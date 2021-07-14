Никифоров про рішення Верховного Суду: Тупицького намагаються повернути в КС, щоб зірвати проведення судової реформи. Його чекають суди за скоєні злочини

Президент неодмінно оскаржить рішення Верховного Суду про визнання протиправним свого указу про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.

За його словами, президент "неприємно здивований" рішенням Касаційного адмінсуду в складі Верховного Суду.

"Ми вважаємо, що це рішення не на користь особисто пана Тупицького, а скоріше на користь старих порядків у судовій системі. Президент зараз активно намагається цю гілку влади реформувати", - зазначив прессекретар Зеленського.

Никифоров заявив, що нинішнє рішення є відвертою спробою повернути Олександр Тупицького в КС, щоб звідти "зірвати проведення судової реформи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОАСК відкрив провадження за позовом Тупицького про виплату йому 900 тис. грн зарплати

"У президента є 30 днів на оскарження цього рішення, він цим неодмінно скористається. Закони про ВРП і ВККС працюватимуть, а на пана Тупицького чекають свої суди за його злочини", - підсумував Никифоров.

Нагадаємо, 14 липня Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Офіс президента не буде виконувати рішення Верховного суду щодо Тупицького, - радник Єрмака