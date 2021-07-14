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Новини
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Головні новини 14 липня: перезапуск ВРП, Верховний суд скасував відсторонення Тупицького

Головні новини 14 липня: перезапуск ВРП, Верховний суд скасував відсторонення Тупицького

Рада ухвалила закон про перезавантаження Вищої ради правосуддя, Верховний Суд постановив, що Зеленський відсторонив Тупицького незаконно, День захисника України перейменували - головні новини країни за 14 липня.

Рада ухвалила закон про ВРП

"За" - 280 голосів. Закон дозволяє перезавантажити Вищу раду правосуддя. Цей процес може зайняти близько року. Ухвалення закону привітали Євросоюз і США. Президент Зеленський говорить, що завдяки закону "служителі Феміди перестануть бути прислужниками" при владі.

Верховний Суд вирішив, що Тупицького відсторонили незаконно

Суд скасував указ, яким президент скасував призначення Тупицького на посаду судді Конституційного Суду. В Офісі президента заявили, що не виконуватимуть рішення Верховного Суду. На Банковій вважають, що Тупицького намагаються повернути в КС, щоб зірвати судову реформу, а місце йому насправді - не за столом судді, а на лаві підсудних.

Сам Тупицький тим часом намагається відсудити зарплату 900 тис. грн, яку не отримав за час відсторонення. Відповідне провадження відкрив Окружний адмінсуд Києва.

Закон про мову відповідає Конституції, - суд

Конституційний суд України визнав конституційним закон про забезпечення функціонування української мови як державної.

І ще одна мовна перемога: троє "слуг народу" відкликали свої мовні поправки до законопроєкту про бюджет, розглядати їх не стали.

5 нардепів викликали на допит у справі про Харківські угоди

На допит в СБУ мають з'явитися Юрій Бойко, Віталій Борту, Сергій Ларін, Ігор Палиця та Дмитро Шпенов.

Семенченка відпустили з СІЗО під домашній арешт

Відповідне рішення прийняв Солом'янський суд Києва. Семенченко не має права виходити з дому і має здати слідчому закордонний паспорт, а також носити електронний браслет.

Силовики на пенсії мітингували під Радою

Ветерани МВС вимагали перерахувати їм пенсії. Вони перекрили рух по вул. Грушевського, а потім з криками "Ганьба!" прорвали кордон правоохоронців. Шмигаль доручив заступнику міністра соцполітики розібратися з питанням перерахунку пенсій.

День захисника України перейменували через жінок

Тепер свято називатиметься "День захисників і захисниць України". Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада.

Стрілянина на чеченському весіллі під Одесою

Гульнули на славу: стріляли в повітря з автомата на жвавій трасі, гуділи, дрифтували - розважалися, як могли. Поліція не оцінила й оголосила план "Перехоплення". Молодиків пов'язали прямо на весіллі. Один із них вже вибачився на відео і пообіцяв "надалі не робити таких вчинків".

Автор: 

КС (1427) протест (2402) стрілянина (1793) українська мова (836) Харківські угоди (69) Семен Семенченко (251) День захисників і захисниць України (157) Вища рада правосуддя (583) Тупицький Олександр (259)


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Топ коментарі
+4
Головні новини 14 липня: перезапуск ВРП, Верховний суд скасував відсторонення Тупицького - Цензор.НЕТ 782
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14.07.2021 23:32
+1
Гнусавого наркомана под зад коленкой , вместе с его хряком д'ермаком
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14.07.2021 22:25
+1
Игра клоуна-95 в президенты продолжается.
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14.07.2021 23:39
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Гнусавого наркомана под зад коленкой , вместе с его хряком д'ермаком
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14.07.2021 22:25 Відповісти
ЇжТе, не обляпайтесь.
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14.07.2021 22:28 Відповісти
награда настигла героев... овцы тупые
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14.07.2021 22:40 Відповісти
Головні новини 14 липня: перезапуск ВРП, Верховний суд скасував відсторонення Тупицького - Цензор.НЕТ 782
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14.07.2021 23:32 Відповісти
Игра клоуна-95 в президенты продолжается.
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14.07.2021 23:39 Відповісти
July 14th, 2021
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3635043.html "В бюджете всё плохо, а в 2022 году будет ещё хуже" - засекли переписку "слуги урода" Потураева
Головні новини 14 липня: перезапуск ВРП, Верховний суд скасував відсторонення Тупицького - Цензор.НЕТ 5095
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15.07.2021 00:54 Відповісти
Пора вводить военное положение и военные суды тройки.
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15.07.2021 02:09 Відповісти
Коли офіс якогось "презика" каже, що не збирається виконувати рішення Верховного Суду України, то не прийшов вже час цю срань погану по деревах "сортувати"? !!!
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15.07.2021 09:30 Відповісти
Все намного проще - банда из ВСП понимает: сегодня турнули Тупицкого, а завтра могут меня. Своих не сдаем!
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15.07.2021 09:43 Відповісти
 
 