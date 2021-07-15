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Новини Коронавірус і карантин
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Під час доставки вакцини Pfizer на Харківщину зафіксували порушення - 9360 доз повернуто "Укрмедпостач", - Департамент охорони здоров'я ОДА

Під час доставки вакцини Pfizer на Харківщину зафіксували порушення - 9360 доз повернуто

Під час транспортування вакцини Comirnaty/Pfizer у Харківську область зафіксовано порушення - частину доз відправили назад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА.

"В мережі з’явилося відео, на якому відображено факт порушення холодового ланцюга транспортування вакцини Comirnaty/Pfizer. 30 червня 2021 року ДП "Укрмедпостач" поставили до КП ХОР "Обласний аптечний склад" 21 тис. 600 доз вакцини Comirnaty/Pfizer. Під час отримання вакцин на складі було зареєстровано порушення холового ланцюга транспортування вакцини у двох контейнерах (9360 доз). Отримання кожної партії, що надходить до складу, фіксується на відео, яке потім направляється до ДП "Укрмедпостач". 1 липня 2021 року були направлені відповідні листи до ДП "Укрмедпостач" та до Міністерства охорони здоров’я України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вакцини "з виявленням порушення холодового ланцюга транспортування були переміщені до зони карантину та згодом повернені до ДП "Укрмедпостач".

Також читайте: З 16 липня в київському Центрі вакцинації проти COVID-19 українці віком 60+ зможуть зробити щеплення вакциною Comirnaty / Pfizer, - КМДА

"Вакцини із зафіксованим порушенням транспортування не були поставлені на облік до Харківської області. Харківська обласна державна адміністрація разом з Департаментом охорони здоров’я ХОДА пильно стежить за дотриманням усіх вимог транспортування та зберігання доз вакцин та в жодному разі не допустить використання протермінованих вакцин та вакцин з порушенням холодового ланцюгу транспортування у вакцинуванні населення Харківської області", - наголошується в повідомленні.

Під час доставки вакцини Pfizer на Харківщину зафіксували порушення - 9360 доз повернуто Укрмедпостач, - Департамент охорони здоровя ОДА 01

Також читайте: Вакцина Comirnaty/Pfizer вже доступна в центрах масової вакцинації, - МОЗ

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Харківщина (6054) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+4
При наркоманській владі всюди бардак і занепад.
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15.07.2021 07:28
+2
9 тысяч вакцин Pfizer - выкинула в пропасть
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15.07.2021 06:26
+1
А кто это оплатит?
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15.07.2021 02:24
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А кто это оплатит?
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15.07.2021 02:24 Відповісти
Закусывать не пробовал?
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15.07.2021 05:09 Відповісти
А сколько без "зафиксировали нарушение"? У-у-у...
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15.07.2021 05:06 Відповісти
В харькове институт низких температур. Почему не транспортировать напрямую. Записать тысяч 50 на один день. На барабашова только тысяч 20 можно привить барыг. А с клиентами то 100
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15.07.2021 05:23 Відповісти
твм в Харькове такие низкие температуры (знаю потому то был аспирантом) что вакцина замерзнет от жидкого гелия
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15.07.2021 06:28 Відповісти
Так она и транспортируется в замороженном состоянии. От жидкого гелия ей хуже не станет, разве что на цене скажется.
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15.07.2021 10:07 Відповісти
Ещё в советские времена было налажено массовое производство сосудов Дьюара для хранения спермы при темрературе жидкого азота 77К. Этими сосудами буквально наводнили всю систему НАНУ. Дешевые и прочные они широко использовались для криогенных целей.
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15.07.2021 06:18 Відповісти
9 тысяч вакцин Pfizer - выкинула в пропасть
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15.07.2021 06:26 Відповісти
этим повезло. а вот с другими - вопрос.
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15.07.2021 07:06 Відповісти
Вместо Пффайзеров привезли Канабис)))
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15.07.2021 07:25 Відповісти
При наркоманській владі всюди бардак і занепад.
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15.07.2021 07:28 Відповісти
зеДно шагает по стране.
зебилы должны страдать.
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15.07.2021 09:31 Відповісти
Страдают то все.
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15.07.2021 11:00 Відповісти
Рукожопи.
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15.07.2021 09:39 Відповісти
 
 