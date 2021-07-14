УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7221 відвідувач онлайн
Новини Судова реформа
4 398 81

Зеленський про перезавантаження ВРП: "Служителі Феміди перестануть бути прислужниками у президента, уряду, парламенту або місцевої влади"

Зеленський про перезавантаження ВРП:

Президент Володимир Зеленський вітає ухвалення закону про судову реформу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

В ОП зауважили, що ухвалення Верховною Радою в цілому закону, який передбачає перезавантаження Вищої ради правосуддя (законопроєкт № 5068), дасть старт реальній судовій реформі в Україні.

"Це без перебільшення історична подія для України. За всю незалежність нашої держави жодна влада не проводила справжньої судової реформи, безрезультатно годуючи обіцянками. Моя мета – повернути довіру й повагу до суду. Служителі Феміди перестануть бути прислужниками у Президента, уряду, парламенту чи місцевої влади", – зазначив Глава держави.

Зазначається, що під час впровадження судової реформи в Україні врахували рекомендації експертів Венеційської комісії, які надали свій висновок щодо законопроєкту.

Читайте також: Євросоюз і США вітають ухвалення законопроєктів про перезавантаження ВРП і відновлення ВККС

Президент наголосив, що справедливість є однією з базових цінностей українців, але її неможливо забезпечити без незалежної судової системи. Крім того, справедливого судочинства потребують вітчизняні та іноземні інвестори.

За словами глави держави, голосування за реформу Вищої ради правосуддя заклало необхідне підґрунтя для ефективних змін у судовій системі.

Нагадаємо, 13 липня Рада схвалила закон про перезавантаження ВККС з пропозиціями Зеленського.

14 липня парламент схвалив законопроєкт про перезавантаження Вищої ради правосуддя

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) судова реформа (1459) Вища рада правосуддя (583)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
Щось не віриться...
Де собака зарита ?
показати весь коментар
14.07.2021 17:04
+17
https://mobile.twitter.com/leusenko1

https://mobile.twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://mobile.twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://mobile.twitter.com/leusenko1/status/1415276582374154240 2 ч

Я завжди про це кажу і прошу ЗМІ і журналістів ніколи не вживати словосполучення "президент зеленський".
Це ганьба для України.
Він - тимчасовий гауляйтер мацкви.
показати весь коментар
14.07.2021 17:04
+16
Хоче так «реформувати» щоб мати ще більше впливу, але одноосібно.
Цей клоун за ще не візметься - все через сраку, одна історія із суддею тупицьким чого варта.
Судова «реформа» буде ще ганебнішою ніж історія з тупицьким
показати весь коментар
14.07.2021 17:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось не віриться...
Де собака зарита ?
показати весь коментар
14.07.2021 17:04 Відповісти
Хоче так «реформувати» щоб мати ще більше впливу, але одноосібно.
Цей клоун за ще не візметься - все через сраку, одна історія із суддею тупицьким чого варта.
Судова «реформа» буде ще ганебнішою ніж історія з тупицьким
показати весь коментар
14.07.2021 17:27 Відповісти
Брехло , позорный ************ ! Марионетка террористов !
показати весь коментар
14.07.2021 17:51 Відповісти
Почалося! Бджоли проти меду?!
показати весь коментар
14.07.2021 18:08 Відповісти
https://censor.net/ru/user/354814 "Де собака зарита ?"

А скільки перед цим США і Європа нагадували, підштовхували - "потрібна судова реформа". На мою думку, коли Зе відмазався від західних партнерів, а також не забув пропиаритися перед "73 процентами" ось цим висером - цією статейкою. Щодо "заритої собаки", то тепер ЗЕ треба якось зберегти свій вплив на суд, пропихнути туди ручних суддів і т.п.
показати весь коментар
14.07.2021 19:23 Відповісти
Серьезно??
показати весь коментар
14.07.2021 17:04 Відповісти
Ой, че то ржу!!!! Человек, который без суда и следствия обвиняет людей в убийстве с трибуны , не закрывает ОСКА, для того, чтобы использовать судью вовка для проталкивания своих антиконституционных и просто антизаконных решений, который заводит дела без доказательств на патриотов- верней заставляет заводить дела, я не говорю про все эти истории с НАБУ, Верховным судом и т.д. , и он понимаешь ли киздит тут , как троцкий на партсобрании о независимых судах??? При этом сам постоянно принимает по всем направлениям жизнедеятельности Украины противоправные законы
и законы, которые грабят страну и отдают его врагу? Эта падаль совсем распоясалась. Может у него с головой реально совсем плохо, но он постоянно направляется в это антиукраинское русло огромным количеством фсб-шной мрази в ОП, и еще свято верит, в то что сам морозит! При этом реально себе считает равным Наполеону, не меньше. Господи, спаси Украину от этой тупой быдломассы, проголосовавшей за это конченное дерьмо!
показати весь коментар
14.07.2021 17:44 Відповісти
💯%. 👏🎯 Уважаемый ,ukrpatriot
показати весь коментар
14.07.2021 17:55 Відповісти
https://mobile.twitter.com/leusenko1

