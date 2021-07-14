У справі про вбивство водієм пішохода не можуть провести експертизу - немає грошей
Експертна установа вимагає за проведення експертизи 40 тис. гривень. У главку поліції відповідають, що грошей на це немає.
Про це пише у фейсбуці колишній голова Державної митної служби України Анатолій Макаренко, повідомляє Цензор.НЕТ. Загиблий пішохід - Владислав Корнієнко - був співробітником митниці.
За словами Макаренка, кілька днів тому до нього звернулися по допомогу родичі загиблого.
"Більше місяця тому призначена комісійна судово-медична експертиза. Для її проведення експертна установа вимагає попередньої стовідсоткової оплати, близько 40 000 гривень, фінчастина Главку нацполіції в місті Києві відмовляється оплачувати ці кошти, посилаючись на те, що грошей на відповідні цілі у них немає", - цитує Макаренко слова родичів.
Вони стверджують, що комісійна експертиза дуже важлива для справи. Адже судмедексперт написав у висновку, що Корнієнко помер від серцевого нападу, а це не відповідає ні картині злочину, ні матеріалам кримінального провадження.
"Вся країна бачила, як негідник вбив людину. І, виявляється, "не вбивав"", - прокоментував Макаренко.
Нагадаємо, 19 лютого на вулиці Архітектора Городецького в Печерському районі Києва стався конфлікт між пішоходом, який переходив дорогу, і водієм автомобіля Hyundai. Водій вибіг з автомобіля і завдав пішоходу кілька ударів у голову, той упав на бруківку і помер. Водія затримали через годину і відправили в СІЗО.
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Ура! Тепер можна мочити продажну та забухану мусорню прямо посеред білого дня! Всеодно на єкспєртізу нєт дєнєх! Ніхто не доведе що то порохобот зажмурив продажного ментяру!
https://twitter.com/AndriiReal/status/1415334583407718403 Чеченці в Одесі влаштували стрілянину посеред дороги.
https://prm.ua/morozyvo-ukrainskoiu-zamovlialy-u-kyievi-pobyly-cholovika-cherez-movu/ Морозиво українською замовляли? У Києві побили чоловіка через мову
Нашепче зробити наслідки - будуть наслідки.
Зеля фактично зберігає аваковську систему, а мудрий нарід все це схаває.
На самом деле, подобных эпизодов пестеца намного больше, но светлость и скромность таможенника заметнее.
"Українці обирали "порядну людину", а отримали "брехливого скомороха"(с)
Сидеть дома и молчать себе дороже
мусорня прогнившая до мозга костей была ею и осталась, к сожалению
сам лично сталкивался трижды с ними, пытался действовать по закону а не по "зову сердца", по итогу результат предсказуем. Я не вижу больше смысла обращатсья в полицию, во всяком случае в тех ситуацих, что были у меня, сделал для себя выводы.