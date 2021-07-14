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У Росії громадянам закрили доступ до відео з камер на виборчих дільницях

У Росії громадянам закрили доступ до відео з камер на виборчих дільницях

ЦВК Росії закрив громадянам доступ до єдиного відкритого порталу спостереження за виборчими дільницями.

Про це повідомляє російський телеканал "Дождь", інформує Цензор.НЕТ.

Тепер трансляції вестимуться на службовому порталі. Доступ до нього матимуть лише виборчкоми, партії і кандидати. Причому кандидат зможе подивитися відео тільки зі свого округу.

Звичайні росіяни записи з ділянок подивитися більше не зможуть.

Чергові вибори до Держдуми відбудуться у вересні 2021 року.

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Автор: 

вибори (6717) росія (65829) відеонагляд (108)


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Топ коментарі
+10
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https://mobile.twitter.com/PolNorman1 Pol Norman https://mobile.twitter.com/PolNorman1 @PolNorman1 https://mobile.twitter.com/PolNorman1/status/1415351953157197824 1 ч

В Уфе работники завода ОАО «Фармстандарт-Уфавита», который производит вакцину «Спутник V», не желают прививаться.
Очевидно, работники предприятия знают, что за опасную смесь они изготавливают.
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14.07.2021 20:54
+8
В России гражданам закрыли доступ к видео с камер на избирательных участках - Цензор.НЕТ 9224
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14.07.2021 20:49
+7
В России гражданам закрыли доступ к видео с камер на избирательных участках - Цензор.НЕТ 2846
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14.07.2021 20:50
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В России гражданам закрыли доступ к видео с камер на избирательных участках - Цензор.НЕТ 9224
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14.07.2021 20:49 Відповісти
))) и это правильно что закрыли... не х.. это таинство евхаристии .. только у христиан это воссоединение души и тела с богом а у них воссоединение с властью и баблом
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15.07.2021 07:23 Відповісти
В России гражданам закрыли доступ к видео с камер на избирательных участках - Цензор.НЕТ 2846
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14.07.2021 20:50 Відповісти
чтобы не расстраивались) странно что там камеры вообще были...
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14.07.2021 20:52 Відповісти
сцарь лишил рабов удовольствия подглядывать как их имеют...
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14.07.2021 20:53 Відповісти
Запретили порно.
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14.07.2021 21:05 Відповісти
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https://mobile.twitter.com/PolNorman1 Pol Norman https://mobile.twitter.com/PolNorman1 @PolNorman1 https://mobile.twitter.com/PolNorman1/status/1415351953157197824 1 ч

В Уфе работники завода ОАО «Фармстандарт-Уфавита», который производит вакцину «Спутник V», не желают прививаться.
Очевидно, работники предприятия знают, что за опасную смесь они изготавливают.
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14.07.2021 20:54 Відповісти
мышьяк)
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14.07.2021 20:54 Відповісти
уборщицы есть уборщицы, они знают все и лучше всех.
собраную на совок с пола пыль, рыбные кости, пустые банки пива не до мусорника же нести? - на конвеер!
дерьмо с совка дерьмо на конвеере не испортит...
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14.07.2021 20:58 Відповісти
Словаччина повернула усю партію спутніка ве назад у ре фе. Французи занепокоєні тим, що генетичний матеріал "вакцини" - коров'ячі клітини, можуть бути від корів, хворих на сказ (енцефалопатія губчаста). В Бразилії у "вакцині" знайшли аденовірус...
https://www.reuters.com/world/the-great-reboot/exclusive-european-efforts-assess-russias-sputnik-v-vaccine-stymied-by-data-gaps-2021-07-13/
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14.07.2021 21:53 Відповісти
никого не хочу обидеть, но словаки то на спутник хотят присесть, то уже не хотят.
как бы успокоится им и не кидаться от одной стенки до другой лобом вперед...
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14.07.2021 22:05 Відповісти
Так аденовірус там й має бути. Там, важливіше, чий він
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14.07.2021 22:58 Відповісти
Після того, як дізналися про такий компонент як курячий послід.
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14.07.2021 21:19 Відповісти
там и новичок в пакуют
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15.07.2021 01:20 Відповісти
на кацапии нет граждан - там тока легко управяемое быдло.
ящик-пропагандон есть - туда пусть смотрят, их там так отрехтуют? - 2я лишня хромосома прорастет...
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14.07.2021 20:54 Відповісти
ВЫБОРЫ В РАШКЕ В России гражданам закрыли доступ к видео с камер на избирательных участках - Цензор.НЕТ 3135
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14.07.2021 20:55 Відповісти
Ватный зверинец Козломордия,все ближе и ближе к изоляции от всего мира
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14.07.2021 20:57 Відповісти
Для чого копитним взагалі вибори?
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14.07.2021 21:16 Відповісти
Карго-культ...подергивание и зудение в ампутированніх конечностях еще.
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14.07.2021 21:36 Відповісти
Правильно, нічого бидлу дивитись як треба рахувати голоси та скільки бидломаси приходить на вибори.
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14.07.2021 21:54 Відповісти
отменили бы уже эти "выборы". все равно кандидаты "пи..оры" и выбора как такового в рф нет.
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14.07.2021 22:13 Відповісти
В парашном свинарнике под названием "выборы" ещё и видео было?
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14.07.2021 22:37 Відповісти
им было интересно смотреть как их имеют - мазохисты.
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15.07.2021 08:52 Відповісти
загули побачиш як вчилки вкидають пачки в урни
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15.07.2021 16:39 Відповісти
в Мордоре давно пора законодательно местных одичалых переименовать из "граждан" в "челядь" !
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14.07.2021 22:40 Відповісти
кацапия помойная яма мира.кацапы - потомственные рабы.
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14.07.2021 23:08 Відповісти
а то они до этого глаз не отрывали от видеокамер по части выборов?
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15.07.2021 00:04 Відповісти
И нафига нам такое ..братство..
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15.07.2021 09:26 Відповісти
 
 