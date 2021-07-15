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Тупицького викликали в Офіс Генпрокурора для вручення підозри, - адвокат Кравець. ДОКУМЕНТ

Тупицького викликали в Офіс Генпрокурора для вручення підозри, - адвокат Кравець. ДОКУМЕНТ

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повістку в Офіс Генпрокурора для колишнього глави КСУ Олександра Тупицького, щоб вручити йому повідомлення про підозру в кримінальному провадженні.

Про це повідомив у Facebook адвокат судді Ростислав Кравець, передає Цензор.НЕТ.

"О 21:55 доставили повістку з порушенням норм КПК. На завтра викликають для вручення нової підозри. Самої підозри, щоправда, ще немає, але до ранку планують написати. А що за справа? За рішення 27.10.2020 заявник нардеп ("Голосу" Ярослав. - Ред.) Юрчишин", - пише адвокат.

Згідно з прикріпленим до посту фото повістки, Тупицького викликали на 11:00 16 липня. Під документом стоїть підпис Венедіктової.

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Тупицького викликали в Офіс Генпрокурора для вручення підозри, - адвокат Кравець 01
Тупицького викликали в Офіс Генпрокурора для вручення підозри, - адвокат Кравець 02

Також читайте: Офіс президента не буде виконувати рішення Верховного суду щодо Тупицького, - радник Єрмака

Автор: 

КС (1427) Тупицький Олександр (259) Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3268)


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Топ коментарі
+12
A назначение Венедиктовой было ли законным вообще ?
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15.07.2021 01:05
+10
Не припомню чтобы за эту мадам вообще голосовали где-то кто-то куда-то. Её фамилиё всплыло на поверхность кадрового болота вообще ниоткуда.
Не беспокойся за банкиров. GOP выгонит их шестёрок из Конгресса в 2022. Вот тогда к ним настоящая предъява будет. А пока пусть поиграются в куаркоды, маски и проч. "Чем бы дитя ни тешилось - лишь бы не вешалось" (С)
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15.07.2021 01:32
+9
Причём все эти клопы вылезли ниоткуда. Никто во время "выборов" не слышал этих фамилий вообще.
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15.07.2021 01:33
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A назначение Венедиктовой было ли законным вообще ?
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15.07.2021 01:05 Відповісти
спроси 73 - они тебе дружным хором хрякнут - да !

