Рада ратифікувала Фінансову угоду з ЄІБ - 340 млн євро спрямують на відновлення України, - Кабмін

Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроєкт про ратифікацію Фінансової угоди "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Відповідну угоду про залучення 340 млн євро було підписано 9 грудня 2020 року, повідомив міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Програма спрямовується на відновлення інфраструктури регіонів на сході держави, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України, а також на ті території, де підвищилось навантаження на інфраструктуру через збільшення населення за рахунок внутрішньо переміщених осіб. 340 млн євро будуть направлені на будівництво, модернізацію закладів охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, громадських центрів, центрів надання адміністративних послуг тощо. Це, звісно ж, надважливий напрям для держави, і я дуже вдячний нашим європейським партнерам та Парламенту за підтримку", – наголосив Чернишов.

Програма є продовженням Надзвичайної кредитної програми для відновлення в Україні, яка була підписана у 2014 році щодо залучення 200 млн євро та була першою експериментальною програмою поєднання кредиту для України та безповоротним наданням коштів для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

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Наразі схвалено до реалізації в межах чинної програми 236 проєктів (підконтрольні Уряду України території Донецької та Луганської областей, Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Одеська, Полтавська, Харківська та Херсонська області). На сьогодні вже повністю завершено 64 проєкти, зокрема у: Донецькій області – 25; Дніпропетровській – 1; Луганській – 12; Запорізькій – 13; Одеській – 1; Харківській – 12. Реалізація інших 170 ще триває. Всі проєкти будуть завершені впродовж 2021-2022 років.