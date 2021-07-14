У Росії громадянам закрили доступ до відео з камер на виборчих дільницях
ЦВК Росії закрив громадянам доступ до єдиного відкритого порталу спостереження за виборчими дільницями.
Про це повідомляє російський телеканал "Дождь", інформує Цензор.НЕТ.
Тепер трансляції вестимуться на службовому порталі. Доступ до нього матимуть лише виборчкоми, партії і кандидати. Причому кандидат зможе подивитися відео тільки зі свого округу.
Звичайні росіяни записи з ділянок подивитися більше не зможуть.
Чергові вибори до Держдуми відбудуться у вересні 2021 року.
Топ коментарі
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https://mobile.twitter.com/PolNorman1 Pol Norman https://mobile.twitter.com/PolNorman1 @PolNorman1 https://mobile.twitter.com/PolNorman1/status/1415351953157197824 1 ч
В Уфе работники завода ОАО «Фармстандарт-Уфавита», который производит вакцину «Спутник V», не желают прививаться.
Очевидно, работники предприятия знают, что за опасную смесь они изготавливают.
собраную на совок с пола пыль, рыбные кости, пустые банки пива не до мусорника же нести? - на конвеер!
дерьмо с совка дерьмо на конвеере не испортит...
https://www.reuters.com/world/the-great-reboot/exclusive-european-efforts-assess-russias-sputnik-v-vaccine-stymied-by-data-gaps-2021-07-13/
как бы успокоится им и не кидаться от одной стенки до другой лобом вперед...
ящик-пропагандон есть - туда пусть смотрят, их там так отрехтуют? - 2я лишня хромосома прорастет...