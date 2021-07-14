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Новини Судова реформа
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Никифоров про рішення Верховного Суду: Тупицького намагаються повернути в КС, щоб зірвати проведення судової реформи. Його чекають суди за скоєні злочини

Никифоров про рішення Верховного Суду: Тупицького намагаються повернути в КС, щоб зірвати проведення судової реформи. Його чекають суди за скоєні злочини

Президент неодмінно оскаржить рішення Верховного Суду про визнання протиправним свого указу про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.

За його словами, президент "неприємно здивований" рішенням Касаційного адмінсуду в складі Верховного Суду.

"Ми вважаємо, що це рішення не на користь особисто пана Тупицького, а скоріше на користь старих порядків у судовій системі. Президент зараз активно намагається цю гілку влади реформувати", - зазначив прессекретар Зеленського.

Никифоров заявив, що нинішнє рішення є відвертою спробою повернути Олександр Тупицького в КС, щоб звідти "зірвати проведення судової реформи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОАСК відкрив провадження за позовом Тупицького про виплату йому 900 тис. грн зарплати

"У президента є 30 днів на оскарження цього рішення, він цим неодмінно скористається. Закони про ВРП і ВККС працюватимуть, а на пана Тупицького чекають свої суди за його злочини", - підсумував Никифоров.

Нагадаємо, 14 липня Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Офіс президента не буде виконувати рішення Верховного суду щодо Тупицького, - радник Єрмака

Автор: 

Верховний Суд (1192) Зеленський Володимир (24213) КС (1427) судова реформа (1459) Тупицький Олександр (259) Сергій Никифоров (162)


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Топ коментарі
+30
А бубачку за начхання на Конституцію та суди за скоєні злочини нічого не чекає?!
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14.07.2021 17:36
+21
Відзначився новий мендельвошка! Суди над Тупицьким - це не те саме, що указ вови (З МАЛЕНЬКОЇ ЛІТЕРИ) про його звільнення .
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14.07.2021 17:35
+20
вова порушив закон й повинен як справжній НЕЛОХ піти у відставку
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14.07.2021 17:36
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Найефективніше оскарження проводиться товарищем Маузером.
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14.07.2021 17:34 Відповісти
Відзначився новий мендельвошка! Суди над Тупицьким - це не те саме, що указ вови (З МАЛЕНЬКОЇ ЛІТЕРИ) про його звільнення .
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14.07.2021 17:35 Відповісти
вова порушив закон й повинен як справжній НЕЛОХ піти у відставку
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14.07.2021 17:36 Відповісти
смотри чтоб тебя никифоров суд не ждал
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14.07.2021 17:35 Відповісти
за поклеп
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14.07.2021 17:36 Відповісти
А бубачку за начхання на Конституцію та суди за скоєні злочини нічого не чекає?!
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14.07.2021 17:36 Відповісти
А что в Конституции про Указы Презедента написано? Нехрена. Так где юридическое нарушение?
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14.07.2021 17:42 Відповісти
написано, що може видавати укази в межах повноважень, передбачених статтею 102 Конституції. І не більше того. Про скасування Указів на підставі того, що вони прийняті попередником - ні слова.
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14.07.2021 17:46 Відповісти
Где там написано, что не может отменить указ президента?
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14.07.2021 18:02 Відповісти
ще раз: може видавати укази в межах повноважень, передбачених статтею 102 Конституції! Про скасування - не написано! Дійшло?
Це вже давно пройдений етап ще з часів Ющенка. В нього аналогічний конфлікт був з С.Станнік.
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14.07.2021 18:11 Відповісти
Таки да. И ее потом суды восстановили в должности с выплатой зарплаты и компенсаций.
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14.07.2021 18:15 Відповісти
тупицкого ждут 900 тысч грн, которые мы ему заплатим в любом случае, и пенсия в размере тысч 200 в месяц..., а суды, решения, отстранения - это для того чтобы не скучать, и чтоб журналистам было о чем написать...
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14.07.2021 17:37 Відповісти
Слова правильные. Незаконности на них и их родственников валом.
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14.07.2021 17:38 Відповісти
Та расстреляйте его и всего делов!
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14.07.2021 17:38 Відповісти
обох!
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14.07.2021 17:39 Відповісти
Тупица тупит и требует миллион.За его преступления в нормальных государствах он бы уже сидел в тюрьме до конца своих дней.
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14.07.2021 17:41 Відповісти
В нормальных государствах этого хрена вообще бы в юриспруденции не было.
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14.07.2021 17:43 Відповісти
це само собою. Але і вся зелена шобла - спочатку.
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14.07.2021 17:43 Відповісти
В нормальных государствах его к КС не подпустили близко
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14.07.2021 17:43 Відповісти
В нормальном государстве тупого шута куклу олигархов не выбрали бы в президенты. И в нормальном государстве чиновник президент обязан соблюдать Конституцию.

