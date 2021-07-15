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Новини Конституційна криза
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Тупицький не повернеться до роботи протягом найближчого року, - представник Зеленського в КСУ Веніславський. ВIДЕО

Представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський заявив, що Олександр Тупицький, який очолював КСУ, не зможе повернутися до роботи протягом найближчого року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

Веніславський зазначив, що рішення про визнання Верховним Судом незаконним і протиправним указу про скасування призначення Тупицького суддею Конституційного Суду не набувало чинності і Тупицький не може зайти в будівлю КСУ і повернутися до роботи. Рішення може набути чинності лише після розгляду апеляційної скарги у Великій палаті Верховного Суду - в Офісі президента вже заявили, що вона буде подана.

"Я думаю, що Тупицький не повернеться на роботу протягом найближчого року. Говорити про законність на цей момент немає жодних підстав. Пан Тупицький не може зайти ні в Конституційний Суд України, ні виконувати повноваження судді КС, оскільки ще немає рішення, яке набуло чинності", - заявив Веніславський.

Представник президента в КСУ висловив упевненість, що Велика палата "більш ґрунтовно підійде до загроз національній безпеці України", які стали причиною для указу президента Володимира Зеленського, і не залишить чинним це рішення.

"Очевидно, тим політичним силам, які зацікавлені в недопущенні реформи судової влади, дуже вигідним було повернення пана Тупицького як абсолютно прогнозованого, режисованого судді ... Але я переконаний, що ні президент, ні наша політсила не допустять того, щоб пан Тупицький мав можливість у подальшому творити ті ганебні рішення, які він ухвалював", - заявив Веніславський.

Також читайте: Тупицького викликали в Офіс Генпрокурора для вручення підозри, - адвокат Кравець. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

14 липня ЗМІ стало відомо, що Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.

Автор: 

Верховний Суд (1192) КС (1427) Тупицький Олександр (259) Веніславський Федір (289)


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Топ коментарі
+19
Тупицкий- извесно,негодяй. Но, речь сейчас идет не о Тупицком , а об Квартальной практике подтирания законами Украины. Если сейчас власть не поставить на место, завтра ждите указов об отмене ЛЮБОГО закона. Это ж просто-не нравицца квартальным шо-то-"отменим указом"!
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15.07.2021 09:30
+14
Угроза национальной безопасности Украины в первую очередь исходит от Зеленского,его офиса и естественно РФ.
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15.07.2021 09:36
+12
Ура ! команда деЗентерії паралізувала роботу судової системи.....Оце по нашому по дебільному.
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15.07.2021 09:44
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А зарплату будет получать ещё ближайшие 100 лет!!!!!(((((
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15.07.2021 09:24 Відповісти
плюс бешеные компенсации за все эти годы из бюджета Украины
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15.07.2021 09:27 Відповісти
Да, из бюджета, а надо шоб за счет тех, кто готовил и подписывал незаконный указ. С Вениславского и начать....
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15.07.2021 09:32 Відповісти
Вот именно, и не стоит рваться на ту работу, будет миллионами отсуживать ту зряплату
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15.07.2021 11:28 Відповісти
звісно що буде, воно канешно гроші далеко не ті, доведеться жити на зарплату........ .
дибільна країна, дибільні закони а нарід нібито і непоганий... , якось не вяжеться то все, треба з чогось починати бо цей бардак ніколи не завершиться, лише будуть в кріслі президента мінятись кловуни і виродки в парламенті.
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16.07.2021 10:03 Відповісти
Тупицкий- извесно,негодяй. Но, речь сейчас идет не о Тупицком , а об Квартальной практике подтирания законами Украины. Если сейчас власть не поставить на место, завтра ждите указов об отмене ЛЮБОГО закона. Это ж просто-не нравицца квартальным шо-то-"отменим указом"!
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15.07.2021 09:30 Відповісти
Я би сказав інакше, Тупицький не ангел, а його грішки не такі і великі у порівняння з гріхами інших суддей.
Зелені спеціально качають ситуацію з КС, так якщо Великої палати ВС прийме рішення на користь Зеленського, то вийде, що підписи двох суддей під рішеннями КС, наприклад, про незаконність референдуму у Криму та ін. можна піддавати обструкції, вони будуть нікчемними.
Гарні козирі - в руки оккупантів
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15.07.2021 12:06 Відповісти
Угроза национальной безопасности Украины в первую очередь исходит от Зеленского,его офиса и естественно РФ.
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15.07.2021 09:36 Відповісти
Спорно. За то, что Тупицкий с компанией сделали год назад - они должны сгнить за решеткой все.
Отмена ответственности судей за заведомо неправомерные решения просто уничтожила на корню судебную систему как систему восстановления справедливости и устроила полнейший правовой беспредел в судах. Это разрушает устои государства.
Да и отмена ответственности за незаконное обогащение и вранье в декларациях - тоже преступления перед государством.
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15.07.2021 18:20 Відповісти
Президент гарант Конституции.И если он нарушает Конституцию,то он ГЛАВНЫЙ разрушитель устоев государства.О судьях это отдельная тема.Чтобы государство не разрушалось надо чтобы законы соблюдались неукоснительно всеми.А вот качество этих законов определяется каких людей народ выбрал во власть.Выбрали хамов и невежд одни законы,выбрали высокоморальных образованных интеллектуалов будут другие законы.Поэтому *справедливость* определяется выбором народа.
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15.07.2021 21:35 Відповісти
"выбрали высокоморальных образованных интеллектуалов"

