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"УДАР" запропонував змінити податковий законопроєкт, щоб не допустити здорожчання нерухомості для громадян, - Палатний

"УДАР Віталія Кличка" пропонує внести низку поправок до другого читання законопроєкту №5600, щоб не допустити здорожчання нерухомості для громадян.

Відповідну заяву голови виконкому Артура Палатного оприлюднили на офіційному сайті партії.

"Потрібно прибрати норми, які торкнуться пересічних громадян: оподаткування ПДФО за ставкою 18% (замість 5%) доходів від продажу об’єктів нерухомості, оподаткування ПДВ операцій з продажу житла, адже це призведе до здорожчання нерухомості. А також надання податковим органам права отримувати на запит інформацію від платника не лише за фактом виявленого правопорушення, а й тоді, коли ДПС виявить факти, які можуть свідчити про порушення платником податків вимог законодавства", - заявив політик.

Він зазначив, що у нинішньому вигляді податковий законопроєкт поверне податкову систему у минуле сторіччя.

"До 15 липня існує можливість внести поправки до ухваленого у першому читанні законопроєкту №5600, який суттєво посилює податковий тиск на більшість сфер економіки та посилює повноваження податківців. У разі ухвалення в нинішньому вигляді законопроєкт поверне податкову систему у дев’яності роки минулого сторіччя. Потрібно скасувати низку вбивчих нововведень", - заявив Палатний.

Також голова виконкому "УДАРу" висловився проти урізання прав на отримання бюджетного відшкодування та можливості податковій брати в податкову заставу (без рішення суду) рухоме та нерухоме майно платника податку (в тому числі вироблену продукцію), якщо платник оскаржує донараховані зобов'язання. Нагадаємо, парламент розгляне законопроєкт №5600 цього тижня. Його розкритикували низка громадських об’єднань та експертів.

Автор: 

Кличко Віталій (3524) нерухомість (906) УДАР (89) Палатний Артур (16)


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Неожиданный хук от Виталия.
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14.07.2021 17:07 Відповісти
Верещали, верещали ЗЄйлупінці, що будуть трусити алігархів, а закінчиться як завжди : обчисть кишені простого люду.
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14.07.2021 17:28 Відповісти
граждане уже давно ах уевают от цен на недвижимость.
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14.07.2021 17:11 Відповісти
на граждан педалику и удару пох - просто ударовцы и виталя нахватались квадратных метров и теперь кровно заинтересованы в непринятии законопроекта.
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14.07.2021 17:13 Відповісти
В данном случае интересы гражадан и застройщиков совпадают. Чем выше налог, тем дороже недвижка и тем меньше будут покупать у застройщиков. Это удар по бизнесу.
А Педаля и его братва как раз интересы застройщиков и лоббируют.
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14.07.2021 17:18 Відповісти
как это не допустить подорожание недвижимости? они что, белены объелись или канабиса насмотрелись? Зебил должен платить и страдать. Страдать и платить. Только так из него можно сделать человека, который ценит то, что у него есть. И думает.
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14.07.2021 17:13 Відповісти
Люди дуже багато в 2014 -2019 роках платили і страждали, коли 1% найбагатших українців пів Європейської елітної нерухомості скупив. Зрозуміли, що їх дурять, повірили черговому пройдисвіту, і стали зєбілами.
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14.07.2021 17:31 Відповісти
в спам, рузькэ
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15.07.2021 07:39 Відповісти
ДЕБИЛЫ !!! НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ВСЕ КВАРТИРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯНУКОВИЧА НА КРИМИНАЛ !!! И ПОДСТАВНЫХ ТЕМ БОЛЕЕ !!!
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14.07.2021 23:08 Відповісти
 
 