https://mobile.twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://mobile.twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://mobile.twitter.com/leusenko1/status/1415276582374154240 2 ч

Я завжди про це кажу і прошу ЗМІ і журналістів ніколи не вживати словосполучення "президент зеленський".
Це ганьба для України.
Він - тимчасовий гауляйтер мацкви.
показати весь коментар
14.07.2021 17:04 Відповісти
модна сказати імітація , справжній там Єрмак
показати весь коментар
14.07.2021 17:12 Відповісти
єрмак - оператор аватара зє
показати весь коментар
14.07.2021 18:36 Відповісти
Тоже всегда коробит , когда казалось-бы , нормальные журналисты и эксперты называют это недоразумение през…
показати весь коментар
14.07.2021 17:58 Відповісти
Нормальные журналисты просто называют вещи своими именами - ибо как бы вам не ненравился Зеленский - он является законноизбранным президентом Украины.
показати весь коментар
14.07.2021 19:20 Відповісти
"Слухаю. І вірю кожному слову"©
А в підтвердження хай на роялі збацає.
показати весь коментар
14.07.2021 17:05 Відповісти
сначала все разломал, потом слепил неизвестно что, но медаль на грудь себе уже повесил.
показати весь коментар
14.07.2021 17:05 Відповісти
Клоун есть клоун.
показати весь коментар
14.07.2021 20:11 Відповісти
Бла -Бла-Бла
Нет веры не лоху
На свалку истории ему пора
показати весь коментар
14.07.2021 17:05 Відповісти
Новий жарт від юмараста 95го кварталу.
показати весь коментар
14.07.2021 17:05 Відповісти
Зеленський про перезавантаження ВРП: "Служителі Феміди перестануть бути прислужниками у президента, уряду, парламенту або місцевої влади" - Цензор.НЕТ 1205
показати весь коментар
14.07.2021 18:35 Відповісти
Зеленський про перезавантаження ВРП: "Служителі Феміди перестануть бути прислужниками у президента, уряду, парламенту або місцевої влади" - Цензор.НЕТ 5082
показати весь коментар
14.07.2021 18:38 Відповісти
Справа генерала Павловського: на прохання Росії вирішили помститися Армії і Порошенковіhttps://www.facebook.com/groups/334515553827171/user/100010636159003/?__cft__[0]=AZUg1ZiRkWIM5lRnjT8wpdu_qVabhHilu36oyympH_Cy1fdgqbHGmQ3zQQI95Zfm5DKdbz3K6r-y5smrgxCX5lTMRTJxydQ-Q4zabAoxKvcPFAVnnlHIqGhSo8yYQzSg1qMdjnOKeJ4PJd0SS-**********************************************************************&__tn__=-]K-y-R Тарас Чорновіл В генерала Павловського вже є три кримінальні справи - в Росії: слідчий комітет РФ відкрив щодо нього три кримінальні справи. Основна справа - щодо Маріуполя, щодо чого дві інші - я не знаю, знаю, що справ відкрито три, можливо, усі стосуються того ж періоду. Виявляється, те, що український генерал організував оборону і відбив найважливіше місто на НАШІЙ території, котрої ніхто, в тому числі Росія, чужою територією не називає, це не Крим, що його вони назвали «своїм». Вони визнають: Маріуполь - це українське місто. Так от, український генерал, який відбивав українське місто, - проти нього в Росії є кримінальні справи, а в Україні, мовляв, кримінальних справ немає. Як це так? Та Медведчук і далі контролює всіх. Скажімо, суд на Павловським і Шандрою знаєте хто робив? Особистий, підзвітний, кишеньковий суддя Віктора Медведчука. Щодо цього Ар'єв зазначив одну маленьку деталь, дуже дуже цікаву: Медведчук колись судився проти Ар'єва, але в нього не було можливостей «нормально» контролювати всіх суддів. То що він робив: він подавав позовну заяву й одразу її відкликав, подавав і відкликав, якщо суддя, призначений автоматичною системою, його не влаштовував. А коли система призначила потрібного йому суддю, він позов залишив. Були й інші дані, які підтверджували, що позов проти Ар'єва судив особистий суддя Медведчука. І от особистий суддя Медведчука сьогодні виконує справу щодо генерала Павловського. Можливий і такий варіант, що через Медведчука і Портнова передали відповідні вказівки ДБР, але ДБР працює точно у зв'язці з РФ і ФСБ, тут сумнівів взагалі немає, абсолютна залежність. Яким чином передавали Венекдітовій? Через Портнова - навряд, вони посварилися, в них конфлікт. Можливо, їй передали через Єрмака. Але ось що відбувається: людей, які організовували українську оборону, і людей, які організовували українську оборонку, - їх судять. За що? А ні за що! Можна взяти і перечитати оті 30 сторінок ухвали про підозру - там нічого немає. Над цим вже сміялися. Юристи