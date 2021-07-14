Никифоров про рішення Верховного Суду: Тупицького намагаються повернути в КС, щоб зірвати проведення судової реформи. Його чекають суди за скоєні злочини
Президент неодмінно оскаржить рішення Верховного Суду про визнання протиправним свого указу про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.
За його словами, президент "неприємно здивований" рішенням Касаційного адмінсуду в складі Верховного Суду.
"Ми вважаємо, що це рішення не на користь особисто пана Тупицького, а скоріше на користь старих порядків у судовій системі. Президент зараз активно намагається цю гілку влади реформувати", - зазначив прессекретар Зеленського.
Никифоров заявив, що нинішнє рішення є відвертою спробою повернути Олександр Тупицького в КС, щоб звідти "зірвати проведення судової реформи".
"У президента є 30 днів на оскарження цього рішення, він цим неодмінно скористається. Закони про ВРП і ВККС працюватимуть, а на пана Тупицького чекають свої суди за його злочини", - підсумував Никифоров.
Нагадаємо, 14 липня Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.
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Це вже давно пройдений етап ще з часів Ющенка. В нього аналогічний конфлікт був з С.Станнік.
.... Отмечается, что независимость судьи Конституционного Суда Украины обеспечивается в том числе особым порядком и основаниями прекращения полномочий, освобождение судьи Конституционного Суда Украины от должности в порядке, определенном Конституцией Украины.
Так, согласно части первой статьи 1491 Конституции Украины полномочия судьи Конституционного Суда Украины прекращаются в случае:
1) истечения срока его полномочий;
2) достижения им семидесяти лет
3) прекращения гражданства Украины или приобретения им гражданства другого государства;
4) вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или объявление умершим, признание недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него за совершение им преступления;
6) смерти судьи Конституционного Суда Украины.
Добавляется, что в соответствии с частью второй статьи 1491 Конституции Украины основаниями для увольнения судьи Конституционного Суда Украины по должности являются:
1) неспособность выполнять свои полномочия по состоянию здоровья;
2) нарушения им требований относительно несовместимости;
3) совершение им существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи Суда или выявило его несоответствие занимаемой должности;
4) подача им заявления об отставке или об освобождении от должности по собственному желанию.
Статья 149. Независимость и неприкосновенность судьи Конституционного Суда Украины гарантируются Конституцией и законами Украины.
Влияние на судью Конституционного Суда Украины в любой способ запрещается.
Без согласия Конституционного Суда Украины судью Конституционного Суда Украины не может быть задержан или содержащихся под стражей или арестом до вынесения обвинительного приговора судом, за исключением задержания судьи во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.
Судья Конституционного Суда Украины не может быть привлечен к ответственности за голосование в связи с принятием судом решений и предоставления им выводов, за исключением совершения преступления или дисциплинарного проступка.
Статья 149-1. Полномочия судьи Конституционного Суда Украины прекращаются в случае:
истечения срока его полномочий;
достижения им семидесяти лет;
прекращения гражданства Украины или приобретения им гражданства другого государства;
вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или объявления умершим,
признания недееспособным или ограниченно дееспособным;
вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него за совершение им преступления;
смерти судьи Конституционного Суда Украины.
Основаниями для увольнения судьи Конституционного Суда Украины по должности являются:
неспособность выполнять свои полномочия по состоянию здоровья;
нарушения им требований относительно несовместимости;
совершение им существенного дисциплинарного проступка,
грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями, несовместимо со статусом судьи Суда или выявило его несоответствие занимаемой должности;
подачи им заявления об отставке или об освобождении от должности по собственному желанию.
Решение об освобождении от должности судьи Конституционного Суда Украины Суд принимает менее чем двумя третями от его конституционного состава.
За два роки експерти нарахували у діях президента щонайменше з десяток епізодів, які можна кваліфікувати статтями Кримінального кодексу України (не враховуючи адмінпорушення - про це окрема стаття). Зокрема:
w Неконституційний розпуск парламенту - це спроба узурпації влади - стаття 109 ККУ,
w Зрив операції з затримання вагнерівців - державна зрада - стаття 111 ККУ;
w Скасування указів попередників, призначення на посади своїх друзів та партнерів - це зловживання владою - стаття 364 ККУ;
w Публічне таврування убивцями підозрюваних у справі загибелі журналіста Павла Шеремета - втручання в роботу правоохоронних органів, судів тощо - 343 стаття Кримінального кодексу України.
Чи не єдиний шанс для Зеленського уникнути кримінальної відповідальності - максимально продовжити своє перебування у владі, вказують експерти. Для цього Глава держави може піти на безпрецедентний крок - оголосити дочасні президентські вибори поки рейтинги дозволяють йому сподіватись на переобрання.
"В нього стовідсотково є така думка. Не так у нього, як у його оточення. Вони вважають, що ліпше гарантувати собі ще п'ять років зараз, поки рейтинг високий, аніж ризикувати", - розповідає блогер Карл Волох.
