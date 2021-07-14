Зеленський про перезавантаження ВРП: "Служителі Феміди перестануть бути прислужниками у президента, уряду, парламенту або місцевої влади"

Президент Володимир Зеленський вітає ухвалення закону про судову реформу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

В ОП зауважили, що ухвалення Верховною Радою в цілому закону, який передбачає перезавантаження Вищої ради правосуддя (законопроєкт № 5068), дасть старт реальній судовій реформі в Україні.

"Це без перебільшення історична подія для України. За всю незалежність нашої держави жодна влада не проводила справжньої судової реформи, безрезультатно годуючи обіцянками. Моя мета – повернути довіру й повагу до суду. Служителі Феміди перестануть бути прислужниками у Президента, уряду, парламенту чи місцевої влади", – зазначив Глава держави.

Зазначається, що під час впровадження судової реформи в Україні врахували рекомендації експертів Венеційської комісії, які надали свій висновок щодо законопроєкту.

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Президент наголосив, що справедливість є однією з базових цінностей українців, але її неможливо забезпечити без незалежної судової системи. Крім того, справедливого судочинства потребують вітчизняні та іноземні інвестори.

За словами глави держави, голосування за реформу Вищої ради правосуддя заклало необхідне підґрунтя для ефективних змін у судовій системі.

Нагадаємо, 13 липня Рада схвалила закон про перезавантаження ВККС з пропозиціями Зеленського.

14 липня парламент схвалив законопроєкт про перезавантаження Вищої ради правосуддя