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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 623 нові випадки зараження, 589 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 623 нові випадки зараження, 589 осіб одужали

В Україні зафіксовано 623 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 15 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 14 липня 2021 року в Україні зафіксовано 623 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 37, медпрацівників – 12).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 623 нові випадки зараження, 589 осіб одужали 01 госпіталізовано – 387 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 623 нові випадки зараження, 589 осіб одужали 01 летальних випадків – 20;

В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 623 нові випадки зараження, 589 осіб одужали 01 одужало – 589 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через пандемію 23 млн дітей у світі пропустили планову вакцинацію, що призвело до спалахів кору, поліомієліту та інших захворювань, - ВООЗ

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 623 нові випадки зараження, 589 осіб одужали 01 методом ПЛР – 19 536 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 623 нові випадки зараження, 589 осіб одужали 01 методом ІФА – 8892 особи,

В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 623 нові випадки зараження, 589 осіб одужали 01 експрес-тестами – 13 800 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 623 нові випадки зараження, 589 осіб одужали 01 захворіло – 2 242 868 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 623 нові випадки зараження, 589 осіб одужали 01 одужало – 2 179 665 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 623 нові випадки зараження, 589 осіб одужали 01 летальних випадків – 52 685;

В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 623 нові випадки зараження, 589 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 11 101 770.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (177), Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 623 нові випадки зараження, 589 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 623 нові випадки зараження, 589 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 623 нові випадки зараження, 589 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 623 нові випадки зараження, 589 осіб одужали 14

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5400) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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О, пішов рост. Більше нехай до кацапів їздять, родствЄнніков навЄстіть... Там он кожен день за 25 тисяч і це в розгар літа.
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15.07.2021 08:21 Відповісти
О ЧЕ по футболу не забывайте. Наши тоже ездили поболеть за Украину. ВОЗ об этом предупреждал.
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15.07.2021 09:48 Відповісти
Умерли от старых болячек и по возрасту.
А кто подхватил, тот выздоровел - грипп как грипп.
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15.07.2021 08:34 Відповісти
Дуже дивно, що в Харкові населення, метро й інший транспорт не набагато менші ніж у Києві. Але в Києві, тих що захворіли, в 8,4 раза більше ніж у всій Харківській області. Хотілося б дізнатись де воно в Києві береться.
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15.07.2021 14:36 Відповісти
То все через харків"ян. Вони до Києва їздять у 50 разів частіше, ніж кияни до Харкова.
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15.07.2021 15:10 Відповісти
 
 