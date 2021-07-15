"Напад на одного - це напад на всіх": Блінкен нагадав, що НАТО може застосувати статтю 5 у разі кібератак

На Глобальному саміті щодо нових технологій держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що НАТО може застосувати статтю про колективну оборону Вашингтонського договору в разі кібератаки на когось із членів Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє пресслужба Держдепу.

"Минулого місяця на саміті НАТО Альянс підтвердив, що кібератака може викликати дію статті 5: "напад на одного – це напад на всіх". І це – також важливий крок для стримування кібератак і захисту нашої нацбезпеки в кіберстолітті", – заявив він.

Блінкен підкреслив, що США працюють над тим, щоб залучати союзників і партнерів для колективного реагування на зловмисні дії інших країн у кіберпросторі.

Як приклад він навів кібератаку через програмне забезпечення SolarWinds. За його словами, тоді США пов'язали атаку з Росією, а 22 країни, Євросоюз і НАТО швидко підтримали цей висновок. "І це важливо, тому що, коли ми говоримо в один голос, ми можемо ефективніше запобігати поганим вчинкам у майбутньому", – сказав він.

Блінкен зазначив, що кібератаки – це загроза нацбезпеці загалом, а не тільки питання для правоохоронних органів.

"Програми-вимагачі та інші кіберзлочини зачіпають всіх нас – наш бізнес, місцеві органи влади, критичну інфраструктуру від електромереж до лікарень. Як ви знаєте, кожен четвертий американець став жертвою кіберзлочинів, вартість яких щорічно перевищує $4 млрд. Це пряма загроза безпеці та добробуту наших людей, тому вона стоїть на першому місці в нашому дипломатичному порядку денному", – пояснив він.

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3 липня розвідки США і Великої Британії заявили, що ГРУ Росії стоїть за сотнями кібератак в усьому світі.

5 липня президент США Джо Байден закликав президента РФ Володимира Путіна прийняти заходи проти хакерів, що базуються в Росії.