e1-b9d6676da9a7Вопросы?
Снова врете?
Где ссылки на эти статьи?
спутник фи..