кажуть: 10 сторінок - це опис того, що в Україні є Міністерство оборони, що в ньому сидить заступник, який відповідає за закупівлю оборонної техніки, що цим заступником був такий-то і повна якась нісенітниця. Плюс те, що в Україні є, виявляється, військово-морські сили - вони цей факт підтверджують доказами і всім іншим. А потім доходить до самого «звинувачення», а там - нічого нема, там тільки твердження. Причому твердження на тому ж рівні, що були щодо Ріффмастера, пам'ятаєте? «Заради торжества арійської раси, відчуваючи націоналістичні, мало не націонал-соціалістичні, наміри, він вирішив когось вбити». Тут теж: "Бажаючи віддячити президентові країни за те, що той йому дав звання генерала", Павловський, виявляється, вирішив побудувати потрібні Україні, передбачені в оборонному замовленні катери на підприємстві, яке тоді ще входило в орбіту власности колишнього Президента. А про те, що він отримав звання генерала значно раніше за те, що він врятував південь Донеччини, - мовчок, про це нічого не сказано. Такі речі могли написати тільки в Росії. В Україні розумних людей в ДБР не брали, туди брали лише підзвітних, які будуть робити те, що їм скажуть. Але таку нісенітницю, як та, що міститься в цьому звинуваченні, могли написати тільки в Росії, де взагалі ніколи не цікавилися матчастиною пристроїв ... (нерозбірливо) в Україні. Я впевнений, що ця справа писалася в Москві й була передана українським колєґам для виконання. Я навів кілька фактів, які дають цей ефект. А щодо катерів - це взагалі повний абсурд. Перше: їм, трьом людям, виставили заставу по 400 з гаком мільйонів, близько півмільярда. Що це за сума ?! Всім разом - 1 мільярд 300 мільйонів! Величезна сума! Що це означає? 400 з гаком мільйонів - це вартість десантного катера з усім озброєнням. Перший коштував дорожче, бо в його вартість входила розробка, два інші - значно дешевші. От тільки країна купила й заплатила за два. Ось чому я кажу, що звинувачення писалося в Москві, - в Києві знають, що країна заплатила за два судна. А в Москві не знають. У Москві мали документи, що замовлено три, але третій після приходу Зеленського до влади відмовилися купувати, його не встигли побудувати до обрання Зеленського, а в Москві цього не знали й тому виставили суму, рівну вартості трьох катерів. Я вам наводжу просто цифри, які доводять, що писалося в Москві, у Києві не могли цього не знати. Якби гроші, що надійшли на завод, були вкрадені, а катери не були побудовані чи не передані армії, то тоді можна було б говорити, що держава зазнала цих збитків. Але насправді катери побудовано, передано армії; ба більше, підприємство зазнало збитку через те, що на третій катер замовлення було зірване, а гроші вже витрачені. І до того ж, на катерах два роки поспіль піарився Зеленский. І цього року ці катери знову братимуть участь в параді військово-морських сил в Одесі - саме на цих катерах українська влада буде піаритися. Їх навмисне не ставлять на бойове чергування, тому що про це просить Росія: не ставте. Тому що вони швидкі, вони добрі, вони вигідні, і взагалі, створення цих катерів - це удар по Росії. Це неприємний укол по російській армії, по її ВМФ, особливо для десантних якихось операцій, але вони дешеві. Вони у два з половиною раза дешевші за будь-які західні аналоги, особливо турецькі, що їх ми зараз будемо купувати за суму, що у 2,5 раза вища, деякі - за суму в 3 рази вищу. Тобто всі ці звинувачення ні на чім не тримаються. А в Росії сказали: оцю людину, оце підприємство треба засудити, вони нам заважають, і в Україні сказали: буде виконано.... Цю справу точно сфальсифіковано, на всі 100%. Чи зроблено це через жадібність, чи з помсти Порошенкові, чи на замовлення РФ - нехай сперечаються інші, але я інших арґументів не бачу. Моя особиста позиція: це робиться на пряме замовлення РФ, так само як сварка з нашими західними партнерами, як затягування України в геополітичну ізоляцію і все інше. Я бачу тут тільки пряме замовлення. Я бачу завдання Зеленського - зруйнувати українську державу, саме завдання, а не місію. Місія - це щось невідомо від кого, а завдання - це від конкретного начальника конкретному виконавцеві. По-іншому цього не можу оцінювати.
показати весь коментар
14.07.2021 19:04 Відповісти
