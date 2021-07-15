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Новини Коронавірус і карантин
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Через пандемію 23 млн дітей у світі пропустили планову вакцинацію, що призвело до спалахів кору, поліомієліту та інших захворювань, - ВООЗ

Через пандемію 23 млн дітей у світі пропустили планову вакцинацію, що призвело до спалахів кору, поліомієліту та інших захворювань, - ВООЗ

Через пандемію коронавірусу майже 23 млн дітей у всьому світі пропустили минулого року планову вакцинацію, що призвело до спалахів кору, поліомієліту та інших передбачуваних захворювань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в четвер Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

"Пандемія COVID-19 призвела до серйозного зниження рівня вакцинації дітей, що відкинуло нас більш ніж на десятиліття назад", - заявила на брифінгу керівниця департаменту ВООЗ з імунізації Кейт О'Браєн.

За словами керівника відділу імунізації ЮНІСЕФ Єфрема Леманго, спостерігається "тривожне збільшення" кількості дітей з "нульовою дозою" - тих, хто не пройшов жодної вакцинації. Їхня кількість зросла в минулому році до 17,1 млн з 13,6 млн в 2019 році. За його словами, багато хто з них живуть в охоплених війною країнах або в нетрях.

За даними ВООЗ, кір може призводити до летального результату при захворюваннях дітей віком до п'яти років, а поліомієліт - скалічити дітей на все життя. Це насамперед стосується африканських і азіатських країн зі слабкими системами охорони здоров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ: Світ перебуває на початку нової хвилі пандемії

В Індії, Нігерії і ще восьми країнах світу не щепленими зовсім або не повністю вакцинованими від дифтерії, правця та кашлюку залишилися в минулому році 22,7 млн дітей. Спалахи кору були зареєстровані в "гарячих точках": Афганістані, Малі, Сомалі та Ємені, зазначають у ВООЗ і ЮНІСЕФ.

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) діти (5127) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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І хто (по)несе за це відповідальність ?

А скільки людей померло, не отримавши медичної допомоги, оскільки їм було у ній відмовлено через все те, що ви влаштували ?
Скільки втратили здоров*я ? Скільки операцій не було зроблених, обстежень та діагностики ?
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15.07.2021 07:57 Відповісти
Про ці ..побічні.. ефекти карантину і писалось рік тому,а їм наклеїли ярлик -..антиковідники..та інш..Зараз почала вилазити справжня ціна за цю ..веселу вечірку..
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15.07.2021 08:34 Відповісти
все силы на борьбу с ковидом а остальные болезни подождут!
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15.07.2021 08:04 Відповісти
И причем здесь коронавирус?
Кто то не выполнил свои обязанности и списал свою тупость на корону.
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15.07.2021 09:27 Відповісти
 
 