Никифоров о решении Верховного Суда: Тупицкого пытаются вернуть в КС, чтобы сорвать проведение судебной реформы. Его ждут суды за совершенные преступления - Цензор.НЕТ 8085
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14.07.2021 17:47 Відповісти
В нормальных государствах и вас бы по судах таскали, за то, что называете человека преступником до решения суда.
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14.07.2021 17:46 Відповісти
та прошмантовка війну одним пістом зупиняла... нема її більше постів на тупого суддю
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14.07.2021 18:27 Відповісти
Тупицкий - позор Украины. Таких надо собрать на стадионе, как Пиночет делал.
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14.07.2021 17:43 Відповісти
Зеля сам своими тупыми действиями породил эту ситуацию. Теперь "героически" борется с Конституцией Украины.
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14.07.2021 17:45 Відповісти
по рангу є вище нього такі, як Ви йогоназвали
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14.07.2021 17:57 Відповісти
Еще один "юрист" с Трускавца как и его шеф

.... Отмечается, что независимость судьи Конституционного Суда Украины обеспечивается в том числе особым порядком и основаниями прекращения полномочий, освобождение судьи Конституционного Суда Украины от должности в порядке, определенном Конституцией Украины.
Так, согласно части первой статьи 1491 Конституции Украины полномочия судьи Конституционного Суда Украины прекращаются в случае:
1) истечения срока его полномочий;
2) достижения им семидесяти лет
3) прекращения гражданства Украины или приобретения им гражданства другого государства;
4) вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или объявление умершим, признание недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него за совершение им преступления;
6) смерти судьи Конституционного Суда Украины.
Добавляется, что в соответствии с частью второй статьи 1491 Конституции Украины основаниями для увольнения судьи Конституционного Суда Украины по должности являются:
1) неспособность выполнять свои полномочия по состоянию здоровья;
2) нарушения им требований относительно несовместимости;
3) совершение им существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи Суда или выявило его несоответствие занимаемой должности;
4) подача им заявления об отставке или об освобождении от должности по собственному желанию.
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14.07.2021 17:43 Відповісти
Утомил. Указ отменяет указ, не нарушая Букву в Конституции. Юриспруденция руководствется Буквой Закона, а не логикой его трактования. Для решения таких непоняток проводятся изменения в Законе, а не личные суждения.
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14.07.2021 17:47 Відповісти
Ты бы, тупое, сначала решение Верховного Суда и Конституцию Украины осилило почитать перед тем, как тут так по дебильному позориться.
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14.07.2021 17:49 Відповісти
Ты бы, тупое создание, сначала не ссылался ы на решения коррумпированых судей в ВС и КС, у которых третий срок кучмы законный и отмена изменений в Конституции при овоще тоже законна.
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14.07.2021 17:56 Відповісти
Дебил. Я ссылаюсь на Конституцию Украины. А не на тупого шута, как ты недолугое. Найди в Конституции хоть одно упоминание о том, что сотворил твой шут.

