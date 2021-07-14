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Вакцини з РФ в ОРДЛО привезли двічі, Пушилін уколовся і на цьому все скінчилося, - Гармаш

Вакцини з РФ в ОРДЛО привезли двічі, Пушилін уколовся і на цьому все скінчилося, - Гармаш

На Донбасі погіршилася ситуація з коронавірусом, оскільки жителі ОРДЛО позбавлені доступу до вакцини, яку надає Україна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

"Тиждень тому було менше 200 (вакцинованих вакциною, яку пропонує Україна. - Ред.). Це дуже мало, але це природно, оскільки блокується "тією стороною", і зробити щеплення можуть тільки люди, які виїжджають через Росію, роблять досить довгий шлях, ризикують отримати адміністративний штраф за незаконний перетин кордону. А на тій території дійсно російських вакцин немає - їх привезли двічі, показали по телевізору, Пушилін уколовся, на цьому все закінчилося. Багато хто навіть не пройшов другого етапу вакцинації. На цей момент вакцин немає", - зазначив він.

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) окупація (6733) Донбас (22356) Пушилін Денис (135) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+6
моторола с гиви и захаркой заждались уже.
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14.07.2021 16:39
+5
насрать
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14.07.2021 16:42
+4
Пусть референдум проведут, а там посмотрим...
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14.07.2021 16:40
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моторола с гиви и захаркой заждались уже.
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14.07.2021 16:39 Відповісти
Пусть референдум проведут, а там посмотрим...
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14.07.2021 16:40 Відповісти
Совсем охренели,наркоманы грёбаные ?пушилину оно вакцину поставляет...зекрыса-мудак!
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14.07.2021 16:41 Відповісти
насрать
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14.07.2021 16:42 Відповісти
И, слева нас рать, и справа нас рать. Хорошо с перепою мечом помахать))
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14.07.2021 16:48 Відповісти
Сльозы заливают клавиатуру. Как же там тоженашилюди то страдают. И ненавистная хохляндия никак не развалится и в ********* не принимают, еще и вакцину не дают. Биндеры праклятые ! ))
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14.07.2021 16:46 Відповісти
А чего только вакцины Украина боевикам поставляет? Нужно полный соцпакет и повешенную пенсию за то, что убивают украинских воинов, да зеленомордые?
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14.07.2021 16:48 Відповісти
Нехай повиздихають всі-повітря чистішим буде!
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14.07.2021 16:49 Відповісти
от ветеринарной вакцины у пушилы начала рости шерсть ,как у шарикова
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14.07.2021 16:50 Відповісти
за что боролись, на то и напоролись
вы думайте за тех, кто с этой стороны забора живут.
кормильцы могут поцеловать нас в зад
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14.07.2021 16:54 Відповісти
Пускай надежно обезопасят себя от ковида по методу Гиви-Моторолы.
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14.07.2021 16:57 Відповісти
Бандерівська вакцина з американськими чіпами знищить жітєлєй Домбаса.
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14.07.2021 16:59 Відповісти
пушилін уколовся. Це закінчене речення, не треба більше нічого додавати.
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14.07.2021 19:10 Відповісти
Та й пох...
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14.07.2021 19:14 Відповісти
Такої ж думки. На жаль ОРДЛО вже стало гнійним апендицитом, терапія не допоможе.
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14.07.2021 20:18 Відповісти
Очень хорошо , что Пушилина укололи кремлёвской отравой. Уверен. Пушилин скрывался от этой вакцинации, но его выловили и казнили....Выстрелом "спутника" в жопу.... Сдохнет медленно...
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14.07.2021 20:45 Відповісти
 
 