сідай Буратіно - поки що це тільки добре виконане завдання від Заходу й лише ОДНЕ!!! й лише теоретично , бо закон тобі ж з Єрмаком та Портновим як дишло ... слово СІДАЙ не сприймай як ЗА ГРАТИ, ще рано, але відлік пішов...
показати весь коментар
14.07.2021 17:08 Відповісти
Хто совує зелькіним ротом?! Іноді хрипло не співпадає зі своєю маячнею.)))
показати весь коментар
14.07.2021 17:08 Відповісти
пиариться гадюка ЗЕлёная...походу таки на день независимости объявит о досрочных президентских выборах. и благодаря идиотам и админресурсу,будет членограй у кресли 7 лет...
показати весь коментар
14.07.2021 17:09 Відповісти
Это такая шютка-юмора.
показати весь коментар
14.07.2021 17:10 Відповісти
Дивлячись на недолугі та незаконі спроби зеленського керувати краіною, на його оточеня із зрадників, злочинців та нарколиг, якось відразу віриться в успішну судову реформу. Ага
показати весь коментар
14.07.2021 17:10 Відповісти
Про яку справедливість воно белькоче?
Для початку сам би навчився жити та працювати по закону та справедливості, а потім би ураінців би повчав, внучок бабусин.
показати весь коментар
14.07.2021 17:13 Відповісти
...и станут прислужниками олигархов напрямую, без посредников Зеленский о перезагрузке ВСП: "Служители Фемиды перестанут быть прислужниками у президента, правительства, парламента или местной власти" - Цензор.НЕТ 8284
показати весь коментар
14.07.2021 17:15 Відповісти
Еще надо поменять Руководителей частных фирм чтоб налоги нормально платили и мэров назначать, а то повыбивали не тех коррупционеров
показати весь коментар
14.07.2021 17:15 Відповісти
Случайный пассажир в политике бывает рехВОРматором....
показати весь коментар
14.07.2021 17:15 Відповісти
Навіть не уявляв, що так можна ненавидіти людину. А щоб стільки бажати їй лиха і всього самого гіршого, разом із родичами....
показати весь коментар
14.07.2021 17:16 Відповісти
Ви не праві, його не не навидять. Це інше. Ненавидять гідного опонента. А тут відчуття як з тарганом. Відраза, нудота
показати весь коментар
14.07.2021 17:31 Відповісти
"ни одна власть не проводила настоящую судебную реформу, безрезультатно кормя обещаниями"
- Зеле, видимо, не напомнили в каком году и какая власть СОЗДАЛА ВСП, САП, НАБУ и т.п.
показати весь коментар
14.07.2021 17:17 Відповісти
В каком?
показати весь коментар
14.07.2021 17:19 Відповісти
ты тупой как Зе или в поисковике сам найдёшь?
показати весь коментар
14.07.2021 17:21 Відповісти
Так тупой ты, если не можешь ответить на простой вопрос.
показати весь коментар
14.07.2021 17:22 Відповісти
я могу, но не хочу отвечать на тупые вопросы. Я так же не отвечаю на вопросы о цвете неба и солнца )) если что
Сайт поисковика - гугль.ком
показати весь коментар
14.07.2021 17:26 Відповісти
Ясно, что трепло.
показати весь коментар
14.07.2021 17:31 Відповісти
2015
показати весь коментар
14.07.2021 18:20 Відповісти
Толку от этих ВСП, САП, НАБУ и т.п.?
Потешные конторы, высосавшие из бюджета миллионы!
Бриллиантовые прокуроры где сидят?
показати весь коментар
14.07.2021 21:33 Відповісти
Время покажет историческое или нет это событие, потому что все презы пафасно нахваливают свои решения.
показати весь коментар
14.07.2021 17:17 Відповісти
Да, служить будут только 95-му кварталу и главному клоуну.
показати весь коментар
14.07.2021 17:17 Відповісти
Перезагрузку ВСП лучше всего делать уже без бубочки, потому что с ним ничего сделать приличного нельзя.
показати весь коментар
14.07.2021 17:17 Відповісти
С бубочкой всё же можно сделать одно приличное дело - посадить его на пожизненное.
показати весь коментар
14.07.2021 20:09 Відповісти
слышали уже, 100% свой прокурор
показати весь коментар
14.07.2021 17:18 Відповісти
ага, так само буде як із тарифами
показати весь коментар
14.07.2021 17:18 Відповісти
Путлер пообещал Зеленскому второй срок...если Зеля скаже : РАБссиянцы обосранцы и украинцы это СкреПОНОСная Мавзолейная с Лишней Хромосомой РАБссия... А Ольга ********* новый премьер Украины
показати весь коментар
14.07.2021 17:18 Відповісти
Сильно сказано-молодец! Стесняюсь спросить:"А шо,вовків уже не буде,чи шо?"
показати весь коментар
14.07.2021 17:20 Відповісти
так же как ты малоПИД,,,роское, бенино, нарко-Ничтожество перестало быть прислужником кремля, бени, рыжего и т.д.....
показати весь коментар
14.07.2021 17:20 Відповісти
Победа с двойным дном. Как Блинкен выдавил из Зеленского судебную реформу

