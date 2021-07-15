Сенцов: За вказівкою Єрмака мій новий кінопроєкт не допустили до пітчингу Держкіно, це реакція на критику влади і відмову лизати дупи
Скоро буде прем'єра нового фільму Олега Сенцова, знятого в копродукції з Польщею, Німеччиною, і за підтримки фонду Ради Європи "Eurimages".
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Сенцов нагадав, що знімати кіно - "все, чим він хотів займатися в цьому житті. З 30 років режисер займався самоосвітою, знімав короткометражки, потім перший повнометражний фільм "Гамер".
"В 2012 почався проект "Носоріг", який переміг на декількох міжнародних пітчингах, включно з ОМКФ та отримав перше місце пітчингу Держкіно. Підготовку ми встигли провести, а ось зйомки – ні. Почалась революція, а потім війна, тюрма...
П'ять з лишнім років я не тільки боровся за Україну в путінських буцегарнях, але й мріяв знову колись знімати кіно. Там я написав декілька нових сценаріїв, та зміг попрацювати віддалено над екранізацією моєї п’єси "Номери".
Після звільнення я пів року займався просуванням питання українських політв’язнів та протистояння російській агресії на міжнародній арені.
До роботи над "Носорогом" зміг повернутися тільки рік тому, за сприянням Міністра культури та минулої Ради Держкіно, які допомогли усунути бюрократичні перепони, через те, що рішення про державне фінансування виносили ще у 2012 році.
Кіно ми таки зняли, у копродукції з Польщею, Німеччиною, та за підтримки фонду Ради Європи "Eurimages", які дали другу половину бюджету.
Новина про світову прем’єру стрічки появиться вже найближчим часом.
І нам, її творцям, не буде соромно за свою роботу", - наголосив Сенцов.
Після цього він повідомив, що більше в Україні знімати кіно не буде, оскільки йому не дають можновладці.
"Мій наступний проект під назвою "Кай", драма про сімейні стосунки, яку ми подали на держфінансування не був навіть допущеним до наступного пітчингу Держкіно. Офіційна причина - низькі оцінки експертів. Я завжди був проти кумівства та отримання будь-яких преференцій через те, що хтось колись сидів у російський в’язниці. І хоча я усі роки ув’язнення постійно чув, як люди очікують, коли я вийду на волю та почну знімати своє кіно, після звільнення завжди казав, що хочу працювати на рівні з усіма іншими.
Але коли тебе усувають з конкурсу не через слабкий сценарій, а через твою громадську позицію та політичнї погляди, це не має жодного відношення до чесного творчого відбору кращих.
Ноунейм експерти, прізвища яких навіть не вказують ані в їх висновках, ані на сайті Держікіно, поставили моєму проєкту заздалегідь низкі оцінки за вказівкою Голови Офісу Президента. Дрібна помста дрібних людей. Як мені повідомили неофіційно – це реакція на мою критику влади, підтримку активістів, які переслідуються та відсутність очікуваного рівня пошановування, а простіше кажучи – відмові лизати дупи. Це спроба вказати місце.
Так ось, шановні временщіки! Я ніколи нікого не боявся, і вас не буду. Я ніколи не мовчав, коли коїться несправедливість – і зараз не буду. Якщо ви думаєте, що я схилю голову, то ви сильно помиляєтесь. Якщо ви думаєте, що зможете продовжити руйнувати країну та її культуру, нав’язуючи свої брудні правила, знайте, що є людина, яка не дасть вам це робити. Все що я хотів, це чесно знімати кіно, але я більше не зможу це робити. Принаймні в Україні, та принаймні за цієї влади", - резюмував Сенцов.
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Бывший политзаключенный сказал, что партия "Евросолидарность" - это "секта".
Олег Сенцов, украинский режиссер и бывший политзаключенный, которого удерживала Россия, считает, что Петру Порошенко пора отправиться на пенсию. Об этом он https://youtu.be/c4H7iRloQnk?t=2230 сказал в интервью Янине Соколовой в шоу "Рандеву", которое выходит на "5 канале", принадлежащем самому Порошенко.
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"У Порошенко большой отрицательный рейтинг. Этим он тянет партию и отталкивает других. Если не (поддерживаешь, - ред.) Порошенко - ты враг. Это риторика ЕС. Это не партия, не открытое движение, не поле, а "секта", - сказал Сенцов.
В 2014 году я бы голосовал за Порошенко, как и большинство, однако он меня разочаровал в некоторых вещах.
Прежде всего, это реформы, которые тормозились. В частности, речь об Авакове, ведь неосуществленной осталась реформа полиции. Главная реформа, которая не состоялась - судебная. К сожалению, Порошенко этого не сделал. Если бы я был на свободе в 2019 году, я бы голосовал за Зеленского.
Олег Сенцов: У нас такая разобщенность в обществе: ты должен быть или за Порошенко, или за Зеленского, или ты за предательство. Я не считаю, что Зеленский предает нашу страну и отдает ее России.
Скажи, без этого всеобщего одобрямса, стало бы реальностью, что сегодня мы на серьёзных щщах, обсуждаем Верещщучкину кандидатуру на пост главы минобороны?
Не треба іти за настроями виборця, треба виборця перевиховувати. Іншого шляху не має
І це кіно будуть знімати 1+1 з 95 Кварталом
а дома вдруг оказались зеленые - "легким", пока еще, вариантом кацапии...
и все равно снимай - когда то же етот зеленый кошмар закончится....
І чи потрібно було тобі з цими зрадниками кентуватися?
Після того, як вийшов!
Я ніде не сказав, що він вплинув на вибори до ВР, си президентські!
А от на результати місцевих - таки чуть-чуть.. Його використали.
Пять с лишним лет я не только боролся за Украину в путинских тюрьмах, но и мечтал снова когда снимать кино. Там я написал несколько новых сценариев, и смог поработать удаленно над экранизацией моей пьесы "Номера". Источник: https://censor.net/ru/n3277181
А що інше чекати від клоуна.
Коли бєнін холуй Ткаченко особисто давив на Раду держпідтримки кіно,щоб ПОЗА КОНКУРСОМ,профінансувати проект Сєнцова (про бандюків 90-х),наплювавши на інших конкурсантів (викидали історичні фільми ,про війну на Донбасі,байопіки),було норм і зашибісь .Та ще й незаконно,бо на момент перемоги в пітчингу в 2012-му,тієї ради ще не існувало...
https://detector.media/production/article/178491/2020-07-01-tkachenko-prosyt-derzhkino-profinansuvaty-film-sentsova-poza-pitchyngom/ Ткаченко просить Держкіно профінансувати фільм Сенцова поза пітчингом
https://mbr.com.ua/uk/news/ukraine/3611-premeru-filma-o-lese-ukrainke-perenesli-na-2022-god Прем'єру української стрічки про Лесю Українку перенесено на 2022 рік
https://zaxid.net/****************************************************************************** 72 проекти отримали державну підтримку. Чому кінематографісти незадоволені?
Лди може вже досить кидатись звинуваченнями.. А саме цікаво що вон звучать тільки від піднятих до небес і ображених -недооцінених. Ну не завждиж у житті все по маслу.
Україна знаходиться під зовнішнім управлінням ( Оманський зашквар у дії) Зустріч Зе з кураторами, ознайомлення з поводирем і затвердження плану дій .
Але прорахунок вийшов у іншому. Трамп пампам......
А Байдену пох де у пу.. тюбітєйка все одно у ж.. засуне.