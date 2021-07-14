УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7320 відвідувачів онлайн
Новини
2 374 38

Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт Зеленського про великий Державний Герб, - "слуга народу" Клочко

Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт Зеленського про великий Державний Герб, -

Комітет з питань з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній Раді прийняти за основу та в цілому ініційований президентом Володимиром Зеленський законопроєкт №5712 про великий Державний Герб України.

Відповідне рішення члени комітету прийняли на засіданні в середу, 14 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Є пропозиція - рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону про (великий, – ред.) Державний Герб України (№5712) за результатами розгляду в першому читанні ухвалити за основу та в цілому", - озвучив рішення комітету його керівник Андрій Клочко (фракція "Слуга народу").

Відповідно до законопроєкту, Державний Герб України є державним символом України, головним елементом якого є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України) золотого кольору, розміщений на синьому п'ятисторонньому щиті із заокругленими нижніми бічними кутами із золотою облямівкою; над щитом - зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого та пурпурово-золотого намету у вигляді рослинного орнаменту; щит тримають: з лівого боку - лев (герб Галицько-Волинського князівства), з правого - воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорізького); під щитом - стрічка із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, під стрічкою - два золоті колоски пшениці, переплетені кетягом калини пурпурового кольору зі стилізованим листям пурпурово-золотого кольору.

Також читайте: Робоча група в Раді написала свій законопроєкт про великий герб України, - Разумков

Законопроєкт уточнює, що зображення лева та воїна-козака виконані золотим кольором з елементами пурпурового.

Згідно з проєктом закону, великий Державний Герб України обов'язково відтворюється на офіційних символах президента України, великій державній печатці України, печатках президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Конституційного та Верховного судів, фасаді будівлі резиденції президента України в Києві, а також на фасадах будівель Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Конституційного та Верховного Судів, залі засідань парламенту, а також на грошових знаках України за рішенням Національного банку.

"Зображення великого державного герба України може використовуватися фізичними та юридичними особами з дотриманням вимог, встановлених законом", - наголошується в документі.

У ньому також зазначається, що великий Державний Герб України не може використовуватися як власна символіка органів державної влади, територіальних громад сіл, селищ, міст, символіка районів і областей і/або як елемент такої символіки, крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті.

"Забороняється відтворення зображення великого Державного Герба України у символіці політичних партій, громадських об’єднань, професійних спілок та їх об’єднань, юридичних та фізичних осіб; використання або імітування зображення великого Державного Герба України у рекламі, крім соціальної реклами щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України; використання зображення великого Державного Герба України у перевернутому вигляді чи в інший спосіб, що виражає наругу та зневагу до нього; розміщення на зображенні великого Державного Герба України написів чи зображень незалежно від способів їх нанесення та змісту", - уточнюється в законопроєкті.

У пояснювальній записці наголошується, що законопроєкт був розроблений відповідно до вимог Конституції України.

Раніше стало відомо, що законопроєкт Зеленського про великий герб України зареєстрований в Раді. Пізніше ВР оприлюднила законопроєкт Зеленського про великий герб України. Зображення відрізняється від того, яке перемогло на торішньому конкурсі.

Автор: 

