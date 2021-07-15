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Новини
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Сенцов: За вказівкою Єрмака мій новий кінопроєкт не допустили до пітчингу Держкіно, це реакція на критику влади і відмову лизати дупи

Сенцов: За вказівкою Єрмака мій новий кінопроєкт не допустили до пітчингу Держкіно, це реакція на критику влади і відмову лизати дупи

Скоро буде прем'єра нового фільму Олега Сенцова, знятого в копродукції з Польщею, Німеччиною, і за підтримки фонду Ради Європи "Eurimages".

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Сенцов нагадав, що знімати кіно - "все, чим він хотів займатися в цьому житті. З 30 років режисер займався самоосвітою, знімав короткометражки, потім перший повнометражний фільм "Гамер".

"В 2012 почався проект "Носоріг", який переміг на декількох міжнародних пітчингах, включно з ОМКФ та отримав перше місце пітчингу Держкіно. Підготовку ми встигли провести, а ось зйомки – ні. Почалась революція, а потім війна, тюрма...

П'ять з лишнім років я не тільки боровся за Україну в путінських буцегарнях, але й мріяв знову колись знімати кіно. Там я написав декілька нових сценаріїв, та зміг попрацювати віддалено над екранізацією моєї п’єси "Номери".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцов у Львові презентував свою книгу про перебування в російській в'язниці

Після звільнення я пів року займався просуванням питання українських політв’язнів та протистояння російській агресії на міжнародній арені.

До роботи над "Носорогом" зміг повернутися тільки рік тому, за сприянням Міністра культури та минулої Ради Держкіно, які допомогли усунути бюрократичні перепони, через те, що рішення про державне фінансування виносили ще у 2012 році.

Кіно ми таки зняли, у копродукції з Польщею, Німеччиною, та за підтримки фонду Ради Європи "Eurimages", які дали другу половину бюджету.

Новина про світову прем’єру стрічки появиться вже найближчим часом.

І нам, її творцям, не буде соромно за свою роботу", - наголосив Сенцов.

Після цього він повідомив, що більше в Україні знімати кіно не буде, оскільки йому не дають можновладці.

"Мій наступний проект під назвою "Кай", драма про сімейні стосунки, яку ми подали на держфінансування не був навіть допущеним до наступного пітчингу Держкіно. Офіційна причина - низькі оцінки експертів. Я завжди був проти кумівства та отримання будь-яких преференцій через те, що хтось колись сидів у російський в’язниці. І хоча я усі роки ув’язнення постійно чув, як люди очікують, коли я вийду на волю та почну знімати своє кіно, після звільнення завжди казав, що хочу працювати на рівні з усіма іншими.

Але коли тебе усувають з конкурсу не через слабкий сценарій, а через твою громадську позицію та політичнї погляди, це не має жодного відношення до чесного творчого відбору кращих.

Ноунейм експерти, прізвища яких навіть не вказують ані в їх висновках, ані на сайті Держікіно, поставили моєму проєкту заздалегідь низкі оцінки за вказівкою Голови Офісу Президента. Дрібна помста дрібних людей. Як мені повідомили неофіційно – це реакція на мою критику влади, підтримку активістів, які переслідуються та відсутність очікуваного рівня пошановування, а простіше кажучи – відмові лизати дупи. Це спроба вказати місце.

Так ось, шановні временщіки! Я ніколи нікого не боявся, і вас не буду. Я ніколи не мовчав, коли коїться несправедливість – і зараз не буду. Якщо ви думаєте, що я схилю голову, то ви сильно помиляєтесь. Якщо ви думаєте, що зможете продовжити руйнувати країну та її культуру, нав’язуючи свої брудні правила, знайте, що є людина, яка не дасть вам це робити. Все що я хотів, це чесно знімати кіно, але я більше не зможу це робити. Принаймні в Україні, та принаймні за цієї влади", - резюмував Сенцов.

