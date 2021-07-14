Офіс президента не буде виконувати рішення Верховного суду щодо Тупицького, - радник Єрмака

На рішення Верховного Суду про незаконність звільнення колишнього глави Конституційного Суду Олександра Тупицького подадуть апеляцію. У президента Володимира Зеленського вважають, що він діяв законно.

Про це розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Безумовно, буде подана апеляція на це рішення Верховного Суду. Президент діяв законно і в інтересах суспільства, скасовуючи указ Януковича про призначення Тупицького. Безумовно, це рішення ми не визнаємо в будь-якому випадку", - зазначив Подоляк.

Він також зазначає, що Тупицький має отримати справедливий вирок як особа, "що обґрунтовано підозрюється в скоєнні злочинів проти правосуддя". А рішення Верховного Суду не зможе зупинити судову реформу.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

14 липня ЗМІ стало відомо, що Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ, - ЗМІ