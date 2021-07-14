Євросоюз і США вітають ухвалення законопроєктів про перезавантаження ВРП і відновлення ВККС

Євросоюз і США вітають ухвалення законопроєктів про реформування Вищої ради правосуддя і відновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це представництво ЄС в Україні повідомило у Twitter.

"Важливий день для майбутнього судової системи України! ЄС і США вітають ухвалення українським парламентом законопроєктів №5068 і №3711-д про реформування Вищої ради правосуддя і відновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів за широкої міжпартійної підтримки і за твердої підтримки президента України", - йдеться в повідомленні.

У представництві ЄС додали, що ці закони допоможуть прокласти шлях до відновлення судової системи.

"ЄС і США готові підтримати українських партнерів в успішній реалізації цих законів, відновлення довіри громадян та інвесторів до судової системи України", - додали в представництві.

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Нагадаємо, 13 липня Рада схвалила закон про перезавантаження ВККС з пропозиціями Зеленського.

14 липня парламент схвалив законопроєкт про перезавантаження Вищої ради правосуддя