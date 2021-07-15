Україна повернулася до п'ятірки лідерів з добової смертності від COVID-19 в Європі. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 15 липня у світі зареєстрували 554 510 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8 715 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 189 183 198 випадків інфікування, з них 554 510 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 074 687 осіб, з них 8 715 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 172,8 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.

Україна перебуває на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас слід зазначити, що Україна займає 72-гу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 14, за летальними випадками - 36-ту і 4-ту позицію відповідно.