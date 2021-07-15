Тупицький не повернеться до роботи протягом найближчого року, - представник Зеленського в КСУ Веніславський. ВIДЕО
Представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський заявив, що Олександр Тупицький, який очолював КСУ, не зможе повернутися до роботи протягом найближчого року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".
Веніславський зазначив, що рішення про визнання Верховним Судом незаконним і протиправним указу про скасування призначення Тупицького суддею Конституційного Суду не набувало чинності і Тупицький не може зайти в будівлю КСУ і повернутися до роботи. Рішення може набути чинності лише після розгляду апеляційної скарги у Великій палаті Верховного Суду - в Офісі президента вже заявили, що вона буде подана.
"Я думаю, що Тупицький не повернеться на роботу протягом найближчого року. Говорити про законність на цей момент немає жодних підстав. Пан Тупицький не може зайти ні в Конституційний Суд України, ні виконувати повноваження судді КС, оскільки ще немає рішення, яке набуло чинності", - заявив Веніславський.
Представник президента в КСУ висловив упевненість, що Велика палата "більш ґрунтовно підійде до загроз національній безпеці України", які стали причиною для указу президента Володимира Зеленського, і не залишить чинним це рішення.
"Очевидно, тим політичним силам, які зацікавлені в недопущенні реформи судової влади, дуже вигідним було повернення пана Тупицького як абсолютно прогнозованого, режисованого судді ... Але я переконаний, що ні президент, ні наша політсила не допустять того, щоб пан Тупицький мав можливість у подальшому творити ті ганебні рішення, які він ухвалював", - заявив Веніславський.
Нагадаємо, 27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.
14 липня ЗМІ стало відомо, що Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.
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дибільна країна, дибільні закони а нарід нібито і непоганий... , якось не вяжеться то все, треба з чогось починати бо цей бардак ніколи не завершиться, лише будуть в кріслі президента мінятись кловуни і виродки в парламенті.
Зелені спеціально качають ситуацію з КС, так якщо Великої палати ВС прийме рішення на користь Зеленського, то вийде, що підписи двох суддей під рішеннями КС, наприклад, про незаконність референдуму у Криму та ін. можна піддавати обструкції, вони будуть нікчемними.
Гарні козирі - в руки оккупантів
Отмена ответственности судей за заведомо неправомерные решения просто уничтожила на корню судебную систему как систему восстановления справедливости и устроила полнейший правовой беспредел в судах. Это разрушает устои государства.
Да и отмена ответственности за незаконное обогащение и вранье в декларациях - тоже преступления перед государством.
Таковых среди кандидатов не было. Разве что на Голос были надежды.
".О судьях это отдельная тема.Чтобы государство не разрушалось надо чтобы законы соблюдались неукоснительно всеми.А вот качество этих законов определяется каких людей народ выбрал во власть"
Каких бы людей народ не выбрал во власть - любой качественный закон может быть отменен гнилым конституционным судом, в котором собрались абсолютно аморальные подонки.
Мене цікавить, чи буде заведено справу проти Зеленського за видання завідома незаконних указів чи узурпацію влади
І очевидно, що між Законами України і "велічайшим", вони обируть можливість дерибанити бюджет держави.
Решение Верховного суда, отменившее указ президента Зеленского об увольнении председателя Конституционного суда судьи Александра Тупицкого, для Офиса президента стало ударом под дых. Сообщение на сайте Офиса президента заслуживает цитирования: «Это решение Верховного суда с особым цинизмом принято в день принятия Верховной радой Украины законопроекта №5068 об очищении Высшего совета правосудия…» У Зеленского уже вопят, что решение ВСУ, это попытка уничтожения судебной реформы.
Спешим подсказать гению политтехнологий Мише Подоляку. Верховный суд был реформирован при Порошенко. Если выставить Порошенко заказчиком решения ВСУ, да еще Медведчука дописать… И Путина за компанию… Медиа-киллер Бигус придумает - как. Недаром хлеб ест.
Все это конечно шуточки. А всерьез, мы уже писали, вся эта затея с отстранением от должности судьи Тупицкого была дремучим беззаконием с самого начала. От должности Тупицкого отстранили с нарушением двух статей Конституции. Увольнение Тупицкого путем отмены указа президента Януковича, это вообще произвол. Прецедент таких отмен имел Ющенко, и для него это закончилось весьма печально. На что вообще рассчитывали в ОП?
Да просто все. Вся затея с Тупицким преследовала целью взятие под контроль украинской судебной власти. Каждый судья должен был видеть, Тупицкого вышвырнули з должности незаконно, но без последствий для власти, а значит каждого из судей уволить смогут по мановению пальца. А потому на Верховный суд давили, как только могли. Судьям четко давали понять, либо они с президентом, либо они для президента враги. Решение ВСУ в пользу Тупицкого ломало Офису президента всю затею. И вот - пожалуйста.
Указ президента Зеленского об отстранении Тупицкого незаконным признал сам же Конституционный суд. Указ об увольнении Тупицкого задним числом, путем отмены указа Януковича, незаконным только что признал Верховный суд. На сайте КСУ Тупицкий уже назван законным главой КСУ. Если завтра сотрудники Управления государственной охраны снова не пустят Тупицкого на работу, это будет уже уголовное преступление. Власть сама себя загнала в ловушку, из которых хороших выходов, ну вот просто нет.
Сейчас в ОП обещают подать апелляцию в Большую палату Верховного суда. Понятно, что давление на Верховный суд теперь перейдет все границы. Однако и судьи уже показали, быть просто обслугой Зеленского они не согласны. С большой долей вероятности, судьи будут сопротивляться, и игнорировать желания ОП. Продолжение следует.