Статья 149. Независимость и неприкосновенность судьи Конституционного Суда Украины гарантируются Конституцией и законами Украины.

Влияние на судью Конституционного Суда Украины в любой способ запрещается.
Без согласия Конституционного Суда Украины судью Конституционного Суда Украины не может быть задержан или содержащихся под стражей или арестом до вынесения обвинительного приговора судом, за исключением задержания судьи во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.
Судья Конституционного Суда Украины не может быть привлечен к ответственности за голосование в связи с принятием судом решений и предоставления им выводов, за исключением совершения преступления или дисциплинарного проступка.

Статья 149-1. Полномочия судьи Конституционного Суда Украины прекращаются в случае:

истечения срока его полномочий;
достижения им семидесяти лет;
прекращения гражданства Украины или приобретения им гражданства другого государства;
вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или объявления умершим,
признания недееспособным или ограниченно дееспособным;
вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него за совершение им преступления;
смерти судьи Конституционного Суда Украины.

Основаниями для увольнения судьи Конституционного Суда Украины по должности являются:

неспособность выполнять свои полномочия по состоянию здоровья;
нарушения им требований относительно несовместимости;
совершение им существенного дисциплинарного проступка,
грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями, несовместимо со статусом судьи Суда или выявило его несоответствие занимаемой должности;
подачи им заявления об отставке или об освобождении от должности по собственному желанию.

Решение об освобождении от должности судьи Конституционного Суда Украины Суд принимает менее чем двумя третями от его конституционного состава.
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14.07.2021 18:03 Відповісти
Дебил, Зеленый не уволил, а отменил Указ назначения, который нигде не запрещен. Ну такой пробел в Законе, никто не мог и подумать. Но хитроизвращенное решение судей КС по отмене деклараций толкнули на это спорное для логического мышления, но легетивного для юриспруденции решение.
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14.07.2021 18:15 Відповісти
Ты бы, дебил, все-таки сначала почитал Конституцию, перед тем, как тут так позориться и показывать себя пещерным имбецилом. Найди мне в статье 102 Конституции в полномочиях президента указанное тобой. Это раз. И на момент Зелиного дебилизма Тупицкий был действующим судьей КС и согласно его статусу к нему можно применять только статьи 148 и 149 Конституции. Это два. И был прецедент с судьей КС Стадник и президентом Ющенко. И тогда и КС и ВС все подробно разобрали и разъяснили для таких дебилов, как ты. Это три. И если Тупицкий не судья, то решения КС на заседаниях, где он принимал участие -- нелегитимны. Следовательно нелигитимно и заседание, где КС признал Зелю избранным президентом. И т.д. Это четыре. Но тебе, дебилу этого понять все-равно не дано. Для твоих остатков мозгов это очень сложно.
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14.07.2021 18:31 Відповісти
