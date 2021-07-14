Вакцини з РФ в ОРДЛО привезли двічі, Пушилін уколовся і на цьому все скінчилося, - Гармаш

На Донбасі погіршилася ситуація з коронавірусом, оскільки жителі ОРДЛО позбавлені доступу до вакцини, яку надає Україна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

"Тиждень тому було менше 200 (вакцинованих вакциною, яку пропонує Україна. - Ред.). Це дуже мало, але це природно, оскільки блокується "тією стороною", і зробити щеплення можуть тільки люди, які виїжджають через Росію, роблять досить довгий шлях, ризикують отримати адміністративний штраф за незаконний перетин кордону. А на тій території дійсно російських вакцин немає - їх привезли двічі, показали по телевізору, Пушилін уколовся, на цьому все закінчилося. Багато хто навіть не пройшов другого етапу вакцинації. На цей момент вакцин немає", - зазначив він.

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