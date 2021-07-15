Масові обшуки у правозахисників і активістів у Білорусі: понад 10 осіб затримано
Білоруські силовики 14 липня прийшли з обшуками в низку неурядових організацій, серед яких правозахисні і громадські організації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисного центру "Весна", в результаті були затримані щонайменше десять осіб.
Зокрема, юрист Володимир Лабкович з дружиною Ніною, член ради "Весни" Валентин Стефанович, голова "Весни" Алесь Беляцький, журналіст і правозахисник Сергій Сис, координатор кампанії "Правозахисники проти смертної кари" Андрій Полуда, правозахисниця Євгенія Бабаєва, правозахисниця "Весни" Олена Лаптенок, громадський діяч Сергій Мацкевич, правозахисник Олег Мацкевич, колишня членкиня "Весни" Марина Статкевич, керівник осередку Вільної профспілки з Полоцька і член Полоцького правозахисного товариства Микола Шарах, поетеса Лера Сом, редактор порталу orsha.eu і правозахисник Ігор Казмерчак.
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1) спільність території - Є;
2) економічні зв"язки - тільки на місцевому рівні Загальнодержавна економіка повністю під контролем Росії : як тільки Росія забере "преференції - економіка Білорусі "ляже і вмре";
3) літературна мова - тут одна з основних проблем!!! Майже ніхто з білорусів мовою рідною не володіє - хіба що на розмовному рівні Нема ні "білоруської наукової" ні "білоруської ділової" ні "мови білоруської культури" Звучить вона лише по селах і вважається "мовою сільських дикунів";
«Нация должна оборонять свой язык больше, чем свою территорию… Утратить свой язык и принять чужой - это наихудший признак подданства…». (Томас Девис, ирландский патриот).
4) деякі особливості культури і характеру - яка може буть "білоруська культура", якщо нема білоруської мови, якою ця культура привноситься в маси? (Про "особливості характеру" я і мови не веду - ми його побачили по "ліворуції вихідного дня");
Для "самовизначення нації" потрібні три речі: "національна мова", "національна ідея", "національні лідери"
З мовою ти зрозумів, думаю!
"Національна ідея" - її білоруси втратили ще тоді, коли поплелися у хвості Польщі, в складі "Жечі Посполітай" Чому? Та тому що їх шляхта масово стала ополячуваться і реально всі політичні рішення з тих пір приймалися не в ВКЛ, а у Варшаві! А пізніше "змінився господар", але національна ідея" так і не виникла - одні білоруси підтримували "національну ідею поляків", а інші - "російську" (спочатку "імперську" а потім - "радянську" Основна маса до цих пір ностальгує за СРСР!)
Національних лідерів ще з часів Жечі Посполітой" у них ніколи не було - ні військових, ні культурних, ні релігійних! У них не було Хмельницького з Гонтою і Залізняком, не було Шевченка і не було отця Мельхиседека Значко-Яворського! Костюшко й Калиновський навіть мови білоруської не знали і зброєю захищали польські інтереси, Міцкевич писав лише польською мовою і вихваляв часи коли ВКЛ була "охвістям" у поляків, а Янка Купала тільки "лив сльози" про тяжку долю білорусів, а не кликав до боротьби А священники білоруські повністю перейшли на бік РПЦ, а не "святили ножі" повстанцям за незалежну Білорусь!
******** національних лідерів нема - тих хто пробував ними стать, Лука видушив!!! А ті, хто себе пропонує на це місце - "на повідці" навіть не у Луки, а у Москви!!!
Вони покірно віддали навіть свою "самоназву" (бо так російська цариця звеліла!)Так хто ж "роздупляться" буде?!!!