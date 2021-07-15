Через пандемію 23 млн дітей у світі пропустили планову вакцинацію, що призвело до спалахів кору, поліомієліту та інших захворювань, - ВООЗ

Через пандемію коронавірусу майже 23 млн дітей у всьому світі пропустили минулого року планову вакцинацію, що призвело до спалахів кору, поліомієліту та інших передбачуваних захворювань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в четвер Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

"Пандемія COVID-19 призвела до серйозного зниження рівня вакцинації дітей, що відкинуло нас більш ніж на десятиліття назад", - заявила на брифінгу керівниця департаменту ВООЗ з імунізації Кейт О'Браєн.

За словами керівника відділу імунізації ЮНІСЕФ Єфрема Леманго, спостерігається "тривожне збільшення" кількості дітей з "нульовою дозою" - тих, хто не пройшов жодної вакцинації. Їхня кількість зросла в минулому році до 17,1 млн з 13,6 млн в 2019 році. За його словами, багато хто з них живуть в охоплених війною країнах або в нетрях.

За даними ВООЗ, кір може призводити до летального результату при захворюваннях дітей віком до п'яти років, а поліомієліт - скалічити дітей на все життя. Це насамперед стосується африканських і азіатських країн зі слабкими системами охорони здоров'я.

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В Індії, Нігерії і ще восьми країнах світу не щепленими зовсім або не повністю вакцинованими від дифтерії, правця та кашлюку залишилися в минулому році 22,7 млн дітей. Спалахи кору були зареєстровані в "гарячих точках": Афганістані, Малі, Сомалі та Ємені, зазначають у ВООЗ і ЮНІСЕФ.