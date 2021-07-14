Двох воїнів поранено, найманці РФ 10 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи артилерію і міномети, - пресцентр ОС
Від початку цієї доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів. Поранено двох військовослужбовців ЗСУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Недалеко від населеного пункту Луганське противник двічі обстріляв українські позиції з мінометів 120 калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Біля селища Піски ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
У напрямку Новогригорівки російські окупанти застосували артилерію калібру 122 мм і міномети 120 калібру. Неподалік Світлодарська збройні формування РФ вели вогонь з мінометів 82 калібру.
Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник обстріляв наші позиції з мінометів 120 і 82 калібрів. Неподалік Красногорівки ворожі війська застосували міномети 120 калібру.
У районі населеного пункту Новоолександрівка окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів. Біля Старогнатівки ворог обстрілював українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
"Внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців зазнали поранень. Після надання медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан одного пораненого - задовільний, іншого - важкий", - сказано в повідомленні.
Крім того, на Луганщині, зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.
Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.
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Москалі постріляли, туди запустити на годину артилерію і
затим зайти і взяти місцевість під контроль.
Невже серед офіцерів вже повне виродження?..
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
Минометы и тяжелая артилерия - это еще ЗЕрежим прекращения огня.
А на чем он заканчивается?
Ковробые бомбометания, ракетные массированные удары и танковые клинья - это будет все еще ЗЕрежим прекращения огня или уже нет?