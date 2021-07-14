Чотирьох поранених бійців ООС доправили до Харкова вертольотом, один із них - у важкому стані, - Медсили ЗСУ
До шпиталю в Харкові доправили чотирьох бійців, які зазнали поранення 13 липня на Луганщині внаслідок артилерійського обстрілу. Один із них у важкому стані, його підключено до апарата штучної вентиляції легень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук Медсил ЗСУ.
"Стан трьох оцінюється як середньої тяжкості, вони зазнали акубаротравми та численних осколкових поранень м'яких тканин кінцівок. І один поранений – на штучній вентиляції легень у важкому стані. У нього важке поєднане поранення шиї, грудної клітки з важким масивним пошкодженням лівої легені з наявністю кількох осколків та осколкове поранення нижніх кінцівок із вогнепальним переломом малогомілкової кістки", - повідомив на брифінгу провідний хірург Харківського військово-медичного клінічного центру Північного регіону Сергій Шипілов.
За його словами, "важкому" пацієнту проводять оперативне втручання: уже видалили два великі осколки з лівої легені, на черзі – видалення осколка з шиї та обробка нижньої кінцівки.
Що ж до решти трьох поранених, то їм надали допомогу в Сєверодонецьку, в харківському госпіталі проводять перев'язки. Один поранений має черепно-мозкову травму з пошкодженням слухового апарату. Загрози життю немає.
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