За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 108 759 осіб, загалом - 2 476 634, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 1 305 882 особи.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Мільйон щеплень від COVID-19 зроблено за два тижні липня! 108 759 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 14 липня 2021 року. Одну дозу отримали 61 580 людей, повністю імунізовані - 47 179 людей.

Протягом доби працювали: 674 мобільні бригади, 1538 пунктів щеплення; 45 центрів вакцинації.

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Станом на 14 липня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 804 621 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 476 634 людини, з них отримали 1 дозу – 2 476 632 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 305 882 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 782 514 щеплень", - розповіли в МОЗ.