ВР (15021) герб (70) Клочко Андрій (41)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+25
Да не трогайте вы этот герб, идиоты. Оставьте один малый. Отличный герб.
показати весь коментар
14.07.2021 16:43
+19
Коллаборанты оставьте Украинский Герб Тризуб в покое! Это один из самых красивых и лаконичных гербов на планете.
показати весь коментар
14.07.2021 16:44
+18
Он не малый, а лаконичный, стильный, без цыганского барокко. Один из трех найлучших в мире, среди гербов Швейцарии и Японии.
показати весь коментар
14.07.2021 16:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да не трогайте вы этот герб, идиоты. Оставьте один малый. Отличный герб.
показати весь коментар
14.07.2021 16:43 Відповісти
ПРОПОНУЮ УСІМ ТИЛЬКІ ЛАЙКНУТИ ВИЩЕ - геть зелень від теми символів країни!!!
показати весь коментар
14.07.2021 16:46 Відповісти
Он не малый, а лаконичный, стильный, без цыганского барокко. Один из трех найлучших в мире, среди гербов Швейцарии и Японии.
показати весь коментар
14.07.2021 16:51 Відповісти
Коллаборанты оставьте Украинский Герб Тризуб в покое! Это один из самых красивых и лаконичных гербов на планете.
показати весь коментар
14.07.2021 16:44 Відповісти
Наркомани зелені, виправте, чи це навмисно зроблено?
Профильный комитет рекомендует Раде принять законопроект Зеленского о большом государственном гербе, - "слуга народа" Клочко - Цензор.НЕТ 5834
показати весь коментар
14.07.2021 16:46 Відповісти
Як у всіх слуг! Беруть приклад з главзебіла криворагульного.
показати весь коментар
14.07.2021 21:18 Відповісти
Дорвались кухарки до власти
показати весь коментар
14.07.2021 16:47 Відповісти
З кількох джерел кажуть, що "чашу терпіння" Зеленського переповнило… затримання поліцією слуг Юрченка та Брагара в стані наркотичного сп'яніння. Тобто. Не справа зґвалтування в Кагарлику. Не справа Шеремета. А слуги під наркотиками, які таранили автівки і ставали загрозою для людей", - зазначила Вікторія Сюмар.

Як бачимо не кухарки - зачепили вову за жівоє
показати весь коментар
14.07.2021 16:52 Відповісти
Не дорвалась - нарід вибрав!
показати весь коментар
14.07.2021 19:00 Відповісти
Дуже своєчасно...От отримаєш платіжку - а на ній Великий Герб...І відразу гордість за нарід,за Україну...Хоча як на мене я лишив би тризуб,але вже якщо тим кварталівцям так приспічило за великим гербом то можна було намалювати величезну дулю,де замість великого пальця пофарбований на зелено орган,яким Зєля заробляв гроші на піаніно...
показати весь коментар
14.07.2021 16:50 Відповісти
У цілому світі лише Україна, Швейцарія і Японія можуть похвалитися такою вдалою лаконічністю графіки своїх гербів. Будь-які спроби «вдосконалити» тризуб, домалювавши зображення людей, тварин, рослин та різних предметів і оголосити це «великим гербом України» є відвертим несмаком і абсурдом.

До того ж Україна - не імперія і не федерація, і взагалі не потребує заміни історичного і справжнього свого герба на штучний «великий».
Ідея «великого герба» з'явилася в Конституції за наполяганням комуністів, які навмисне у такий спосіб прагнули применшити значення справжнього герба України - Тризуба. Витягувати з небуття і намагатися втілити в життя цю ідею на тридцятому році незалежності - неприпустимо.

Будь-які спроби замінити Тризуб як самодостатній державний герб на так званий «великий герб» є неприйнятними.

