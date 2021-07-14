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Євросоюз і США вітають ухвалення законопроєктів про перезавантаження ВРП і відновлення ВККС

Євросоюз і США вітають ухвалення законопроєктів про перезавантаження ВРП і відновлення ВККС

Євросоюз і США вітають ухвалення законопроєктів про реформування Вищої ради правосуддя і відновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це представництво ЄС в Україні повідомило у Twitter.

"Важливий день для майбутнього судової системи України! ЄС і США вітають ухвалення українським парламентом законопроєктів №5068 і №3711-д про реформування Вищої ради правосуддя і відновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів за широкої міжпартійної підтримки і за твердої підтримки президента України", - йдеться в повідомленні.

У представництві ЄС додали, що ці закони допоможуть прокласти шлях до відновлення судової системи.

"ЄС і США готові підтримати українських партнерів в успішній реалізації цих законів, відновлення довіри громадян та інвесторів до судової системи України", - додали в представництві.

Також читайте: Перезавантаження Вищої ради правосуддя триватиме приблизно рік, - "слуга народу" Костін

Нагадаємо, 13 липня Рада схвалила закон про перезавантаження ВККС з пропозиціями Зеленського.

14 липня парламент схвалив законопроєкт про перезавантаження Вищої ради правосуддя

Автор: 

США (23280) Євросоюз (13604) Вища рада правосуддя (583) ВККСУ (453)


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Мені б набагато легше дихалось, якби ці атестаційні комісії були дійсно добропорядними, безоплатними і не мітили на посади в газпромі.
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14.07.2021 16:24 Відповісти
Евросоюз и США приветствуют принятие законпороектов о перезагрузке ВСП и восстановлении ВККС - Цензор.НЕТ 3522
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14.07.2021 16:24 Відповісти
А бубачькам зебільним це точно надо? А бенє?
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14.07.2021 16:29 Відповісти
Петрусю точно не надо было, если меняли то, что принял он, при нем.
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14.07.2021 16:34 Відповісти
И мы тут ждём.И они там ЖДУТ.Реальных РЕФОРМ.А не:"Каких тебе,"лядь реформ не хватает!?".Хватит имитаций.Нужны качественные изменения.
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14.07.2021 16:30 Відповісти
Судя по Афганистану, из 20 лет терпения США остались 13 лет.
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14.07.2021 16:38 Відповісти
Нет.Там преобладающий,к сожалению, средневековый шариат.У нас тоже полно завезённых адептов русскага мира.Но куча из них съе"алась отсюда после 14-го года.Ватаны-в меньшинстве.Из нынешнего люда очень вероятно слепить симпатичную страну.
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14.07.2021 16:46 Відповісти
 
 