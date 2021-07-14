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Я не бачив проєкту кластерів, які, за словами Єрмака, підтримала Україна, - член ТКГ Гармаш

Я не бачив проєкту кластерів, які, за словами Єрмака, підтримала Україна, - член ТКГ Гармаш

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що йому нічого не відомо про "проєкт ключових кластерів з виконання мінських угод", які, як заявив глава ОП Андрій Єрмак, "підтримала Україна".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук журналіста.

"Маю чесно сказати, що я не бачив тексту "підтриманого Україною" проєкту кластерів. Як і всі, я бачив три варіанти кластерів, які були злиті в ЗМІ росіянами: франко-німецькі, українські та російські. Український варіант відрізнявся від франко-німецького, а російський, фактично, суперечив і першому, і другому", - написав Гармаш.

Член української делегації в ТКГ зазначає, що пропонований Францією і Німеччиною проєкт кластерів з різних причин не прийнятний як для України, так і для РФ.

"У франко-німецькому є (була) позиція принципово і критично неприйнятна (на мій погляд) для України. Це збереження незаконних збройних формувань (народної міліції) і здійснення нею охорони правопорядку до і після виборів. Як мінімум це суперечить мінському комплексу заходів, який передбачає роззброєння незаконних збройних формувань. Водночас, там є і позиція, яка однозначно і критично неприйнятна для Росії - затвердження кластерів на рівні глав держав і урядів. Це рівнозначно визнанню Москвою себе стороною конфлікту, що перекреслює для Кремля весь сенс його донбаської авантюри і багатомільярдних витрат на неї", - сказано в повідомленні.

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Гармаш заявляє, що не вірить у можливість домовитися про мир на Донбасі на прийнятних для України умовах за допомогою кластерів.

"Тому я не вірю в перспективність кластерів, як інструменту закінчення війни. Але я бачу їх потенціал як дипломатичного інструмента тиску на Росію. У повідомленні Єрмака я акцентував би увагу не на словах про "підтримку Україною" франко-німецького проєкту кластерів, а на тому, що "сьогодні Берлін, Париж і Київ повинні говорити одним голосом". Тобто, сьогодні важливий не стільки текст проєкту (проєкт - це всього лише проєкт, його можна доробляти), скільки єдина позиція трьох столиць. Він все одно неприйнятний для Москви в такому варіанті суб'єктів його підписання", - написав він.

Журналіст нагадує, що підписання Росією будь-яких документів не означає, що вона буде їх виконувати.

"Але навіть якщо уявити неймовірне і Путін погодиться підписати кластери, то це не означає, що Росія стане їх виконувати, якщо вона залишається зацікавленою в конфлікті - ми вже маємо досвід мінських угод, підписаних представниками РФ ... А вона залишається зацікавленою! Особливо після того, як, по суті, зробила Україну майданчиком з'ясування відносин зі США", - зазначив Гармаш.

Я не бачив проєкту кластерів, які, за словами Єрмака, підтримала Україна, - член ТКГ Гармаш 01

Автор: 

