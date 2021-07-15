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СБУ подасть апеляцію на зміну запобіжного заходу Семенченку: проситиме про тримання під вартою

СБУ подасть апеляцію на зміну запобіжного заходу Семенченку: проситиме про тримання під вартою

Правоохоронні органи подаватимуть апеляцію на рішення Солом'янського районного суду Києва, який 14 липня змінив запобіжний захід для Семена Семенченка.

У пресслужбі СБУ зазначили, що минулого тижня СБУ оголосила про нову підозру і змінила колишню підозру Семенченку. Зокрема, нову підозру оголошено за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 27 ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 263 КК, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Тобто Семенченко підозрюється в організації незаконного придбання, зберігання та передачі вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, що вчинене попередньо змовою групою осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд змінив Семенченку запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. ДОКУМЕНТ

Нова підозра оголошена у зв'язку із отриманням висновків експертиз зброї та боєприпасів, а також після вивчення показань свідків.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

Автор: 

зброя (7512) СБУ (12915) Семен Семенченко (251) домашній арешт (197) запобіжний захід (495)


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Топ коментарі
+7
Кого скоріше відпустять Медведчука чи Семенченко?
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15.07.2021 09:19
+6
Шо ото Баканову нейметься.Ця стаття мусорська.Чи у нас СБУ вже і ********** займатись починає на замовлення єрмака?
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15.07.2021 09:18
+5
а може баканова на нари
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15.07.2021 09:31
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Шо ото Баканову нейметься.Ця стаття мусорська.Чи у нас СБУ вже і ********** займатись починає на замовлення єрмака?
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15.07.2021 09:18 Відповісти
А Тупицького о прикрити слабо ?
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15.07.2021 09:56 Відповісти
Кого скоріше відпустять Медведчука чи Семенченко?
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15.07.2021 09:19 Відповісти
а може баканова на нари
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15.07.2021 09:31 Відповісти
баклановской СБУ больше заняться нечем?.. у вас, блд, кроты хйла на Банковой орудуют, как у себя дома..
"зафиксировали" Семенченка - всё, молодцы.. дальше, вперёд - на Банковую, там засланцев кремля - аж кишит.. ну, или хотя бы чОтко документируйте преступления режима безродного недодиктатора Зели Пудинга
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15.07.2021 09:46 Відповісти
Мутний тип семенченко, на кого він працює, коли і в 18 р створював незаконне збройне формування? А тепер проти Білорусі готував незаконне збройне формування, може, він послідовник "зоряної" колаборантки у вишиванці наді? Справді, небезпечний тип і непередбачений.
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15.07.2021 09:57 Відповісти
І лукашистська гебня так вважає.
І фсбу про це саме триндить.
І прокурворша венедіктова те само бреше.
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15.07.2021 13:07 Відповісти
Виконуючи команди лукашистської гебні, цуцики із фсбу отупіли нижче мусорні.
Неспроможні подивитися у КПК чия підслідність ст. 263 КК і ст. 260 КК.
А заодно пояснити: яким чином мусорська малява про зброю може вважатися Законом про зброю?
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15.07.2021 13:06 Відповісти
Семенченко можливо не тягне на лаври героя Украіни Бойко але право мати зброю у воюючій краіні він заслужив у бою. Не гірше від Амброськіна, Ківи чи Боцмана. Кожен украінець має мати таке право - захистити себе чи краіну зі зброею в руках.
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15.07.2021 14:01 Відповісти
 
 