Это решение не легитимное, с точки зрения юриспруденции - доказательство тому решение Верховного суда. Нельзя отменять указы о назначении, поскольку существует правосубъектность. Отменив указ 2013 года выходит, что Тупицкий занимал должность незаконно и все решения, которые принимал КС незаконны. Дольше ещё интереснее, выходит что сам Зеленский занимает должность Президента незаконно, поскольку процедуру иннагурации проводил Тупицкий. И получается, что символы государственной власти Зеленскому вручал не пойми кто. Значит и Зеленский теперь тоже неизвестно кто. И теперь один неизвестно кто, издает указ об отмене указа о назначении другого не пойми кого.
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14.07.2021 18:41 Відповісти
В Трускавце и в папином институте таким сложностям не учат.
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14.07.2021 18:54 Відповісти
Надо применить пункт 6.
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14.07.2021 17:52 Відповісти
А на себе испробовать нет желания? Так, по приколу.
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14.07.2021 17:54 Відповісти
"президент "неприятно удивлен" решением Кассационного админсуда в составе Верховного Суда" Зеленский вроде бы юридическое образование имеет?!
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14.07.2021 17:45 Відповісти
непріятно удівльон- це крутіше, ніж дєвочка видавала ) вова оглянувся, глядь! писець підкрадається і він нєпріятно удівілся
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14.07.2021 17:48 Відповісти
Не, он просто имеет.
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14.07.2021 17:49 Відповісти
У него штат юристов и руководствуется не их суждениями, а законами или отсутствием их, т.е. прогалинами у законах.
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14.07.2021 17:50 Відповісти
В нього штат таких ж "юристів", як і воно само. Юридична компанія "Зелений блазень".
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14.07.2021 19:22 Відповісти
Думаете, он посещал лекции? Скорее, занимался "защитой чести института" в кавээнах.
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14.07.2021 17:55 Відповісти
Какое? Папиного института в 90х, когда он играл в КВН? Такое вот и образование.
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14.07.2021 17:57 Відповісти
Ключове слово "ніби"? От ніби є освіта, а насправді малограмотне чмо.
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14.07.2021 19:21 Відповісти
Конечная цель затеянной кодланом Коломойского суеты с КС- мародёрство воюющей Украины в особо крупном размере. Тупицкий это цап - відбувайло с последующей материальной компенсацией понесенного морального ущерба.
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14.07.2021 17:48 Відповісти
"...чтобы сорвать проведение судебной реформы"- а хто текст надиктував Нікіфорову, він що на роль Єрмака вже мітить... такі висновкиробити, звинувачуючи Верховний Суд !!! мерзенні раби мерзеннохї влади!
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14.07.2021 17:56 Відповісти
Вся возня с Тупицким это не срыв судебной рефомы, а незакооное проведение рынка земли в Украине, чтобы продать землю ворам по 200 000 га. Тупицкий был единственным, сказал, что продажа государственной земли незаконна и сослался на Конституции страны
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14.07.2021 18:07 Відповісти
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14.07.2021 20:10 Відповісти
https://www.5.ua/polityka/chomu-eksperty-ne-viriat-pafosnym-slovam-zelenskoho-ta-iak-harant-unykatyme-vidpovidalnosti-u-**********-rozsliduvannia-stop-revanshu-248278.html РОЗСЛІДУВАННЯ "СТОПРЕВАНШУ": ЧОМУ ЕКСПЕРТИ НЕ ВІРЯТЬ ПАФОСНИМ СЛОВАМ ЗЕЛЕНСЬКОГО ТА ЯК ГАРАНТ УНИКАТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У МАЙБУТНЬОМУ