мінські угоди (2231) Тристороння контактна група (827) Єрмак Андрій (1378) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+21
Зелена пліснява щось каламутить з т.зв. кластерами !!!)))
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14.07.2021 21:54
+10
Та ты шо… сметуны вы где?
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14.07.2021 21:53
+9
Як завжди в дупе ,чи ОПе !!!)))
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14.07.2021 21:55
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Та ты шо… сметуны вы где?
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14.07.2021 21:53 Відповісти
Як завжди в дупе ,чи ОПе !!!)))
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14.07.2021 21:55 Відповісти
Немає, пішов Аваков і повів за собою нацдружин, як Сухов гарем.
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15.07.2021 06:47 Відповісти
Зелена пліснява щось каламутить з т.зв. кластерами !!!)))
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14.07.2021 21:54 Відповісти
А що кластерів немає в адженді?
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14.07.2021 22:38 Відповісти
Блукають між трьома соснами, можливо і корабельними.
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15.07.2021 06:43 Відповісти
Не забывайте -В Украине есть Народ.
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14.07.2021 21:55 Відповісти
Не народ- а нарід. Мудрий.
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14.07.2021 22:39 Відповісти
Ці,т.зв. кластери,це чергова порція локшини на віха лохтората !!!))
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14.07.2021 21:57 Відповісти
А кто видел?
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14.07.2021 21:57 Відповісти
ФСБ ф ГРУ МО кацапстану.
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14.07.2021 22:13 Відповісти
В кластерах заключается предательство интересов Украины. Типа тогда, когда оно под иностранным словом, то его в Украине никто не поймёт. Или поймут только когда Разумков даст слово Пушилину в ВР.
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14.07.2021 21:58 Відповісти
Саме так,легітимізація існуючого стану -власні органи влади ,власні правоохоронні органи ,тобто автономія !!! Саме цього прагне Росія ,Донбас з особливим статусом(автономією) в складі України !!!)))
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14.07.2021 22:24 Відповісти
Я так розумію,що маймуношвілі жодної мови не знають.Перекладіть тупому з мавпячої,що то за херня ті клєйстєри,адженди.
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14.07.2021 22:13 Відповісти
"кластер" - ща зеленые ето слово "изнасилуют" со всех сторон, бо бубины уста его произнесли.
уверен - значения етого слова, а особенно в применении к политике, не понимает ни одна бровистка, ни один фотограф с клоуном и даже покемон арахимиченый тоже не...
но нам его, ето слово, придется еще много раз услышать в исполнении зеленых неумков... )))
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14.07.2021 22:24 Відповісти
Напоминаю, что только что в Молдове прошли парламентские выборы. В оккупированной парашей части Молдовы ("ПМРе") ни одного участка не открылось. Все граждане Молдовы, кто хотел, проголосовали на правом берегу Днестра. Зебильё сейчас хочет устроить что-то типа "голосования в Тирасполе". Представляю себе эти "результаты"...
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14.07.2021 22:30 Відповісти
именно то шо ***** хочет навязать Украине - диалог с ордлом, читай, кацапней и кацапячие выборы, которые потом Украина должна будет принять.
ето - формула штанмайера.
есть желание в ету игру поиграть? - вперед, играйте..
после апреля 2019го уже и правда никого и ничего удивит.
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14.07.2021 22:39 Відповісти
Лох должен услышать мудреное слово "кластер" и впасть в изумление. От чего, правда, суть Минска, Нормандского формата не меняется - предательская торговля Родиной. Причем конкретно даже нашим переговорщикам не озвучивают их конкретный смысл. Вова Путин считает это лишним. Он видимо и Вовке Зеленскому всего не говорит.
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14.07.2021 22:34 Відповісти
а были ли кластеры? ... вот в чем вопрос...
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14.07.2021 22:42 Відповісти
Хватит уже торговать Украиной. Подтягивайте штаны и шуруйте домой пока все не распродали. Какие к чертям переговоры с окупантами если единственное ихнее условие ето капитуляция Украины. Ху*ло же вам неоднократно четко заявил что хочет Киев, а про уже окупированные земли даже не собирается говорить
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14.07.2021 22:43 Відповісти
так они же спорят только о цене. и домой. кто в герцлию, кто в маскву, кто на виллу в италии
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14.07.2021 22:47 Відповісти
первый "кластер" - это освобождение заложников и выдача военных преступников суду международного трибунала в Гааге. пока это не выполнено, не о чем больше разговаривать.
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14.07.2021 22:45 Відповісти
Слово яке придумали - кластери. А все це звичайна зрада України, її громадян та воїнів. На догоду плЕшивому пуйлу.
Дуже надіюсь, що восени вийдемо і запихнемо ті "кластери" декому з ОП в дупу
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14.07.2021 22:49 Відповісти
Це схоже ,"ты суслика видишь,а он есть ".))
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14.07.2021 23:05 Відповісти
та це Єрмак набиває собі ціну. Америкоси його не хочуть бачити взагалі, от і він з болванчиками то в кетай, то в рейх. то ще кудись втягує Україну. Надія на одне, а вдруг не зрозуміють, що таке кластери і що він там написав. А це їх стяжательство - це крик відчаю. Як там у контрабандистів з "діаманотової руки" ШЕФ, ВСЕ ПРОПАЛО, НО МИ ПРОРВЕМСЯ.
Член ТКГ говорить, що він в очі нічого не бачив. Так його туди і призначили, щоб нічого не бачив, нічого не чув і нічого не говорив. Так і Макаровича, так і Фокіна і всю іншу челядь призначали. недарма люська вже нічого не пише крім матюків.
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14.07.2021 23:37 Відповісти
Так иногда охота умным словом козырнуть невзначай в беседе. Но тут что не пошло у меня. Прошу помощь зала. А что такое *кластеры*? Подскажите троечнику 60гг. Медициной запахло от слова сразу---но не оно похоже.
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15.07.2021 00:09 Відповісти
кластер это муравейник но только они этого не знают потому шо оно им найух не нужно....
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15.07.2021 02:00 Відповісти
Вот спасибо за муравейник---но всем буду говорить что гадючник!
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15.07.2021 21:58 Відповісти
собственно говоря какая нибудь ремонтно-строительная бригада ух работает до двух
это тоже кластер.... то есть это нижнее примитивнейшее звено структуры что то вроде
взвода по армейски а вот зачем этим определением подменяют процесс деоккупации
территорий тоже не вопрос - просто е_ут дурням мозгИ словоблудием......
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16.07.2021 06:24 Відповісти
Ну вот вроде стало всё на свои места теперь. Я то чуть стебанулся, пошутил. Но что такое кластер не знал по схеме точной. Спасибо.
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16.07.2021 12:13 Відповісти
что вы все смакуете этот труп там же элементарно карта согласованных территорий не соот-
ветствует но этого почемуто в упор не видят ыкспэрды...........
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15.07.2021 01:58 Відповісти
в таком случае ермак, как честный, но сбрехавший офицер, должен застрелиться...
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15.07.2021 05:36 Відповісти
А можливо йому потрібна допомога?
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15.07.2021 06:45 Відповісти
Ції кластерів ніхто не бачив, просто Єрмаки і Зеленські щось вирішують з ворогом в Оманах, або тупо брешуть. Їм же сподобалося перед виборами запустити брехню, в яку повірили 73% зеленковатих баранів.
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15.07.2021 08:12 Відповісти
Чудо СТОЛІТТЯ!!!- секретарка "ВЕРХИ" на КЛОУНІ!!! і править державою!!!
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15.07.2021 09:50 Відповісти
ТКГ. ОБСЕ, (и как утверждают кацапы) Московия -- посредники, тогда Украина одна сторона конфликта. А где вторая?
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15.07.2021 11:13 Відповісти
ещё в стотыщпятисотый раз - минском подменили будапешт - зачем? а всё просто в грёбаном
миморандуме не прописаны гарантии но блть международные обязательсвта же там есть!!!!!!!
признания границ и суверинитета там же есть!!!!!!! и подписи глав государств там есть!!!!! это
не промакашка с росчерками йухегознаеткого вот по этому грёбаный миморандум и подмени-
ли промакашкой и сделала это фрау штази прикрывшись мсьё шоб не так было заметно.
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16.07.2021 06:33 Відповісти
 
 