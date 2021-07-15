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Новини Коронавірус і карантин
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Ляшко про можливість запровадження восени локдауну: Робимо все, щоб цього не допустити

Ляшко про можливість запровадження восени локдауну: Робимо все, щоб цього не допустити

Міністерство охорони здоров'я не відкидає ймовірності запровадження локдауну восени. Однак зараз роблять усе, щоб уникнути посилення карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МОЗ Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, в Україні є можливість не допустити нового локдауну.

"І це не тільки дотримання протиепідемічних норм. Це і звернення до своїх старших родичів – батьків, дідусів, бабусь – щоби вони пішли і пріоритетно зробили щеплення проти коронавірусної хвороби", - зазначив Ляшко.

Він пояснив, якщо в Україні люди, старші 60 років, будуть вакциновані хоча б на 80%, то потенційне зростання кількості випадків для системи охорони здоров'я буде некритичним.

"Тому, розглядаючи доцільність введення локдауну, ми насамперед говоримо про те, що ми хочемо захистити найбільш вразливі групи населення. Найбільш вразливі групи – це люди старшого віку і літні люди", - наголосив міністр.

Ляшко розповів, якщо вони будуть провакциновані, тоді за зростання кількості нових випадків, влада буде оцінювати дві складові: потенційний вплив на стан і життя людей, а також вплив на економіку.

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"І якщо ми захистимо вакцинацією пріоритетні групи, то ми можемо більше дивитися в бік економіки, щоб вона працювала", - сказав глава МОЗ.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+1
При доставке вакцины Pfizer на Харьковщину зафиксировали нарушение - 9360 доз возвращены "Укрмедпостач", - Департамент здравоохранения ОГА. 😁😁😁 Ой вэй, дэлаете , как Ви прекрасно увсе дэлаете😁😁😁
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15.07.2021 09:19
+1
простое наблюдение. сегодня утром ехал в автобусе на работу.
в масках было половина пассажиров, в том числе я. Стал присматриваться, кто в намордниках, кто без. По возрасту.
студенты (молодежь) - без масок.
32-40 в подавляющем большинстве в масках.
40-55 в подавляющем большинстве без масок
65+ в масках.
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15.07.2021 09:54
+1
Это у вас. А в Украине не забил.
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15.07.2021 11:02
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Щоб до 24 серпня вакцинував 70% населення, інакше Бубачка тебе зніме.
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15.07.2021 08:59 Відповісти
При доставке вакцины Pfizer на Харьковщину зафиксировали нарушение - 9360 доз возвращены "Укрмедпостач", - Департамент здравоохранения ОГА. 😁😁😁 Ой вэй, дэлаете , как Ви прекрасно увсе дэлаете😁😁😁
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15.07.2021 09:19 Відповісти
Європейська комісія підписала контракти з Pfizer на поставку вакцини проти коронавірусу в 2022 і 2023 роках за ціною 19,50 . євро за дозу.
Итого 9360х19.50= 182520 ойро без учёта откатов медпостач.
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15.07.2021 09:33 Відповісти
Так это что получается, восемь раз всех подряд по кругу провакцинировали... Теперь несмотря ни на что начнется девятый круг вакцинации мозгов населения ртом главы Минздрава из телевизора?
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15.07.2021 09:32 Відповісти
А тут подробней! Где всех подряд восемь раз по кругу провакцинировали?
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15.07.2021 11:01 Відповісти
что вы делаете?
я вчера зашёл в больницу,так медперсонал уже забил на маски,не говоря уже о посетителях.
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15.07.2021 09:40 Відповісти
Это у вас. А в Украине не забил.
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15.07.2021 11:02 Відповісти
я в Борисполе живу. это Украина,если ты не в курсе!
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15.07.2021 12:07 Відповісти
Та пиши уже у потерпевшего вiслюка на госдачах
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15.07.2021 12:22 Відповісти
отвали,дефективный.
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15.07.2021 14:39 Відповісти
Хе-хе. Все думают, то Якутия горит, а то у тебя пылает
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15.07.2021 16:20 Відповісти
простое наблюдение. сегодня утром ехал в автобусе на работу.
в масках было половина пассажиров, в том числе я. Стал присматриваться, кто в намордниках, кто без. По возрасту.
студенты (молодежь) - без масок.
32-40 в подавляющем большинстве в масках.
40-55 в подавляющем большинстве без масок
65+ в масках.
показати весь коментар
15.07.2021 09:54 Відповісти
Согласен. Если откроют аудиторное обучение в ВУЗах - вспышка почти гарантирована, причем не только из-за скопления в аудиториях, но и из-за транспорта.
И конечно, надо проверять (и нещадно штрафовать!) тех ковидоскептиков, которые лазят без масок. Отношение к таким должно быть такое же, как к сифилитикам, знающим о своей болезни и продолжающим заражать других.
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15.07.2021 11:20 Відповісти
А БубОчка взял этот процесс "під особистий контроль"?
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15.07.2021 11:32 Відповісти
 
 