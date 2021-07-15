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Тупицького викликали в Офіс Генпрокурора для вручення підозри, - адвокат Кравець. ДОКУМЕНТ
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повістку в Офіс Генпрокурора для колишнього глави КСУ Олександра Тупицького, щоб вручити йому повідомлення про підозру в кримінальному провадженні.
Про це повідомив у Facebook адвокат судді Ростислав Кравець, передає Цензор.НЕТ.
"О 21:55 доставили повістку з порушенням норм КПК. На завтра викликають для вручення нової підозри. Самої підозри, щоправда, ще немає, але до ранку планують написати. А що за справа? За рішення 27.10.2020 заявник нардеп ("Голосу" Ярослав. - Ред.) Юрчишин", - пише адвокат.
Згідно з прикріпленим до посту фото повістки, Тупицького викликали на 11:00 16 липня. Під документом стоїть підпис Венедіктової.
Топ коментарі
+12 aquarius580 #416927
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+10 aquarius580 #416927
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+9 aquarius580 #416927
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а вообще ето был заговор международных банкиров, как и везде и всегда....
Не беспокойся за банкиров. GOP выгонит их шестёрок из Конгресса в 2022. Вот тогда к ним настоящая предъява будет. А пока пусть поиграются в куаркоды, маски и проч. "Чем бы дитя ни тешилось - лишь бы не вешалось" (С)
он враг моего врага.
на данном этапе
«Вручив Крупка з порушенням п. 7 ст. 138 КПК України»
Я так розумію, писав адвокатішка Кравець.
138 ст. - поважні причини неприбуття на виклик, зокрема п. 7 - несвоєчасне вручення.
Як можна порушити поважну причину неприбуття? Все одно прибути на виклик?
Насправді термін вручення повістки містить 8-й пункт 135-Ї статті. Його то і порушено.
Який суддя, такий у нього й адвокатішка.
Якийсь квартал...
Може вам відомо щось,що зацікавить журналістів ?
Чи ви-про узурпацію влади Зєлєнскім ?
Ви користуєтесь слугонародівськими тезами,не вивчивши суть питання.
Не треба вірити провладним ЗМІ.
1) З поліцією "розісрались" - ніякий "Монастирський" не замінить Авакова, який на протязі семи років формував "під себе" поліцейську систему!
2) Об армію і ветеранів "витерли ноги"
3) Основну масу підприємців душать податками в угоду кільком "тузам"
4) Суддів нахабно пробують "загнуздать" щоб вони приймали вигідні "Блазню" рішення
5) Опозицію задушить не вдалося
Тому коли спалахне черговий "Майдан", "зелених" просто "передушать", бо ніхто на їх захист не стане!!!