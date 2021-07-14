У справі про вбивство водієм пішохода не можуть провести експертизу - немає грошей

Експертна установа вимагає за проведення експертизи 40 тис. гривень. У главку поліції відповідають, що грошей на це немає.

Про це пише у фейсбуці колишній голова Державної митної служби України Анатолій Макаренко, повідомляє Цензор.НЕТ. Загиблий пішохід - Владислав Корнієнко - був співробітником митниці.

За словами Макаренка, кілька днів тому до нього звернулися по допомогу родичі загиблого.

"Більше місяця тому призначена комісійна судово-медична експертиза. Для її проведення експертна установа вимагає попередньої стовідсоткової оплати, близько 40 000 гривень, фінчастина Главку нацполіції в місті Києві відмовляється оплачувати ці кошти, посилаючись на те, що грошей на відповідні цілі у них немає", - цитує Макаренко слова родичів.

Вони стверджують, що комісійна експертиза дуже важлива для справи. Адже судмедексперт написав у висновку, що Корнієнко помер від серцевого нападу, а це не відповідає ні картині злочину, ні матеріалам кримінального провадження.

"Вся країна бачила, як негідник вбив людину. І, виявляється, "не вбивав"", - прокоментував Макаренко.

Нагадаємо, 19 лютого на вулиці Архітектора Городецького в Печерському районі Києва стався конфлікт між пішоходом, який переходив дорогу, і водієм автомобіля Hyundai. Водій вибіг з автомобіля і завдав пішоходу кілька ударів у голову, той упав на бруківку і помер. Водія затримали через годину і відправили в СІЗО.



