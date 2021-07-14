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ОАСК відкрив провадження за позовом Тупицького про виплату йому 900 тис. грн зарплати

ОАСК відкрив провадження за позовом Тупицького про виплату йому 900 тис. грн зарплати

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відкрив провадження у справі за позовом ексголови Конституційного суду України (КС) Олександра Тупицького до КС.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, інформує Цензор.НЕТ.

Тупицький хоче, щоб суд визнав: після відсторонення Конституційний Суд незаконно виплачував йому зарплату не повністю, а також домагається виплати цієї зарплати.

"Позивач вважає, що виплата йому винагороди судді КС упродовж цього періоду здійснювалася з порушенням положень Конституції України, закону України "Про Конституційний суд України" і просить ОАСК зобов'язати КС виплатити йому понад 900 тис. грн", - сказано в повідомленні.

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Суд розглядатиме справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Автор: 

позов (493) Тупицький Олександр (259) Окружний адмінсуд Києва (539) зарплата (2253)


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Топ коментарі
+11
Только вот в который это раз? Уже в 39-й?


ОАСК открыл производство по иску Тупицкого о выплате ему 900 тыс. грн зарплаты - Цензор.НЕТ 5861
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14.07.2021 17:30
+9
Усі пещерські суди вови можуть ще що завгодно рішати з Тупіцьким - АЛЕ ВЕРХОВНИЙ СУД (реформований ПОРОХОМ ) НАЗВАВ вову ПОРУШНИКОМ ЗАКОНУ - с вєщамі і на вихад, ти ж не ЛОХ вова, ти обіцяв!!!
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14.07.2021 17:27
+9
Слово зарплата складається з двох слів - зароблена плата. Це ж скільки вагонів цементу він розгрузив, щоб претендувати на 900 тисяч!!!???
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14.07.2021 17:28
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Та за 900 тис. не лише яму такому судді викопати, а цілу шахту.
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14.07.2021 17:24 Відповісти
Правильно! Сразу было ясно, что всё это дело начатое бубочкой по продаже украинской земли олигархам закончится громким и вонючим пшиком.
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14.07.2021 17:26 Відповісти
Усі пещерські суди вови можуть ще що завгодно рішати з Тупіцьким - АЛЕ ВЕРХОВНИЙ СУД (реформований ПОРОХОМ ) НАЗВАВ вову ПОРУШНИКОМ ЗАКОНУ - с вєщамі і на вихад, ти ж не ЛОХ вова, ти обіцяв!!!
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14.07.2021 17:27 Відповісти
Только вот в который это раз? Уже в 39-й?


ОАСК открыл производство по иску Тупицкого о выплате ему 900 тыс. грн зарплаты - Цензор.НЕТ 5861
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14.07.2021 17:30 Відповісти
https://bykvu.com/ua/tag/zeporushennja/ - зайдіть сюди на лічильник порушень вови- там вже 52! а 38 було в червні.
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14.07.2021 17:32 Відповісти
Вполне может быть. Стахановец, твою дивизию .... Даже Овоща переплюнул.
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14.07.2021 17:38 Відповісти
Проблема не порушеннях, а в результаті потуг......! Виглядає, як ігри безкінечні...Крали, крадуть.... 24 млрди. долл/рік???
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14.07.2021 17:43 Відповісти
Слово зарплата складається з двох слів - зароблена плата. Це ж скільки вагонів цементу він розгрузив, щоб претендувати на 900 тисяч!!!???
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14.07.2021 17:28 Відповісти
Треба повернуті НЕЗАРОБЛЕНІ терміново... В нього там десятки міліонів
осталися - на хліб досить та й Еміратах купить пару вілл! Інакше народ опять думатиме, що це ігри: ворон-ворону!
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14.07.2021 17:40 Відповісти
Медіасеріал "зе_проти_тупа" триватиме. І надовго.
Ми навіть кількості серій ще не знаємо... Бо все в процесі зйомок... "рабиня_ізаура" пригадуєте?
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14.07.2021 17:31 Відповісти
Бедный, аж ліцо с голодухи распухло
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14.07.2021 17:37 Відповісти
В другой стране сам бы ушел и не позорился, а этот еще и зарплату хочет за время которое не работал
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14.07.2021 17:40 Відповісти
А чего тупе уходить?закон на его стороне,а не охреневшего наркоши-"юриста",который пытается все повертеть на банане
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14.07.2021 17:48 Відповісти
Так Зеля не только уходить не хочет, но и закон об импичменте так написал, что ВР его примет, только когда пол-лимона людей будут стоять на Майдане.
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14.07.2021 18:18 Відповісти
Не дадим умереть тупицкому, скинемся бедолаге по гривне
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14.07.2021 17:52 Відповісти
Жив, курилка, в смысле оаск? Его так хотели закрыть аж прямо страшно становилось. И вот выясняется, что причин для страха нет, а курилка жив и недурно себя чувствует
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14.07.2021 18:22 Відповісти
А заказать, не дешевле?
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14.07.2021 18:37 Відповісти
Ніззяяяя!
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14.07.2021 18:56 Відповісти
А мы никому не скажем
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14.07.2021 18:59 Відповісти
Тада мона...))...
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14.07.2021 19:00 Відповісти
Нехай зеля с бенедиктовой со своего кармана башляют. Почему простые украинцы должны платить за косяки рукож..х представителей власти?
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14.07.2021 18:58 Відповісти
А Бочковському хто башляв?
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14.07.2021 23:11 Відповісти
Так вы ж хотели жить по-новому. Вон и слуг себе выбрали? Что же все на "барыгу" киваете? Или уже обосрались?
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15.07.2021 02:10 Відповісти
"Тупицкий хочет, чтобы суд признал: после отстранения Конституционный Суд выплачивал ему зарплату незаконно, а также добивается выплаты этой зарплаты."

В смысле - Тупицкий добивается незаконных выплат, которые ему уже выплатили?
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14.07.2021 19:25 Відповісти
Такому "трудязі" дешевше виділити земельки 2х1 на краю цвиндаря у покинутому селі, хай спочиває, "натрудився" за своє житя, страшно на нього дивитися.
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14.07.2021 20:31 Відповісти
Увольнять надо через повешение .
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14.07.2021 20:37 Відповісти
Украинский сюрр - это вам не тыцы-пыцы, а украинский сюрр
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14.07.2021 21:06 Відповісти
Предки не зря дали этому отребью фамилию Тупицкий.
Такого тупицу надо бы показательно нагнуть для всех, кто оторвался от Земли в своем беспределе.
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14.07.2021 21:28 Відповісти
 
 