а вообще ето был заговор международных банкиров, как и везде и всегда....
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15.07.2021 01:24 Відповісти
Не припомню чтобы за эту мадам вообще голосовали где-то кто-то куда-то. Её фамилиё всплыло на поверхность кадрового болота вообще ниоткуда.
Не беспокойся за банкиров. GOP выгонит их шестёрок из Конгресса в 2022. Вот тогда к ним настоящая предъява будет. А пока пусть поиграются в куаркоды, маски и проч. "Чем бы дитя ни тешилось - лишь бы не вешалось" (С)
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15.07.2021 01:32 Відповісти
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15.07.2021 04:02 Відповісти
что то с памятью твоей стало, все что было не с тобой помнишь...
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15.07.2021 09:25 Відповісти
ЦІКАВО А ЗВІДКІЛЯ І ДЛЯ ЧОГО ВИПЛИВ ТУПИЦЬКИЙ.
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15.07.2021 10:50 Відповісти
Что-то с рынком земли, скорее всего.
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15.07.2021 14:44 Відповісти
Что-то разбежались 73% ные. Не видать Таньки Лайф, Фобоса, Адвокатика и пр. Один АльНатор что-то еще лепечет. Все как и предупреждали - холодильник сильнее за фильму .
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15.07.2021 02:05 Відповісти
одного нашел. никнейм - "Смерть ворогам!"
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15.07.2021 02:15 Відповісти
Позорнейшая рефлексия марионеточной прокуратуры, Ермак рулит.
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15.07.2021 01:27 Відповісти
Причём все эти клопы вылезли ниоткуда. Никто во время "выборов" не слышал этих фамилий вообще.
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15.07.2021 01:33 Відповісти
очень интересный флаг, это самостійна волость?
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15.07.2021 09:27 Відповісти
Это - жопомой из Австралии.
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15.07.2021 10:22 Відповісти
судя по фотке приличный хряк, в чем недоразумение?
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15.07.2021 01:39 Відповісти
При чем тут 73% , Венедиктова? Коррумпитованного хряка , предателя украинского народа можно посадить ,как простого гражданина ? Или не спраможни ни на что ? Уже большего врага Украина ,чем Тупицкий,только Медведчук!
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15.07.2021 01:59 Відповісти
А вот низя. Его сначала уволить надо, а уж потом что-то вякать
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15.07.2021 02:08 Відповісти
Ну, так попросите, пусть напишет заявление об уходе! Всего-то делов!
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15.07.2021 05:29 Відповісти
Читать умеешь? Тупицкий - кто угодно, но не дурак себе "лапти плести"
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15.07.2021 06:08 Відповісти
он консультировался у Пискуна...
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15.07.2021 09:45 Відповісти
Більшого ворога України,чим зепацюк,тепер немає -воно сере на закон,а закон на нього
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15.07.2021 07:17 Відповісти
такие коменты очень ясно говорят о тоже незаконно награбленном...
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15.07.2021 09:29 Відповісти
Я не понял, так Тупицкий таки гад, или уже молодец?
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15.07.2021 02:55 Відповісти
Гад! Но, как только похудеет, примет нормальный облик - станет негадом!
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15.07.2021 05:31 Відповісти
Тільки для цього треба "сісти" на дієту.
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15.07.2021 06:53 Відповісти
сяде, або примусово, або вимушено...
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15.07.2021 09:31 Відповісти
акакаяразница (с)
он враг моего врага.
на данном этапе
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15.07.2021 05:58 Відповісти
Гад,но як файно моче зепацюка -пісня)
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15.07.2021 07:19 Відповісти
Він просто єврей.
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15.07.2021 09:18 Відповісти
это смотря для кого...
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15.07.2021 09:30 Відповісти
Смешная и нелепая попытка понравиться народу.
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15.07.2021 05:31 Відповісти
Нет это борьба Коломойского и др.олигархов за зкмлю Украины.
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15.07.2021 08:25 Відповісти
Они готовы покупать по 210 000 га.
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15.07.2021 08:59 Відповісти
Напис на повістці:
«Вручив Крупка з порушенням п. 7 ст. 138 КПК України»
Я так розумію, писав адвокатішка Кравець.
138 ст. - поважні причини неприбуття на виклик, зокрема п. 7 - несвоєчасне вручення.
Як можна порушити поважну причину неприбуття? Все одно прибути на виклик?
Насправді термін вручення повістки містить 8-й пункт 135-Ї статті. Його то і порушено.
Який суддя, такий у нього й адвокатішка.
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15.07.2021 05:54 Відповісти
