В України з'явилася офіційна сторінка в Instagram, - МЗС

Міністерство закордонних справ України та Український інститут запустили офіційну англомовну сторінку України в соціальній мережі Instagram - @ukraine.ua.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, мета нового ресурсу - "просування позитивного іміджу України серед іноземної аудиторії".

На сторінці @ ukraine.ua розміщуватимуть інформацію про популярні туристичні магніти, культурні події та фестивалі, інновації, можливості. Для оформлення сторінки використовуються фотографії українських фотографів - партнерів фотобанку на офіційному сайті України і бренд України UkraineNOW.

"Створення і розвиток верифікованої сторінки України в Instagram - частина стратегічної роботи МЗС щодо формування позитивного іміджу України за кордоном. Цього року Міністерство закордонних справ вперше затвердило Стратегію публічної дипломатії, де визначило основні підходи щодо формування міжнародного іміджу та репутації України. Зараз МЗС і УІ розвивають три офіційні канали комунікації для просування України у світі - сайт України, сторінка в Facebook і сторінка в Instagram", - сказано в повідомленні.