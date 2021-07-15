В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 623 нові випадки зараження, 589 осіб одужали
В Україні зафіксовано 623 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 15 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 14 липня 2021 року в Україні зафіксовано 623 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 37, медпрацівників – 12).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 387 осіб;
летальних випадків – 20;
одужало – 589 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 19 536 осіб,
методом ІФА – 8892 особи,
експрес-тестами – 13 800 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 242 868 осіб;
одужало – 2 179 665 осіб;
летальних випадків – 52 685;
проведено ПЛР-тестувань – 11 101 770.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (177), Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А кто подхватил, тот выздоровел - грипп как грипп.