Сенцов: За вказівкою Єрмака мій новий кінопроєкт не допустили до пітчингу Держкіно, це реакція на критику влади і відмову лизати дупи 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенцов готується до зйомок нового фільму

Автор: 

Сенцов Олег (899) Єрмак Андрій (1378)


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Топ коментарі
+31
Сенцов: По указанию Ермака мой новый кинопроект не допустили до питчинга Госкино, это реакция на критику власти и отказ лизать задницы - Цензор.НЕТ 1651
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14.07.2021 23:45
+29
Тепер усе кіно, вироблене в Україні, напевно, буде прославляти "найвеличнішого лідера **********" і нелоха в одній особі.
І це кіно будуть знімати 1+1 з 95 Кварталом
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14.07.2021 23:47
+16
А он разве был поклонником бубочки?)
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14.07.2021 23:55
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Сенцов, сметать бум?
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14.07.2021 23:42 Відповісти
А он разве был поклонником бубочки?)
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14.07.2021 23:55 Відповісти
Скажем так, способствовал его приходу
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15.07.2021 00:56 Відповісти
И когда успел? С кацапской тюрьмы? Честно, я может что то пропустил?
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15.07.2021 00:59 Відповісти
Пропустил.

Бывший политзаключенный сказал, что партия "Евросолидарность" - это "секта".
Олег Сенцов, украинский режиссер и бывший политзаключенный, которого удерживала Россия, считает, что Петру Порошенко пора отправиться на пенсию. Об этом он https://youtu.be/c4H7iRloQnk?t=2230 сказал в интервью Янине Соколовой в шоу "Рандеву", которое выходит на "5 канале", принадлежащем самому Порошенко.
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"У Порошенко большой отрицательный рейтинг. Этим он тянет партию и отталкивает других. Если не (поддерживаешь, - ред.) Порошенко - ты враг. Это риторика ЕС. Это не партия, не открытое движение, не поле, а "секта", - сказал Сенцов.

В 2014 году я бы голосовал за Порошенко, как и большинство, однако он меня разочаровал в некоторых вещах.

Прежде всего, это реформы, которые тормозились. В частности, речь об Авакове, ведь неосуществленной осталась реформа полиции. Главная реформа, которая не состоялась - судебная. К сожалению, Порошенко этого не сделал. Если бы я был на свободе в 2019 году, я бы голосовал за Зеленского.

Олег Сенцов: У нас такая разобщенность в обществе: ты должен быть или за Порошенко, или за Зеленского, или ты за предательство. Я не считаю, что Зеленский предает нашу страну и отдает ее России.

