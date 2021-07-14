Україна отримає від Єврокомісії додаткові 14 млн євро для підтримки адміністративної реформи, - Шмигаль

Кабінет Міністрів підпише додаткову угоду з Європейською Комісією щодо розширення фінансування програми для України щодо розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку "U-LEAD з Європою".

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигапь повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Для заходів, спрямованих на реалізацію ініціатив щодо підтримки адміністративної реформи, передбачено збільшення фінансування на 14,1 млн євро. Таким чином загальний обсяг програми тепер становитиме понад 54 млн євро. Програма вже продемонструвала свою ефективність у посиленні спроможності місцевих громад", - написав Шмигаль.

Він додав, що "U-LEAD з Європою", серед іншого, допомагає Україні в створенні ЦНАП, які є невід'ємним елементом реформи, оскільки покращують надання адміністративних послуг і полегшують взаємодію з органами державної влади.

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Програма для України щодо розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку "U-LEAD з Європою" спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією і Словенією для підтримки України на шляху до зміцнення місцевого самоврядування.

Кабінет Міністрів на засіданні 14 липня схвалив проєкт Додаткової угоди № 1 між Урядом України та Європейською Комісією про внесення змін до Угоди про фінансування "U-LEAD з Європою", яка збільшує його на більш ніж 14 млн євро і на рік продовжує термін виконання відповідної програми.