Двох воїнів поранено, найманці РФ 10 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи артилерію і міномети, - пресцентр ОС

Від початку цієї доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів. Поранено двох військовослужбовців ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Недалеко від населеного пункту Луганське противник двічі обстріляв українські позиції з мінометів 120 калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Біля селища Піски ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Новогригорівки російські окупанти застосували артилерію калібру 122 мм і міномети 120 калібру. Неподалік Світлодарська збройні формування РФ вели вогонь з мінометів 82 калібру.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник обстріляв наші позиції з мінометів 120 і 82 калібрів. Неподалік Красногорівки ворожі війська застосували міномети 120 калібру.

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У районі населеного пункту Новоолександрівка окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів. Біля Старогнатівки ворог обстрілював українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

"Внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців зазнали поранень. Після надання медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан одного пораненого - задовільний, іншого - важкий", - сказано в повідомленні.

Крім того, на Луганщині, зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.

Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.