Таковых среди кандидатов не было. Разве что на Голос были надежды.

".О судьях это отдельная тема.Чтобы государство не разрушалось надо чтобы законы соблюдались неукоснительно всеми.А вот качество этих законов определяется каких людей народ выбрал во власть"

Каких бы людей народ не выбрал во власть - любой качественный закон может быть отменен гнилым конституционным судом, в котором собрались абсолютно аморальные подонки.
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16.07.2021 02:29 Відповісти
Если некого было выдвигать и выбирать-это в первую очередь характеризует наше общество.73%голосовало за ничтожество в надежде,что он просто так даст им конкретные бумажки чтобы ими пошелестеть.Народ ОСОЗНАНО свой выбор не делал из-за отсутствие мозгов.Комуняки из него сделали бездумное стадо под названием *советский народ*.Да и судьи-это яркий срез нашего общества.А вот отмена законов КС на протяжении 30-летней независимостиг всё это время в потенциале всегда существовало.Но самое страшное и недопустимое, когда это делается президентом в ручном режиме.Поэтому угроза национальной безопасности,о которой упомянул Венеславский.в первую очередь исходит от президента,его офиса и РФ. А вот выбор всегда есть.Из 39 кандидатов свой голос мог отдать только за одного,явно не проходного.И во 2 туре был выбор.Всегда голосовал за себя,отдавая свой голос в пользу кого-то.Никогда Порошенко не был моим кумиром,но для меня он временный попутчик, а вот Зеленский таковым для меня не мог и не может быть.Точно также как и комуняки,рыги,довира,опзж и на них похожие.Вступая с Вами в дискуссию мы дальше будем уходить от темы разговора.С конца 70-х и по сей день осознаю,что живу в узаконенном преступном государстве.Отсюда и судьи такие и сегодняшняя беспредельно невежественная власть.Шо маемо,то маемо.Желаю всем жить в Украине,но хоть и не идеальными,но с европейскими законами.
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16.07.2021 09:23 Відповісти
Тупицкий делает правильно, что считае незаконным отчуждение олигархами земли, которая принадлежит народу.
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15.07.2021 09:39 Відповісти
Ура ! команда деЗентерії паралізувала роботу судової системи.....Оце по нашому по дебільному.
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15.07.2021 09:44 Відповісти
даже если выиграют апелляцию, европейский суд их разнесет в пух и прах, как было со всеми люстрированными в 2014-м году. только кто потом вернет компенсацию его зарплаты за пару лет?
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15.07.2021 09:45 Відповісти
Речь уже не в зарплате тупицкого, речь об импичменте зеленскому. И он пойдет на все, чтобы этого не допустить. Даже на кровь. Потому как если он проиграет его ждет тюрьма и надолго. Впрочем, если выиграет - тоже, но потом. Потому миллион-второй для тупицкого уже ничего не решит. Тут на кону стоит существование страны.
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15.07.2021 09:51 Відповісти
импичмента не будет. рада не наберет за это 3/4 голосов при любом раскладе. сильно дофига слуг народа в нынешнем созыве.
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15.07.2021 09:58 Відповісти
импичмент импичменту рознь процесс пошел, вот что важно. А во к чему он выведет - пока вопрос. Но, уверен, без улицы не обойдется. Вот Вам и импичмент, без Рады.
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15.07.2021 10:03 Відповісти
если будут улицы, то это уже не импичмент. это уже революция
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15.07.2021 10:09 Відповісти
зеленскому от этого не легче. Он довел ситуацию до предела и теперь дороги назад нет. Вопрос только в том, пройдет ли все мирно или все-таки ему нашепчут на ухо дурь и он полезет в драку уже не стесняясь в средствах. Вот только в этом и вопрос.
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15.07.2021 10:11 Відповісти
в драку лезть ему смысла нету. сомневаюсь что его кто то поддержит
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15.07.2021 10:22 Відповісти
Есть смысл, и еще какой: сохранить власть и не сесть.
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15.07.2021 10:31 Відповісти
это ясно. не ясно только, сколько калек выйдет его поддержать в случае майдана?
