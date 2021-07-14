УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7320 відвідувачів онлайн
Новини Біженці з Криму та Донбасу
2 787 11

Рада обмежила розмір відсотків по кредитах для переселенців з Донбасу і Криму

Рада обмежила розмір відсотків по кредитах для переселенців з Донбасу і Криму

Переселенцям обмежили розмір відсотків за користування кредитами. Верховна рада ухвалила у другому читанні відповідний законопроєкт №2329.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"За" проголосували 339 нардепів.

Раніше в комітеті з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій наголошували, що в 2014 році прийняли низку законодавчих актів, які звільняли постраждалих від військових дій на Донбасі і в Криму від нарахування пені та штрафів за прострочені кредити і позики.

Однак ці норми не враховували різні комісії та відсотки. Банки продовжують нараховувати інфляційні втрати, що відчутно збільшує борг. А сума відсотків у деяких видах договорів позики та кредиту нараховується до моменту погашення боргу, і її розмір не обмежений.

Це своєю чергою призвело до того, що виставлені кредиторами рахунки часто у декілька разів перевищують суму основного боргу.

Читайте також: Рада за три хвилини провела позачергове засідання: нардепи ухвалили два закони

Документ визначає, що загальна сума відсотків за кредитами та позиками не може бути більшою за ту суму, яку банк мав би отримати у разі своєчасного погашення кредиту.

За невиконання чи несвоєчасне виконання кредитних договорів не нараховуються штраф, пеня, інфляційні втрати та не застосовуються майнові санкції. А звільнення від штрафних санкцій та інших платежів не є підставою для відмови у наданні нового кредиту.

Кредитора зобов'язали перерахувати заборгованість за кредитним договором відповідно до цих норм протягом тижня з моменту звернення боржника-переселенця. Якщо ні - заборгованість вважається автоматично перерахованою.

Продаж або передання права вимоги за кредитним договором без згоди боржника забороняється, що не дозволить банкам залучати колекторські компанії. Однак норма чинна тільки у випадку, якщо не йдеться про неплатоспроможного кредитора або ж банк, який виводять з ринку.

Також читайте: Житло для переселенців будуватимуть із сонячними батареями у співпраці з "Нафтогазом", - Зеленський

Для кримчан, які виїхали з півострова, ці правила поширюються на договори, укладені до 20 лютого 2014 року. Для мешканців Донбасу, які залишили окуповані території або домівку у зоні проведення АТО - до 14 квітня 2014 року.

Важлива умова - до цих термінів у позичальника не було заборгованості й він своєчасно все сплачував, а після початку АТО здійснив хоча б один платіж.

Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання договорів покладається на Росію як на державу-окупанта.

Автор: 

ВР (15021) кредит (3848) переселенці (984)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Они же наши люди, удержут с нас.
показати весь коментар
14.07.2021 16:37
+5
Я так понимаю, что самый главный переселенец у нас это Ринат Леонидович, для него родимого и стараемся.
показати весь коментар
14.07.2021 16:43
+3
цифр нет.... зато предполагаю, что переселенцам кредиты теперь никто выдавать не будет.
показати весь коментар
14.07.2021 16:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А все остальные что лысые?
показати весь коментар
14.07.2021 16:36 Відповісти
Они же наши люди, удержут с нас.
показати весь коментар
14.07.2021 16:37 Відповісти
Що б були привілегії в житті НА Україні - потрібно вбивати українців.... Більше варіантів пояснень я не можу знайти ...
показати весь коментар
14.07.2021 16:38 Відповісти
цифр нет.... зато предполагаю, что переселенцам кредиты теперь никто выдавать не будет.
показати весь коментар
14.07.2021 16:40 Відповісти
...эти правила распространяются на договоры, заключенные до 20 февраля 2014

Для жителей Донбасса, которые оставили оккупированные территории или дом в зоне проведения АТО - до 14 апреля 2014 года.

це стосується старих кредитів
показати весь коментар
14.07.2021 17:15 Відповісти
Я так понимаю, что самый главный переселенец у нас это Ринат Леонидович, для него родимого и стараемся.
показати весь коментар
14.07.2021 16:43 Відповісти
еще тарута числится переселенцем)
показати весь коментар
14.07.2021 18:56 Відповісти
как уже эти лишенцы запарили
дайте каждому по автомату, пусть идут и отвоевывают свое
показати весь коментар
14.07.2021 17:30 Відповісти
Чтоб они и на этой территории устроили бамбас?
показати весь коментар
14.07.2021 17:50 Відповісти
На удивление справедливо. Т.е, ты все равно должен заплатить банку, но без пени и штрафных санкций, а вся пеня и проценты возлагается на Рашку.
"...Для крымчан, выехавших с полуострова, эти правила распространяются на договоры, заключенные до 20 февраля 2014 года. Для жителей Донбасса, которые оставили оккупированные территории или дом в зоне проведения АТО - до 14 апреля 2014 года.
Важное условие - до этих сроков у заемщика не было задолженности и он своевременно все платил, а после начала АТО совершил хотя бы один платеж.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договоров возлагается на Россию как на государство-оккупанта."
показати весь коментар
14.07.2021 18:17 Відповісти
Охренеть. Люди высшего сорта?
показати весь коментар
14.07.2021 21:00 Відповісти
 
 