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15.07.2021 01:08 Відповісти
ну вот и получил ответку, а при Порошенко снимал бы кино в Украине.
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15.07.2021 01:18 Відповісти
Фиг его знает. Но он сам помог качнуть маятник.
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15.07.2021 01:39 Відповісти
Не качав він маятник. Його після виборів обміняли.
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15.07.2021 11:41 Відповісти
Скажу так, максимальная поддержка оказанная Зе, до и после выборов, дала возможность ушлёпку творить любую х*ню. Напомнить - дайте ему время, дайте ему ещё время он не опытный, заткнитесь все - он выбор большинства, он дурак - но он старается.....
Скажи, без этого всеобщего одобрямса, стало бы реальностью, что сегодня мы на серьёзных щщах, обсуждаем Верещщучкину кандидатуру на пост главы минобороны?
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15.07.2021 12:27 Відповісти
Ну, Сенцов, був обережний у свої підтримці після виборів. Та і полюдськи його зрозуміти можна. Зеленим же його віддали. А усім іншим згоден
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15.07.2021 12:33 Відповісти
Просто я помню, как Порох за Сенцова и других жопу рвал на всех международных площадках. И не припомню даже сраного видосика за тех, кого сейчас прессуют в мордоре от ЗЕбуина.
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15.07.2021 12:57 Відповісти
Згоден. Сенцову, як мінімум, треба було помовчати у Яніни.
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15.07.2021 13:00 Відповісти
Згадав. Я іноді люблю читати газети 30-х років 20 століття. Так от якщо почитати відгуки тодішніх письменників, поетів, кінематографістів того часу (доречі, багато з них і після смерті шановані у нас) про те, як вони засуджують "ворогів народу", то якось сумно стає, що не все це совдепівське у нас іще вихаркали.
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15.07.2021 13:10 Відповісти
100%
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15.07.2021 06:22 Відповісти
"негативний рейтинг" - справа наживна, якщо навіть, якщо Порох піде на другий план, то з того, хто стане на першому, Г+Г , ДБР та ін. зробить теж саме.
Не треба іти за настроями виборця, треба виборця перевиховувати. Іншого шляху не має
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15.07.2021 11:45 Відповісти
Зато не Порошенко!
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15.07.2021 00:41 Відповісти
Так отож
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15.07.2021 00:54 Відповісти
сенцов,ты ж дупу рвал за зеленого осла и просил пороха отойти от политики ! теперь не лей крокодильи слезы !
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15.07.2021 09:48 Відповісти
В рос. тюрмі?
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15.07.2021 12:12 Відповісти
Прямо Распутин какой то!!!!Кстати кто нибудь помнит чем все закончилочь!!! Аааа ???
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14.07.2021 23:45 Відповісти
Как-как... Гадя, с геройской звездой, неизвестно , шо делала в плену, хотела бомбить Раду. На том распутинская удаль и закончилась. Доживать будет в нищете и забвении. А рас-хутин, 2-хутин также закончат , как и Гадя . Хутин, поскорее сдохни.
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15.07.2021 05:42 Відповісти
А ви певні, що справжній путін живий? Його колишня дружина зізналась, що він давно помер, а теперішній не її чоловік. Ось на Бєлсаті показували документальний фільм про становлення путіна президентом, про Єльцина . Це відео шокує -- Той путін був багато вищий, довгобразий, без виступаючих вилиць, з довгим носом, великими виразними очима, а цей кругловидий, з маленькими очима, низького зросту і міміка лиця зовсім інша.
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15.07.2021 08:08 Відповісти
Радує тільки те, що час цієї влади невблаганно доходить до логічного кінця...
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14.07.2021 23:45 Відповісти
Ви думаєте, що нинішня влада дозволить, щоб її переобрали?
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14.07.2021 23:56 Відповісти
Вы ошибаетесь. Ничто в телевизоре не предвещает остановки на первом сроке. Есть еще сколько дел, сколько дел....
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15.07.2021 00:22 Відповісти
Сенцов: По указанию Ермака мой новый кинопроект не допустили до питчинга Госкино, это реакция на критику власти и отказ лизать задницы - Цензор.НЕТ 1651
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14.07.2021 23:45 Відповісти
Тепер усе кіно, вироблене в Україні, напевно, буде прославляти "найвеличнішого лідера **********" і нелоха в одній особі.
І це кіно будуть знімати 1+1 з 95 Кварталом
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14.07.2021 23:47 Відповісти
