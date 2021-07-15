СБУ подасть апеляцію на зміну запобіжного заходу Семенченку: проситиме про тримання під вартою
Правоохоронні органи подаватимуть апеляцію на рішення Солом'янського районного суду Києва, який 14 липня змінив запобіжний захід для Семена Семенченка.
У пресслужбі СБУ зазначили, що минулого тижня СБУ оголосила про нову підозру і змінила колишню підозру Семенченку. Зокрема, нову підозру оголошено за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 27 ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 263 КК, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Тобто Семенченко підозрюється в організації незаконного придбання, зберігання та передачі вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, що вчинене попередньо змовою групою осіб.
Нова підозра оголошена у зв'язку із отриманням висновків експертиз зброї та боєприпасів, а також після вивчення показань свідків.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.
Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.
Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.
14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.
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"зафиксировали" Семенченка - всё, молодцы.. дальше, вперёд - на Банковую, там засланцев кремля - аж кишит.. ну, или хотя бы чОтко документируйте преступления режима безродного недодиктатора Зели Пудинга
І фсбу про це саме триндить.
І прокурворша венедіктова те само бреше.
Неспроможні подивитися у КПК чия підслідність ст. 263 КК і ст. 260 КК.
А заодно пояснити: яким чином мусорська малява про зброю може вважатися Законом про зброю?