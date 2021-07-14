ОАСК відкрив провадження за позовом Тупицького про виплату йому 900 тис. грн зарплати

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відкрив провадження у справі за позовом ексголови Конституційного суду України (КС) Олександра Тупицького до КС.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, інформує Цензор.НЕТ.

Тупицький хоче, щоб суд визнав: після відсторонення Конституційний Суд незаконно виплачував йому зарплату не повністю, а також домагається виплати цієї зарплати.

"Позивач вважає, що виплата йому винагороди судді КС упродовж цього періоду здійснювалася з порушенням положень Конституції України, закону України "Про Конституційний суд України" і просить ОАСК зобов'язати КС виплатити йому понад 900 тис. грн", - сказано в повідомленні.

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Суд розглядатиме справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.