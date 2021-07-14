ВР затвердила угоду з Туреччиною, що передбачає будівництво житла для кримських татар

Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду між урядами України та Турецької Республіки про співробітництво у сфері будівництва житла для представників кримськотатарського народу та пільгових категорій громадян України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, за схвалення законопроєкту №0110 "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво у сфері будівництва житла для представників кримськотатарського народу та пільгових категорій громадян України" проголосували 333 народні депутати.

Документом передбачається надання Турецькою стороною безповоротної допомоги шляхом будівництва 500 квартир для представників кримськотатарського народу та пільгових категорій громадян України. Зокрема, у місті Миколаїв — 200 квартир, у Херсоні — 200, у Києві – 100.

Крім цього, у межах реалізації рамкової угоди товари, обладнання та механізми, а також будівельна техніка (в тому числі тимчасово ввезені), які необхідні для виконання будівельних робіт, звільняються від сплати податків, митних зборів та будь-яких інших обов'язкових платежів, що стягуються на території України відповідно до національного законодавства України.

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Також передбачається, що оподаткування операцій із постачання товарів/послуг на митній території України, що здійснюються безпосередньо виконавцями, зареєстрованими в Турецькій Республіці, та замовником будівництва, зареєстрованим на митній території України, відповідно до контрактів, укладених на виконання зазначеної рамкової угоди з будівництва житлових одиниць, включаючи всі пов’язані з ним соціальні об’єкти, для представників кримськотатарського народу, внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції (операції Об’єднаних Сил) на Сході України здійснюється за нульовою ставкою податку на додану вартість.

Водночас земельні ділянки, на яких за цією Угодою здійснюватиметься будівництво житла в рамках проєкту, на період будівництва не є об’єктами оподаткування платою за землю.

Нагадаємо, рамкова угода між урядом України та урядом Турецької Республіки про співробітництво у сфері будівництва житла для представників кримськотатарського народу та пільгових категорій громадян України укладена 10 квітня 2021 року.

Проєкт будівництва житла для кримських татар, які були змушені покинути свої будинки через окупацію Росією Криму та Севастополя, передбачає два етапи: в межах першого - будівництво 500 квартир у Херсонській, Миколаївській та Київській області; в рамках другого - ще 500 квартир, але локацію буде визначено після додаткового вивчення.