Масові обшуки у правозахисників і активістів у Білорусі: понад 10 осіб затримано

Білоруські силовики 14 липня прийшли з обшуками в низку неурядових організацій, серед яких правозахисні і громадські організації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисного центру "Весна", в результаті були затримані щонайменше десять осіб.

Зокрема, юрист Володимир Лабкович з дружиною Ніною, член ради "Весни" Валентин Стефанович, голова "Весни" Алесь Беляцький, журналіст і правозахисник Сергій Сис, координатор кампанії "Правозахисники проти смертної кари" Андрій Полуда, правозахисниця Євгенія Бабаєва, правозахисниця "Весни" Олена Лаптенок, громадський діяч Сергій Мацкевич, правозахисник Олег Мацкевич, колишня членкиня "Весни" Марина Статкевич, керівник осередку Вільної профспілки з Полоцька і член Полоцького правозахисного товариства Микола Шарах, поетеса Лера Сом, редактор порталу orsha.eu і правозахисник Ігор Казмерчак.

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