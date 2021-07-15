Під час доставки вакцини Pfizer на Харківщину зафіксували порушення - 9360 доз повернуто "Укрмедпостач", - Департамент охорони здоров'я ОДА
Під час транспортування вакцини Comirnaty/Pfizer у Харківську область зафіксовано порушення - частину доз відправили назад.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА.
"В мережі з’явилося відео, на якому відображено факт порушення холодового ланцюга транспортування вакцини Comirnaty/Pfizer. 30 червня 2021 року ДП "Укрмедпостач" поставили до КП ХОР "Обласний аптечний склад" 21 тис. 600 доз вакцини Comirnaty/Pfizer. Під час отримання вакцин на складі було зареєстровано порушення холового ланцюга транспортування вакцини у двох контейнерах (9360 доз). Отримання кожної партії, що надходить до складу, фіксується на відео, яке потім направляється до ДП "Укрмедпостач". 1 липня 2021 року були направлені відповідні листи до ДП "Укрмедпостач" та до Міністерства охорони здоров’я України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вакцини "з виявленням порушення холодового ланцюга транспортування були переміщені до зони карантину та згодом повернені до ДП "Укрмедпостач".
"Вакцини із зафіксованим порушенням транспортування не були поставлені на облік до Харківської області. Харківська обласна державна адміністрація разом з Департаментом охорони здоров’я ХОДА пильно стежить за дотриманням усіх вимог транспортування та зберігання доз вакцин та в жодному разі не допустить використання протермінованих вакцин та вакцин з порушенням холодового ланцюгу транспортування у вакцинуванні населення Харківської області", - наголошується в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
зебилы должны страдать.