Я не бачив проєкту кластерів, які, за словами Єрмака, підтримала Україна, - член ТКГ Гармаш

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що йому нічого не відомо про "проєкт ключових кластерів з виконання мінських угод", які, як заявив глава ОП Андрій Єрмак, "підтримала Україна".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук журналіста.

"Маю чесно сказати, що я не бачив тексту "підтриманого Україною" проєкту кластерів. Як і всі, я бачив три варіанти кластерів, які були злиті в ЗМІ росіянами: франко-німецькі, українські та російські. Український варіант відрізнявся від франко-німецького, а російський, фактично, суперечив і першому, і другому", - написав Гармаш.

Член української делегації в ТКГ зазначає, що пропонований Францією і Німеччиною проєкт кластерів з різних причин не прийнятний як для України, так і для РФ.

"У франко-німецькому є (була) позиція принципово і критично неприйнятна (на мій погляд) для України. Це збереження незаконних збройних формувань (народної міліції) і здійснення нею охорони правопорядку до і після виборів. Як мінімум це суперечить мінському комплексу заходів, який передбачає роззброєння незаконних збройних формувань. Водночас, там є і позиція, яка однозначно і критично неприйнятна для Росії - затвердження кластерів на рівні глав держав і урядів. Це рівнозначно визнанню Москвою себе стороною конфлікту, що перекреслює для Кремля весь сенс його донбаської авантюри і багатомільярдних витрат на неї", - сказано в повідомленні.

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Гармаш заявляє, що не вірить у можливість домовитися про мир на Донбасі на прийнятних для України умовах за допомогою кластерів.

"Тому я не вірю в перспективність кластерів, як інструменту закінчення війни. Але я бачу їх потенціал як дипломатичного інструмента тиску на Росію. У повідомленні Єрмака я акцентував би увагу не на словах про "підтримку Україною" франко-німецького проєкту кластерів, а на тому, що "сьогодні Берлін, Париж і Київ повинні говорити одним голосом". Тобто, сьогодні важливий не стільки текст проєкту (проєкт - це всього лише проєкт, його можна доробляти), скільки єдина позиція трьох столиць. Він все одно неприйнятний для Москви в такому варіанті суб'єктів його підписання", - написав він.

Журналіст нагадує, що підписання Росією будь-яких документів не означає, що вона буде їх виконувати.

"Але навіть якщо уявити неймовірне і Путін погодиться підписати кластери, то це не означає, що Росія стане їх виконувати, якщо вона залишається зацікавленою в конфлікті - ми вже маємо досвід мінських угод, підписаних представниками РФ ... А вона залишається зацікавленою! Особливо після того, як, по суті, зробила Україну майданчиком з'ясування відносин зі США", - зазначив Гармаш.