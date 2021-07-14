Завершено розслідування заподіяння 102,7 млн грн збитків при закупівлі дизпалива для "Укрзалізниці", - НАБУ

НАБУ та САП завершили досудове розслідування завдання майже 103 млн грн збитків ПАТ "Укрзалізниця" при закупівлі дизельного палива. Трьом підозрюваним відкрили матеріали слідства для ознайомлення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Йдеться про*:

керівника філії "Центр забезпечення виробництва" (далі — "ЦЗВ") ПАТ "Укрзалізниця" — ч.2 ст.364 КК України;

начальника управління обліку нафтопродуктів та складського господарства "ЦЗВ" ч.2 ст.364 КК України;

особу, яка керувала діяльністю ТОВ (організатор корупційних схем) — ч.3 ст.27 , ч.2 ст.364 КК України.

*посади вказані на час вчинення злочину.

За даними слідства, на початку січня 2017 року філія "ЦЗВ" ПАТ "Укрзалізниця" уклала із підконтрольним учасникам корупційної схеми підприємством низку договорів на закупівлю 55 тис. тон дизельного палива за ціною від 18 499 грн до 18 999 за тонну. Водночас, керівник філії відмовився від замовлення дизельного палива за цими економічно вигідними договорами, а натомість у січні 2017 року замовив дизельне паливо у тієї ж компанії, але за іншими контрактами з більшою ціною — від 21 300 грн до 22 230 грн за тонну.

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Згодом, наприкінці січня 2017 року, учасники корупційної схеми, діючи в інтересах та на користь згаданого ТОВ, уклали низку додаткових угод до угоди на постачання, якими безпідставно збільшили ціну дизпалива для "Укрзалізниці" на 10%.

"Незаконні дії підозрювані приховували за допомогою маніпуляцій з довідками щодо коливань цін на ринку палива. Відразу після декількох підвищень цін за угодами поставки керівництво філії видало рознарядки на поставку усього обсягу палива. Як наслідок, у січні-лютому 2017 року ПАТ "Укрзалізниця" переплатила понад 102,7 млн грн, придбавши дизельне паливо за ціною вже від 22 421,1 до 22 971 грн за тонну", - зазначається в повідомленні.

18 травня 2021 року НАБУ та САП повідомили про підозру вищевказаним особам. Розслідування наведених фактів НАБУ та САП здійснювали з 2017 року.

Ця справа є четвертим епізодом викритої детективами Національного бюро корупційної схеми, що діяла у 2015-2017 роках на "Укрзалізниці" за участі однієї і тієї ж комерційної компанії (ТОВ) з продажу нафтопродуктів.