Двоє українських воїнів зазнали поранень унаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 13 порушень "тиші"

За минулу добу, 14 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на зведення пресцентру ОС.

Неподалік населеного пункту Луганське противник двічі обстрілював українські позиції з мінометів 120-мм калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля селища Піски ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Новогригорівки російські окупанти застосовували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-мм калібру.

Неподалік Світлодарська збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 82-мм калібру.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник обстрілював позиції ЗСУ з мінометів 120- та 82-мм калібрів.

Біля Красногорівки ворожі війська застосовували міномети 120-мм калібру.

У районі населеного пункту Новоолександрівка окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

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Неподалік Старогнатівки ворог двічі обстріляв українські позиції з мінометів 120-мм калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Біля Золотого-4 противник відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру.

У районі Новотошківського російські окупанти обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"У результаті обстрілів два військовослужбовці зазнали поранення. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан одного пораненого - задовільний, іншого - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Окрім того, на Луганщині, був зафіксований проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 15 липня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські захисники контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в Міноборони.