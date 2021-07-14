УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6738 відвідувачів онлайн
Новини
1 764 18

В України з'явилася офіційна сторінка в Instagram, - МЗС

В України з'явилася офіційна сторінка в Instagram, - МЗС

Міністерство закордонних справ України та Український інститут запустили офіційну англомовну сторінку України в соціальній мережі Instagram - @ukraine.ua.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, мета нового ресурсу - "просування позитивного іміджу України серед іноземної аудиторії".

На сторінці @ ukraine.ua розміщуватимуть інформацію про популярні туристичні магніти, культурні події та фестивалі, інновації, можливості. Для оформлення сторінки використовуються фотографії українських фотографів - партнерів фотобанку на офіційному сайті України і бренд України UkraineNOW.

"Створення і розвиток верифікованої сторінки України в Instagram - частина стратегічної роботи МЗС щодо формування позитивного іміджу України за кордоном. Цього року Міністерство закордонних справ вперше затвердило Стратегію публічної дипломатії, де визначило основні підходи щодо формування міжнародного іміджу та репутації України. Зараз МЗС і УІ розвивають три офіційні канали комунікації для просування України у світі - сайт України, сторінка в Facebook і сторінка в Instagram", - сказано в повідомленні.

Автор: 

імідж (12) МЗС (4157) Instagram (181)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
инстахлам
показати весь коментар
14.07.2021 19:22
+1
У Украины появилась официальная страница в Instagram, - МИД - Цензор.НЕТ 6156
показати весь коментар
14.07.2021 19:25
+1
а ну покажи свої фотки - що там в тебе в інстахламі)))))))))))
показати весь коментар
14.07.2021 20:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там Зе-нарик будет постить фоточки шаурмы, шашлычков, фонтанов и пианинов?
показати весь коментар
14.07.2021 19:14 Відповісти
побачимо.. цікавий проект...
показати весь коментар
14.07.2021 20:08 Відповісти
"цікавий проект" - который 500+ миллионов пользователей уже давно имеют и активно ведут помимо основной своей деятельности.
а тут, наверное, целый отдел на постоянной основе посадят.
показати весь коментар
14.07.2021 20:29 Відповісти
Наконец то реформы поперли. Сейчас кто то из Сосен за администрирование и рекламу пару десятков лямов еще выхватит бюджетных
показати весь коментар
14.07.2021 19:14 Відповісти
сказав ромк@ і накатив пляшечку боярки
показати весь коментар
14.07.2021 20:06 Відповісти
Новая Зебизянка, насрала под каждым коментом и почему то думает что смешно
показати весь коментар
14.07.2021 20:16 Відповісти
А ты я смотрю думаешь что умное это когда много скобочек ставишь или про бояру что то лепишь. Зеимбицил, Трускавец заканчивал?
показати весь коментар
14.07.2021 20:28 Відповісти
з чого ти взяло , що я за нього голосував??? ти під чим?
показати весь коментар
14.07.2021 20:30 Відповісти
инстахлам
показати весь коментар
14.07.2021 19:22 Відповісти
а ну покажи свої фотки - що там в тебе в інстахламі)))))))))))
показати весь коментар
14.07.2021 20:07 Відповісти
я его забросил(как и первый акк фб((
показати весь коментар
15.07.2021 01:45 Відповісти
А кто ведет? Мендельша?
показати весь коментар
14.07.2021 19:24 Відповісти
а вона тут до чого?вона вже не при справі...книжки пише)))
показати весь коментар
14.07.2021 20:12 Відповісти
У Украины появилась официальная страница в Instagram, - МИД - Цензор.НЕТ 6156
показати весь коментар
14.07.2021 19:25 Відповісти
я взагалі проти будь-якої реклами в метро..а то ліплять її де потрібно і де ні...
показати весь коментар
14.07.2021 20:11 Відповісти
и в тикток засуньте Украину и успех гарантирован
показати весь коментар
14.07.2021 20:44 Відповісти
соц. сеть для умственно неполноценных
показати весь коментар
14.07.2021 21:56 Відповісти
 
 