Тупицького викликали в Офіс Генпрокурора для вручення підозри, - адвокат Кравець. ДОКУМЕНТ

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повістку в Офіс Генпрокурора для колишнього глави КСУ Олександра Тупицького, щоб вручити йому повідомлення про підозру в кримінальному провадженні.

Про це повідомив у Facebook адвокат судді Ростислав Кравець, передає Цензор.НЕТ.

"О 21:55 доставили повістку з порушенням норм КПК. На завтра викликають для вручення нової підозри. Самої підозри, щоправда, ще немає, але до ранку планують написати. А що за справа? За рішення 27.10.2020 заявник нардеп ("Голосу" Ярослав. - Ред.) Юрчишин", - пише адвокат.

Згідно з прикріпленим до посту фото повістки, Тупицького викликали на 11:00 16 липня. Під документом стоїть підпис Венедіктової.

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