Тим більше є неприйнятним варіант великого герба, запропонований Володимиром Зеленським у законопроєкті 5712. Через кричущу невідповідність законам геральдики різні варіації цього малюнку програли на всіх державних конкурсах, організованих упродовж останньої чверті століття, у тому числі й на конкурсі, проведеному в 2020 році нинішньою владою. - https://www.facebook.com/photo?fbid=354506369374180&set=a.330461458445338
показати весь коментар
14.07.2021 16:50 Відповісти
У Зе понты пацана! Хоть жабу за герб, лишь при нем приняли....
показати весь коментар
14.07.2021 16:52 Відповісти
Не бачу в цьому гербі нічого що символізувало б Кримське Ханство. Якщо ми кажемо що в Україні 2 корінні народи: українці та киримли, то чому не має нічого щоб їх символізувало? Це знову не повага. Навіть перед Кримською платформою. Печально
показати весь коментар
14.07.2021 16:54 Відповісти
Слишком много чести для них.Ханство веками было враждебно к Украине и украинским казакам.Про сотни тысяч пленников угнанных татарами из Украины вообще нет разговора.
показати весь коментар
14.07.2021 17:20 Відповісти
Московити ворожі Україні. Кримли це єдиний справді братський народ для українців. Користуйтесь історичними фактами коли таке пишите, а не радянськими чи російськими джерелами пропаганди. Я знаю історію та пам'ятаю 2014 коли єдині хто стояв з українськими прапорами в Криму були кримли!
показати весь коментар
14.07.2021 18:30 Відповісти
Московиты по умолчанию,но татары тоже не особо нам братья.Стояли они там максимум 2-3 дня,а должны были организовать там майдан на недели,месяцы с десятками тысяч протестующих,тогда бы русня там ничего не смогла сделать.
показати весь коментар
14.07.2021 21:59 Відповісти
Легко казати коли на тебе не дивиться дуло автомата. Я 2014 добре пам'ятаю. Я в Крим під кулі не поїхав, може ви захищали тоді Крим? В Криму не антимайдан був, а регулярні російські війська. Кримли зробили все що могли. Україну зрадили всі силові структури, тому отакі українці мені точно не брати, а Кримли брати.
показати весь коментар
15.07.2021 21:19 Відповісти
И что эти регулярники хоть раз стреляли по татарам как беркут в Киеве?Майдан должен был быть вокруг парламента и стоять там пока русня оттуда не убралась бы.Мирняк тем и силен что его трогать нельза.Если это 30-50 тыс. то тем более.Большинство татар решило что не так и важно при ком жить и не отстояло свою коренную территорию-вот пусть теперь живут под ху...лом.В силовых структура служили местные,в основном русня и к украинцам она не имеет никакого отношения.
показати весь коментар
15.07.2021 21:57 Відповісти
Народів більше - ще караїми і якісь кримці. Але треба, щоб були представлені всі національні "спільноти", які проживають в Україні, хоча б прапорцями чи гербами своїх держав. Так що без кількох дво- триколорів чи без орлів та шестикутних зірок нам не обійтися. Але мені здається, що краще було б зобразити двох лебедів і шістьох слоників, а також ведмедя і, звісно, о́леня. Тоді всі зрозуміють, яка ми могутня країна.
показати весь коментар
14.07.2021 18:41 Відповісти
І обов'язково велику рибину!!
показати весь коментар
14.07.2021 18:44 Відповісти
У діаспор є свої батьківщини, вони не корінні народи України. 2 корінні народи України я назвав. З Кримських татар можна виділити ті окремі народності, але як я чув від кримських татар, це все кримські татари. Релігія здається відрізняється, це основна відмінність.
показати весь коментар
14.07.2021 20:40 Відповісти
Большой герб Украины, - говорится в Конституции, устанавливается с учетом герба Войска Запорожского. Поэтому он двадцать пять лет не утверждался и вряд ли рабиновичами -дубинскими -бужанскими будет утверждён сейчас.
показати весь коментар
14.07.2021 16:55 Відповісти
_Кто такой этот комитет чтобы решать за меня и весь народ? Авторитет по умолчанию? Нах идите!
показати весь коментар
14.07.2021 16:55 Відповісти
Нормальний Герб...треба лише все, що навколо щита з Тризубом прибрати.
показати весь коментар
14.07.2021 17:00 Відповісти
Вові малоросу муляє цілком нормальний і впізнаваний у всьому світі тризуб, тому воно хоче замалювати його неіснуючим на території України левом-мутантом.
показати весь коментар
14.07.2021 17:00 Відповісти
Вот именно этот герб будет самым большим позорищем Украины.
показати весь коментар
14.07.2021 17:05 Відповісти
Та прапор під ногами , та корона , наче в нас монархія (европейська геральдична практика саме так це поясноє !) Ще корони на своїх гербах наліпили деякі недорозвинени країни , бо це виглядає круто на їх власний погляд ... Зелені мерзотники намагаються своїми пропозиціями великого герба зробити з нашої країни посміховисько ...