Зелених покидьків гнати під чорти! І допоможе нам армія, ветерани та просто українці, яких обікрав коломойський та його зеле-покидьки!!!
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14.07.2021 23:51 Відповісти
А також усі бізнесмени, яких рейдернула зелена сволота!
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14.07.2021 23:52 Відповісти
Але не вийдуть, бо може ще буде мир з тією стороною.
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15.07.2021 00:42 Відповісти
Вийдуть, бо зє розпочав наступ на холодильник, і це його помилка. ПіСі: йер-мак чьорт і поц.
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15.07.2021 06:39 Відповісти
А що ви хочете, коли Держкіном керує особа від зеленої навали, яку звязує в кінематографом тільки кількамісячне керування кінотеатром у провінції.
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14.07.2021 23:53 Відповісти
рад шо ты на свободе - очень много было всего, переживали, надеялись, и от ты дома!
а дома вдруг оказались зеленые - "легким", пока еще, вариантом кацапии...
и все равно снимай - когда то же етот зеленый кошмар закончится....
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14.07.2021 23:53 Відповісти
Ну, Олеже, а чого ти очікував?
І чи потрібно було тобі з цими зрадниками кентуватися?
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14.07.2021 23:55 Відповісти
То отож,головне "Лишьби не Порошенко!" та "Хуже не будет!" !!!!)))
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15.07.2021 00:10 Відповісти
А як він з ними кентувався - якщо сидів у російській в"язниці???
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15.07.2021 01:07 Відповісти
а я шо сказав, що у в'язниці?
Після того, як вийшов!
Я ніде не сказав, що він вплинув на вибори до ВР, си президентські!
А от на результати місцевих - таки чуть-чуть.. Його використали.
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15.07.2021 07:10 Відповісти
https://censor.net/ru/user/480031 А як він з ними кентувався - якщо сидів у російській в"язниці
Пять с лишним лет я не только боролся за Украину в путинских тюрьмах, но и мечтал снова когда снимать кино. Там я написал несколько новых сценариев, и смог поработать удаленно над экранизацией моей пьесы "Номера". Источник: https://censor.net/ru/n3277181
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15.07.2021 12:16 Відповісти
Всі ці держінспекціі,контори та конторки розплідники корумпованої гидоти !!)))
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14.07.2021 23:55 Відповісти
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
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14.07.2021 23:56 Відповісти
Питчинг? Колоссально!Хо-хо!!!
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14.07.2021 23:56 Відповісти
зеЛя и его банда будут драпать скоро знатно)
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15.07.2021 00:04 Відповісти
"Мелкая месть мелких людей".
А що інше чекати від клоуна.
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15.07.2021 00:05 Відповісти
Возможно Сенцову лучше уехать из этой советской страны, подавляющему большинству населения Украины ничего не нужно, ни жертвы ни герои не пробудили их, пожрать и невзыскательных зрелищ вроде Квартала, подлость и лицемерие их "ценности" и власть выбирают себе под стать, а может и выбирать скоро откажутся, царя себе где-нибудь найдут и с упоением его на кухнях проклинать станут.
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15.07.2021 00:05 Відповісти
А вас що тримає, чи самовар вже парує?
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15.07.2021 00:43 Відповісти
Я розумію, це неприємно чути, але я не бачу волі українського народу до побудови держави.
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15.07.2021 00:52 Відповісти
Это ты сидя на бутылке такой прекрасный спич придумал?
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15.07.2021 01:34 Відповісти
Борцун с*аний.
Коли бєнін холуй Ткаченко особисто давив на Раду держпідтримки кіно,щоб ПОЗА КОНКУРСОМ,профінансувати проект Сєнцова (про бандюків 90-х),наплювавши на інших конкурсантів (викидали історичні фільми ,про війну на Донбасі,байопіки),було норм і зашибісь .Та ще й незаконно,бо на момент перемоги в пітчингу в 2012-му,тієї ради ще не існувало...
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15.07.2021 00:08 Відповісти
Интересный факт. Все так и было?
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15.07.2021 01:35 Відповісти
Так.Взнав,коли Забужко журилася,що фільм-переможець про Лесю Українку зарубали,бо вирішили втулити Сєнцова з його шедевром.
https://detector.media/production/article/178491/2020-07-01-tkachenko-prosyt-derzhkino-profinansuvaty-film-sentsova-poza-pitchyngom/ Ткаченко просить Держкіно профінансувати фільм Сенцова поза пітчингом