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15.07.2021 10:36 Відповісти
Бене теперь деваться некуда. Зеля его последний оплот. Он будет его держать в кресле президента до последнего патрона. У Бени принципов нет, пойдет и по крови.
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15.07.2021 10:36 Відповісти
Апелляцию куда? Указ незаконным признал Верховный суд. Еще раз -- Коллегия Верховного Суда Украины. Т.е. эти шуты собираются подавать апелляцию на решение Коллегии Верховного Суда в Большую Палату Верховного Суда? Ну-ну.
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15.07.2021 10:00 Відповісти
там коллегия была как суд первой инстанции
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15.07.2021 10:10 Відповісти
Там мета одна - тягнути час. На рік не упевнений, але місяці 3 протягнуть. А там у 2022 і термін повноважень Тупицького та Косміна сплине.
Мене цікавить, чи буде заведено справу проти Зеленського за видання завідома незаконних указів чи узурпацію влади
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15.07.2021 11:59 Відповісти
Ч считаю, гринпоц все правильно делает - лишний эпизод в его уголовном деле не помешает, бо таки должен получить пожизненное
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15.07.2021 09:48 Відповісти
Не смійтесь, але у зелених овочів усе може в цьому випадку зростись - як Верховний суд, так і його Велика палата ще та контора. У її складі досить тих, хто за певних обставин погодиться на усе, що потрібно ОПі. Цього року - восени вибори нового голови ВС, і Данішевська (ще та кадра) буде поставлена на розтяжку. Цікаво буде почитати юридичну казуїстику у відповідній постанові ВС після розгляду справи Великою палатою. До речі, усі будуть тягнути час, бо так вигідно майже усім, крім Тупицького. А там, дивись у Велику палату протягнуть такого "суддю", як Валіка Сердюка, якого зараз у Школі суддів натаскує З. Холоднюк - той за що завгодно голосуватиме. Ото буде трагікомедія! Знаючи це шобло не за чужими висловами, нічому не здивуюсь.
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15.07.2021 09:54 Відповісти
якщо погодяться на все, як ти кажеш, то наступним указом буде визнання незаконним указу про їх призначення, а потім рішення РНБО дати всім довічне ув'язнення, а що, шмарклі пофіг, головне відтягнути кінець.
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15.07.2021 12:17 Відповісти
Т.е. представитель президента прямо говорит что они нарушают законы и Конституцию Украины. Уже только вчерашнего решения ВС достаточно для объявления импичмента квартальному шуту.
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15.07.2021 09:56 Відповісти
Интересно, кто из них, после смены власти, пойдет под суд, за блокирование работы КС?
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15.07.2021 10:12 Відповісти
предложите и мне-на работу не ходить а зарплату получать
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15.07.2021 10:55 Відповісти
Увы, что позволено Юпитеру не позволено быку. И не мечтайте.
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15.07.2021 11:31 Відповісти
Законів багато, а Бубочка- корміЛец, у бенЯ- славского, та інших пліснявих наркоманів- один.
І очевидно, що між Законами України і "велічайшим", вони обируть можливість дерибанити бюджет держави.
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15.07.2021 11:05 Відповісти
Судья донецкий и его банда Ахметова назначила - Янукович и партия регионов. Они все должны сидеть в тюряге все на ПЖ! Каждый со своей роли - столько зла причинил государству Украина, что их расстрелять следует!
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15.07.2021 11:16 Відповісти
Якій семе "реформі" вони ***** противляться?! Звільненя судді, то е реформа взагалі! ***** кидатися фальшивими термінами?!
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15.07.2021 12:01 Відповісти
А Вова цей рік протримається?
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15.07.2021 12:02 Відповісти
Мабуть ні !
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15.07.2021 12:23 Відповісти
Конституція України зеленському не указ - він сцар та божество, він сам є закон...
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15.07.2021 12:04 Відповісти
https://t.me/pecherhill Печерский холм