Международные эксперты получили решающий голос при формировании новой ВККСУ, а также при оценивании нынешних и будущих членов Высшего совета правосудия

https://www.dsnews.ua/authors/vishnevskiy-yuriy Зеленский о перезагрузке ВСП: "Служители Фемиды перестанут быть прислужниками у президента, правительства, парламента или местной власти" - Цензор.НЕТ 3767 https://www.dsnews.ua/authors/vishnevskiy-yuriy Юрий Вишневский

Владимир Зеленский выполнил одно из пяти главных требований США. Эти требования публично сформулировал госсекретарь США Энтони Блинкен в своем видеовыступлении на Ukraine Reform Conference в Вильнюсе 7 июля. «Первое - принятие законопроектов о Высшем совете правосудия и о Высшей квалификационной комиссии судей. Эти два закона обеспечат прозрачный процесс отбора и назначения судей», - заявил Блинкен, обращаясь фактически к Зеленскому лично. Вот именно это требование, то есть принятие законов о ВККСУ и ВСП, и стало заботой парламента на заседаниях 13 и 14
показати весь коментар
14.07.2021 17:22 Відповісти
таможню уже перезагружали, а схемы хуже чем при януковоще. сам антибарыга сказал
показати весь коментар
14.07.2021 17:22 Відповісти
Уважаемы Лищнехромосомные Украинцы 73%...а зачем вам реформы?Живитте в советском говне.... Зарплата выше чем на РАБссии,пенсии дедушки бабушки получают регулярно и тоже выше чем на РАБссии,живи не хочу....
показати весь коментар
14.07.2021 17:23 Відповісти
Судя по частоте смеющегося смайла, вас торкнуло не на шутко.
показати весь коментар
14.07.2021 17:27 Відповісти
Зеля смеется круче и уже 15 лет... рехВОРматор долбанный
показати весь коментар
14.07.2021 17:55 Відповісти
Тебя ***** торкнуло сильно, и шо? Кто тебе, падаль кацапская, дал право тут оскроблять украинцев? Вали в свою балалайню на хрен, манкурт. И люби там своего ослобородька любимого, во все места. Вы друг друга стоите!)))
показати весь коментар
14.07.2021 20:47 Відповісти
Хорошо верю, но есть местные суды и полиция, которая нанесла и наносит ущерб прячась за честью и именем народа Украины, дайте право на самозащиту иначе твари полиции - выродки
показати весь коментар
14.07.2021 17:26 Відповісти
Все эти судейские ублюдки были и будут прислужниками того,кто платит.
показати весь коментар
14.07.2021 17:26 Відповісти
Мыкола Янавич Азиров живущий на РАБссии и в Австрии получает украинскую ПЕРСОНАЛЬНУЮ пенсию в размере Госслужащего 1 категории 63 000 гривен...,вам такое бабло не светит....
показати весь коментар
14.07.2021 17:26 Відповісти
Цитата Мыколы Янавича Азирова в 2012 году....
я находясь на разных постах разрабатывал 16 годовых бюджетов Украины...,теперь понятно почему Украина голая босая нищая и без газу и нефти...,а Вышки Бойко я не покупал это все РАБссия покупает...
показати весь коментар
14.07.2021 17:32 Відповісти
"Служители Фемиды перестанут быть прислужниками у Президента, правительства, парламента или местной власти" - это как признание, что суд на службе у Зеленского сейчас?
показати весь коментар
