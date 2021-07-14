Я не бачив проєкту кластерів, які, за словами Єрмака, підтримала Україна, - член ТКГ Гармаш
Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що йому нічого не відомо про "проєкт ключових кластерів з виконання мінських угод", які, як заявив глава ОП Андрій Єрмак, "підтримала Україна".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук журналіста.
"Маю чесно сказати, що я не бачив тексту "підтриманого Україною" проєкту кластерів. Як і всі, я бачив три варіанти кластерів, які були злиті в ЗМІ росіянами: франко-німецькі, українські та російські. Український варіант відрізнявся від франко-німецького, а російський, фактично, суперечив і першому, і другому", - написав Гармаш.
Член української делегації в ТКГ зазначає, що пропонований Францією і Німеччиною проєкт кластерів з різних причин не прийнятний як для України, так і для РФ.
"У франко-німецькому є (була) позиція принципово і критично неприйнятна (на мій погляд) для України. Це збереження незаконних збройних формувань (народної міліції) і здійснення нею охорони правопорядку до і після виборів. Як мінімум це суперечить мінському комплексу заходів, який передбачає роззброєння незаконних збройних формувань. Водночас, там є і позиція, яка однозначно і критично неприйнятна для Росії - затвердження кластерів на рівні глав держав і урядів. Це рівнозначно визнанню Москвою себе стороною конфлікту, що перекреслює для Кремля весь сенс його донбаської авантюри і багатомільярдних витрат на неї", - сказано в повідомленні.
Гармаш заявляє, що не вірить у можливість домовитися про мир на Донбасі на прийнятних для України умовах за допомогою кластерів.
"Тому я не вірю в перспективність кластерів, як інструменту закінчення війни. Але я бачу їх потенціал як дипломатичного інструмента тиску на Росію. У повідомленні Єрмака я акцентував би увагу не на словах про "підтримку Україною" франко-німецького проєкту кластерів, а на тому, що "сьогодні Берлін, Париж і Київ повинні говорити одним голосом". Тобто, сьогодні важливий не стільки текст проєкту (проєкт - це всього лише проєкт, його можна доробляти), скільки єдина позиція трьох столиць. Він все одно неприйнятний для Москви в такому варіанті суб'єктів його підписання", - написав він.
Журналіст нагадує, що підписання Росією будь-яких документів не означає, що вона буде їх виконувати.
"Але навіть якщо уявити неймовірне і Путін погодиться підписати кластери, то це не означає, що Росія стане їх виконувати, якщо вона залишається зацікавленою в конфлікті - ми вже маємо досвід мінських угод, підписаних представниками РФ ... А вона залишається зацікавленою! Особливо після того, як, по суті, зробила Україну майданчиком з'ясування відносин зі США", - зазначив Гармаш.
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уверен - значения етого слова, а особенно в применении к политике, не понимает ни одна бровистка, ни один фотограф с клоуном и даже покемон арахимиченый тоже не...
но нам его, ето слово, придется еще много раз услышать в исполнении зеленых неумков... )))
ето - формула штанмайера.
есть желание в ету игру поиграть? - вперед, играйте..
после апреля 2019го уже и правда никого и ничего удивит.
Дуже надіюсь, що восени вийдемо і запихнемо ті "кластери" декому з ОП в дупу
Член ТКГ говорить, що він в очі нічого не бачив. Так його туди і призначили, щоб нічого не бачив, нічого не чув і нічого не говорив. Так і Макаровича, так і Фокіна і всю іншу челядь призначали. недарма люська вже нічого не пише крім матюків.
это тоже кластер.... то есть это нижнее примитивнейшее звено структуры что то вроде
взвода по армейски а вот зачем этим определением подменяют процесс деоккупации
территорий тоже не вопрос - просто е_ут дурням мозгИ словоблудием......
ветствует но этого почемуто в упор не видят ыкспэрды...........
миморандуме не прописаны гарантии но блть международные обязательсвта же там есть!!!!!!!
признания границ и суверинитета там же есть!!!!!!! и подписи глав государств там есть!!!!! это
не промакашка с росчерками йухегознаеткого вот по этому грёбаный миморандум и подмени-
ли промакашкой и сделала это фрау штази прикрывшись мсьё шоб не так было заметно.