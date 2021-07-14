ОАСК відкрив провадження за позовом Тупицького про виплату йому 900 тис. грн зарплати
Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відкрив провадження у справі за позовом ексголови Конституційного суду України (КС) Олександра Тупицького до КС.
Про це повідомляє пресслужба ОАСК, інформує Цензор.НЕТ.
Тупицький хоче, щоб суд визнав: після відсторонення Конституційний Суд незаконно виплачував йому зарплату не повністю, а також домагається виплати цієї зарплати.
"Позивач вважає, що виплата йому винагороди судді КС упродовж цього періоду здійснювалася з порушенням положень Конституції України, закону України "Про Конституційний суд України" і просить ОАСК зобов'язати КС виплатити йому понад 900 тис. грн", - сказано в повідомленні.
Суд розглядатиме справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
осталися - на хліб досить та й Еміратах купить пару вілл! Інакше народ опять думатиме, що це ігри: ворон-ворону!
Ми навіть кількості серій ще не знаємо... Бо все в процесі зйомок... "рабиня_ізаура" пригадуєте?
В смысле - Тупицкий добивается незаконных выплат, которые ему уже выплатили?
Такого тупицу надо бы показательно нагнуть для всех, кто оторвался от Земли в своем беспределе.