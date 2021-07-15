В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 623 нові випадки зараження, 589 осіб одужали

В Україні зафіксовано 623 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 15 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 14 липня 2021 року в Україні зафіксовано 623 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 37, медпрацівників – 12).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 387 осіб;

летальних випадків – 20;

одужало – 589 осіб.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 19 536 осіб,

методом ІФА – 8892 особи,

експрес-тестами – 13 800 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 242 868 осіб;

одужало – 2 179 665 осіб;

летальних випадків – 52 685;

проведено ПЛР-тестувань – 11 101 770.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (177), Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях", - розповіли в МОЗ.







