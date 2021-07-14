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У справі про вбивство водієм пішохода не можуть провести експертизу - немає грошей

У справі про вбивство водієм пішохода не можуть провести експертизу - немає грошей

Експертна установа вимагає за проведення експертизи 40 тис. гривень. У главку поліції відповідають, що грошей на це немає.

Про це пише у фейсбуці колишній голова Державної митної служби України Анатолій Макаренко, повідомляє Цензор.НЕТ. Загиблий пішохід - Владислав Корнієнко - був співробітником митниці.

За словами Макаренка, кілька днів тому до нього звернулися по допомогу родичі загиблого.

"Більше місяця тому призначена комісійна судово-медична експертиза. Для її проведення експертна установа вимагає попередньої стовідсоткової оплати, близько 40 000 гривень, фінчастина Главку нацполіції в місті Києві відмовляється оплачувати ці кошти, посилаючись на те, що грошей на відповідні цілі у них немає", - цитує Макаренко слова родичів.

Вони стверджують, що комісійна експертиза дуже важлива для справи. Адже судмедексперт написав у висновку, що Корнієнко помер від серцевого нападу, а це не відповідає ні картині злочину, ні матеріалам кримінального провадження.

"Вся країна бачила, як негідник вбив людину. І, виявляється, "не вбивав"", - прокоментував Макаренко.

Нагадаємо, 19 лютого на вулиці Архітектора Городецького в Печерському районі Києва стався конфлікт між пішоходом, який переходив дорогу, і водієм автомобіля Hyundai. Водій вибіг з автомобіля і завдав пішоходу кілька ударів у голову, той упав на бруківку і помер. Водія затримали через годину і відправили в СІЗО.

У справі про вбивство водієм пішохода не можуть провести експертизу - немає грошей 01
У справі про вбивство водієм пішохода не можуть провести експертизу - немає грошей 02

Автор: 

бійка (746) побиття (947) пішохід (117) вбивство (3108) експертиза (218) водії (428) Макаренко Анатолій (27)


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Топ коментарі
+17
заплатили бабла, чтобы не было денег на экспертизу
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14.07.2021 18:26
+14
А укокошили бы какую-то свинью прикорытную, сразу бы нашли деньги на куеву тучу экспертиз.
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14.07.2021 18:31
+7
Самое печальное, что понаехавшая черножопая мразь диктует свои правила в нашей стране. Вот и это азеровское зверье откупилось и осталось на свободе благодаря малоросской хохляди типа коррумпированных экспертов, ментов, прокуроров и судей. Вы представляете, что было бы с украинцем, если бы он в Азербайджане поступил так же как это черножопое чмо?
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14.07.2021 18:52
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заплатили бабла, чтобы не было денег на экспертизу
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14.07.2021 18:26 Відповісти
Экспертное учреждение требует за проведение экспертизы 40 тыс. гривен. В главке полиции отвечают, что денег на это нет

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Ура! Тепер можна мочити продажну та забухану мусорню прямо посеред білого дня! Всеодно на єкспєртізу нєт дєнєх! Ніхто не доведе що то порохобот зажмурив продажного ментяру!
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14.07.2021 19:10 Відповісти
Таку голоту як ми без блату та грошей посадять без всяких експертиз.
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14.07.2021 20:07 Відповісти
Починаються наслідки відставки Авакова
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14.07.2021 18:29 Відповісти
В перший же день !
https://twitter.com/AndriiReal/status/1415334583407718403 Чеченці в Одесі влаштували стрілянину посеред дороги.

