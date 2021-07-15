Під час доставки вакцини Pfizer на Харківщину зафіксували порушення - 9360 доз повернуто "Укрмедпостач", - Департамент охорони здоров'я ОДА

Під час транспортування вакцини Comirnaty/Pfizer у Харківську область зафіксовано порушення - частину доз відправили назад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА.

"В мережі з’явилося відео, на якому відображено факт порушення холодового ланцюга транспортування вакцини Comirnaty/Pfizer. 30 червня 2021 року ДП "Укрмедпостач" поставили до КП ХОР "Обласний аптечний склад" 21 тис. 600 доз вакцини Comirnaty/Pfizer. Під час отримання вакцин на складі було зареєстровано порушення холового ланцюга транспортування вакцини у двох контейнерах (9360 доз). Отримання кожної партії, що надходить до складу, фіксується на відео, яке потім направляється до ДП "Укрмедпостач". 1 липня 2021 року були направлені відповідні листи до ДП "Укрмедпостач" та до Міністерства охорони здоров’я України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вакцини "з виявленням порушення холодового ланцюга транспортування були переміщені до зони карантину та згодом повернені до ДП "Укрмедпостач".

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"Вакцини із зафіксованим порушенням транспортування не були поставлені на облік до Харківської області. Харківська обласна державна адміністрація разом з Департаментом охорони здоров’я ХОДА пильно стежить за дотриманням усіх вимог транспортування та зберігання доз вакцин та в жодному разі не допустить використання протермінованих вакцин та вакцин з порушенням холодового ланцюгу транспортування у вакцинуванні населення Харківської області", - наголошується в повідомленні.

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