14.07.2021 17:32 Відповісти
Как смешно(
Клоунада продолжается..
показати весь коментар
14.07.2021 17:32 Відповісти
Между тем Вышки Бойко Путлер отобрал в море с помощью Спецназа РАБссии типа "Вымпел"...,а они работают когда бабло светит Путлеру нехилое...,таке что скажите спасибо соратнику Ведмедчука БОЙКО... вышки дают бешенное бабло в бюджет РАБссии,вернее КООПЕРАТИВУ ОЗЕРО...,РАБссиянцам там ничего не светит...
показати весь коментар
14.07.2021 17:37 Відповісти
Взагалі, навіть противники Зеленського визнають, що цей законопроект дійсно революційний.
Тому давайте без лівих дописів, а по справі говорити.
показати весь коментар
14.07.2021 18:06 Відповісти
А еще вместо пенсионеров, зеленский будет платить им из вашего кармана, не из своего, по 900 тысяч гривен за полгода, как к примеру сепаратисту-дауну тупицкому. Судьи же такие уставшие, на работу приходят к 11, уходят в 16, а если не хотят работать можно и в совещательную комнату на море, дней на 20.
Бачили очі, що купували, тепер іжте, покидьки.
показати весь коментар
14.07.2021 18:09 Відповісти
Прийняли й прийняли, час покаже, бо з такими кадрами може вийти все що завгодно, і веращать будеш коли в суспільстві буде довіра до судів
показати весь коментар
14.07.2021 18:17 Відповісти
І так там каста. А тепер зовсім розпоясаються.
показати весь коментар
14.07.2021 18:18 Відповісти
Вместо этого они пойдут сажать миллиард деревьев.
показати весь коментар
14.07.2021 18:20 Відповісти
Лишние звенья из любого механизма пользительно повыкидать. Нехай служители украинской Фемиды напрямую прислуживают ГосДепу да "и весь хрен до копейки"©.
показати весь коментар
14.07.2021 18:25 Відповісти
Щось не віриться.
показати весь коментар
14.07.2021 18:32 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3277117/zelenskiyi_o_perezagruzke_vsp_slujiteli_femidy_perestanut_byt_prislujnikami_u_prezidenta_pravitelstva
показати весь коментар
14.07.2021 18:36 Відповісти
...и останутся прислужниками исключительно олигархов!
показати весь коментар
14.07.2021 18:44 Відповісти
... и я им завидую...
показати весь коментар
14.07.2021 18:57 Відповісти
клоун пздт, как дышит.. а тупорылым жлобам-зебилам нравится
показати весь коментар
14.07.2021 18:57 Відповісти
...а потім як завжди вилізе якась чергова зрада™.
показати весь коментар
14.07.2021 20:02 Відповісти
судья всегда будет искать, кому бы продаться
а шо, за зарплату работать?
показати весь коментар
14.07.2021 20:03 Відповісти
Всі 30 років , довіра до суддів менша ніж до повій . Ну це ж не може продовжуватись вічно . Хтось же мусів це позорисько припинити нарешті .
показати весь коментар
14.07.2021 21:12 Відповісти
Ну да...ну да... ОАСК кому прислужує, чи не офісу ***********?
Ось і вся судова реформа від клоуна
показати весь коментар
14.07.2021 22:06 Відповісти
Порушник конституції В. Зєлєнскій, зрадник та брехун про "справедливий суд на котрий ніхто не впливає".... хтось ще вірить у слова янєлоха?
показати весь коментар
15.07.2021 01:00 Відповісти
 
 