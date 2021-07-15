Україна повернулася до п'ятірки лідерів з добової смертності від COVID-19 в Європі. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 15 липня у світі зареєстрували 554 510 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8 715 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 189 183 198 випадків інфікування, з них 554 510 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 074 687 осіб, з них 8 715 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 172,8 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.
Україна перебуває на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас слід зазначити, що Україна займає 72-гу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 14, за летальними випадками - 36-ту і 4-ту позицію відповідно.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
наркотиківдопінгу і це вже зрада.
За семь дней по 13 июля включительно число новых случаев заболевания COVID-19 в Нидерландах почти достигло 52 тыс. Неделей ранее было выявлено всего 8,5 тыс. заболевших, то есть рост случаев заболевания превысил 500%, сообщает AP. Резкому росту заражений предшествовало снятие почти всех ограничений, действовавших до 26 июня, в том числе возобновление работы ночных развлекательных заведений.
По данным Министерства здравоохранения Нидерландов, из тех случаев заражения, которые удалось проследить, 37% произошли в развлекательных заведениях.
Основную массу заболевших за последнюю неделю составляют молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет.
Заболеваемость в возрастной группе 18-24 года выросла на 242%, в возрастной группе 25-29 лет - на 191%.
В понедельник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уже принес извинения за преждевременное снятие ограничений, назвав это решение властей «ошибкой в оценке ситуации». Власти страны уже поспешили вновь ограничить работу баров, которые теперь закрываются в полночь, а ночные клубы и дискотеки не будут работать по меньшей мере до 13 августа.
На данный момент в стране полностью привиты 46% взрослого населения и 77% взрослых получили хотя бы первую дозу вакцины. На этой неделе планируется сделать прививки еще 1,3 млн жителей страны. Всего с начала пандемии в Нидерландах заболели более 1,8 млн человек, более 30 тыс. умерли.
Где там Скабеева??
І населення в них більше втричі, а хворих і померлих більше в десятки разів, ніж у нас...