УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10303 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 179 8

Двоє українських воїнів зазнали поранень унаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 13 порушень "тиші"

Двоє українських воїнів зазнали поранень унаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 13 порушень

За минулу добу, 14 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на зведення пресцентру ОС.

Неподалік населеного пункту Луганське противник двічі обстрілював українські позиції з мінометів 120-мм калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля селища Піски ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Новогригорівки російські окупанти застосовували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-мм калібру.

Неподалік Світлодарська збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 82-мм калібру.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник обстрілював позиції ЗСУ з мінометів 120- та 82-мм калібрів.

Біля Красногорівки ворожі війська застосовували міномети 120-мм калібру.

У районі населеного пункту Новоолександрівка окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Читайте також: Воїн 57-ї ОМПБр Андрій Бєляєв загинув на Донбасі внаслідок артилерійського обстрілу позицій ЗСУ російськими військами. ФОТО

Неподалік Старогнатівки ворог двічі обстріляв українські позиції з мінометів 120-мм калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Біля Золотого-4 противник відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру.

У районі Новотошківського російські окупанти обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"У результаті обстрілів два військовослужбовці зазнали поранення. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан одного пораненого - задовільний, іншого - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Окрім того, на Луганщині, був зафіксований проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 15 липня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські захисники контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в Міноборони.

Автор: 

обстріл (28973) поранення (2813) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Одужання хлопцям……
показати весь коментар
15.07.2021 07:27 Відповісти
Кожного дня то вбиті, то поранені, а наркоша висаджує дерева.
показати весь коментар
15.07.2021 07:34 Відповісти
Коноплю він висаджує.
показати весь коментар
15.07.2021 08:12 Відповісти
Адольф Путлер отменил Украину в своем письме Украине.....Моль Мавзолейная больна не только на голову после паБЕДы над чеченским народом,крыша едет уже медленно...,процесс и метастазы убыстряются....,медицина бессильна....
показати весь коментар
15.07.2021 07:37 Відповісти
Чтобы выход был успешен,

Вариантов кот наплакал:

Путин должен быть повешен

Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",

Кто поверит этим трелям?

Путин должен быть повешен,

В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,

Не решить проблему мирно,

Путин должен быть повешен,

Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,

Ад да будет уготован!

Путин должен быть повешен

Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен

И глумлив оскал на харе...

Путин должен быть повешен!

Никакой пощады твари!
показати весь коментар
15.07.2021 07:43 Відповісти
Желаем раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.

Воин, убей русского- очисть землю Украины!
Двоє українських воїнів зазнали поранень унаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 13 порушень "тиші" - Цензор.НЕТ 9581
показати весь коментар
15.07.2021 08:08 Відповісти
"За прошедшие сутки вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня."
пресс-служба Минобороны.
За сутки спецмиссия ОБСЕ зафиксировала почти 500 нарушений "тишины" на Донбассе...

Отака арифметика від МО....
показати весь коментар
15.07.2021 10:00 Відповісти
Швидкого одужання нашим хлопчикам.
Це так, Вава, планує закінчити війну? Дати можливість оркам відстріляти українських воїнів?
показати весь коментар
15.07.2021 10:48 Відповісти
 
 