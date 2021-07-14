Двох одеських яхтсменів засудили в Грузії до 4 років в'язниці за незаконний перетин кордону

Міністерство закордонних справ України закликає владу Грузії переглянути рішення суду, що засудив громадян України Юрія Хомича і Володимира Дьяченка до чотирьох років позбавлення волі за звинуваченням у незаконному перетині грузинського державного кордону.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Вирок Батумський міський суд виніс у середу, 14 липня. У зв'язку з цим МЗС України викликав тимчасового повіреного Грузії в Україні. "Йому було висловлено розчарування рішенням Батумського міського суду, яке українська сторона вважає несправедливим і яке не відповідає духу дружби і стратегічного партнерства України і Грузії. Не втручаючись у процес судочинства в Грузії, закликаємо грузинську сторону переглянути рішення Батумського міського суду та негайно звільнити громадян України", - сказано в повідомленні.

Екіпаж моторної яхти Insieme під керуванням одеського капітана Юрія Хомича був затриманий грузинськими прикордонниками в листопаді 2020 року, пише "Думская".

Яхтсмени стверджують, що рухалися в бік Туреччини і не планували заходити в порти Грузії.

На яхті було три людини: сам капітан Юрій Хомич - досвідчений яхтсмен, найнятий за контрактом; українець Володимир Дьяченко та громадянин Грузії Михайло Батурин.

Дружина Хомича Валерія пов'язувала затримання й арешт свого чоловіка, Дьяченка і Батурина "з політичною обстановкою в Грузії". Справа в тому, що Батурин був співробітником державної служби охорони за часів президентства Міхеіла Саакашвілі.

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