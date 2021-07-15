У Білорусі позбавили ліцензії адвоката Гашинського, який захищав дівчину Протасевича Сапегу та інших за політично вмотивованими справами

За рішенням Кваліфікаційної комісії з питань адвокатської діяльності Міністерства юстиції Білорусі позбавлено ліцензії адвоката Антона Гашинського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал "Наша Нiва".

Гашинський захищав громадянку Росії Софію Сапегу, політолога Віталія Шклярова, журналіста Андрія Александрова, кореспондента "НВ" Романа Васюковича та інших за політично вмотивованими справами.

Комісія вирішила, що адвокат неодноразово порушував вимоги і умови здійснення адвокатської діяльності. Виданню Zerkalo Гашинський розповів, що восени 2020 року хотів передати лист від Віталія Шклярова його хворій на онкологію мамі, але його вилучили.

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Крім того, за його словами, в червні цього року Мін'юст проводив перевірку бюро "Маслов, Гашинський і партнери", керуючим партнером якого він є. "І [Мін'юст] знайшов описки в документах - десь була помилково вказана дата, десь не читався номер договору. Але за тих обсягів справ, які веде наше бюро, вони неминучі", - додав він.

НВ зазначає, що в Білорусі на адвокатів опозиції та демонстрантів чиниться тиск, зокрема через позбавлення їх ліцензії. Уже позбавлені ліцензії щонайменше 20 осіб. Це ті, хто захищав політичних в'язнів, включно з колишнім кандидатом у президенти Білорусі та ексглавою "Белгазпромбанку" Віктором Бабариком, членом Координаційної ради опозиції Марією Колесниковою, юристом Максимом Знаком.

Минулого тижня дисциплінарна комісія Мінської міської колегії адвокатів виключила з колегії і Дмитра Лаєвського - адвоката Віктора Бабарика. У травні Білорусь покинув відомий адвокат Сергій Зікрацький, який захищав багатьох журналістів за політично вмотивованими справами.

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