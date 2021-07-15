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Новини
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"Напад на одного - це напад на всіх": Блінкен нагадав, що НАТО може застосувати статтю 5 у разі кібератак

На Глобальному саміті щодо нових технологій держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що НАТО може застосувати статтю про колективну оборону Вашингтонського договору в разі кібератаки на когось із членів Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє пресслужба Держдепу.

"Минулого місяця на саміті НАТО Альянс підтвердив, що кібератака може викликати дію статті 5: "напад на одного – це напад на всіх". І це – також важливий крок для стримування кібератак і захисту нашої нацбезпеки в кіберстолітті", – заявив він.

Блінкен підкреслив, що США працюють над тим, щоб залучати союзників і партнерів для колективного реагування на зловмисні дії інших країн у кіберпросторі.

Як приклад він навів кібератаку через програмне забезпечення SolarWinds. За його словами, тоді США пов'язали атаку з Росією, а 22 країни, Євросоюз і НАТО швидко підтримали цей висновок. "І це важливо, тому що, коли ми говоримо в один голос, ми можемо ефективніше запобігати поганим вчинкам у майбутньому", – сказав він.

Блінкен зазначив, що кібератаки – це загроза нацбезпеці загалом, а не тільки питання для правоохоронних органів.

"Програми-вимагачі та інші кіберзлочини зачіпають всіх нас – наш бізнес, місцеві органи влади, критичну інфраструктуру від електромереж до лікарень. Як ви знаєте, кожен четвертий американець став жертвою кіберзлочинів, вартість яких щорічно перевищує $4 млрд. Це пряма загроза безпеці та добробуту наших людей, тому вона стоїть на першому місці в нашому дипломатичному порядку денному", – пояснив він.

Також читайте: Блінкен заявив про готовність Вашингтона вжити заходів проти хакерів у Росії

3 липня розвідки США і Великої Британії заявили, що ГРУ Росії стоїть за сотнями кібератак в усьому світі.

5 липня президент США Джо Байден закликав президента РФ Володимира Путіна прийняти заходи проти хакерів, що базуються в Росії.

Автор: 

НАТО (6506) США (23290) кібербезпека (1169) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+5
заженіть срану недоімперію за срану залізну завісу
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15.07.2021 08:43
+5
Ти це кому нагадуєш, папужка ? Сам собі, щоб не забути ?

На Глобальном саммите по новым технологиям госсекретарь,США Энтони Блинкен заявил, что НАТО может применить статью о коллективной обороне Вашингтонского договора в случае кибератаки на кого-то из членов Альянса.

На вас вже скільки нападали і нападають, чому нічого не робите ? Лише твій бос передає списочок з 16 секторів, які нізя чіпать.
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15.07.2021 08:44
+5
АмериканцьІ придумали компютер и все програмное обеспечение. Не понятно почему они не могут защититься от ордьІнских хакеров или погасить весь Интернет на территории мордора?
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15.07.2021 08:45
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заженіть срану недоімперію за срану залізну завісу
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15.07.2021 08:43 Відповісти
Ти це кому нагадуєш, папужка ? Сам собі, щоб не забути ?

На Глобальном саммите по новым технологиям госсекретарь,США Энтони Блинкен заявил, что НАТО может применить статью о коллективной обороне Вашингтонского договора в случае кибератаки на кого-то из членов Альянса.

На вас вже скільки нападали і нападають, чому нічого не робите ? Лише твій бос передає списочок з 16 секторів, які нізя чіпать.
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15.07.2021 08:44 Відповісти
АмериканцьІ придумали компютер и все програмное обеспечение. Не понятно почему они не могут защититься от ордьІнских хакеров или погасить весь Интернет на территории мордора?
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15.07.2021 08:45 Відповісти
Ну або хоча б просто у відповідь щось хакнути...
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15.07.2021 08:57 Відповісти
Байден позвонил, чтобы сообщить путину в ультимативной форме, что кибератаки
будут рассматриваться не как уголовные преступления, а как международный терроризм
и заниматься ими теперь будет министерство обороны. Путинская свора заткнулась
на несколько дней и не знала что сказать. А потом сайты, кошельки и прочая хрень REvil просто исчезли.
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15.07.2021 08:57 Відповісти
Якщо нападають у віртуальному просторі, то що заважає відповісти так само? Хіба у країнах НАТО гарних хакерів мало??
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15.07.2021 08:56 Відповісти
бояться
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15.07.2021 10:37 Відповісти
Хіба ще й досі недійшло с гопоту треба пресовать або вона пресує тебе, положили б на пару днів банки та мо і тп
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15.07.2021 09:06 Відповісти
Сколько можно обижаться и предупреждать России, это бесполезно. Никто ведь не обижается на мух, что они надоедают и кусаются, их просто бьют. Поэтому перестаньте так много говорить и предупреждать, разберитесь раз и навсегда, хотел сказать с мухами, с Россией.
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15.07.2021 09:09 Відповісти
принять меры против базирующихся в России хакеров
 Требует сделать базы хакеров в разных странах?
А если серьезно. В системах оставляют "дыры" для спецслужб, а туда лезет кто-попало?
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15.07.2021 09:25 Відповісти
Сто первое " китайское предупреждение".. НУ И ШО.." А Васька( ой Вован из питерской подворотни), слушает да ест "( положил на "глубочайшую обеспокоенность") Ответка, а если нужно то и возмездие должно быть моментальным, неотвратимым и по силе вдвое превышающем нанесенный удар с той стороны. Иначе так и останетесь в роли " терпил" и " фраеров дешевых". Путин и компани понимают только силу, а просто слова для них это сотрясение воздуха и признак слабости противника.
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15.07.2021 09:28 Відповісти
5 июля президент США Джо Байден призвал президента РФ Владимира Путина принять меры против базирующихся в России хакеров - ну я понимаю, что заявления лидеров стран должны быть дипломатичными, но я думаю, что в случае с рашкой - это метать бисер перед свиньями..., все эти атаки и самих хакеров благословляют и попы в рясах и люди в погонах, да и сам путин втихую раздает медальки "за доблестное служение родине" самым выдающимся из них...
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15.07.2021 09:32 Відповісти
Відключіть цапів від інтернету та й всі діла.
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15.07.2021 09:33 Відповісти
виходить так, що кацапи відключать заходу інтернет,до того йде
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15.07.2021 10:40 Відповісти
"Нападение на одного - это нападение на всех"
_Расскажи это поляками и чехам.
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15.07.2021 12:49 Відповісти
Одна говорильня от этого Блинкина-оладьева.Когда будут реальные действия против русни?
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15.07.2021 13:12 Відповісти
 
 