Ляшко про можливість запровадження восени локдауну: Робимо все, щоб цього не допустити

Міністерство охорони здоров'я не відкидає ймовірності запровадження локдауну восени. Однак зараз роблять усе, щоб уникнути посилення карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МОЗ Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, в Україні є можливість не допустити нового локдауну.

"І це не тільки дотримання протиепідемічних норм. Це і звернення до своїх старших родичів – батьків, дідусів, бабусь – щоби вони пішли і пріоритетно зробили щеплення проти коронавірусної хвороби", - зазначив Ляшко.

Він пояснив, якщо в Україні люди, старші 60 років, будуть вакциновані хоча б на 80%, то потенційне зростання кількості випадків для системи охорони здоров'я буде некритичним.

"Тому, розглядаючи доцільність введення локдауну, ми насамперед говоримо про те, що ми хочемо захистити найбільш вразливі групи населення. Найбільш вразливі групи – це люди старшого віку і літні люди", - наголосив міністр.

Ляшко розповів, якщо вони будуть провакциновані, тоді за зростання кількості нових випадків, влада буде оцінювати дві складові: потенційний вплив на стан і життя людей, а також вплив на економіку.

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"І якщо ми захистимо вакцинацією пріоритетні групи, то ми можемо більше дивитися в бік економіки, щоб вона працювала", - сказав глава МОЗ.