Профильный комитет рекомендует Раде принять законопроект Зеленского о большом государственном гербе, - "слуга народа" Клочко - Цензор.НЕТ 2767
показати весь коментар
14.07.2021 17:07 Відповісти
Осел тоже любит ходить по жовто-блакитному ...
Профильный комитет рекомендует Раде принять законопроект Зеленского о большом государственном гербе, - "слуга народа" Клочко - Цензор.НЕТ 1082
показати весь коментар
14.07.2021 17:11 Відповісти
07.07.21 11:38 Большой герб Украины, от которого всрётся Расия

Большой герб со львом и козаком - никому не холодно и не жарко. Большим гербом нужно сделать контур границ Украины, который ясно виден а не как на футболках, с тризубом внутри. И на флаг. Представляете, как усрётся Расия, когда у ООН на флагштоке будет развеваться наш флаг с Крымом?
https://censor.net/ru/forum/3275614/bolshoyi_gerb_ukrainy_ot_kotorogo_vsrtsya_rasiya/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_76512139
показати весь коментар
14.07.2021 17:07 Відповісти
Нормальный греб.Нужно закрепить символ Галичины и Запорожской Сечи в украинской геральдике.А то тянуть преемственность Украины от темных веков Руси пропуская при этом переходные формы государственности это не совсем комильфо.
показати весь коментар
14.07.2021 17:24 Відповісти
цей герб колись задоволбняв князя володимира, а от якомусь зелі не до вподоби.мабуть сам претендує на "гідне" місце в історії
показати весь коментар
14.07.2021 18:17 Відповісти
Мало курви сину рояля, він ще і малювати взялося. Тим же причинним місцем.
показати весь коментар
14.07.2021 18:58 Відповісти
хоче Зєля зачипитися за історію, хоч якось.
показати весь коментар
14.07.2021 19:32 Відповісти
Это из какого ж говна состоит этот профильный комитет, если они одобрили клоунский проект герба?
показати весь коментар
14.07.2021 20:17 Відповісти
Только тризуб на жовтоблакытном щите. Всё, что надо большому гербу Украины. Руки прочь от настоящего, всеми узнаваемого и почитаемого герба
показати весь коментар
14.07.2021 21:18 Відповісти
Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт Зеленського про великий Державний Герб, - "слуга народу" Клочко - Цензор.НЕТ 9576
https://www.dsnews.ua/ukr/society/polzovateli-seti-raskritikovali-bolshoy-gerb-ukrainy-zelenskogo-foto-01072021-429902 Користувачі мережі розкритикували Великий герб України Зеленського (ФОТО)
показати весь коментар
14.07.2021 23:46 Відповісти
25 серпня минулого року, коли депутати приймали постанову про оголошення конкурсу. За проголосували 279 нардепів. Серед них 217 «слуг народу», 19 з ОПЗЖ, по 13 з груп «За майбутнє» та «Довіра», по вісім з «Голосу» і позафракційних.

Цих голосів вистачило, щоб оголосити конкурс, але для затвердження великого герба потрібно 300 голосів. А їх може і не знайтися. І навіть якщо вони знайдуться, прийняття великого герба може супроводжуватися великим конфліктом всередині Ради і під її стінами.

«Європейська солідарність» і «Батьківщина» відмовилися підтримати постанову про конкурс на великий герб, пояснюючи це тим, що у нас уже є герб - тризуб, і розмивати його іншими символами не потрібно. «Це той герб, під яким наші українські солдати захищають державну незалежність на сході, відбивають російську агресію з гербом на грудях. Це той герб, який обʼєднав всю Україну», - аргументував позицію «Батьківщини» Іван Крулько. Про те саме заявив Володимир Вʼятрович від імені «Європейської солідарності». І сумнівно, щоб ці дві фракції змінили свою думку на протилежну і кинулися підтримувати ініціативу Зеленського.
показати весь коментар
14.07.2021 23:50 Відповісти
 
 