Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт Зеленського про великий Державний Герб, - "слуга народу" Клочко

Комітет з питань з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній Раді прийняти за основу та в цілому ініційований президентом Володимиром Зеленський законопроєкт №5712 про великий Державний Герб України.

Відповідне рішення члени комітету прийняли на засіданні в середу, 14 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Є пропозиція - рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону про (великий, – ред.) Державний Герб України (№5712) за результатами розгляду в першому читанні ухвалити за основу та в цілому", - озвучив рішення комітету його керівник Андрій Клочко (фракція "Слуга народу").

Відповідно до законопроєкту, Державний Герб України є державним символом України, головним елементом якого є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України) золотого кольору, розміщений на синьому п'ятисторонньому щиті із заокругленими нижніми бічними кутами із золотою облямівкою; над щитом - зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого та пурпурово-золотого намету у вигляді рослинного орнаменту; щит тримають: з лівого боку - лев (герб Галицько-Волинського князівства), з правого - воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорізького); під щитом - стрічка із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, під стрічкою - два золоті колоски пшениці, переплетені кетягом калини пурпурового кольору зі стилізованим листям пурпурово-золотого кольору.

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Законопроєкт уточнює, що зображення лева та воїна-козака виконані золотим кольором з елементами пурпурового.

Згідно з проєктом закону, великий Державний Герб України обов'язково відтворюється на офіційних символах президента України, великій державній печатці України, печатках президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Конституційного та Верховного судів, фасаді будівлі резиденції президента України в Києві, а також на фасадах будівель Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Конституційного та Верховного Судів, залі засідань парламенту, а також на грошових знаках України за рішенням Національного банку.

"Зображення великого державного герба України може використовуватися фізичними та юридичними особами з дотриманням вимог, встановлених законом", - наголошується в документі.

У ньому також зазначається, що великий Державний Герб України не може використовуватися як власна символіка органів державної влади, територіальних громад сіл, селищ, міст, символіка районів і областей і/або як елемент такої символіки, крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті.

"Забороняється відтворення зображення великого Державного Герба України у символіці політичних партій, громадських об’єднань, професійних спілок та їх об’єднань, юридичних та фізичних осіб; використання або імітування зображення великого Державного Герба України у рекламі, крім соціальної реклами щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України; використання зображення великого Державного Герба України у перевернутому вигляді чи в інший спосіб, що виражає наругу та зневагу до нього; розміщення на зображенні великого Державного Герба України написів чи зображень незалежно від способів їх нанесення та змісту", - уточнюється в законопроєкті.

У пояснювальній записці наголошується, що законопроєкт був розроблений відповідно до вимог Конституції України.

Раніше стало відомо, що законопроєкт Зеленського про великий герб України зареєстрований в Раді. Пізніше ВР оприлюднила законопроєкт Зеленського про великий герб України. Зображення відрізняється від того, яке перемогло на торішньому конкурсі.