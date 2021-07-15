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Рада ратифікувала Фінансову угоду з ЄІБ - 340 млн євро спрямують на відновлення України, - Кабмін

Рада ратифікувала Фінансову угоду з ЄІБ - 340 млн євро спрямують на відновлення України, - Кабмін

Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроєкт про ратифікацію Фінансової угоди "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Відповідну угоду про залучення 340 млн євро було підписано 9 грудня 2020 року, повідомив міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Програма спрямовується на відновлення інфраструктури регіонів на сході держави, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України, а також на ті території, де підвищилось навантаження на інфраструктуру через збільшення населення за рахунок внутрішньо переміщених осіб. 340 млн євро будуть направлені на будівництво, модернізацію закладів охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, громадських центрів, центрів надання адміністративних послуг тощо. Це, звісно ж, надважливий напрям для держави, і я дуже вдячний нашим європейським партнерам та Парламенту за підтримку", – наголосив  Чернишов.

Програма є продовженням Надзвичайної кредитної програми для відновлення в Україні, яка була підписана у 2014 році щодо залучення 200 млн євро та була першою експериментальною програмою поєднання кредиту для України та безповоротним наданням коштів для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає від Європейського інвестбанку 640 млн євро на дороги та закупівлю транспорту, - Шмигаль

Наразі схвалено до реалізації в межах чинної програми 236 проєктів (підконтрольні Уряду України території Донецької та Луганської областей, Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Одеська, Полтавська, Харківська та Херсонська області). На сьогодні вже повністю завершено 64 проєкти, зокрема у: Донецькій області – 25; Дніпропетровській – 1; Луганській – 12; Запорізькій – 13; Одеській – 1; Харківській – 12. Реалізація інших 170 ще триває. Всі проєкти будуть завершені впродовж 2021-2022 років.

Автор: 

ВР (15022) ЄІБанк (332) Олексій Чернишов (276)


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Топ коментарі
+1
July 14th, 2021https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3635043.html "В бюджете всё плохо, а в 2022 году будет ещё хуже" - засекли переписку "слуги урода" Потураева Рада ратифицировала Финансовое соглашение с ЕИБ - 340 млн евро направят на восстановление Украины, - Кабмин - Цензор.НЕТ 3086
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15.07.2021 00:51
+1
А на хрен восстанавливать,если у нас нет до сих пор ресурсов прежде всего военных,чтобы это всё восстановленное защитить от оккупации?
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15.07.2021 01:12
+1
ну лови, Леха. слова "чрезвычайная кредитная программа" тебе ни о чем не говорит? А !!! точно!!! ты же не читатель! ты писатель!! эти кредиты отрыгивать будет несколько поколений.
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15.07.2021 06:06
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July 14th, 2021https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3635043.html "В бюджете всё плохо, а в 2022 году будет ещё хуже" - засекли переписку "слуги урода" Потураева Рада ратифицировала Финансовое соглашение с ЕИБ - 340 млн евро направят на восстановление Украины, - Кабмин - Цензор.НЕТ 3086
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15.07.2021 00:51 Відповісти
ну лови, Леха. слова "чрезвычайная кредитная программа" тебе ни о чем не говорит? А !!! точно!!! ты же не читатель! ты писатель!! эти кредиты отрыгивать будет несколько поколений.
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15.07.2021 06:06 Відповісти
Есть еще одна хорошая новость, вроде. Уже лично для тебя. Книга - серьезный стимул для умственного развития. Это значит, что еще не все потеряно. Читай и может быть твои способности выйдут на новый виток в своем развитии. И ты будешь писать здесь что-то более умное, доброе и даже вечное. Я, конечно, сомневаюсь в этой теории...Но чем черт не шутит, пока у клоуна "приход"...
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15.07.2021 06:58 Відповісти
А на хрен восстанавливать,если у нас нет до сих пор ресурсов прежде всего военных,чтобы это всё восстановленное защитить от оккупации?
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15.07.2021 01:12 Відповісти
Люби мои, вы конечно не ображайтесь, но мы только что совместно со слугами и опзж списали и реструктуризировали долг олигархов за природный газ в размере 58млрд. Люби мои, вам мы ничего не списали, не спишем, и не реструктуризируем. А потому, люби мои, платить придется вам. Эти деньги-то кому-то нужно компенсировать. Не бывает же так, чтобы откуда-то исчезло и чтобы это не было компенсировано кем-то. Разом, люби мои, вас багато, значит выйдет по не очень много на каждого. Держитесь, люби мои, и хорошего вам утреннего настроения.
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15.07.2021 07:04 Відповісти
Що не так із Кирилом Тимошенком? Єрмак вважає, що він втратив береги.
https://www.youtube.com/watch?v=RyoUSxUrH1I
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15.07.2021 10:21 Відповісти
 
 