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Новини Агресія Росії проти України
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Двох воїнів поранено, найманці РФ 10 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи артилерію і міномети, - пресцентр ОС

Двох воїнів поранено, найманці РФ 10 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи артилерію і міномети, - пресцентр ОС

Від початку цієї доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів. Поранено двох військовослужбовців ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Недалеко від населеного пункту Луганське противник двічі обстріляв українські позиції з мінометів 120 калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Біля селища Піски ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Новогригорівки російські окупанти застосували артилерію калібру 122 мм і міномети 120 калібру. Неподалік Світлодарська збройні формування РФ вели вогонь з мінометів 82 калібру.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник обстріляв наші позиції з мінометів 120 і 82 калібрів. Неподалік Красногорівки ворожі війська застосували міномети 120 калібру.

Читайте також: Воїн 57-ї ОМПБр Андрій Бєляєв загинув на Донбасі внаслідок артилерійського обстрілу позицій ЗСУ російськими військами. ФОТО

У районі населеного пункту Новоолександрівка окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів. Біля Старогнатівки ворог обстрілював українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

"Внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців зазнали поранень. Після надання медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан одного пораненого - задовільний, іншого - важкий", - сказано в повідомленні.

Крім того, на Луганщині, зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.

Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

Автор: 

обстріл (28948) поранення (2813) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+10
Двое воинов ранены, наемники РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, используя артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4563
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14.07.2021 18:09
+10
Одужання пораненим бійцям.
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14.07.2021 18:18
+7
Двое воинов ранены, наемники РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, используя артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8217
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14.07.2021 18:07
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Кожен день втрати.а віслюка заціпило......
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14.07.2021 17:54 Відповісти
Сметуны яры голодные и зольдаты старые....ЗЕля в ростов просится.Ну вы же обиСцали при первом косяке....так перед беларусами и даже чеченцами рубаху рвали.....фу....такие не самостоятельные вы балаболки
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14.07.2021 18:03 Відповісти
вечерний звон..бом..бом..
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14.07.2021 18:06 Відповісти
Каждый день на фронте потери,гибнут не самые худшие из Украинцев а эта Зеленая Ряха заигрывает с Путлером..
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14.07.2021 18:06 Відповісти
Двое воинов ранены, наемники РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, используя артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8217
показати весь коментар
14.07.2021 18:07 Відповісти
Двое воинов ранены, наемники РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, используя артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4563
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14.07.2021 18:09 Відповісти
Одужання пораненим бійцям.
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14.07.2021 18:18 Відповісти
Чому військові не йдуть в наступ?
Москалі постріляли, туди запустити на годину артилерію і
затим зайти і взяти місцевість під контроль.
Невже серед офіцерів вже повне виродження?..
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14.07.2021 18:28 Відповісти
Повне виродження верховного говнокомандувача ЗЄ, який заборонив ВСУ будь-які дії у відповідь.
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14.07.2021 20:11 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Двох воїнів поранено, найманці РФ 10 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи артилерію і міномети, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 873
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14.07.2021 18:41 Відповісти
Смотри в глаза дальше, зеленое ...
Двох воїнів поранено, найманці РФ 10 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи артилерію і міномети, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8580
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14.07.2021 18:47 Відповісти
А говнокомандуючому пох...
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14.07.2021 18:56 Відповісти
День сурка. Значит скоро нашему очередному презику на Нормандский формат, трясти вонючую руку ***** и просить мира у него и иностранных ублюдков.
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14.07.2021 19:55 Відповісти
Вот интересно.

Минометы и тяжелая артилерия - это еще ЗЕрежим прекращения огня.
А на чем он заканчивается?

Ковробые бомбометания, ракетные массированные удары и танковые клинья - это будет все еще ЗЕрежим прекращения огня или уже нет?
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14.07.2021 20:09 Відповісти
никак не пойму..- где контрбатарейные комплексы..???- ржавеют-гниют... нуну..
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15.07.2021 01:07 Відповісти
 
 