На Банковій вже почали президентську кампанію. Піар Зеленського на «Великому Будівництві» набув химерних масштабів. Паралельно, з Офісу президента пішла пряма вказівка - атакувати політичних конкурентів чинного президента. Спершу вдарили по Віталію Кличку. Обшуки у столичних комунальних підприємствах мали б створити в суспільстві думку про корупційність міського голови Києва.
Про підготовку Банкової до виборів свідчить і поява нового журналістського розслідування від BIHUS info. Плівки Медведчука, як і 2 роки тому - записи Ігоря Гладковського, повинні були завдати Пороху іміджевого удару. Хоча розслідуванні BIHUS info бракує не лише якогось глибокого аналізу, а й банальної перевірки фактів. Та й жодного запису перемовин кума Путіна та Порошенка не має.
"В контексті Гладковських очевидно, що це викидалося під вибори. Це ж усе компонувалося і озвучувалося. Що це бізнес-партнер, друг пана Порошенка. Значить, і Порошенко до цього, можливо, причетний. Ось ця механіка, процедура, в певний момент певними дозованими порціями з неможливістю підтверджень джерела і їхнього походження, і з відсутністю оригінальних записів. Абсолютно ідентичний підхід", - вказує юрист Руслан Волинець.
"Вірити Медведчуку? Звичайно ні. Ну хто взагалі в українському суспільстві вірить Медведчуку?", - звертає увагу Павло Клімкін, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках.
У розслідуванні BIHUS info бракує не лише якогось глибокого аналізу, а й банальної перевірки фактів, вказують політологи.
"Ми маємо історію з Ізварино, коли Медведчук хвалиться своїм кураторам, що він поговорив з Порошенком і колона на Ізварино не піде. А ми ж не бачимо контексту, може, Порошенко його після того послав куди подальше? Тому що колона на Ізварино пішла і виконала своє завдання. А Медведчук хвалився, що не пішла. Бігус, який, відверто кажучи, до неймовірного лінивий, він навіть не перевірив факт і почав висвітлювати: Медведчук сказав - Порошенко виконав. А з'ясувалося - факт протилежний", - наголошує Тарас Чорновіл, політичний експерт.
До медійної атаки після публікації плівок Медвдечука долучився і Володимир Зеленський.
"Всі ці страшні записи, я вважаю, що ці телефонні дзвінки - це чиста державна зрада, і те, що він (Порошенко, - ред.) віддав усі перемовини в руки Медведчука, це говорить про те, що ніхто не був зацікавлений в закінченні війни", - розповідає Зеленський.
Порошенко не президент уже 2 роки, Медведчук з 2017-го не бере участі в переговорному процесі щодо звільнення полонених, звертають увагу журналісти. То чому ж війна триває? Хто зацікавлений у її продовженні, пане президенте, питають політологи? Та й не варто Зеленському таврувати опонентів державною зрадою. Бо свіже публічне визнання у зриві операції щодо захоплення бойовиків Вагнера - це вже навіть не про імпічмент, наголошують експерти.
Порошенко не президент вже 2 роки, Медведчук з 2017-го не бере участі в переговорному процесі щодо звільнення полонених, звертають увагу журналісти. То чому ж війна триває? Хто зацікавлений у її продовженні? Та й не варто Зеленському таврувати опонентів державною зрадою. Бо свіже публічне визнання у зриві операції щодо захоплення бойовиків Вагнера - це вже навіть не про імпічмент.
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/4111044858983296?__cft__[0]=AZVnXDCZ_-nvs_mU5eK6b9Z8taZwsLQSo5MJlVK-y3GEI45ZSricP4kZOWlB7Urj4i8M9XQbGIo0uO55X047101-QT_GNASMO-OWxXmpxVMFzKrKgdMqLY8F0GEAgcrVXVA5XNGqSFSE1XiS3bBBB-6_&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·
Ну , й ключовий момент у відставці Авакова. Зеленський і слуги вчергове плюють на Конституцію і парламентсько- президентську республіку. Аваков пише заяву на вимогу Зеленського. А наступника називає не монобільшість, не уряд, який має запропонувати парламенту кандидатуру нового міністра, а сам Зеленський.
Вся ця історія свідчить, що це демократу Порошенку і його партії Аваков і партнери по коаліції могли диктувати умови , блокувати рішення і тд. Це був діалог.
Безідейному Зеленському , в якого не партія, а зібрані дивним чином різні люди, Аваков кориться. Слуги помножені на нуль, з ними навіть для форми ніхто не веде жодних консультацій щодо кадрових призначень. Все вирішує ОП.
Ну, й другий урок- підігрування на виборах опоненту твого опонента не дарує кадрову індульгенцію на все життя.
А третій і ключовий- Зеленський прибирає всіх від влади і потоків. Він має залишитися один, з абсолютно на 200% своїми людьми. З абсолютною повнотою влади і на потоках. Це не остання гучна відставка цього року.
Виборцям однаково. Вони підписалися на все це в 19.
Всем необходимо понять что главным фундаментом этой системы есть дикие антиконституционные выборы президента.
Необходимо неотложно провести новые выборы президента и ВР, по новому избирательному законодательству, за основу взять законодательство Польши.
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Зеленого чмирька геть. Дострокові. Зеркаль - през, Юля - прем'єр, чмирьок - довічне з конфіскацією