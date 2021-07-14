Зеленський про перезавантаження ВРП: "Служителі Феміди перестануть бути прислужниками у президента, уряду, парламенту або місцевої влади"
Президент Володимир Зеленський вітає ухвалення закону про судову реформу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
В ОП зауважили, що ухвалення Верховною Радою в цілому закону, який передбачає перезавантаження Вищої ради правосуддя (законопроєкт № 5068), дасть старт реальній судовій реформі в Україні.
"Це без перебільшення історична подія для України. За всю незалежність нашої держави жодна влада не проводила справжньої судової реформи, безрезультатно годуючи обіцянками. Моя мета – повернути довіру й повагу до суду. Служителі Феміди перестануть бути прислужниками у Президента, уряду, парламенту чи місцевої влади", – зазначив Глава держави.
Зазначається, що під час впровадження судової реформи в Україні врахували рекомендації експертів Венеційської комісії, які надали свій висновок щодо законопроєкту.
Президент наголосив, що справедливість є однією з базових цінностей українців, але її неможливо забезпечити без незалежної судової системи. Крім того, справедливого судочинства потребують вітчизняні та іноземні інвестори.
За словами глави держави, голосування за реформу Вищої ради правосуддя заклало необхідне підґрунтя для ефективних змін у судовій системі.
Нагадаємо, 13 липня Рада схвалила закон про перезавантаження ВККС з пропозиціями Зеленського.
14 липня парламент схвалив законопроєкт про перезавантаження Вищої ради правосуддя
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Де собака зарита ?
Цей клоун за ще не візметься - все через сраку, одна історія із суддею тупицьким чого варта.
Судова «реформа» буде ще ганебнішою ніж історія з тупицьким
А скільки перед цим США і Європа нагадували, підштовхували - "потрібна судова реформа". На мою думку, коли Зе відмазався від західних партнерів, а також не забув пропиаритися перед "73 процентами" ось цим висером - цією статейкою. Щодо "заритої собаки", то тепер ЗЕ треба якось зберегти свій вплив на суд, пропихнути туди ручних суддів і т.п.
и законы, которые грабят страну и отдают его врагу? Эта падаль совсем распоясалась. Может у него с головой реально совсем плохо, но он постоянно направляется в это антиукраинское русло огромным количеством фсб-шной мрази в ОП, и еще свято верит, в то что сам морозит! При этом реально себе считает равным Наполеону, не меньше. Господи, спаси Украину от этой тупой быдломассы, проголосовавшей за это конченное дерьмо!
https://mobile.twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://mobile.twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://mobile.twitter.com/leusenko1/status/1415276582374154240 2 ч
Я завжди про це кажу і прошу ЗМІ і журналістів ніколи не вживати словосполучення "президент зеленський".
Це ганьба для України.
Він - тимчасовий гауляйтер мацкви.
А в підтвердження хай на роялі збацає.
Нет веры не лоху
На свалку истории ему пора
Для початку сам би навчився жити та працювати по закону та справедливості, а потім би ураінців би повчав, внучок бабусин.
- Зеле, видимо, не напомнили в каком году и какая власть СОЗДАЛА ВСП, САП, НАБУ и т.п.
Сайт поисковика - гугль.ком
Потешные конторы, высосавшие из бюджета миллионы!
Бриллиантовые прокуроры где сидят?
Международные эксперты получили решающий голос при формировании новой ВККСУ, а также при оценивании нынешних и будущих членов Высшего совета правосудия
https://www.dsnews.ua/authors/vishnevskiy-yuriy https://www.dsnews.ua/authors/vishnevskiy-yuriy Юрий Вишневский
Владимир Зеленский выполнил одно из пяти главных требований США. Эти требования публично сформулировал госсекретарь США Энтони Блинкен в своем видеовыступлении на Ukraine Reform Conference в Вильнюсе 7 июля. «Первое - принятие законопроектов о Высшем совете правосудия и о Высшей квалификационной комиссии судей. Эти два закона обеспечат прозрачный процесс отбора и назначения судей», - заявил Блинкен, обращаясь фактически к Зеленскому лично. Вот именно это требование, то есть принятие законов о ВККСУ и ВСП, и стало заботой парламента на заседаниях 13 и 14
я находясь на разных постах разрабатывал 16 годовых бюджетов Украины...,теперь понятно почему Украина голая босая нищая и без газу и нефти...,а Вышки Бойко я не покупал это все РАБссия покупает...
Клоунада продолжается..
Тому давайте без лівих дописів, а по справі говорити.
Бачили очі, що купували, тепер іжте, покидьки.
а шо, за зарплату работать?
Ось і вся судова реформа від клоуна