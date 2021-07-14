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Новини Операція Об'єднаних сил
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Жінка намагалася вивезти на окуповану територію 2 млн рублів, - пресцентр ОС. ФОТО

У Луганській області прикордонники зі складу Об'єднаних сил запобігли незаконному вивезенню з України 2 млн російських рублів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Жінка намагалася вивезти на окуповану територію 2 млн рублів, - пресцентр ОС 01

Під час прикордонного контролю військовослужбовці Луганського загону зі складу Об'єднаних сил звернули увагу на нервову поведінку жінки. З огляду на наявні ризики можливого переміщення заборонених предметів прикордонники вирішили провести додатковий огляд речей громадянки України.

Спільно з працівниками Державної фіскальної служби України в особистих речах громадянки виявили 2 млн російських рублів. Виявлена ​​сума в гривневому еквіваленті дорівнює 730 тис. грн і значно перевищує дозволену законодавством України для переміщення через державний кордон.

Жінка пояснила, що кошти вона перевозила на прохання знайомого, який обіцяв їй за цю послугу винагороду.

Щодо громадянки України складено документи адміністративного провадження. Рублі вилучено встановленим порядком.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6104) гроші (973) операція Об’єднаних сил (6725) КПВВ (330) Луганська область (4890)


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сожгли бы при ней и под зад за поребрик
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14.07.2021 17:44 Відповісти
краще б квадріків бійцям купили б...
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14.07.2021 19:23 Відповісти
Женщина пыталась вывезти на оккупированную территорию 2 млн рублей, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 729 https://censor.net/ru/user/488996 ...З язика зірвав. Шкода,що не всі ФУблі в Україні визбирала. Ото б була затарка корисняками хлопцям на фронті!
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14.07.2021 20:38 Відповісти
Совместно с работниками Государственной фискальной службы Украины в личных вещах гражданки обнаружили 2 млн российских рублей. Обнаруженная сумма в гривневом эквиваленте равна 730 тыс. гривен и значительно превышает разрешенную законодательством Украины для перемещения через государственную границу.Источник: https://censor.net/ru/n3277127
Если она везла на оккупированную территорию, как сказано в заголовке статьи, то с какого там вдруг появилась государственная граница, а не линия разграничения?
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14.07.2021 17:51 Відповісти
это и есть граница..и я иак думаю на десятилетия...
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14.07.2021 18:48 Відповісти
получила пенсию
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14.07.2021 18:04 Відповісти
Там придбала би собі маєток або якусь приватну структуру.
А тепер - ні.
Такі от ризики у бізнесі.
То як ним займатися?
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14.07.2021 18:23 Відповісти
Обычный курьер по обналу пенсий. Расстрелять, как завещал любимый в ордло сралин.
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14.07.2021 19:30 Відповісти
 
 