https://prm.ua/morozyvo-ukrainskoiu-zamovlialy-u-kyievi-pobyly-cholovika-cherez-movu/ Морозиво українською замовляли? У Києві побили чоловіка через мову
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14.07.2021 18:56 Відповісти
та ви шо?! а изнасилование мусорами свидетельнице во Врадиевке или убийство 5-летнего пацана Тимура Тлявова бухой мусарнёй - это "наслидки" или "причины"?
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14.07.2021 18:58 Відповісти
Тепер цього буде в рази більше
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14.07.2021 20:54 Відповісти
а, по вашему, было мало?!
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15.07.2021 01:24 Відповісти
Я цим не переймаюсь. Поліцію і лікарів обходжу десятою дорогою.
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15.07.2021 08:57 Відповісти
Монастирський - близька до авакова людина, він буде робити все з нашіптування авакова.
Нашепче зробити наслідки - будуть наслідки.
Зеля фактично зберігає аваковську систему, а мудрий нарід все це схаває.
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14.07.2021 22:21 Відповісти
Шо зелениі доцарювались ? Та тільки не кажить що все вкрав Аваков
В деле об убийстве водителем пешехода не могут провести экспертизу - нет денег - Цензор.НЕТ 8029
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14.07.2021 18:30 Відповісти
Срамота !
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14.07.2021 18:30 Відповісти
А укокошили бы какую-то свинью прикорытную, сразу бы нашли деньги на куеву тучу экспертиз.
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14.07.2021 18:31 Відповісти
А таможенники не свиньи прикорытные?
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14.07.2021 18:41 Відповісти
_Это же совсем другое, когда народ даёт отпор бандитам, то всё шестерёнки бандитского механизма крутятся быстро и солидарно: ведь покусились на их власть над народом!
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14.07.2021 18:59 Відповісти
Так писали, що людина служить десь або навіть причетна до СБУ наче і таке враження, що в тих конторах зараз немає корпоративної етики аби винуватця притягнути по закону
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14.07.2021 19:12 Відповісти
А раніше як оплачували?
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14.07.2021 18:32 Відповісти
по сусекам шкребли
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14.07.2021 19:24 Відповісти
Судово-медична безкоштовна, однак напевно родичі хочуть якусь складну комлексну, або призначили її в якись інститут, або ж в іншу область, яка не обслуговує дане головне управління
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14.07.2021 19:54 Відповісти
То лишиться нерозгаданою таємницею для зєбілів.
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14.07.2021 20:59 Відповісти
У аваакяна таки чуйка: он знал, что титаник идет ко дну, поэтому свалил вовремя
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14.07.2021 18:34 Відповісти
А откуда им взяться. Лучший министр все уже вывел в офшоры.
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14.07.2021 18:36 Відповісти
Светлый скромный таможенник?

На самом деле, подобных эпизодов пестеца намного больше, но светлость и скромность таможенника заметнее.
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14.07.2021 18:41 Відповісти
за то на игровой автомат в оп деньги есть
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14.07.2021 18:42 Відповісти
вспоминаю времена 20-летней давности, когда на экспертизу днк в уголовном деле колядовали по всем фермерам района. похоже возвращаемся в лихие 90-тые
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14.07.2021 18:43 Відповісти
Дурниці, на дай час в умисних вбивствах призначається з десяток днк експертиз, які виконуються 2-3 місяці, тому тут ситуація покращилася, скоріше за все тут родичі хочуть якусь специфічну експертизу, на яку кошти не передбачено, плюс мова у даній справі про неумисне вбивство, а вони невпріоритеті у великих областях
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14.07.2021 20:18 Відповісти
пусть идут в #ОПУ и займут там денег:
"Українці обирали "порядну людину", а отримали "брехливого скомороха"(с)

В деле об убийстве водителем пешехода не могут провести экспертизу - нет денег - Цензор.НЕТ 2298
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14.07.2021 18:44 Відповісти
Самое печальное, что понаехавшая черножопая мразь диктует свои правила в нашей стране. Вот и это азеровское зверье откупилось и осталось на свободе благодаря малоросской хохляди типа коррумпированных экспертов, ментов, прокуроров и судей. Вы представляете, что было бы с украинцем, если бы он в Азербайджане поступил так же как это черножопое чмо?
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14.07.2021 18:52 Відповісти
Зато на 100500 бессмысленных экспертиз против Порошенко у зе-бобиков деньги всегда найдутся!
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14.07.2021 18:57 Відповісти
40 тысяч надо что бы посадить судмедэксперта? Который совсем охренел от беззакония в стране.
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14.07.2021 19:10 Відповісти
Пускай выйдут к офису президента, сейчас только так деньги дают
Сидеть дома и молчать себе дороже
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14.07.2021 19:29 Відповісти
Какая требуется экспертиза? Вы что там, зажрались? Автомобиль разбить надо или мост танком пропахать? Какая экспертиза, говорите честно и откровенно, иначе это похоже на вымогательство и обман! Эксперты, мать вашу так.
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14.07.2021 19:30 Відповісти
Это азер побил украинца
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14.07.2021 19:31 Відповісти
40 тис. це хіба не денний заробіток експерта?
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14.07.2021 19:49 Відповісти
вообще ничего нового для себя не открыл и никапли не удивился.
мусорня прогнившая до мозга костей была ею и осталась, к сожалению
сам лично сталкивался трижды с ними, пытался действовать по закону а не по "зову сердца", по итогу результат предсказуем. Я не вижу больше смысла обращатсья в полицию, во всяком случае в тех ситуацих, что были у меня, сделал для себя выводы.
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14.07.2021 20:25 Відповісти
Украина. За правосудие надо платить. Сначала деньгами. Потом кровью, с палками на автоматы, как уже было. Рано забыли.
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14.07.2021 21:52 Відповісти
та бред сучий. смэ трупа по убийству-... повторную, и первого "иксперда" на 5-ку..= как рукой ошибки снимает)))
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15.07.2021 01:11 Відповісти
За 40 тыс нужно им юриста нанять а не экспертизу оплачивать. Хотя рыговско-зеленое кодло побороть сложно
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15.07.2021 09:22 Відповісти
 
 