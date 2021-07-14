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Новини Агресія Росії проти України
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Чотирьох поранених бійців ООС доправили до Харкова вертольотом, один із них - у важкому стані, - Медсили ЗСУ

Чотирьох поранених бійців ООС доправили до Харкова вертольотом, один із них - у важкому стані, - Медсили ЗСУ

До шпиталю в Харкові доправили чотирьох бійців, які зазнали поранення 13 липня на Луганщині внаслідок артилерійського обстрілу. Один із них у важкому стані, його підключено до апарата штучної вентиляції легень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук Медсил ЗСУ.

"Стан трьох оцінюється як середньої тяжкості, вони зазнали акубаротравми та численних осколкових поранень м'яких тканин кінцівок. І один поранений – на штучній вентиляції легень у важкому стані. У нього важке поєднане поранення шиї, грудної клітки з важким масивним пошкодженням лівої легені з наявністю кількох осколків та осколкове поранення нижніх кінцівок із вогнепальним переломом малогомілкової кістки", - повідомив на брифінгу провідний хірург Харківського військово-медичного клінічного центру Північного регіону Сергій Шипілов.

За його словами, "важкому" пацієнту проводять оперативне втручання: уже видалили два великі осколки з лівої легені, на черзі – видалення осколка з шиї та обробка нижньої кінцівки.

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Що ж до решти трьох поранених, то їм надали допомогу в Сєверодонецьку, в харківському госпіталі проводять перев'язки. Один поранений має черепно-мозкову травму з пошкодженням слухового апарату. Загрози життю немає.

Автор: 

поранення (2813) Харків (5664) евакуація (2335) ЗСУ (7638) операція Об’єднаних сил (6725)


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Четырех раненых бойцов ООС доставили в Харьков вертолетом, один из них - в тяжелом состоянии, - Медсилы ВСУ - Цензор.НЕТ 4560
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14.07.2021 19:42 Відповісти
Боже, поможи
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14.07.2021 19:50 Відповісти
Що потвора криворізька -Головне не стріляти та зелене перемир"я триває !!!)))
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14.07.2021 19:57 Відповісти
піду почитаю статтю ***** про адіннарот
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14.07.2021 19:57 Відповісти
корішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Четырех раненых бойцов ООС доставили в Харьков вертолетом, один из них - в тяжелом состоянии, - Медсилы ВСУ - Цензор.НЕТ 466
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14.07.2021 20:23 Відповісти
Кацапи вам прощення не буде ніколи, потім не думайтесь ********* і казати ми були не за Пукіна, ми були поза політикой, нас там не було
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14.07.2021 20:51 Відповісти
 
 