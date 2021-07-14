Утримуваний окупантами журналіст Єсипенко знепритомнів дорогою з суду в СІЗО, - дружина

Арештований ФСБ Росії в Криму фрілансер "Радіо Свобода" Владислав Єсипенко знепритомнів, коли його перевозили з будівлі суду в СІЗО.

Це сталося 6 липня через тривале перебування в спеку в непровітрюваному металевому "боксі" автомобіля, в якому транспортують заарештованих, повідомила Крим.Реалії дружина журналіста Катерина Єсипенко, інформує Цензор.НЕТ. Владислав розповів про те, що сталося, в листі дружині.

"Таке відчуття було, що поїздка в суд була частиною "уработки" мене системою. Транспортування до будівлі суду здійснюють автомобілем УАЗ ("таблетка" - сленг). Посадили в металевий ящик з дверним прорізом 130 на 70 без вентиляції. На зворотному шляху через спеку і відсутність кисню я "відключився" - знепритомнів. Понад дві години сидів у таких умовах, просив конвойного прочинити двері, той відповів, що інструкцією забороняється. Душогубка", - написав Владислав у листі дружині.

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За словами Єсипенка, наступного дня він написав заяву на ім'я начальника СІЗО і судді, в якому говорилося, що, побоюючись за свої життя і здоров'я, він надалі відмовляється бути етапований в такому транспортному засобі.

"Перед заїздом в СІЗО буває кілька етапних авто, які чекають своєї черги заїхати на територію СІЗО по 5-6 годин на спеці. Перебувати в такій машині в ящику так довго - це реально ще одне катування. Плюс, у будівлі суду арештанти перебувають у металевих боксах 2 на 2 метри з тьмяним освітленням, цвіллю на стінах, павутиною і сміттям. Російська система "правосуддя", яка знищує людей", - додав Єсипенко.

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Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акції на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.

16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

5 травня журналісту додали ще одну статтю обвинувачення.

6 липня підконтрольний Росії так званий "райсуд" у тимчасово окупованому Сімферополі продовжив на пів року термін арешту незаконно утримуваного громадянина України, журналіста Владислава Єсипенка.

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