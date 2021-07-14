У Росії громадянам закрили доступ до відео з камер на виборчих дільницях

ЦВК Росії закрив громадянам доступ до єдиного відкритого порталу спостереження за виборчими дільницями.

Про це повідомляє російський телеканал "Дождь", інформує Цензор.НЕТ.

Тепер трансляції вестимуться на службовому порталі. Доступ до нього матимуть лише виборчкоми, партії і кандидати. Причому кандидат зможе подивитися відео тільки зі свого округу.

Звичайні росіяни записи з ділянок подивитися більше не зможуть.

Чергові вибори до Держдуми відбудуться у вересні 2021 року.

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