За два роки експерти нарахували у діях президента щонайменше з десяток епізодів, які можна кваліфікувати статтями Кримінального кодексу України (не враховуючи адмінпорушення - про це окрема стаття). Зокрема:

w Неконституційний розпуск парламенту - це спроба узурпації влади - стаття 109 ККУ,
w Зрив операції з затримання вагнерівців - державна зрада - стаття 111 ККУ;
w Скасування указів попередників, призначення на посади своїх друзів та партнерів - це зловживання владою - стаття 364 ККУ;
w Публічне таврування убивцями підозрюваних у справі загибелі журналіста Павла Шеремета - втручання в роботу правоохоронних органів, судів тощо - 343 стаття Кримінального кодексу України.
Чи не єдиний шанс для Зеленського уникнути кримінальної відповідальності - максимально продовжити своє перебування у владі, вказують експерти. Для цього Глава держави може піти на безпрецедентний крок - оголосити дочасні президентські вибори поки рейтинги дозволяють йому сподіватись на переобрання.
"В нього стовідсотково є така думка. Не так у нього, як у його оточення. Вони вважають, що ліпше гарантувати собі ще п'ять років зараз, поки рейтинг високий, аніж ризикувати", - розповідає блогер Карл Волох.

На Банковій вже почали президентську кампанію. Піар Зеленського на «Великому Будівництві» набув химерних масштабів. Паралельно, з Офісу президента пішла пряма вказівка - атакувати політичних конкурентів чинного президента. Спершу вдарили по Віталію Кличку. Обшуки у столичних комунальних підприємствах мали б створити в суспільстві думку про корупційність міського голови Києва.
Про підготовку Банкової до виборів свідчить і поява нового журналістського розслідування від BIHUS info. Плівки Медведчука, як і 2 роки тому - записи Ігоря Гладковського, повинні були завдати Пороху іміджевого удару. Хоча розслідуванні BIHUS info бракує не лише якогось глибокого аналізу, а й банальної перевірки фактів. Та й жодного запису перемовин кума Путіна та Порошенка не має.
"В контексті Гладковських очевидно, що це викидалося під вибори. Це ж усе компонувалося і озвучувалося. Що це бізнес-партнер, друг пана Порошенка. Значить, і Порошенко до цього, можливо, причетний. Ось ця механіка, процедура, в певний момент певними дозованими порціями з неможливістю підтверджень джерела і їхнього походження, і з відсутністю оригінальних записів. Абсолютно ідентичний підхід", - вказує юрист Руслан Волинець.

"Вірити Медведчуку? Звичайно ні. Ну хто взагалі в українському суспільстві вірить Медведчуку?", - звертає увагу Павло Клімкін, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках.

У розслідуванні BIHUS info бракує не лише якогось глибокого аналізу, а й банальної перевірки фактів, вказують політологи.
"Ми маємо історію з Ізварино, коли Медведчук хвалиться своїм кураторам, що він поговорив з Порошенком і колона на Ізварино не піде. А ми ж не бачимо контексту, може, Порошенко його після того послав куди подальше? Тому що колона на Ізварино пішла і виконала своє завдання. А Медведчук хвалився, що не пішла. Бігус, який, відверто кажучи, до неймовірного лінивий, він навіть не перевірив факт і почав висвітлювати: Медведчук сказав - Порошенко виконав. А з'ясувалося - факт протилежний", - наголошує Тарас Чорновіл, політичний експерт.
До медійної атаки після публікації плівок Медвдечука долучився і Володимир Зеленський.
"Всі ці страшні записи, я вважаю, що ці телефонні дзвінки - це чиста державна зрада, і те, що він (Порошенко, - ред.) віддав усі перемовини в руки Медведчука, це говорить про те, що ніхто не був зацікавлений в закінченні війни", - розповідає Зеленський.
Порошенко не президент уже 2 роки, Медведчук з 2017-го не бере участі в переговорному процесі щодо звільнення полонених, звертають увагу журналісти. То чому ж війна триває? Хто зацікавлений у її продовженні, пане президенте, питають політологи? Та й не варто Зеленському таврувати опонентів державною зрадою. Бо свіже публічне визнання у зриві операції щодо захоплення бойовиків Вагнера - це вже навіть не про імпічмент, наголошують експерти.
Порошенко не президент вже 2 роки, Медведчук з 2017-го не бере участі в переговорному процесі щодо звільнення полонених, звертають увагу журналісти. То чому ж війна триває? Хто зацікавлений у її продовженні? Та й не варто Зеленському таврувати опонентів державною зрадою. Бо свіже публічне визнання у зриві операції щодо захоплення бойовиків Вагнера - це вже навіть не про імпічмент.
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14.07.2021 18:07 Відповісти
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko?__cft__[0]=AZVnXDCZ_-nvs_mU5eK6b9Z8taZwsLQSo5MJlVK-y3GEI45ZSricP4kZOWlB7Urj4i8M9XQbGIo0uO55X047101-QT_GNASMO-OWxXmpxVMFzKrKgdMqLY8F0GEAgcrVXVA5XNGqSFSE1XiS3bBBB-6_&__tn__=-UC%2CP-R Iryna Gerashchenko