Решение Верховного суда, отменившее указ президента Зеленского об увольнении председателя Конституционного суда судьи Александра Тупицкого, для Офиса президента стало ударом под дых. Сообщение на сайте Офиса президента заслуживает цитирования: «Это решение Верховного суда с особым цинизмом принято в день принятия Верховной радой Украины законопроекта №5068 об очищении Высшего совета правосудия…» У Зеленского уже вопят, что решение ВСУ, это попытка уничтожения судебной реформы.
Спешим подсказать гению политтехнологий Мише Подоляку. Верховный суд был реформирован при Порошенко. Если выставить Порошенко заказчиком решения ВСУ, да еще Медведчука дописать… И Путина за компанию… Медиа-киллер Бигус придумает - как. Недаром хлеб ест.
Все это конечно шуточки. А всерьез, мы уже писали, вся эта затея с отстранением от должности судьи Тупицкого была дремучим беззаконием с самого начала. От должности Тупицкого отстранили с нарушением двух статей Конституции. Увольнение Тупицкого путем отмены указа президента Януковича, это вообще произвол. Прецедент таких отмен имел Ющенко, и для него это закончилось весьма печально. На что вообще рассчитывали в ОП?
Да просто все. Вся затея с Тупицким преследовала целью взятие под контроль украинской судебной власти. Каждый судья должен был видеть, Тупицкого вышвырнули з должности незаконно, но без последствий для власти, а значит каждого из судей уволить смогут по мановению пальца. А потому на Верховный суд давили, как только могли. Судьям четко давали понять, либо они с президентом, либо они для президента враги. Решение ВСУ в пользу Тупицкого ломало Офису президента всю затею. И вот - пожалуйста.
Указ президента Зеленского об отстранении Тупицкого незаконным признал сам же Конституционный суд. Указ об увольнении Тупицкого задним числом, путем отмены указа Януковича, незаконным только что признал Верховный суд. На сайте КСУ Тупицкий уже назван законным главой КСУ. Если завтра сотрудники Управления государственной охраны снова не пустят Тупицкого на работу, это будет уже уголовное преступление. Власть сама себя загнала в ловушку, из которых хороших выходов, ну вот просто нет.
Сейчас в ОП обещают подать апелляцию в Большую палату Верховного суда. Понятно, что давление на Верховный суд теперь перейдет все границы. Однако и судьи уже показали, быть просто обслугой Зеленского они не согласны. С большой долей вероятности, судьи будут сопротивляться, и игнорировать желания ОП. Продолжение следует.
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15.07.2021 12:27 Відповісти
По официальной точке зрения Зеленский лишил звания судьи КС Тупицкого за то что тот признал не констититуционные антикоррупционные законы и таким образом лишил уголовной ответственности чиновников за не достоверные данные в декларации, так если Тупицкого лишили за такое решение звание судьи зачем тогда депутаты подчинились его решению и в новым законом лишили таки уголовной ответственности чиновников, значит снятие уголовной ответственности по решению Тупицкого их устраивало, а не устраивает что то другое, например законность покупки Земли в олни руки по 10 тыс.га, когда ветеранам АТО выделяют только 2 га, те кто получал пулю тому 2 га, а тот , кто арендовал 10 тыс.га со своим агрохолдингом у обедневших пайщиков тому 10 тыс.га,тот молодец, тот профессионал и заслужил достойную жизнь, в отличии от не качественных дебилов и биомассы, как они нас называют , которые и так обременены соц.выплатами где же логика ?, но логики у наперсточников не может быть, которыми по сути и являются Зеленский и слуги МВФ, Мирового банка, Сороса, Ахметова в ВР, только не народа , который этим подонкам платит зарплату.Меньше прихватизировать надо власти, тогда и уголовной ответственности не будет, а не лишать звания судьи Тупицкого, но если хочется быть даже не Януковичем, а Сталиным то можно.
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15.07.2021 12:50 Відповісти
Тобто рішення Верховного Суду буде оспорюватись у Верховному Суді?..Справді,один ідіот може поставити в ступор сто розумних...
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15.07.2021 13:02 Відповісти
 
 