За добу Спецмісія ОБСЄ зафіксувала майже 500 порушень "тиші" на Донбасі

Спецмісія ОБСЄ за добу зафіксувала 494 порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Зокрема 395 – у Донецькій області і 99 таких порушень у Луганській.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті ОБСЄ за 14 липня.

У Донецькій області Місія зафіксувала 395 порушень режиму припинення вогню, зокрема 46 вибухів (2 розриви, 6 вибухів у повітрі та 38 вибухів невизначеного походження, із яких чотирнадцять оцінено як артилерійський вогонь). Більшість порушень сталася на схід від н. п. Майорськ (підконтрольний урядові, 45 км на північний схід від Донецька) і на захід від н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька). Протягом попереднього звітного періоду в цій області зафіксовано 104 порушення режиму припинення вогню (деякі також сталися на схід від Майорська).

У Луганській області Місія зафіксувала 99 порушень режиму припинення вогню, зокрема 12 вибухів невизначеного походження. Більшість порушень сталася в районах на південно-південний схід від н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська) та в житловому районі н. п. Кадіївка (кол. Стаханов; непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська). Протягом попереднього звітного періоду в цій області зафіксовано 104 порушення режиму припинення вогню (деякі також сталися в житловому районі Кадіївки).

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Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала щонайменше 43 520 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 13 161 вибух, 7 360 невизначених боєприпасів у польоті, 253 спалахи дульного полум’я, 139 освітлювальних ракет, а також принаймні 22 607 черг і пострілів).