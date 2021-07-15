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Новини Коронавірус і карантин
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Україна повернулася до п'ятірки лідерів з добової смертності від COVID-19 в Європі. ІНФОГРАФІКА

Україна повернулася до п'ятірки лідерів з добової смертності від COVID-19 в Європі. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 15 липня у світі зареєстрували 554 510 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8 715 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 189 183 198 випадків інфікування, з них 554 510 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 074 687 осіб, з них 8 715 за минулу добу.

Україна повернулася до пятірки лідерів з добової смертності від COVID-19 в Європі 01

Побороли хворобу і вилікувалися 172,8 млн осіб.

Також читайте: Під час доставки вакцини Pfizer на Харківщину зафіксували порушення - 9360 доз повернуто "Укрмедпостач", - Департамент охорони здоров'я ОДА

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.

Україна повернулася до пятірки лідерів з добової смертності від COVID-19 в Європі 02

Україна перебуває на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас слід зазначити, що Україна займає 72-гу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 14, за летальними випадками - 36-ту і 4-ту позицію відповідно.

Україна повернулася до пятірки лідерів з добової смертності від COVID-19 в Європі 03

Автор: 

карантин (18172) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Це вже перемога чемпіонів чи ще ні?
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15.07.2021 09:14
+2
https://www.kommersant.ru/doc/4900236 Рост заболеваемости COVID-19 в Нидерландах составил 500% за неделю

За семь дней по 13 июля включительно число новых случаев заболевания COVID-19 в Нидерландах почти достигло 52 тыс. Неделей ранее было выявлено всего 8,5 тыс. заболевших, то есть рост случаев заболевания превысил 500%, сообщает AP. Резкому росту заражений предшествовало снятие почти всех ограничений, действовавших до 26 июня, в том числе возобновление работы ночных развлекательных заведений.
Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе - Цензор.НЕТ 8312
По данным Министерства здравоохранения Нидерландов, из тех случаев заражения, которые удалось проследить, 37% произошли в развлекательных заведениях.
Основную массу заболевших за последнюю неделю составляют молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет.
Заболеваемость в возрастной группе 18-24 года выросла на 242%, в возрастной группе 25-29 лет - на 191%.
В понедельник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уже принес извинения за преждевременное снятие ограничений, назвав это решение властей «ошибкой в оценке ситуации». Власти страны уже поспешили вновь ограничить работу баров, которые теперь закрываются в полночь, а ночные клубы и дискотеки не будут работать по меньшей мере до 13 августа.

На данный момент в стране полностью привиты 46% взрослого населения и 77% взрослых получили хотя бы первую дозу вакцины. На этой неделе планируется сделать прививки еще 1,3 млн жителей страны. Всего с начала пандемии в Нидерландах заболели более 1,8 млн человек, более 30 тыс. умерли.
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15.07.2021 09:14
+2
Але до кацапів ще далеко... От вони реально майстри!
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15.07.2021 09:27
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Це вже перемога чемпіонів чи ще ні?
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15.07.2021 09:14 Відповісти
Так.Це була майже перемога,та зненацька чемпіонів піймали на вживанні наркотиків допінгу і це вже зрада.
Україна повернулася до п'ятірки лідерів з добової смертності від COVID-19 в Європі - Цензор.НЕТ 7641
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15.07.2021 09:27 Відповісти
https://www.kommersant.ru/doc/4900236 Рост заболеваемости COVID-19 в Нидерландах составил 500% за неделю

За семь дней по 13 июля включительно число новых случаев заболевания COVID-19 в Нидерландах почти достигло 52 тыс. Неделей ранее было выявлено всего 8,5 тыс. заболевших, то есть рост случаев заболевания превысил 500%, сообщает AP. Резкому росту заражений предшествовало снятие почти всех ограничений, действовавших до 26 июня, в том числе возобновление работы ночных развлекательных заведений.
Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе - Цензор.НЕТ 8312
По данным Министерства здравоохранения Нидерландов, из тех случаев заражения, которые удалось проследить, 37% произошли в развлекательных заведениях.
Основную массу заболевших за последнюю неделю составляют молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет.
Заболеваемость в возрастной группе 18-24 года выросла на 242%, в возрастной группе 25-29 лет - на 191%.
В понедельник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уже принес извинения за преждевременное снятие ограничений, назвав это решение властей «ошибкой в оценке ситуации». Власти страны уже поспешили вновь ограничить работу баров, которые теперь закрываются в полночь, а ночные клубы и дискотеки не будут работать по меньшей мере до 13 августа.

На данный момент в стране полностью привиты 46% взрослого населения и 77% взрослых получили хотя бы первую дозу вакцины. На этой неделе планируется сделать прививки еще 1,3 млн жителей страны. Всего с начала пандемии в Нидерландах заболели более 1,8 млн человек, более 30 тыс. умерли.
показати весь коментар
15.07.2021 09:14 Відповісти
Народ отдыхает с остервенением...
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15.07.2021 09:34 Відповісти
Як не як "майстри спорту по короновірусу"
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15.07.2021 09:15 Відповісти
Але до кацапів ще далеко... От вони реально майстри!
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15.07.2021 09:27 Відповісти
Первое место по умершим --- они еще и гордиться этим начнут!
Где там Скабеева??
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15.07.2021 09:38 Відповісти
ну, у кацапов и население намного больше. так что это еще не аргумент. интересно другое, где хваленый кацапский спутник?
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15.07.2021 09:42 Відповісти
Да, це питання...
І населення в них більше втричі, а хворих і померлих більше в десятки разів, ніж у нас...
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15.07.2021 10:07 Відповісти
Вот нах уя это подавать в новостях??? Только Европа включила Украину в "зеленую зону", что дает право въезда даже без прививки, тут же дебилы хором закричали - нет, мы прокаженные, не пускайте нас в цивилизованное общество.
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15.07.2021 09:56 Відповісти
 
 