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/4111044858983296?__cft__[0]=AZVnXDCZ_-nvs_mU5eK6b9Z8taZwsLQSo5MJlVK-y3GEI45ZSricP4kZOWlB7Urj4i8M9XQbGIo0uO55X047101-QT_GNASMO-OWxXmpxVMFzKrKgdMqLY8F0GEAgcrVXVA5XNGqSFSE1XiS3bBBB-6_&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·

Ну , й ключовий момент у відставці Авакова. Зеленський і слуги вчергове плюють на Конституцію і парламентсько- президентську республіку. Аваков пише заяву на вимогу Зеленського. А наступника називає не монобільшість, не уряд, який має запропонувати парламенту кандидатуру нового міністра, а сам Зеленський.

Вся ця історія свідчить, що це демократу Порошенку і його партії Аваков і партнери по коаліції могли диктувати умови , блокувати рішення і тд. Це був діалог.
Безідейному Зеленському , в якого не партія, а зібрані дивним чином різні люди, Аваков кориться. Слуги помножені на нуль, з ними навіть для форми ніхто не веде жодних консультацій щодо кадрових призначень. Все вирішує ОП.
Ну, й другий урок- підігрування на виборах опоненту твого опонента не дарує кадрову індульгенцію на все життя.
А третій і ключовий- Зеленський прибирає всіх від влади і потоків. Він має залишитися один, з абсолютно на 200% своїми людьми. З абсолютною повнотою влади і на потоках. Це не остання гучна відставка цього року.
Виборцям однаково. Вони підписалися на все це в 19.
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14.07.2021 18:20 Відповісти
Весь такой пафосный с *поставленной*мордой лица этот откормленный кремлем (и нами лохами) кабанчик
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14.07.2021 18:25 Відповісти
В Трускавце и в папином институте таким сложностям не учат.
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14.07.2021 18:41 Відповісти
А как иначе? Нельзя выглядеть умнее начальника. Это главное, чему их учили в трускавецкой школе.
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14.07.2021 18:46 Відповісти
Всем необходимо понять, что все что сейчас происходит это кризис вызванный нашей политической системой. Так как она есть феодальной кланово-олигархической.
Всем необходимо понять что главным фундаментом этой системы есть дикие антиконституционные выборы президента.
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14.07.2021 18:41 Відповісти
На этих выборах места в бюллетенях скупают ставленники олигархических мафий через дикого размера многомиллионный денежный залог. Из таких избиратели "выбирвют" не понимая почему наша власть все хуже. Такого размера "избирательного" залога нигде в мире нет.
Необходимо неотложно провести новые выборы президента и ВР, по новому избирательному законодательству, за основу взять законодательство Польши.
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14.07.2021 18:44 Відповісти
Ніхто цього не заперечує, але поряд з ним має сидіти і то зелене чмо.
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14.07.2021 19:24 Відповісти
Ну куди ж ти без нього, без папєрєніка, хто ж тобі в штани срати буде.
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14.07.2021 19:26 Відповісти
Зебуїне, йди на хрін.
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16.07.2021 09:23 Відповісти
Главная задача клоуна не допустить рассмотрение КС запуска клоуном дерибана земли. Нам нельзя идти на поводу у клоуна. Он намного большее зло чем Тупицкий.
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14.07.2021 19:02 Відповісти
да.. вопрос земли это и есть вся проблема с Тупицким !!! Тупицкий не может нарушить КУ и благословить распродаж земли клоунами - вот его и прессуют со всех сторон.......
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14.07.2021 20:12 Відповісти
Найбільший злочин Тупицького в тім, що він зарубає Зєлін "ринок землі", як такий, що протерічить Конституції. А зелений чмирьок взяв вже аванс у міжнародних спекулянтів за продаж України. Аванс профукав-промотав, віддавати нема чим. От чмирьок і проламує продаж України внаглу, ломаючи Конституцію.
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Зеленого чмирька геть. Дострокові. Зеркаль - през, Юля - прем'єр, чмирьок - довічне з конфіскацією
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14.07.2021 20:12 Відповісти
 
 