https://mbr.com.ua/uk/news/ukraine/3611-premeru-filma-o-lese-ukrainke-perenesli-na-2022-god Прем'єру української стрічки про Лесю Українку перенесено на 2022 рік

https://zaxid.net/****************************************************************************** 72 проекти отримали державну підтримку. Чому кінематографісти незадоволені?
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15.07.2021 06:39 Відповісти
уважаемый Олег , а ты собрался идти в политику в проекте через задницу Пинчука- лишь бы не ПОРОХ?
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15.07.2021 02:09 Відповісти
все дело в том,что Порох и хотел бы стать прошлым бизнесменом в политике , да имидж политика западника уже не позволит , а вас вот таких честных побольше бы к нему -тем более получится кулак для врятування Украины ,,, Ну не через пинчуковские же проекты ее спасать ... Посмотри на Голос - даже талантище Вакарчук пропал, обмазавшись в олигархический политбордель
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15.07.2021 02:14 Відповісти
кстати об искусстве и не только при Порохе и при вовоЕРМАКЕ. Вадим Лукашевич, авиаэксперт, собравший материла на трехтомник о МН-17, в том числе помогающий следствию в Гаге , получил при Порохе договореность издать книгу в Киеве, потом при Ер маке ему отказали в издательстве, извиняясь и объясняя - власть поменялась... А ты о кино это важно , НО ТАМ ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ЖИЗНИ СОТЕН
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15.07.2021 02:23 Відповісти
Обычно, новые фильмы снимают с прибыли, а не с убытках
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15.07.2021 03:34 Відповісти
И как же мы теперь без нового кинопроекта будем, а? Вот же горечко то какое...
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15.07.2021 05:12 Відповісти
ну один кинопроэкт посетило 4 человека
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15.07.2021 06:24 Відповісти
Фуфло Мавзолейное типа Брат и прочую туфту типа 9 рота смотрят миллионы рюсских БАРАНОВ
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15.07.2021 06:36 Відповісти
Та, про що Ви, це мля хитяра на нетфлекс!
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15.07.2021 07:17 Відповісти
Гадя номер 2 вылезла, наверно бабки заканчиваются
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15.07.2021 07:24 Відповісти
Позор Зеленскому
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15.07.2021 07:59 Відповісти
а що таке пітчинг, а що таке ноунейм, це на параші таких слів навчився, чи українською не так звучить?
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15.07.2021 08:00 Відповісти
Охамевшая бездарь обиделась на отказ государства выделить очередные десятки миллионов на его новый кинопук. И хватает же наглости после абсолютного позорного провала в прокате всех его поделок
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15.07.2021 08:06 Відповісти
Он художник, он так видит. Нельзя жалеть денег на искусство.
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15.07.2021 09:41 Відповісти
А на що можна жаліти гроші ??? Держав повинна надавати кошти на Ніціональний продукт яки веде національну пропаганду .. Вся іншішя творчість там бачення квадрату круглим чи круг квадратним це фінансування від спонсрів приватних, кредити в банках.. Досить вже державу доїти кожному великому художнику... геніальний художник повинен бути голодним
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15.07.2021 11:23 Відповісти
Зе!біли самі виштовхують його в політику, причому, в радикальну опозицію.
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15.07.2021 09:41 Відповісти
Сенцову надо идти в порлиику и помочь валить узеленских. Пока шмаркля будет у власти -стране удачи не видать.
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15.07.2021 10:28 Відповісти
Сенцов ну ти ж освідчена людина.. чи пустозвон???? Докази де?? Є викладай і ми підримаємо звільненя експертів... Не має тоді це особиста думка чи образа на те що твоє кіно не оцінили.
Лди може вже досить кидатись звинуваченнями.. А саме цікаво що вон звучать тільки від піднятих до небес і ображених -недооцінених. Ну не завждиж у житті все по маслу.
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15.07.2021 11:13 Відповісти
Не бачать тільки ті хто не хоче бачити.Ті хто має вади зору бачать душею.
Україна знаходиться під зовнішнім управлінням ( Оманський зашквар у дії) Зустріч Зе з кураторами, ознайомлення з поводирем і затвердження плану дій .
Але прорахунок вийшов у іншому. Трамп пампам......
А Байдену пох де у пу.. тюбітєйка все одно у ж.. засуне.
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15.07.2021 12:13 Відповісти
Капли Зеленіна освоюють науку авторитаризма, бо маленькому квнщику хочеться бути великим, страшним і "розумним".
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15.07.2021 12:18 Відповісти
Гауляйтер Украины от руSSского мира,- ермак-Козырь, должен висеть к верху ногами на одном из каштанов Крещатика.
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16.07.2021 23:53 Відповісти
 
 