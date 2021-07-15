Тупицький не повернеться до роботи протягом найближчого року, - представник Зеленського в КСУ Веніславський. ВIДЕО

Представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський заявив, що Олександр Тупицький, який очолював КСУ, не зможе повернутися до роботи протягом найближчого року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

Веніславський зазначив, що рішення про визнання Верховним Судом незаконним і протиправним указу про скасування призначення Тупицького суддею Конституційного Суду не набувало чинності і Тупицький не може зайти в будівлю КСУ і повернутися до роботи. Рішення може набути чинності лише після розгляду апеляційної скарги у Великій палаті Верховного Суду - в Офісі президента вже заявили, що вона буде подана.

"Я думаю, що Тупицький не повернеться на роботу протягом найближчого року. Говорити про законність на цей момент немає жодних підстав. Пан Тупицький не може зайти ні в Конституційний Суд України, ні виконувати повноваження судді КС, оскільки ще немає рішення, яке набуло чинності", - заявив Веніславський.

Представник президента в КСУ висловив упевненість, що Велика палата "більш ґрунтовно підійде до загроз національній безпеці України", які стали причиною для указу президента Володимира Зеленського, і не залишить чинним це рішення.

"Очевидно, тим політичним силам, які зацікавлені в недопущенні реформи судової влади, дуже вигідним було повернення пана Тупицького як абсолютно прогнозованого, режисованого судді ... Але я переконаний, що ні президент, ні наша політсила не допустять того, щоб пан Тупицький мав можливість у подальшому творити ті ганебні рішення, які він ухвалював", - заявив Веніславський.

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Нагадаємо, 27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

14 липня ЗМІ стало відомо, що Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.