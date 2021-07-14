Жінка намагалася вивезти на окуповану територію 2 млн рублів, - пресцентр ОС. ФОТО

У Луганській області прикордонники зі складу Об'єднаних сил запобігли незаконному вивезенню з України 2 млн російських рублів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Під час прикордонного контролю військовослужбовці Луганського загону зі складу Об'єднаних сил звернули увагу на нервову поведінку жінки. З огляду на наявні ризики можливого переміщення заборонених предметів прикордонники вирішили провести додатковий огляд речей громадянки України.

Спільно з працівниками Державної фіскальної служби України в особистих речах громадянки виявили 2 млн російських рублів. Виявлена ​​сума в гривневому еквіваленті дорівнює 730 тис. грн і значно перевищує дозволену законодавством України для переміщення через державний кордон.

Жінка пояснила, що кошти вона перевозила на прохання знайомого, який обіцяв їй за цю послугу винагороду.

Щодо громадянки України складено документи адміністративного провадження. Рублі вилучено встановленим порядком.

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