Тупицкого вызвали в Офис Генпрокурора для вручения подозрения, - адвокат Кравец - Цензор.НЕТ 9970
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15.07.2021 06:05 Відповісти
Наразі мабуть будуть звинувачувати у згвалтуванні великої рогатої худоби...
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15.07.2021 06:11 Відповісти
Отак .Верховний суд визнав вчора злочинцем Зєлєнского.Але овістку вручають Тупицькому.
Якийсь квартал...
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15.07.2021 06:48 Відповісти
А що робити з корупціонером, який захопив владу в КС і видав закон про безкарність за корупцію, тобто за брехню в деклараціях. Якби мав якісь гальма, то вже б звільнився добровільно, але злетів з катушок і пре напролом до "свого" корита. Ось тепер, без нього і КС почав нормально працювати.
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15.07.2021 09:28 Відповісти
ХТО захопив владу ? Корупціонер видав закон ....
Може вам відомо щось,що зацікавить журналістів ?
Чи ви-про узурпацію влади Зєлєнскім ?
Ви користуєтесь слугонародівськими тезами,не вивчивши суть питання.
Не треба вірити провладним ЗМІ.
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15.07.2021 09:43 Відповісти
Юра, ти родич Тупицького? то звідки у тебе гроші, заробив чи наколядував?
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15.07.2021 09:34 Відповісти
Не поможет, процесс пошел. А это, как известно из истории, конец.
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15.07.2021 06:54 Відповісти
Та він і на суд не являється, а в прокуратуру тим більше! Побігають ще з того підозрою, як Шарик з фоторушницею за зайцем.
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15.07.2021 06:56 Відповісти
Пора уже Бенедиктовну вызывать и вручать ей подозрение.
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15.07.2021 07:01 Відповісти
ну возьми своего кумира на свое обеспечение - никто и слова не скажет...
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15.07.2021 09:41 Відповісти
На Банковій "довипендрюються", що настроять проти себе весь суддівський корпус і судді паралізують роботу виконавчої влади! Таке уявлення, що "ЗЕ-шобло" працює на "самознищення"!
1) З поліцією "розісрались" - ніякий "Монастирський" не замінить Авакова, який на протязі семи років формував "під себе" поліцейську систему!
2) Об армію і ветеранів "витерли ноги"
3) Основну масу підприємців душать податками в угоду кільком "тузам"
4) Суддів нахабно пробують "загнуздать" щоб вони приймали вигідні "Блазню" рішення
5) Опозицію задушить не вдалося
Тому коли спалахне черговий "Майдан", "зелених" просто "передушать", бо ніхто на їх захист не стане!!!
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15.07.2021 07:02 Відповісти
Кажуть Зеля после встречи с Меркельшей удрал на РАБссию)))
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15.07.2021 07:19 Відповісти
Что вы так возбудились ? Осёл не мой герой. Но , когда он пытается придушить донецкую ватную тварь Тупицкого , я ситуативно на его стороне.
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15.07.2021 07:47 Відповісти
а куй на ваши вызовы ложил! ставлю что хрен он прийдет за вашим вызовом...
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15.07.2021 08:11 Відповісти
Тупицкий делает шаги в правильном направлении. А многие другие только обсуждать способны.
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15.07.2021 08:13 Відповісти
явный родственник...
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15.07.2021 09:39 Відповісти
тупорылое и беспринципное очко госудырево Венедиктова-Вышинская иначе поступать и не может, по определению
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15.07.2021 08:50 Відповісти
Да пристрелить эту жирную свинью.., и всего делов. Одной продажной судейской тварью будет меньше.
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15.07.2021 09:34 Відповісти
!
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15.07.2021 09:38 Відповісти
Меня поражает количество защитников, или тупицкий и интернетовских писак купил? ну не верю что столько недавно "оперившихся" птичек защищают свои незаконные доходы... или не все в порядке с серым веществом...
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15.07.2021 09:37 Відповісти
Там мозку як у інфузорії-туфельки. Якщо їм на місяць прибрати з інфопростору пуйла, щоб не мєлькав, а потім випустити статтю як пуйло розкритикував зе, то вони почнуть славити пуйла в надії отримати шоколадну цукерку.
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15.07.2021 10:12 Відповісти
А что там непонятного! В данном конкретном случае, как и во многих других на ЦН - лишь бы не Зеля! В большинстве случаев - совершенно справедливо. Только мифических 73 % не надо приплетать, их давно нет. Но, важнее, не уход Зели, а кто придет на его место. Тот и деньги платит!.
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15.07.2021 11:32 Відповісти
все это напоминает брачные игры жабы и гадюки
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15.07.2021 10:07 Відповісти
Соя за Тупицкого. Замечательно.
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15.07.2021 10:25 Відповісти
 
 